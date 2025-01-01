Khán giả mạng xã hội của bạn lướt rất nhanh. Với HeyGen, bạn có thể tạo các video AI bắt mắt cho Instagram, LinkedIn, TikTok và nhiều nền tảng khác. Dù bạn đang triển khai chiến dịch, quảng bá sản phẩm hay kết nối với người theo dõi, hãy nổi bật với những video “dừng lướt” vừa nhanh chóng, dễ mở rộng, lại tiết kiệm chi phí.
Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.
Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.
Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.
“HeyGen đã cực kỳ hữu ích cho chúng tôi, đặc biệt vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với tất cả mọi người tham gia. Trước khi dùng HeyGen, chúng tôi chưa từng có video nào trở nên viral. Kể từ khi bắt đầu sử dụng, mọi thứ đã thay đổi. Lượng người theo dõi tăng lên và khán giả của chúng tôi tương tác với nội dung nhiều hơn hẳn.”
Anastasiia Nak
Chuyên viên vận hành GTM tại Reply.io
How to create social media videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen, trình chỉnh sửa video mạng xã hội được hỗ trợ bởi AI giúp bạn tạo nội dung nhanh chóng với chất lượng chuyên nghiệp.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI và trình chỉnh sửa video cho mạng xã hội, giúp các nhà tiếp thị sản xuất nội dung chất lượng cao, hấp dẫn một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Dù bạn cần video cá nhân hóa, clip bản địa hóa hay hình ảnh trực quan đúng chuẩn thương hiệu, HeyGen giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình sản xuất.
Với trình chỉnh sửa video mạng xã hội của HeyGen, bạn có thể tạo ra các video chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Quên đi các buổi quay truyền thống và hàng giờ biên tập — chỉ cần chọn mẫu, tùy chỉnh và chia sẻ.
Chắc chắn rồi! Trình chỉnh sửa video mạng xã hội dùng AI của chúng tôi có tính năng dịch và bản địa hóa nâng cao, giúp bạn tạo video bằng hơn 10 ngôn ngữ. Khả năng đồng bộ khẩu hình và nhân bản giọng nói chân thực giúp giữ trọn tính xác thực.
Trình chỉnh sửa video mạng xã hội của chúng tôi hoàn hảo cho các bản cập nhật sản phẩm, nội dung giáo dục, chiến dịch quảng bá, thông điệp cá nhân hóa và nhiều hơn nữa. Tái sử dụng nội dung của bạn trên TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube — ở bất cứ nơi nào khán giả của bạn hiện diện.
Chắc chắn rồi! Trình chỉnh sửa video mạng xã hội của chúng tôi được xây dựng dành cho các đội ngũ gọn nhẹ, giúp bạn không cần đến những nguồn lực sản xuất tốn kém. Bắt tay vào làm ngay với các mẫu dễ sử dụng và những công cụ chỉnh sửa nhanh chóng.
HeyGen nổi bật với các avatar AI sống động như thật, khả năng bản địa hóa mạnh mẽ và giao diện trình chỉnh sửa video mạng xã hội thân thiện với người dùng. Video của bạn trông chỉn chu và chuyên nghiệp mà không phải chịu các khoản phí đắt đỏ.
Nội dung được tạo bằng trình chỉnh sửa video mạng xã hội của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để thu hút sự chú ý và tăng mức độ tương tác. Từ các yếu tố cá nhân hóa đến hình ảnh ấn tượng, bạn sẽ sớm thấy các chỉ số được cải thiện trong thời gian ngắn.
Hoàn toàn không. Trình chỉnh sửa video mạng xã hội của chúng tôi rất dễ sử dụng và không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm chỉnh sửa nào trước đó. Chỉ cần đăng nhập, chọn một mẫu và bắt đầu tạo nội dung.
Có, trình chỉnh sửa video mạng xã hội của chúng tôi giúp đơn giản hóa việc tái sử dụng nội dung hiện có—biến những cảnh quay cũ thành các video mới, tác động mạnh cho nhiều nền tảng và nhóm khán giả khác nhau.
Bắt đầu rất đơn giản. Đăng ký một tài khoản miễn phí, khám phá trình chỉnh sửa video mạng xã hội của chúng tôi và bắt đầu tạo video đầu tiên của bạn chỉ trong vài phút. Các công cụ trực quan của HeyGen giúp bạn triển khai chiến lược nội dung mạng xã hội nhanh hơn nhiều.
