Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ với đúng bộ phận, dù bạn cần được hỗ trợ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng hay có các yêu cầu về báo chí và truyền thông.

Yêu cầu hỗ trợ
Giải đáp các câu hỏi về công nghệ
Liên hệ với đội ngũ truyền thông của chúng tôi

Liên hệ hỗ trợ

Gửi email cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật hoặc vấn đề liên quan đến tài khoản.

Báo chí và truyền thông

Để được hỗ trợ về đưa tin báo chí, phỏng vấn hoặc truy cập tài sản thương hiệu, vui lòng liên hệ với đội ngũ truyền thông của chúng tôi.

Hubspot
Ngày làm việc
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Trang chủ
Komatsu
Coursera
Sức khỏe Mùa Xuân
Được hơn 1.000.000 nhà phát triển và các công ty hàng đầu tin dùng.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu

Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 – và có lý do cho điều đó

Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, là bạn) có thể tạo nội dung video chất lượng cao, dễ dàng mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:

10Xtăng tốc độ sản xuất video
5Xtăng cường việc tạo video
100%tăng dung lượng video
30thị trường được bản địa hóa trong vòng ba tháng
80%giảm chi phí dịch video
5Xtỷ suất lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo
Bắt đầu tạo video bằng AI

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.

