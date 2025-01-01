Thương hiệu của bạn không chỉ là một logo; đó là cả một câu chuyện. Việc nổi bật trong một bối cảnh số đông đúc có thể là một thách thức. Với HeyGen, bạn có thể tạo các video thương hiệu chất lượng phòng thu, video giới thiệu ấn tượng và nội dung kể chuyện chỉ trong vài phút. Không cần đến đội ngũ sản xuất.
People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.
Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.
A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.
With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.
How to
create brand videos with HeyGen
Bắt đầu chỉ trong vài phút – không cần biên tập chuyên nghiệp hay ê-kíp sản xuất đông đảo để tạo ra những video thương hiệu ấn tượng.
HeyGen là một nền tảng tạo video sử dụng AI cho phép bạn sản xuất nội dung kể chuyện chuyên nghiệp và các video giới thiệu ấn tượng mà không cần ngân sách lớn hay quy trình sản xuất kéo dài. Avatar AI, thiết kế tùy chỉnh và tính năng dịch tức thì giúp bạn có thể xuất bản một video xây dựng thương hiệu chất lượng cao chỉ trong vài phút.
HeyGen là lựa chọn hoàn hảo để tạo:
Quy trình sản xuất truyền thống có thể tốn kém và mất nhiều thời gian. Cách tiếp cận dựa trên AI của HeyGen loại bỏ nhu cầu về ê-kíp quay phim, diễn viên và hậu kỳ, giúp bạn tạo video thương hiệu nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Có! Bạn có thể thêm logo thương hiệu, màu sắc, phông chữ và hình ảnh của mình để giữ cho các video luôn nhất quán với bản sắc thương hiệu.
Chắc chắn rồi! Công nghệ dịch thuật và đồng bộ khẩu hình được hỗ trợ bởi AI của HeyGen hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ, giúp bạn dễ dàng tạo video thương hiệu cho khán giả toàn cầu.
Không! HeyGen được thiết kế cho các marketer, người làm sáng tạo và lãnh đạo doanh nghiệp — không phải các biên tập viên video chuyên nghiệp. Nền tảng này trực quan và dễ sử dụng, với trình chỉnh sửa kéo‑thả đơn giản để bạn tùy chỉnh video của mình.
Xuất nội dung ở nhiều định dạng và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, website của bạn, các chiến dịch email, kênh quảng cáo hoặc trong các kênh truyền thông nội bộ.
Có! Hãy chọn từ hơn 700 avatar AI sống động như thật hoặc tạo bản sao kỹ thuật số của riêng bạn để truyền tải thông điệp theo cách cá nhân hóa và đầy cuốn hút.
Bạn có thể hoàn thiện một video xây dựng thương hiệu chỉ trong vài phút, so với hàng tuần hoặc hàng tháng theo các phương pháp truyền thống.
Hình ảnh động và video thương hiệu chất lượng cao của HeyGen thu hút sự chú ý, giúp bạn nâng tầm độ nhận diện thương hiệu, củng cố uy tín và tạo ra mức độ tương tác thúc đẩy chuyển đổi.
