انٹرپرائز ویڈیو، ہر ٹیم کے لیے خاص طور پر تیار کردہ
ہماری AI سے چلنے والی پلیٹ فارم پر مبنی، HeyGen کی Enterprise Solutions آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے ویڈیو تخلیق ورک فلو کے مطابق مخصوص فیچرز فراہم کرتی ہیں، جس سے آپ کی ٹیم بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار، محفوظ اور ضابطوں کے مطابق کمیونی کیشن بنا سکتی ہے۔
آپ کے مکمل AI سے چلنے والے ویڈیو ورک فلو کے لیے ایک محفوظ پلیٹ فارم
اپنی ٹیم کی تخلیقی صلاحیت اور اعتماد کو مضبوط بنانے کے لیے بنائے گئے محفوظ اور کمپلائنٹ ماحول میں، بلا جھجھک اور بغیر کسی جھنجھٹ کے اپنی بہترین بصری مواد تخلیق کریں۔
اپنے خیالات کو چند منٹوں میں شاندار، حقیقت سے قریب ویڈیوز میں بدلیں، وہی معیار کے ساتھ جس کی آپ کسی پروفیشنل اسٹوڈیو سے توقع کرتے ہیں۔
ہر ناظر کو یہ احساس دلائیں کہ اسے الگ سے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، مستند اور ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنا کر جو بڑے پیمانے پر بامعنی تعلقات قائم کریں۔
اپنے ناظرین کی زبان میں بات کریں اور واقعی اثر چھوڑیں، اپنی ویڈیوز کو بآسانی اس قابل بنائیں کہ وہ 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں ناظرین کو مؤثر انداز میں متوجہ کریں۔
اپنے برانڈ پر مکمل کنٹرول برقرار رکھیں، بلٹ اِن گارڈ ریلز، آسان فہم ورک اسپیس مینجمنٹ، اور درست یوزر پرمیشنز کے ساتھ۔
فوراً متعدد فارمیٹس میں ڈاؤن لوڈ کریں، سوشل میڈیا، ای میل اور میسجنگ ایپس پر باآسانی شیئر کریں، یا جہاں چاہیں ویڈیوز کو آسانی سے ایمبیڈ کریں۔
100,000+ ایسی ٹیموں کا اعتماد جو معیار، سادگی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح سب سے جدید AI ویڈیو کے ساتھ مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
عالمی سیکیورٹی اور کمپلائنس معیارات پر پورا اترنے کے لیے سرٹیفائیڈ
HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو مواد تخلیق کریں، اور ہمارے صارفین بھی اس بات سے متفق ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ G2 پر AI ویڈیو جنریشن، ترجمہ، اور اواتار کے معیار کے حوالے سے ہمارے پاس صارفین کی اطمینان کی سب سے بلند درجہ بندی ہے۔ یہاں وہ چند فوائد ہیں جو ہمارے صارفین حاصل کر رہے ہیں:
انٹرپرائز کی بنیاد جو توسیع اور کامیابی کو ممکن بنائے
HeyGen اداروں کو ایک محفوظ، قابل توسیع پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس میں وہ ٹولز، سپورٹ اور کمیونٹی شامل ہے جن کی مدد سے آپ بغیر کسی حد کے تخلیق، تعاون اور ترقی کر سکتے ہیں۔
اپنے انٹرپرائز کو محفوظ، مشترکہ اور برانڈ کے مطابق ٹولز کے ساتھ مضبوط بنائیں جو ویڈیو بنانے کے ہر مرحلے کو آسان بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
آپ کے ڈیٹا کی سکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے۔ HeyGen کو آزادانہ طور پر آڈٹ کیا گیا ہے اور SOC 2 Type II اور GDPR کے تقاضوں کے مطابق سرٹیفائی کیا گیا ہے، تاکہ آپ کی معلومات اعلیٰ ترین معیار کے تحت محفوظ رہیں۔
ورک اسپیس HeyGen کے اندر آپ کی ٹیم کا مخصوص ڈیجیٹل ماحول ہوتا ہے۔ آپ باآسانی متعدد ورک اسپیسز منظم کریں، یوزر رولز تفویض کریں، اور ٹیم ورک کو محفوظ اور مؤثر انداز میں منظم کریں تاکہ آپ کی انٹرپرائز مل کر شاندار ویڈیوز تخلیق کر سکے۔
HeyGen کے ساتھ، آپ کی ٹیم باآسانی ویڈیوز کو ریئل ٹائم میں یا اپنی سہولت کے مطابق غیر ہم وقت (asynchronously) انداز میں مل کر ریویو، کمنٹ اور بہتر بنا سکتی ہے۔
آسانی سے اپنی پوری ٹیم کو بااختیار بنائیں کہ وہ ہر زبان میں ایسی ویڈیوز بنائے جو آپ کے برانڈ کے مطابق نظر آئیں، سنائی دیں اور محسوس ہوں۔
لامحدود تخلیق، آپ کے لیے تیار کردہ آن بورڈنگ، اور ہر قدم پر رہنمائی کرنے والے ماہرین کے ساتھ زیادہ کام، تیزی سے انجام دیں۔ HeyGen کے Enterprise Success Suite کے ساتھ، آپ کے پاس وہ تمام ٹولز، وسائل، اور رہنمائی ہوگی جن کی مدد سے آپ AI ویڈیو کی طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔
بغیر کسی حد کے تخلیق کریں۔ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بڑے پیمانے پر بنائیں اور ترجمہ کریں تاکہ آپ اپنے بڑھتے ہوئے کاروباری تقاضوں کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں۔
صنعت کے رہنماؤں اور ہم خیال پروفیشنلز کے ساتھ جڑیں، مل کر کام کریں اور بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کریں تاکہ مسلسل جدت کی ترغیب ملے۔
رہنمائی شدہ ٹیوٹوریلز، ہاؤ ٹو گائیڈز، اور ماہرین کے تیار کردہ مواد کے ساتھ HeyGen کو تیزی سے سیکھیں، جو اپنانے کے عمل کو تیز کرنے اور آپ کی ROI کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
اپنی تنظیم کی منفرد ضروریات کے مطابق مخصوص، ماہر رہنمائی کے ساتھ تیزی سے سب کچھ سیٹ اپ کریں اور کام شروع کریں۔
اپنے موجودہ ورک فلو کے ساتھ بآسانی انٹیگریٹ کریں تاکہ ویڈیو بنانے کا پورا عمل مزید مؤثر اور تیز ہو جائے۔ یا HeyGen کی API استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے بالکل موزوں ورک فلو تیار کریں۔
انٹرپرائز ویڈیو کے لیے اگلی سطح کی صلاحیتیں
شروع سے بنانے یا گھنٹوں ایڈیٹنگ میں لگانے کو بھول جائیں۔ اپنے PDFs یا ٹیکسٹ پرامپٹس کو فوراً دلکش، شیئر کے لیے تیار ویڈیوز میں بدلیں۔
مہنگی دوبارہ شوٹنگ یا پرانی ویڈیوز کو الوداع کہیں۔ تیزی سے پروٹو ٹائپ بنائیں، ٹیم کی رائے حاصل کریں، اور باآسانی ایک ہی جگہ پر ترمیم کریں۔
بہترین ویڈیوز بہترین ٹیلنٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ مختلف اور حقیقی انسانوں جیسے اواتارز، جذبات سے بھرپور اینیمیٹڈ کریکٹرز، یا اپنے ہی ڈیجیٹل ٹوِن میں سے انتخاب کریں۔
آپ کا پیغام عالمی ناظرین کا مستحق ہے۔ اپنی ویڈیوز کو 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں آسانی سے ترجمہ اور مقامی بنائیں۔
انٹرپرائزز کے لیے بہترین AI ویڈیو پروڈکشن پلیٹ فارم وہ ہے جو جدت، رفتار اور اسکیل ایبلٹی کو یکجا کرے تاکہ آپ اپنے حریفوں سے آگے رہیں۔ HeyGen خاص طور پر عالمی اداروں کے لیے بنایا گیا ہے، جو ٹیموں کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ حقیقی جیسے AI اواتارز اور جدید ترجمہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑی تعداد میں ویڈیوز بنائیں، انہیں ذاتی نوعیت دیں اور مختلف زبانوں میں مقامی بنائیں۔ روایتی پروڈکشن سائیکلز کے برعکس جو ہفتوں لے لیتے ہیں، HeyGen انٹرپرائز ویڈیو کنٹینٹ چند گھنٹوں میں فراہم کرتا ہے، تاکہ آپ کا بزنس تیزی سے لانچ کر سکے، جلدی ایڈجسٹ ہو سکے اور مسابقت میں آگے رہے۔ انٹرپرائز لیول سکیورٹی کے ساتھ، جس میں SOC 2 اور GDPR کمپلائنس شامل ہے، HeyGen یہ یقینی بناتا ہے کہ جب آپ دنیا بھر میں ویڈیو پروڈکشن کو تیز کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے۔
مارکیٹنگ کے لیے AI ویڈیو آپ کے کاروبار کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے کیونکہ اس سے آپ تیزی سے مواد بنا سکتے ہیں، پیغامات کو ذاتی بنا سکتے ہیں، اور عالمی سطح پر اپنی موجودگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مہنگی ایجنسیوں یا اضافی اسٹاف پر انحصار کرنے کے بجائے، HeyGen مارکیٹنگ ٹیموں کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں اعلیٰ معیار کی ویڈیوز تیار کریں، مخصوص ناظرین کے لیے مواد کو ڈھالیں، اور ویڈیوز کو مختلف چینلز پر دوبارہ استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف مہمات کے نفاذ کی رفتار بڑھتی ہے بلکہ درست وقت پر درست ویڈیو پیغام پہنچا کر انگیجمنٹ اور کنورژن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
AI ویڈیو مارکیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے بڑے پیمانے پر مارکیٹنگ ویڈیوز بنائی، ذاتی نوعیت کی کی، اور تقسیم کی جائیں۔ کمپنیاں بس ایک اسکرپٹ فراہم کرتی ہیں یا اپنا مواد اپ لوڈ کرتی ہیں، اور HeyGen جیسے پلیٹ فارمز اواتارز، وائس اوورز، اور ترجموں کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز تیار کر دیتے ہیں۔ یہ آٹومیشن کاروباروں کو پروڈکشن لاگت کم کرنے، ٹائم لائنز مختصر کرنے، اور مختلف خطوں میں برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، جس کی بدولت AI ویڈیو مارکیٹنگ اُن انٹرپرائزز کے لیے ایک لازمی ٹول بن جاتی ہے جو جدت لانا اور تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔
AI مارکیٹنگ ویڈیو جنریٹر اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ متن یا پریزنٹیشنز کو AI سے چلنے والے اواتارز، قدرتی وائس اوورز، اور خودکار ایڈیٹنگ کی مدد سے پروفیشنل ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ، انٹرپرائزز صرف اسکرپٹ درج کرتے ہیں، مختلف اواتارز میں سے انتخاب کرتے ہیں، اور فوراً برانڈ کے مطابق ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں جو مارکیٹنگ مہمات کے لیے بالکل تیار ہوں۔ یہ عمل طویل پروڈکشن سائیکلز کو ختم کرتا ہے اور ٹیموں کو یہ رفتار اور لچک دیتا ہے کہ وہ مسلسل تازہ بزنس ویڈیو کنٹینٹ فراہم کر سکیں۔
AI سیلز ویڈیو جنریٹر سیلز ٹیموں کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیوز بنائیں، جس سے انگیجمنٹ اور رسپانس ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جامد ای میلز بھیجنے کے بجائے، نمائندے HeyGen استعمال کر کے ہر اکاؤنٹ یا پراسپیکٹ کے لیے مخصوص ڈائنامک ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اس سطح کی پرسنلائزیشن سیلز آؤٹ ریچ کو زیادہ انسانی، زیادہ یادگار اور بالآخر میٹنگز اور پائپ لائن گروتھ بڑھانے کے لیے کہیں زیادہ مؤثر بنا دیتی ہے—وہ بھی اس کے بغیر کہ آپ کو ویڈیو پروڈکشن کی مہارت درکار ہو۔
جی ہاں، ایک انٹرپرائز ویڈیو پلیٹ فارم ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی بہت سی روایتی ایجنسیوں کی جگہ لے سکتا ہے۔ HeyGen جیسے پلیٹ فارم ایجنسیوں کے مقابلے میں کہیں تیز نتائج، کم لاگت اور زیادہ لچک فراہم کرتے ہیں، جبکہ ایجنسیوں کو عموماً ہفتوں کی پلاننگ اور بڑے بجٹ درکار ہوتے ہیں۔ AI سے چلنے والی ویڈیو پروڈکشن کے ساتھ، انٹرپرائزز فوری طور پر ویڈیوز بنا اور اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، عالمی ناظرین کے لیے مواد کو مقامی بنا سکتے ہیں، اور برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھ سکتے ہیں—وہ بھی بیرونی وینڈرز پر انحصار کیے بغیر۔
ایک قابلِ اعتماد انٹرپرائز ویڈیو پلیٹ فارم کارپوریٹ اور کسٹمر ڈیٹا کے لیے مکمل سکیورٹی یقینی بناتا ہے۔ HeyGen، SOC 2 اور GDPR کے مطابق ہے اور انٹرپرائز لیول انکرپشن، رول بیسڈ ایکسس کنٹرولز، اور محفوظ کلاؤڈ انفراسٹرکچر فراہم کرتا ہے۔ آپ کا ڈیٹا ہمارے ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرپرائزز اعتماد کے ساتھ مارکیٹنگ، ٹریننگ، سیلز اور کمیونیکیشنز کے لیے AI ویڈیو استعمال کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ حساس ڈیٹا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔
جی ہاں — بڑے پیمانے پر ترجمہ اور لوکلائزیشن کے لیے AI ویڈیو پروڈکشن بالکل موزوں ہے۔ HeyGen کے ساتھ، انٹرپرائزز فوری طور پر اسکرپٹس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کر سکتے ہیں، اور 40 سے زائد زبانوں میں اواتارز کی لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کر سکتے ہیں۔ اس سے ہر عالمی آڈینس کو اعلیٰ معیار کی، ثقافتی طور پر درست ویڈیوز ملتی ہیں، بغیر اس وقت اور لاگت کے جو روایتی پروڈکشن میں لگتی ہے — جس سے انٹرپرائزز کے لیے دنیا بھر میں ٹریننگ، مارکیٹنگ، اور کمیونی کیشن ویڈیوز فراہم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
انٹرپرائزز کے لیے بہترین AI ویڈیو پلیٹ فارم وہ ہے جو CRM اور مارکیٹنگ آٹومیشن ٹولز کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جڑ جائے۔ HeyGen، HubSpot جیسے سسٹمز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، جس سے مارکیٹنگ اور سیلز ٹیمیں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کو براہِ راست مہمات میں ایمبیڈ کر سکتی ہیں، ناظرین کی انگیجمنٹ کو ٹریک کر سکتی ہیں، اور پورے کسٹمر جرنی میں ROI کو ماپ سکتی ہیں۔
جی ہاں، جب آپ ایسا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں جو انٹرپرائز سکیورٹی اور کمپلائنس کے لیے بنایا گیا ہو، تو ریگولیٹڈ انڈسٹریز کے لیے AI ویڈیو مارکیٹنگ محفوظ ہوتی ہے۔ HeyGen کو SOC 2 اور GDPR کمپلائنس کے لیے آزادانہ طور پر آڈٹ کیا جاتا ہے، جس سے سخت ڈیٹا پروٹیکشن اور گورننس کنٹرولز یقینی بنتے ہیں۔ فنانس، ہیلتھ کیئر اور دیگر ریگولیٹڈ انڈسٹریز میں ادارے اعتماد کے ساتھ ویڈیوز بنا اور تقسیم کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ کمپلائنس معیارات پر سمجھوتہ ہو۔
AI سیلز ویڈیو جنریٹر کے ساتھ، انٹرپرائزز مختلف قسم کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، جن میں پرسنلائزڈ پروسپیکٹنگ ویڈیوز، پروڈکٹ ڈیموز، آن بورڈنگ ٹیوٹوریلز، کسٹمر سکسس اسٹوریز، اور اکاؤنٹ بیسڈ مارکیٹنگ کیمپینز شامل ہیں۔ HeyGen کی اواتار لائبریری اور کسٹمائزایبل ٹیمپلیٹس کی بدولت آپ آسانی سے ایسی سیلز ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں جو خریدار کے سفر کے ہر مرحلے پر انگیجمنٹ بڑھائیں۔
انٹرپرائزز عموماً چند دنوں کے اندر ایک انٹرپرائز AI ویڈیو پلیٹ فارم سے ROI حاصل کرلیتے ہیں۔ مہنگی ایجنسیوں کی جگہ لے کر، پروڈکشن کے ٹائم لائنز کم کرکے، اور عالمی لوکلائزیشن کو ممکن بنا کر، HeyGen لاگت کم کرتا ہے اور مہمات کے نفاذ کو تیز بناتا ہے۔ تیز تر go-to-market اسپیڈ، بہتر پرسنلائزیشن، اور عالمی رسائی انٹرپرائزز کو ریکارڈ وقت میں قابلِ پیمائش ریونیو امپیکٹ پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔
