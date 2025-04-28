مصنوعی ذہانت کی لغت
یہ AI ویڈیو گلاسری مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو، ترجمہ، اواتار ٹیکنالوجیز اور مختلف استعمالات سے متعلق اہم اصطلاحات کی واضح اور مختصر وضاحتیں فراہم کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویڈیو تخلیق اور لوکلائزیشن کے مستقبل کو تشکیل دینے والے ٹولز اور تصورات کو تیزی سے سمجھ سکیں۔
اے
A-roll ویڈیو میں بنیادی فوٹیج ہوتی ہے جو عموماً مرکزی موضوع کو دکھاتی ہے، جیسے پریزنٹر، انٹرویو دینے والا شخص یا مرکزی کہانی۔ یہ اسٹوری کا بنیادی حصہ بنتی ہے اور عموماً بصری تنوع اور سیاق و سباق کے لیے B-roll سے سپورٹ کی جاتی ہے۔
اشتہارات وہ پروموشنل ویڈیوز ہوتی ہیں جو ناظرین کو کسی پروڈکٹ یا سروس خریدنے پر قائل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ عموماً مختصر، مخصوص ہدف والے، اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بہتر کارکردگی کے لیے آپٹمائزڈ ہوتے ہیں۔
ایک AI اواتار کمپیوٹر سے تیار کردہ ڈیجیٹل کردار ہوتا ہے جو انسانی شکل و صورت اور رویے کی نقل کرتا ہے۔ یہ عموماً ویڈیوز، ورچوئل اسسٹنٹس اور کسٹمر سروس کی ایپلیکیشنز میں استعمال ہوتا ہے۔
AI اواتار جنریٹر مصنوعی ذہانت کی مدد سے بالکل حقیقی جیسے ڈیجیٹل کردار بناتا ہے۔ صارفین اپنی برانڈنگ یا پیغام کے مطابق شکل و صورت، آواز اور تاثرات کو اپنی مرضی سے ترتیب دے سکتے ہیں۔
یہ ٹول ڈیجیٹل اواتارز کو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اور ویڈیو رینڈرنگ کے ساتھ ملا کر ایسی ویڈیوز بناتا ہے جن کے لیے حقیقی لوگوں کی فلم بندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تیزی سے بڑے پیمانے پر، ذاتی نوعیت کا مواد تیار کرنے کے لیے بہترین ہے۔
مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو وہ ہوتی ہے جو ایسی AI ٹیکنالوجیز کے ذریعے تیار کی جاتی ہے جو اسکرپٹ لکھنے، وائس اوور، اینیمیشن یا ایڈیٹنگ جیسے عناصر کو خودکار بنا دیتی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز کنٹینٹ پروڈکشن میں وقت اور وسائل کی بچت کرتی ہیں۔
AI جنریٹر ایسے الگورتھمز استعمال کرتا ہے جو صارف کی ہدایات یا ڈیٹا پیٹرنز کی بنیاد پر تصاویر، متن یا ویڈیوز جیسا مواد تخلیق کرتے ہیں۔ یہ دہرائے جانے والے کام خودکار بنا کر تخلیقی ورک فلو کو تیز اور آسان بناتا ہے۔
ایک AI SDR (سیلز ڈیولپمنٹ ریپریزنٹیٹو) ویب سائٹ پر ایک ڈیجیٹل ایجنٹ ہوتا ہے جو وزیٹرز کو خوش آمدید کہتا ہے، لیڈز کو کوالیفائی کرتا ہے، اور بنیادی سوالات کے جواب دیتا ہے۔ یہ سیلز فنل میں پہلے رابطے کے نقطے کے طور پر کام کرتا ہے۔
اس سے مراد AI ٹولز کا استعمال ہے جن کی مدد سے کسی ویڈیو کی بولی یا تحریری زبان کو کسی دوسری زبان میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں عموماً ٹرانسکرپشن، ترجمہ، اور وائس اوور کی تخلیق شامل ہوتی ہے۔
ایک AI مترجم خودکار طور پر مشین لرننگ اور نیچرل لینگوئج پروسیسنگ کی مدد سے متن یا آواز کو ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ عموماً سب ٹائٹلز، ریئل ٹائم گفتگو اور کسٹمر سپورٹ میں استعمال ہوتا ہے۔
AI ٹیوٹوریلز تعلیمی ویڈیوز ہوتی ہیں جو یہ سمجھاتی ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ٹولز اور ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں جو پہلی بار سیکھ رہے ہوں اور ان پروفیشنلز کے لیے بھی جو AI کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں۔
AI ویڈیو جنریٹر ایک ایسا ٹول ہے جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے ٹیکسٹ، تصاویر یا آڈیو سے ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ ویڈیو پروڈکشن کو خودکار بنا دیتا ہے اور اکثر کیمروں، اداکاروں یا اسٹوڈیوز کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔
AI ویڈیو ترجمہ خودکار ٹولز استعمال کرتا ہے تاکہ مکالمے، سب ٹائٹلز اور وائس اوورز کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے۔ اس سے ویڈیو مواد کو عالمی ناظرین کے لیے قابلِ رسائی بنانے میں مدد ملتی ہے۔
AI ویڈیو ٹرانسلیٹر ایک ایسا ٹول ہے جو ویڈیو مواد کو مختلف زبانوں میں پروسیس اور ترجمہ کرتا ہے۔ یہ عموماً اسپیچ ریکگنیشن، مشینی ترجمہ، اور وائس سنتھیسز کو یکجا کرتا ہے۔
Avatar AI مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے ڈیجیٹل شخصیات بناتی، انہیں اینیمیٹ کرتی اور کنٹرول کرتی ہے۔ یہ اواتار ویڈیوز، گیمز یا انٹرایکٹو ایپلیکیشنز میں انسان جیسی تعامل کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اواتار جنریٹر صارف کے منتخب کردہ فیچرز کی بنیاد پر کسی شخص یا کردار کی ڈیجیٹل نمائندگی بناتا ہے۔ یہ عموماً گیمنگ، سوشل میڈیا اور کاروباری ویڈیو مواد میں استعمال ہوتا ہے۔
B
B-roll سے مراد اضافی فوٹیج ہے جو ویڈیو میں مرکزی کہانی یا مناظر کو بہتر بناتی ہے۔ اسے عموماً سیاق و سباق فراہم کرنے، ایکشن دکھانے یا انٹرویوز اور وائس اوورز میں کٹ کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
برانڈ ویڈیوز کسی کمپنی کے مشن، اقدار اور شخصیت کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ یہ عموماً برانڈ کی شناخت قائم کرنے، اعتماد پیدا کرنے اور ناظرین کے ساتھ جذباتی طور پر جڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
C
کمپلائنس ٹریننگ ویڈیوز ملازمین کو قانونی، اخلاقی اور ریگولیٹری معیارات کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ یہ اداروں کو خطرات کم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہیں کہ ملازمین مطلوبہ پالیسیوں پر عمل کریں۔
کارپوریٹ ٹریننگ ویڈیوز اس طرح تیار کی جاتی ہیں کہ وہ ملازمین کو کمپنی کی پالیسیوں، مہارتوں اور طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کریں۔ یہ مختلف ٹیموں میں یکساں آن بورڈنگ اور پیشہ ورانہ ترقی کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہیں۔
D
ڈیپ ترجمہ سے مراد جدید نیورل مشین ترجمہ ہے جو روایتی طریقوں کے مقابلے میں سیاق و سباق، محاوروں اور لہجے کو کہیں زیادہ درست انداز میں سمجھتا اور منتقل کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر طویل تحریری مواد اور ویڈیو اسکرپٹس کے لیے بہت مفید ہے۔
یہ ہوتی ہیں طویل ویڈیوز جو حقیقی زندگی کے واقعات، لوگوں یا موضوعات کو کہانی کے انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہ ناظرین کو متوجہ اور باخبر رکھنے کے لیے حقائق پر مبنی معلومات کو بیانیہ تکنیکوں کے ساتھ جوڑتی ہیں۔
ای
ایونٹ مارکیٹنگ ویڈیوز کانفرنسز، ویبینارز، پروڈکٹ لانچز یا دیگر لائیو ایونٹس کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ دلکش بصری مواد کے ذریعے جوش و خروش پیدا کرتی اور حاضری میں اضافہ کرتی ہیں۔
ف
مالیاتی معلومات کی شیئرنگ ویڈیوز ناظرین کو منی مینجمنٹ، سرمایہ کاری اور معاشی تصورات کے بارے میں تعلیم دیتی ہیں۔ یہ پیچیدہ مالی موضوعات کو وسیع تر ناظرین کے لیے قابلِ فہم اور قابلِ رسائی بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
فال بینی ویڈیوز نجومی علم، ٹیرٹ یا دیگر روایات کی بنیاد پر پیش گوئیاں یا روحانی بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ یہ عموماً تفریح یا خود احتسابی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
G
جنریٹو AI ویڈیوسے مراد وہ ویڈیو مواد ہے جو AI ماڈلز کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے جو ڈیٹا سے پیٹرن سیکھ کر حقیقی نظر آنے والے ویژولز، آڈیو یا اسکرپٹس بناتے ہیں۔ یہ طریقہ کار دستی محنت کو کم کرتا ہے اور پروڈکشن کو تیز بناتا ہے۔
H
تاریخی کہانی سنانے والی ویڈیوز ماضی کے واقعات یا ادوار کو بیانیہ انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ان کا استعمال تعلیم، تفریح یا ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
ہاؤ ٹو ویڈیوز مرحلہ وار ہدایات فراہم کرتی ہیں کہ کسی کام کو کیسے مکمل کیا جائے یا کسی مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ یہ کسٹمر سپورٹ اور تعلیمی دونوں ماحول میں مقبول ہوتی ہیں۔
L
زبان سیکھنے کی ویڈیوز نئی زبان میں الفاظ، گرامر، تلفظ اور گفتگو سکھاتی ہیں اور رہنمائی کے ساتھ ہر مہارت کی سطح کے سیکھنے والوں کی مدد کرتی ہیں۔
لیڈرشپ اپڈیٹ ویڈیوزخبریں، اہداف یا تبدیلیاں براہِ راست کمپنی کے ایگزیکٹوز کی جانب سے شیئر کریں۔ یہ پوری تنظیم میں شفافیت اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔
لرننگ کورسز منظم تعلیمی پروگرام ہوتے ہیں جو ویڈیو کے ذریعے اسباق، ٹیوٹوریلز اور نالج اسیسمنٹس فراہم کرتے ہیں۔ یہ اسکولوں، آن لائن پلیٹ فارمز اور کارپوریٹ ٹریننگ کے ماحول میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔
M
طبی معلومات شیئر کرنے والی ویڈیوز صحت کے تصورات، علاج اور طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان کا استعمال ماہرین، اداروں اور اساتذہ کی جانب سے عوامی فہم اور تربیت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔
موٹیویشنل ویڈیوز اس طرح تیار کی جاتی ہیں کہ وہ ناظرین کو متاثر کریں، حوصلہ دیں اور توانائی بخشیں۔ ان میں عموماً خود کو بہتر بنانے، ثابت قدمی اور ذاتی ترقی جیسے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔
فلم اور موسیقی کے ریویو ویڈیوزنئی یا کلاسک تفریح پر تنقیدی جائزہ اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ناظرین اور سامعین کو فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ اگلا کیا دیکھیں یا سنیں۔
یہ ہوتی ہیں تخلیقی ویڈیوز جن میں اصل موسیقی یا کہانی شامل ہوتی ہے جو AI کے ذریعے بنائی یا بہتر کی گئی ہو۔ یہ تفریح کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتی ہیں۔
N
خبریں اور کہانی سنانے والی ویڈیوز موجودہ حالات، انسانی دلچسپی کی کہانیاں یا ثقافتی واقعات شیئر کریں۔ یہ دل چسپ اور معلوماتی مواد کے ذریعے ناظرین کو آگاہ اور متحرک کرتی ہیں۔
یہ ہوتی ہیں باقاعدہ اپ ڈیٹس جو ای میل یا ویڈیو کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ صارفین، ملازمین یا کمیونٹیز کو باخبر رکھا جا سکے۔ ان میں اعلانات، کامیابیاں اور دیگر متعلقہ خبریں شامل ہوتی ہیں۔
O
آن ڈیمانڈ ویبینارز اور پوڈکاسٹس پہلے سے ریکارڈ کی گئی آڈیو یا ویڈیو سیشنز ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی وقت دیکھ یا سن سکتے ہیں۔ یہ ماہرین کی بصیرت، تھوٹ لیڈرشپ، اور مخصوص موضوعات پر مبنی گفتگو تک لچکدار رسائی فراہم کرتے ہیں۔
آن بورڈنگ ٹریننگ ویڈیوز نئی ملازمین یا صارفین کو کمپنی کے ٹولز، ثقافت اور توقعات سے تیزی سے واقف ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ایک یکساں اور خوش آئند آغاز فراہم کرتی ہیں۔
P
ذاتی تعارف یا گریٹنگ ویڈیوز مختصر پیغامات ہوتی ہیں جو خود کا تعارف دوستانہ اور یادگار انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ عموماً نیٹ ورکنگ، آن بورڈنگ یا آؤٹ ریچ میں استعمال ہوتی ہیں۔
ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ میں ممکنہ گاہکوں کو ان کے لیے خاص طور پر تیار کردہ پیغامات یا ویڈیوز بھیجنا شامل ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد تعلق بنانا، اپنی پیشکش کی اہمیت واضح کرنا، اور کنورژن ریٹس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔
پوسٹ پروڈکشن ویڈیو بنانے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں خام فوٹیج کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، کلر گریڈ کیا جاتا ہے، اور آڈیو، میوزک، گرافکس اور ایفیکٹس کے ذریعے بہتر بنایا جاتا ہے۔ اسی مرحلے میں ویڈیو اپنی حتمی شکل اختیار کرتی ہے اور اشاعت یا تقسیم کے لیے تیار کی جاتی ہے۔
پری پروڈکشن ویڈیو بنانے کا منصوبہ بندی کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں اسکرپٹنگ، اسٹوری بورڈنگ، کاسٹنگ، لوکیشن کی تلاش اور شیڈولنگ شامل ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ پروڈکشن کو ہموار بنانے کی بنیاد رکھتا ہے اور تخلیقی ہم آہنگی اور لاجسٹک تیاری کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے۔
پروڈکٹ اعلان ویڈیوز نئی خصوصیات، سروسز یا پروڈکٹ ریلیز کو ناظرین کے سامنے متعارف کراتی ہیں۔ ان کا استعمال جوش و خروش پیدا کرنے، گاہکوں کو آگاہ کرنے اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیوزمختصر، معلوماتی کلپس ہوتی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ کوئی پروڈکٹ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے اہم فائدے کیا ہیں۔ یہ عموماً گاہکوں کو آگاہ کرنے، سیلز میں مدد دینے اور پیچیدہ فیچرز کو آسان بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
پروڈکٹ ریویو ویڈیوزکسی مخصوص پروڈکٹ کی خصوصیات، فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیتی ہیں۔ یہ ممکنہ خریداروں کو غیر جانبدار رائے یا صارفین کے تجربات فراہم کر کے رہنمائی کرتی ہیں۔
پروڈکشن، جسے فلم بندی بھی کہا جاتا ہے، وہ مرحلہ ہے جس میں تمام منصوبہ بند فوٹیج کیمروں، لائٹنگ اور ساؤنڈ کے آلات کی مدد سے ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس میں اسکرپٹ اور اسٹوری بورڈ کی رہنمائی میں سیٹ پر یا لوکیشن پر تخلیقی وژن کو عملی شکل دینا شامل ہوتا ہے۔
آر
مذہبی ویڈیوزتعلیمات، دعائیں، خطبات یا روحانی پیغامات شیئر کرتی ہیں۔ یہ کمیونٹیز کو جڑے رہنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
س
سیفٹی ٹریننگ ویڈیوز ناظرین کو یہ سکھاتی ہیں کہ حادثات سے کیسے بچا جائے اور ہنگامی صورتحال میں کیسے ردِعمل دیا جائے۔ یہ ہائی رسک صنعتوں اور کام کی جگہ کے ماحول میں نہایت ضروری ہوتی ہیں۔
سیلز پریزنٹیشنز منظم پیشکشیں ہوتی ہیں جو کسی پروڈکٹ، سروس یا تجویز کو نمایاں انداز میں پیش کرتی ہیں۔ انہیں عموماً سیلز ٹیمیں ممکنہ خریداروں یا کلائنٹس کو قائل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
اسکرپٹ رائٹنگ وہ عمل ہے جس میں ویڈیو کے لیے مکالمہ، بیانیہ اور ساخت تیار کی جاتی ہے۔ یہ کہانی سنانے کی بنیاد کا کام کرتی ہے اور پوری پروڈکشن کے عمل کی رہنمائی کرتی ہے۔
سوشل میڈیا ویڈیوز مختصر ویڈیو مواد ہوتا ہے جو Instagram، TikTok اور LinkedIn جیسے پلیٹ فارمز کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ برانڈز کو ناظرین کو متوجہ کرنے، آگاہی بڑھانے اور بروقت اپ ڈیٹس یا پروموشنز شیئر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
یہ ویڈیوز گاہکوں، کلائنٹس یا ملازمین کے مثبت تجربات کو نمایاں کرتی ہیں۔ یہ حقیقی نتائج کے ذریعے اعتماد اور ساکھ بناتی ہیں۔
T
مہارت پر مبنی تربیتی ویڈیوز ایسی مخصوص صلاحیتیں سکھاتی ہیں جیسے سافٹ ویئر کا استعمال، مشینری چلانا یا سافٹ اسکلز۔ ان کا استعمال ملازمین یا طلبہ کو مخصوص شعبوں میں نئی مہارتیں سکھانے یا ان کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔
کسی ویڈیو کو ترجمہ کرنا کا مطلب بولی یا تحریری زبان کو کسی دوسری زبان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس میں سب ٹائٹلنگ، ڈبنگ، یا نئی آڈیو ٹریکس بنانا شامل ہو سکتا ہے۔
اس عمل میں غیر انگریزی ویڈیو مواد کو انگریزی میں تبدیل کرنا شامل ہوتا ہے، جس کے لیے ٹرانسکرپشن، مشینی ترجمہ اور وائس اوور جیسے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ عموماً انگریزی بولنے والے ناظرین تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
V
ویڈیو AI سے مراد وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں مصنوعی ذہانت کو ویڈیو مواد کا تجزیہ کرنے، ایڈیٹ کرنے، بہتر بنانے یا نئی ویڈیوز تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آبجیکٹ ریکگنیشن، سین ڈیٹیکشن اور خودکار ویڈیو تخلیق جیسے ٹولز کو طاقت فراہم کرتی ہے۔
ویڈیو جنریٹر ایک سافٹ ویئر ٹول ہے جو ٹیکسٹ، تصاویر یا ٹیمپلیٹس سے ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ AI سے چل سکتا ہے تاکہ ایڈیٹنگ اور نریشن کو خودکار بنایا جا سکے۔
ویڈیو ٹرانسلیٹر کسی ویڈیو میں موجود زبان کو کسی دوسری زبان میں تبدیل کرتا ہے، عموماً سب ٹائٹلز یا ڈب کی گئی آڈیو کے ساتھ۔ AI ویڈیو ٹرانسلیٹرز یہ عمل تیزی اور درستگی کے ساتھ خودکار بنا دیتے ہیں۔
وائس اوور ایک بیانیہ ہوتا ہے جو الگ سے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ویڈیو میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وضاحت کرے، رہنمائی دے یا کوئی کہانی سنائے۔ یہ عموماً ٹیوٹوریلز، ڈاکیومنٹریز اور کمرشلز میں استعمال ہوتا ہے۔