اپنے ڈیٹا، چارٹس اور بصری مواد کو چند منٹوں میں پروفیشنل انفографک ویڈیوز میں بدلیں۔ اس انفографک ویڈیو میکر کے ساتھ، آپ اپنی معلومات سے شروع کرتے ہیں اور بغیر کیمروں، ڈیزائن سافٹ ویئر یا ایڈیٹنگ کے تجربے کے، مکمل نریٹڈ اور اینیمیٹڈ ویڈیو حاصل کرتے ہیں۔ پیچیدہ خیالات کو واضح، شیئر کرنے کے قابل اور ہر اسکرین کے لیے موزوں بنائیں۔
برانڈز HeyGen انفोगرافک ویڈیو میکر کو کیوں منتخب کرتے ہیں
کسی بھی ڈیٹا یا چارٹ کو خودکار طور پر اینیمیٹ کریں
جامد سلائیڈز بھیجنا بند کریں جنہیں کوئی نہیں پڑھتا۔ اپنا ڈیٹا پیسٹ کریں، کوئی چارٹ اپ لوڈ کریں، یا کسی تصور کو بیان کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے سین بہ سین اینیمیٹڈ انفографک ویڈیو میں بدل جاتا ہے، جس میں موشن گرافکس، ہموار ٹرانزیشنز اور وقت کے مطابق نیریشن شامل ہوتی ہے۔ آپ کو بغیر ٹائم لائن کو چھوئے پروفیشنل، تیار شدہ آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ چاہے آپ مارکیٹ ریسرچ پیش کر رہے ہوں، پروڈکٹ میٹرکس دکھا رہے ہوں، یا کوئی ہاؤ ٹو سیکوئنس سمجھا رہے ہوں،AI ویڈیو جنریٹرمشکل کام خود سنبھالتا ہے تاکہ آپ کا مواد ویسے ہی اثر کے ساتھ پہنچے جس کا وہ مستحق ہے۔
حسبِ ضرورت قابلِ تخصیص انفографک ویڈیو ٹیمپلیٹ سے شروع کریں
آپ کو شروع کرنے کے لیے خالی کینوس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ طور پر ڈیزائن کی گئی انفографک ویڈیو ٹیمپلیٹس کی وسیع لائبریری میں سے انتخاب کریں، جن میں سے ہر ایک آپ کے ڈیٹا کو اینیمیٹڈ گرافکس، آپ کے برانڈ سے ہم آہنگ رنگوں کے امتزاج، اور ایسے لے آؤٹس کے ساتھ زندگی بخشتا ہے جنہیں آپ چند منٹوں میں اپنے برانڈ کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ بس ایک PDF، PowerPoint، URL یا تحریری اسکرپٹ اپ لوڈ کریں اور پلیٹ فارم خودکار طور پر اسے ایک منظم انفографک ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو ٹیمیں موجودہ دستاویزات سے کام کرتی ہیں وہ PDF سے ویڈیو اور PPT سے ویڈیو استعمال کرتی ہیں تاکہ دستی طور پر دوبارہ بنانے کے مرحلے کو چھوڑ کر چند منٹوں میں براہِ راست ایک مکمل، شیئر کے لیے تیار نتیجے تک پہنچ سکیں۔
ویژولز، برانڈنگ اور لے آؤٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں
آپ کی انفографک ویڈیو کو آپ کے برانڈ جیسا دکھنا چاہیے، کسی عام ٹیمپلیٹ جیسی نہیں۔ رنگوں کے پیلیٹس، فونٹ اسٹائلز، آئیکن ڈیزائنز اور بیک گراؤنڈ تھیمز کو براہِ راست آسان اور سمجھ آنے والے ایڈیٹر کے اندر ایڈجسٹ کریں۔ اپنا لوگو اپ لوڈ کریں، سینز کی ترتیب بدلیں، اور بغیر ایک بھی لائن کوڈ لکھے ٹائمنگ کو باریک بینی سے سیٹ کریں۔ ہر عنصر مکمل طور پر حسبِ ضرورت ہے تاکہ آپ کا آؤٹ پٹ ہر مہم اور ہر چینل پر برانڈ کے مطابق رہے۔ ویڈیو ایڈیٹر آپ کو ہر مرحلے پر مکمل تخلیقی کنٹرول دیتا ہے، اور تبدیلیاں فوراً رینڈر ہوتی ہیں تاکہ تیز رفتار، بغیر رکاوٹ کے iteration ممکن ہو سکے۔
175+ زبانوں میں ترجمہ اور مقامی بنائیں
جس لمحے بھی آپ کو ضرورت ہو، ایک ہی انفографک ویڈیو فوراً عالمی اثاثہ بن سکتی ہے۔ کسی بھی تیار شدہ ویڈیو کو پلیٹ فارم کے ترجمہ انجن سے گزاریں اور 175+ زبانوں میں سے کسی بھی زبان میں لب کی ہم آہنگی والی، قدرتی آواز میں بیان شدہ ورژن حاصل کریں، وہ بھی بغیر مناظر دوبارہ بنانے یا آڈیو دوبارہ ریکارڈ کرنے کے۔ وہ برانڈز اور ٹیمیں جو مختلف خطوں میں مواد تقسیم کرتی ہیں، کئی مہینوں کے بجائے صرف ایک دوپہر میں لوکلائزیشن کے لیے AI ویڈیو ٹرانسلیٹر استعمال کرتی ہیں۔
قدرتی آواز جیسی AI وائس اوور کے ساتھ بیان کریں
ہر انفографک ویڈیو آپ کے اسکرپٹ سے چند سیکنڈز میں تیار ہونے والی واضح، پروفیشنل نریشن کے ساتھ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ سینکڑوں وائس اسٹائلز میں سے انتخاب کریں، رفتار کو ایڈجسٹ کریں، اور ٹون کو اپنی آڈینس کے مطابق بنائیں۔ نہ ریکارڈنگ بوتھ کی ضرورت، نہ مائیکروفون، نہ دوبارہ شوٹنگ۔ اگر آپ کی آڈینس عالمی ہے، تو AI وائس کلوننگ استعمال کریں تاکہ آپ کی آواز آپ کی بنائی گئی ہر لوکلائزڈ ورژن میں ایک جیسی اور مستقل رہے۔
انفوگرافک ویڈیو میکر کے استعمالات
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
AI کی مدد سے انفографک ویڈیوز کیسے بنائیں
خام ڈیٹا یا تحریری اسکرپٹ سے صرف چار سادہ مراحل میں ایک مکمل انفографک ویڈیو تک پہنچیں، کسی ڈیزائن ٹول یا ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔
ایک PDF اپ لوڈ کریں، اسکرپٹ پیسٹ کریں، کوئی URL ڈالیں یا کوئی موضوع ٹائپ کریں۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر آپ کے ماخذ مواد کو پڑھ کر اسے سین بہ سین انفографک ویڈیو کے فریم ورک میں ترتیب دیتا ہے۔
کوئی بھی بصری تھیم منتخب کریں، رنگ اور لے آؤٹس کو ایڈجسٹ کریں، اپنی برانڈنگ شامل کریں، اور نریشن کی آواز کنفیگر کریں۔ رینڈر کرنے سے پہلے ہر عنصر کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔
پلیٹ فارم آپ کی مکمل انفографک ویڈیو تیار کرتا ہے جس میں ہم آہنگ نریشن، موشن گرافکس اور ٹرانزیشنز شامل ہوتے ہیں۔ حتمی شکل دینے سے پہلے ہر سین کا پری ویو دیکھیں۔
اپنی ویڈیو کو مطلوبہ فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں یا براہِ راست اپنے چینل پر ایکسپورٹ کریں۔ سب ٹائٹلز شامل کریں، اضافی زبانوں میں لوکلائز کریں، یا صرف ایک ہی مرحلے میں اپنی LMS پر بھیجیں۔
انفوگرافک ویڈیو میکر ایک ایسا ٹول ہے جو ڈیٹا، چارٹس، پروسیس فلو اور تحریری مواد کو خودکار طور پر اینیمیٹڈ، آواز کے ساتھ چلنے والی ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ آپ صرف سورس میٹیریل فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ اسکرپٹ ہو، PDF، اسپریڈشیٹ کا خلاصہ ہو یا کسی موضوع کی وضاحت، اور پلیٹ فارم اسے خود ہی ٹائمڈ نریشن اور موشن گرافکس کے ساتھ بصری مناظر کی ترتیب میں بدل دیتا ہے۔ نتیجے میں آپ کو ایک مکمل تیار ویڈیو ملتی ہے جو سوشل میڈیا، ٹریننگ پلیٹ فارمز، ویب سائٹس یا پریزنٹیشنز کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ بھی بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ یا ڈیزائن کے کام کے۔
جی ہاں۔ آپ اپنے چارٹس، گرافکس اور برانڈ اثاثے خود اپ لوڈ کر کے انہیں ہر سین پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹر آپ کو اپنی کلر پیلیٹ، ٹائپوگرافی اور لوگو سیٹ کرنے دیتا ہے تاکہ تیار شدہ ویڈیو بغیر کسی ڈیزائنر کی مدد کے آپ کی برانڈ گائیڈ لائنز کے عین مطابق ہو۔ اگر آپ پریزنٹیشن فائل سے شروع کر رہے ہیں تو PPT To video آپ کی موجودہ سلائیڈز کے ویزولز خودکار طور پر لے کر انہیں اینیمیٹڈ ویڈیو سینز کی صورت میں دوبارہ تیار کر دیتا ہے۔
زیادہ تر انفографک ویڈیوز آپ کا سورس میٹیریل جمع کرانے کے چند منٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہیں۔ پلیٹ فارم بیک وقت سین کی تیاری، نریشن کی ہم آہنگی، اور موشن گرافکس کو خودکار طور پر سنبھالتا ہے، اس لیے آپ کو کسی دستی پروڈکشن کی قطار کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ زیادہ ڈیٹا سینز والی لمبی ویڈیوز کو تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن ان پٹ سے ایکسپورٹ تک پورا ورک فلو دنوں کے بجائے منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔
کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا عمل پہلی ہی سیشن سے استعمال کرنے میں آسان ہے۔ آپ اپنا مواد لکھتے یا پیسٹ کرتے ہیں، ایک بصری اسٹائل منتخب کرتے ہیں، اور پلیٹ فارم ویڈیو تیار کر دیتا ہے۔ جن ٹیموں کا ڈیزائن میں کوئی پس منظر نہیں ہوتا، وہ بھی پہلی کوشش میں ایسا مواد بنا لیتی ہیں جو پیشہ ورانہ طور پر تیار شدہ لگتا ہے۔ AI ویڈیو ایڈیٹر خودکار طور پر الائنمنٹ، اسپیسنگ اور اینیمیشن کے وقت کو سنبھالتا ہے۔
جی ہاں۔ ویڈیو بنانے کے بعد، آپ اسے 175+ سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں، جبکہ درست lip-sync اور قدرتی آواز برقرار رہتی ہے۔ آپ کو مناظر دوبارہ بنانے یا کوئی آڈیو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر لوکلائزیشن کو ایک اضافی سنگل مرحلے کے طور پر سنبھالتا ہے، جس سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ وہی انفографک مواد بین الاقوامی ٹیموں، مارکیٹس یا ناظرین تک پہنچا سکیں، بغیر کسی الگ پروڈکشن بجٹ کے۔
ڈیزائن ٹولز میں دستی اینیمیشن، ٹائم لائن ایڈیٹنگ، وائس اوور ریکارڈنگ اور ایکسپورٹ فارمیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے ہر ایک ہر پروجیکٹ میں کئی گھنٹے بڑھا دیتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم پورے ورک فلو کو ایک ٹیکسٹ بیسڈ اِن پٹ سے بدل دیتا ہے جو خودکار طور پر تیار شدہ ویڈیو بناتا ہے۔ جو ٹیمیں روایتی ٹولز استعمال کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جن کاموں پر انہیں دن لگ جاتے ہیں، یہ اینیمیٹڈ اِنفوگرافک میکر انہیں چند منٹوں میں مکمل کر دیتا ہے۔ AI ویڈیو ایکسپلینر ورک فلو خاص طور پر ایسے ساختہ، ڈیٹا پر مبنی مواد کے لیے بنایا گیا ہے جسے دستی طور پر تیار کرنے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔
جی ہاں۔ اسکرپٹ میں ترمیم کریں، کوئی ڈیٹا پوائنٹ بدلیں، بصری انداز تبدیل کریں، یا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر کے ذریعے سینز کی ترتیب ایڈجسٹ کریں، پھر دوبارہ رینڈر کریں۔ اپ ڈیٹ شدہ ویڈیو چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے، بغیر یہ کہ آپ کو شروع سے سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے۔ اس سے انفографک ویڈیو بنانا ایسے مواد کے لیے عملی ہو جاتا ہے جو باقاعدگی سے بدلتا رہتا ہے، جیسے سہ ماہی میٹرکس، پروڈکٹ اپ ڈیٹ سیکوئنسز، یا کمپلائنس ٹریننگ جس میں موجودہ پالیسی کی عکاسی ضروری ہو، جو فلمائی گئی پروڈکشن کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔
جی ہاں۔ آپ ہر پلیٹ فارم کے مطابق aspect ratio میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، مثلاً YouTube اور پریزنٹیشنز کے لیے 16:9، عمودی سوشل فارمیٹس کے لیے 9:16، اور فیڈ پوسٹس کے لیے 1:1۔ سب ٹائٹلز خودکار طور پر شامل کریں، subtitle generator کا استعمال کرتے ہوئے، تاکہ آپ کا مواد خاموش autoplay ماحول میں بھی اچھا پرفارم کرے۔ مختصر سوشل ویڈیوز کے لیے reel generator اور youtube shorts ٹولز آپ کو انفографک مواد کو ایک ہی مرحلے میں پلیٹ فارم کے مقامی فارمیٹس میں کاٹنے کی سہولت دیتے ہیں۔
ایک مفت پلان دستیاب ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، جس سے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور بنیادی ٹولز کو آزما سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کسی پلان کے لیے پرعزم ہوں۔ پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں اور آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، زیادہ لمبی ویڈیوز، تمام ٹیمپلیٹس تک مکمل رسائی، اور ایڈوانسڈ ایکسپورٹ آپشنز کو ان لاک کرتے ہیں۔ انٹرپرائز پلانز میں API تک رسائی، کسٹم انٹیگریشنز، اور ٹیم کولیبریشن فیچرز شامل ہیں، جو ان اداروں کے لیے ہیں جو ہائی والیوم پروڈکشن ورک فلو چلا رہے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ ایک ہی سورس دستاویز یا اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف بصری انداز، بیانیہ کے لہجوں یا زبانوں کے ٹریک کے ساتھ متعدد ورژنز بنا سکتے ہیں۔ وہ ٹیمیں جو ایک ہی ڈیٹا رپورٹ سے کام کرتی ہیں، عموماً بیک وقت اندرونی بریفنگز، سوشل ڈسٹری بیوشن اور ٹریننگ کنٹینٹ کے لیے الگ الگ ورژنز تخلیق کرتی ہیں۔ text to video اور faceless video کے ورک فلو ایک ہی اِن پٹ کو بغیر پروڈکشن کا کام دہرائے، آسانی سے کئی الگ الگ آؤٹ پٹس میں تقسیم کرنا ممکن بناتے ہیں۔
یہ پلیٹ فارم انفографک ٹیمپلیٹس کی ایک وسیع لائبریری فراہم کرتا ہے جس میں ٹائم لائنز، پروسیس فلو، موازنہ چارٹس، ڈیٹا بریک ڈاؤنز اور مرحلہ وار سیکوئنسز شامل ہیں۔ ہر ٹیمپلیٹ پروفیشنل انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور مکمل طور پر حسبِ ضرورت ہے، تاکہ آپ لے آؤٹ کو اپ گریڈ کر سکیں، کلر اسکیم کو ایڈجسٹ کریں، اور بنیادی ساخت کو چھیڑے بغیر اپنی برانڈنگ لاگو کریں۔ اپنی ویڈیو انفографک کے لیے بہترین نقطۂ آغاز تلاش کرنے کے لیے انڈسٹری، فارمیٹ یا کنٹینٹ ٹائپ کے مطابق براؤز کریں، پھر چند منٹوں میں پلیس ہولڈر کنٹینٹ کو اپنے ڈیٹا سے تبدیل کر دیں۔
یہ ایک متحرک فارمیٹ ہے جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ سٹیٹک رپورٹس اور سلائیڈ ڈیکس صرف معلومات دیتی ہیں، لیکن انفографک ویڈیوز حرکت، بیانیہ (narration) اور عکاسی (illustration) کو اس انداز میں یکجا کر کے آپ کے ناظرین کو محو کر دیتی ہیں جو دل چسپ بھی ہوتا ہے اور سمجھنے میں آسان بھی۔ ایسی ویڈیوز جو ڈیٹا کو بصری بناتی ہیں اور اسے مسلسل حرکت میں رکھتی ہیں، زیادہ امکان رکھتی ہیں کہ آخر تک دیکھی جائیں، ٹیموں کے درمیان شیئر کی جائیں، اور بعد میں یاد بھی رہیں۔ اگر آپ کسی اسٹیک ہولڈر گروپ کے ساتھ پیچیدہ نتائج شیئر کرنا چاہتے ہیں یا بیک وقت تفریح اور معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو انفографک ویڈیو وہ فارمیٹ ہے جو بغیر کسی پروڈکشن مہارت کے بھی دیرپا تاثر چھوڑتا ہے۔
