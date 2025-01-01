Liên hệ với đúng bộ phận, dù bạn cần được hỗ trợ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng hay có các yêu cầu về báo chí và truyền thông.
Gửi email cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật hoặc vấn đề liên quan đến tài khoản.
Để được hỗ trợ về đưa tin báo chí, phỏng vấn hoặc truy cập tài sản thương hiệu, vui lòng liên hệ với đội ngũ truyền thông của chúng tôi.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, là bạn) có thể tạo nội dung video chất lượng cao, dễ dàng mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.