آن لائن AI کے ساتھ PPT کو ویڈیو میں تبدیل کریں

PowerPoint سلائیڈز کو جیتی جاگتی AI اواتارز اور قدرتی وائس اوورز کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ اپنی پریزنٹیشن کو آسانی سے امپورٹ کریں تاکہ ہر سلائیڈ خودکار طور پر ایک سین میں تبدیل ہو جائے، اور سٹیٹک ڈیکس کو کسی بھی آڈینس کے لیے دلکش ویڈیوز میں بدل دیں۔
سپورٹ کرتا ہے: PPT، PPTX، PDF · 50MB تک
جامد پریزنٹیشنز کو فوراً دلکش ویڈیوز میں بدلیں
HeyGen کا PPT سے ویڈیو AI ویڈیو بنانے کے پورے عمل کو خودکار بناتا ہے، آپ کی سٹیٹک سلائیڈ ڈیکس کو اعلیٰ معیار کی ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے جن میں حقیقی جیسے اواتار اور قدرتی AI وائس اوورز ہوتے ہیں۔ کسی کیمرہ، اسٹوڈیو یا لائیو اسکرین ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں۔
غیر ہم وقت پریزنٹیشنز اور واک تھرو
جامد PDFs یا ڈیکس بھیجنا بند کریں جنہیں آپ کے کلائنٹس کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ ایک پروفیشنل AI اواتار اوورلے کر سکتے ہیں جو آپ کے سامعین کو سیلز پروپوزلز یا بورڈ میٹنگ سلائیڈز کے ذریعے لے جائے، اور Loom جیسا انٹرایکٹو تجربہ تخلیق کرے جو انسانی رابطہ برقرار رکھے، چاہے آپ سفر پر ہوں یا لائیو میٹنگ کے لیے دستیاب نہ ہوں۔
ایک پروفیشنل AI اواتار جو کارپوریٹ پاورپوائنٹ سلائیڈ کے کونے میں اوورلے کیا گیا ہے، جس میں سہ ماہی گروتھ میٹرکس دکھائے جا رہے ہیں۔
خودکار سلائیڈ سے سین میں تبدیلی
دستی ویڈیو ایڈیٹنگ اور بھاری بھرکم اسکرین ریکارڈنگ سافٹ ویئر کو چھوڑ دیں۔ بس اپنی PowerPoint (.ppt) یا PDF فائل کو براہِ راست پلیٹ فارم میں امپورٹ کریں، اور AI خودکار طور پر آپ کی پریزنٹیشن کو حصوں میں تقسیم کر کے ہر سلائیڈ کو اس کا الگ، بہترین فارمیٹ شدہ ویڈیو سین بنا دے گا۔ pptx فائل کو ویڈیو میں تبدیل کرنے کا عمل چند سیکنڈز میں مکمل ہو جاتا ہے۔
درآمد شدہ PowerPoint سلائیڈز کا ایک گرڈ جو HeyGen ایڈیٹر انٹرفیس کے اندر خودکار طور پر الگ الگ ویڈیو سینز میں منظم کیا گیا ہے۔
اسپییکر نوٹس کو بے عیب اسکرپٹس میں بدلیں
الفاظ پر اٹکنے اور بار بار لائیو ٹیک کرنے کی جھنجھلاہٹ ختم کریں۔ آپ اپنی پریزنٹیشن کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی بالکل وہی اسپیکر نوٹس لے کر ہر متعلقہ سلائیڈ کے لیے براہِ راست ٹیکسٹ باکس میں پیسٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کے AI اواتار کی ڈلیوری کو بے عیب طریقے سے گائیڈ کریں گی۔ آپ text-to-speech بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ذاتی انداز کے لیے اپنی آواز خود ریکارڈ کر سکتے ہیں۔
HeyGen ایڈیٹر انٹرفیس جس میں پس منظر میں ایک PowerPoint سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اور اس سلائیڈ کے اصل اسپیکر نوٹس نیچے موجود ٹیکسٹ اسکرپٹ باکس میں پیسٹ کیے گئے ہیں۔
ملٹی پلیٹ فارم ایکسپورٹ اور شیئرنگ
اپنی پریزنٹیشن ویڈیوز کو MP4 فارمیٹ میں شاندار 4K ریزولوشن تک ایکسپورٹ کریں۔ اپنی اینیمیٹڈ پِچ ڈیکس اور ٹیوٹوریلز کو کارپوریٹ انٹرانیٹس، Learning Management Systems (LMS) پر آسانی سے اپ لوڈ اور شیئر کریں، یا انہیں براہِ راست ممکنہ کلائنٹس کو بھیجیں تاکہ ڈیلز تیزی سے مکمل ہوں۔ اپنی تیار شدہ فائل کو کسی بھی پلیئر یا پلیٹ فارم کے لیے اعلیٰ معیار میں mp4 میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
HeyGen کے ساتھ PowerPoint کو ویڈیو میں کیسے تبدیل کریں
اپنی موجودہ سلائیڈز استعمال کریں تاکہ اپنی پریزنٹیشنز کو زندگی بخشیں اور PowerPoint سے ویڈیو AI جنریٹر کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے سٹیٹک ڈیکس کو شاندار، پروفیشنل ویڈیو نتائج میں بدل دے۔
اپنی سلائیڈز اپ لوڈ کریں (PPT، PPTX یا PDF)۔ AI آپ کی پریزنٹیشن کو خودکار طور پر حصوں میں تقسیم کر کے ہر سلائیڈ کو اس کا الگ ویڈیو سین بناتا ہے۔ پلیٹ فارم معیاری Microsoft Office فائل فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے، اور فائل سائز یا پاس ورڈ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
ہر سلائیڈ کے لیے اپنے موجودہ اسپیکر نوٹس کو اسکرپٹ باکس میں پیسٹ کریں۔ ٹائمنگ اور رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم اسٹیمپس درج کریں، یا اپنی سلائیڈ کے مواد سے خودکار طور پر اسکرپٹ بنوانے کے لیے AI کو کام کرنے دیں۔
متنوع، پروفیشنل اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنا Digital Twin استعمال کریں۔ اپنی برانڈ اور زبان سے مطابقت رکھنے والی AI آواز منتخب کریں، یا مستند انداز میں پیش کرنے کے لیے اپنی آڈیو ریکارڈنگ اپ لوڈ کریں۔ وائس اوور کے لہجے کو اپنی اسٹائل کے مطابق حسبِ ضرورت ڈھالیں۔
MP4 کے طور پر ایکسپورٹ کریں اور فوراً شیئر کریں۔ تیار فائل ڈاؤن لوڈ کریں یا براہِ راست اپنے LMS، انٹرانیٹ یا ای میل پر اپ لوڈ کریں۔ ہر ویڈیو چند سیکنڈز میں رینڈر ہوتی ہے۔
HeyGen کا PPT to Video ٹول آپ کی PPT یا PPTX سلائیڈز کو آن لائن دلکش AI سے بنی ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے، جن میں وائس اوورز، اینیمیشنز اور اواتار شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک AI ویڈیو جنریٹر ہے جو آپ کو کسی بھی PowerPoint پریزنٹیشن فائل کو پروفیشنل نیریشن اور ویژولز کے ساتھ mp4 فائل میں تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
جی ہاں۔ جیسے ہی آپ کی PowerPoint اپ لوڈ ہو جاتی ہے، آپ اپنے مواد کو پیش کرنے کے لیے کوئی AI اواتار اور آواز منتخب کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی ویڈیو پروفیشنل اور متحرک نظر آئے گی۔ AI وائس اوور کے مختلف آپشنز میں سے انتخاب کریں، ٹیکسٹ ٹو اسپیچ استعمال کریں، یا مستند بیان کے لیے اپنی آواز ریکارڈ کریں۔
یہ فیچر HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر پلیٹ فارم کا حصہ ہے جو سٹیٹک سلائیڈز کو مکمل طور پر بیان کی گئی ویڈیو تجربات میں بدل دیتا ہے۔
نہیں۔ HeyGen براہِ راست اسٹینڈرڈ PowerPoint فارمیٹس (.ppt اور .pptx) کی اپ لوڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر سلائیڈز کو ویڈیو کنورژن کے لیے پروسیس کرتا ہے۔ آپ اپنا فائل Microsoft PowerPoint 2007 یا اس کے بعد کی کسی بھی ورژن سے، بغیر پہلے کسی اور فائل فارمیٹ میں کنورٹ کیے، تبدیل کر سکتے ہیں۔
بنیادی ٹرانزیشنز شاید سپورٹ ہوں، لیکن HeyGen آپ کو اپنی ویڈیو کو کسٹم اسموتھ ٹرانزیشنز، سین پر مبنی ایڈیٹنگ، اور ڈائنامک ویزولز کے ساتھ اس کے بلٹ اِن ٹولز کے ذریعے بہتر بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ ہر سیکنڈ کا ٹائمنگ بھی اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی اصل سلائیڈ کی رفتار سے میل کھائے۔
جی ہاں۔ آپ اپنی تبدیل شدہ PowerPoint ویڈیو کو بیک گراؤنڈ میوزک، سب ٹائٹل اوورلے اور حتیٰ کہ اپنی مرضی کے برانڈنگ عناصر کے ساتھ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔
آپ ہمارے PowerPoint to Video ٹول کی مدد سے explainer ویڈیوز، ٹریننگ کنٹینٹ، بزنس پچز، تعلیمی ٹیوٹوریلز اور مارکیٹنگ ویڈیو پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی پریزنٹیشن سے دلکش کنٹینٹ بنانے کے لیے مکمل ویڈیو صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ سلائیڈز بالکل استعمال نہیں کر رہے تو آپ HeyGen کے text to video یا image to video فیچرز سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔
PowerPoint کے نیٹو ایکسپورٹ سے آپ کو صرف اپنی سلائیڈز کی ایک فلیٹ اسکرین ریکارڈنگ ملتی ہے۔ HeyGen اس سے کہیں آگے بڑھ کر AI اواتارز، پروفیشنل وائس اوور نریشن، اور ڈائنامک سین ایڈیٹنگ شامل کرتا ہے۔ آپ کو ایک پروفیشنل ویڈیو ملتی ہے جس میں انسانی پریزنٹر ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک اینیمیٹڈ سلائیڈ شو۔ یہی فرق ہے ایک عام ریکارڈنگ اور ایک مکمل پروڈکشن کے درمیان۔
ان پٹ کے لیے، HeyGen Microsoft PowerPoint فائل فارمیٹس جیسے .ppt اور .pptx کے ساتھ ساتھ PDF کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ کے لیے، آپ mp4 (mpeg-4 ویڈیو اسٹریم) فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آن لائن فائل کنورٹر پریزنٹیشن سے ویڈیو تک پورا کنورژن خودکار طور پر انجام دیتا ہے اور اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے اعلیٰ معیار کے نتائج فراہم کرتا ہے۔
HeyGen بڑی پریزنٹیشن فائلوں کو سپورٹ کرتا ہے جن میں متعدد سلائیڈز، تصاویر اور ایمبیڈڈ آڈیو شامل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی فائل پاس ورڈ سے محفوظ ہے تو ہموار کنورژن کے لیے اپ لوڈ کرنے سے پہلے پاس ورڈ ہٹا دیں۔ عام پریزنٹیشنز کے لیے فائل سائز کی کوئی سخت حد مقرر نہیں ہے۔
جی ہاں۔ اگر آپ کی PowerPoint فائل میں پہلے سے آڈیو نریشن یا ریکارڈنگ موجود ہے تو پلیٹ فارم اسے کنورژن کے دوران پروسیس کر سکتا ہے۔ آپ یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ اصل آڈیو کو AI وائس اوور سے بدل دیں یا اس کے اوپر اضافی نریشن شامل کریں۔ اس سے آپ کے لیے ppt کنورٹ کرنا، pptx کنورٹ کرنا، یا ایسی PowerPoint فائل کنورٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جس میں پہلے سے پریزنٹر آڈیو موجود ہو، اور اسے ایک پروفیشنل، اواتار پر مبنی ویڈیو میں بدل دیا جائے۔
زیادہ تر پریزنٹیشنز چند سیکنڈز سے لے کر چند منٹوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، یہ سلائیڈز کی تعداد اور پیچیدگی پر منحصر ہے۔ ویڈیو کا ہر سیکنڈ بہت مؤثر طریقے سے تیار ہوتا ہے، اس لیے 50+ سلائیڈز والی لمبی ڈیکس بھی تیزی سے رزلٹ دیتی ہیں۔ اپنا ایکسپورٹ فارمیٹ منتخب کریں، “Generate” پر کلک کریں، اور تیار شدہ mp4 ڈاؤن لوڈ کریں۔
