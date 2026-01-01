HeyGen so với D-ID
So sánh AI tạo khuôn mặt nói
HeyGen và D-ID là hai công cụ video AI hàng đầu giúp người dùng dễ dàng tạo video avatar biết nói. Mặc dù cả hai nền tảng đều sử dụng AI tạo sinh để đơn giản hóa quy trình sản xuất video, chúng khác nhau về tính năng, mức độ dễ sử dụng và chất lượng đầu ra. Bài so sánh này phân tích những điểm khác biệt chính để giúp bạn quyết định công cụ nào phù hợp với nhu cầu của mình hơn.
Sự khác biệt trong bộ tính năng
HeyGen
D-ID
Đồng bộ khẩu hình
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
Độ Rõ Nét Của Hàm Răng
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
Biểu cảm khuôn mặt
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
Chuyển động đầu
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
Độ phân giải
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
Độ tự nhiên của giọng nói
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
Nhân bản giọng nói
Xóa phông nền
Thời lượng hơn 10 phút
Hạn mức miễn phí & bảng giá
3 free videos every month, affordable unlimited plans.
No monthly free quota or unlimitd plans.
3 Lý Do Nên Chọn HeyGen Thay Vì Synthesia
Cảm thấy choáng ngợp trước quá nhiều lựa chọn? Dưới đây là 3 lợi thế chính để bạn chọn HeyGen thay vì Synthesia, nền tảng tạo video AI.
Chất lượng AI Avatar tốt hơn
HeyGen mang đến khả năng đồng bộ khẩu hình vượt trội và chuyển động avatar tự nhiên hơn, đa dạng phong cách avatar hơn, đồng thời gần như loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu từ hiệu ứng Thung lũng Kỳ lạ (Uncanny Valley) trong công nghệ AI. Điều này giúp HeyGen trở thành một trình tạo video AInổi bật, hoàn hảo để tạo ra nội dung video AI sống động như thật.
Nhiều loại avatar và tính năng hơn
Tận hưởng một loạt đa dạng các loại avatar và tính năng: Avatar Pro, Avatar Lite và Talking Photo. Mỗi loại đều hỗ trợ ba chế độ hiển thị khác nhau (cận cảnh, nửa người và dạng vòng tròn), cùng với tính năng FaceSwap độc đáo, giúp tăng tối đa tính linh hoạt của trình tạo video AI hàng đầu này.
Tính năng chỉnh sửa video và phương tiện vượt trội
HeyGen cung cấp đầy đủ các công cụ tích hợp cần thiết cho việc tạo video, với nhiều loại thành phần media đa dạng hơn. Nền tảng đi kèm với tính năng tạo kịch bản bằng AI nhờ ChatGPT, khả năng tự động dịch và chuyển đổi URL thành video, khiến đây trở thành một trình tạo video AI tuyệt vời cho cả người mới bắt đầu lẫn người dùng giàu kinh nghiệm.
HeyGen so với các lựa chọn thay thế.
So sánh những tính năng nổi bật nhất của HeyGen.
So với Synthesia, Veed.io, Colossyan và Deepbrain, HeyGen nổi bật là trình tạo video AI tốt nhất nhờ chất lượng, tính linh hoạt và các tính năng tất cả trong một giúp nâng cao quá trình tạo video AI của bạn
6 lý do để chọn HeyGen thay vì D-ID
Trình chỉnh sửa video hoàn chỉnh
Với HeyGen, bạn không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau để tạo ra một video chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết cho người làm video chỉ trong một nơi, giúp tối ưu hóa quy trình tạo video AI.
Hơn 340 ngôn ngữ và giọng nói
Tận hưởng những lợi ích của lồng tiếng bằng AI chất lượng cao cho video của bạn và bản địa hóa nội dung một cách liền mạch trên quy mô lớn nhờ trình tạo video AI miễn phí.
Hơn 300 mẫu video
HeyGen tự hào có hơn 300 mẫu video được thiết kế hoàn hảo, hoàn toàn có thể tùy chỉnh và cực kỳ dễ sử dụng, khiến đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho những nhà sáng tạo đầy nhiệt huyết.
Chất lượng AI Avatar vượt trội
Với HeyGen, bạn có thể kỳ vọng khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác hơn, chuyển động mượt mà hơn và một loạt lựa chọn avatar đa dạng, mang lại cảm giác chuyên nghiệp cho quy trình tạo video AI của bạn.
Tự động tạo phụ đề
HeyGen nổi bật với tính năng Tự động tạo phụ đề trong video, giúp đơn giản hóa quy trình tạo phụ đề cho nội dung âm thanh và video, biến nó thành một công cụ thiết yếu trong trình tạo video AI.
Được đánh giá 4,8/5
Với hơn 500 đánh giá trên G2, HeyGen được công nhận là trình tạo video AI đáng tin cậy nhất hiện nay, thể hiện rõ giá trị của nó trong thế giới sản xuất video đang phát triển nhanh chóng.
"Công cụ này rất dễ sử dụng với các hướng dẫn chi tiết từng bước. Avatar video AI tùy chỉnh hoạt động cực kỳ mượt mà, và ngay cả gói miễn phí cũng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi."
"HeyGen cực kỳ trực quan và thân thiện với người dùng cho nội dung video AI. Tôi ấn tượng với chất lượng avatar và khả năng đồng bộ khẩu hình, giúp video trông rất tự nhiên."
"Giờ đây, tôi có thể làm được điều này trong thời gian ngắn hơn rất nhiều và không cần phải di chuyển. Tôi có thể ngồi trong bộ đồ thoải mái và sản xuất tất cả video của mình chỉ trong một lần quay, tiết kiệm nhiều giờ mỗi tuần."
"Những việc trước đây mất cả ngày thì giờ chỉ tốn vài giờ. HeyGen tăng tốc quy trình sản xuất video chưa từng có, mà không hề đánh đổi chất lượng."
"Tôi không rành về công nghệ lắm, nhưng HeyGen lại cực kỳ dễ sử dụng. Tôi đã tạo được một video chuyên nghiệp ngay trong lần thử đầu tiên. Thực sự rất thích."
Ban đầu tôi khá hoài nghi, nhưng chất lượng AI đã khiến tôi thực sự ấn tượng. Giọng nói và avatar đều rất xuất sắc. Nó chắc chắn giúp quy trình làm việc của chúng tôi hiệu quả hơn nhiều.
The fastest-growing product on G2 for a reason
Câu hỏi thường gặp
Một số ưu điểm khi sử dụng HeyGen để tạo video AI là gì?
HeyGen mang đến chất lượng avatar AI vượt trội với khả năng đồng bộ khẩu hình và chuyển động chân thực, đa dạng phong cách avatar và các tính năng chỉnh sửa video mạnh mẽ, giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác “giả giả” khi xem.
HeyGen so với các trình tạo video AI khác có gì nổi bật?
HeyGen nổi bật nhờ bộ tính năng toàn diện, bao gồm hơn 300 mẫu video và hỗ trợ hơn 340 ngôn ngữ, giúp tăng tính chân thực và khả năng tiếp cận của các video được tạo bằng AI.
Tôi có thể dùng HeyGen miễn phí để tạo video AI không?
HeyGen có cung cấp bản dùng thử, cho phép bạn bắt đầu khám phá nền tảng miễn phí với các tính năng tạo video mạnh mẽ trước khi bạn quyết định cam kết hoàn toàn.
HeyGen có những tính năng nổi bật nào so với D-ID?
HeyGen cung cấp các giải pháp chỉnh sửa video toàn diện với tính năng tự động tạo phụ đề, avatar AI vượt trội và thư viện phong phú các mẫu cùng tính năng có thể tùy chỉnh.
Làm thế nào để tôi tạo video người dẫn chương trình AI với HeyGen?
Việc tạo video người dẫn chương trình AI với HeyGen bao gồm tải lên hình ảnh và âm thanh để tạo ra các avatar biết nói sống động, với cử động và phong cách có thể tùy chỉnh.