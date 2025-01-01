“HeyGen đã cực kỳ hữu ích cho chúng tôi, đặc biệt vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với tất cả mọi người tham gia. Trước khi dùng HeyGen, chúng tôi chưa từng có video nào trở nên viral. Kể từ khi bắt đầu sử dụng, mọi thứ đã thay đổi. Lượng người theo dõi tăng lên và khán giả của chúng tôi tương tác với nội dung nhiều hơn hẳn.”

Anastasiia Nak

Chuyên viên vận hành GTM tại Reply.io