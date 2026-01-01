فوری طور پرٹریننگ ویڈیوز بنائیں اور انہیں مقامی بنائیں

لرننگ اور ڈیولپمنٹ (L&D) کے لیے تیار کردہ، HeyGen کا AI ویڈیو پلیٹ فارم ٹریننگ لائف سائیکل کے ہر مرحلے کو بدل دیتا ہے تاکہ 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں دل چسپ، توسیع پذیر اور مقامی نوعیت کا ٹریننگ مواد فراہم کیا جا سکے۔

1,000+ ریویوز
محفوظ اور نجی
|AI گورننس کنٹرولز
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|ڈیٹا پرائیویسی فریم ورک
|AI ایکٹ کے معیارات
دنیا کی سرِفہرست کمپنیاں HeyGen پر اعتماد کرتی ہیں
کیوں HeyGen؟

واحد AI ویڈیو پلیٹ فارم جو تربیت کے ہر مرحلے پر جدت لاتا ہے

تبدیلی

دلچسپ اور مؤثر

مواد کی تیاری کو تیز کریں اور اپنے ساکن کنٹینٹ کو متحرک، اواتار پر مبنی ویڈیوز میں بدلیں، ایسے ٹولز کے ساتھ جیسے PPT/PDF سے ویڈیو، حسبِ ضرورت ایڈیٹ ہونے والے ٹیمپلیٹس، اور پلیٹ فارم کے اندر ہی براہِ راست اسکرین ریکارڈنگ۔

تیز اور کم لاگت

HeyGen کے AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ، آپ بآسانی متحرک، ذاتی نوعیت کی اور انٹرایکٹو ٹریننگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، جس سے پروڈکشن کا وقت اور لاگت کم ہو جاتی ہے جبکہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوتا۔

بڑے پیمانے پر مقامی بنائیں

تربیتی مواد کو فوراً 175+ زبانوں اور لہجوں میں ترجمہ کریں، بلٹ اِن پروف ریڈنگ کے ساتھ، تاکہ رسائی میں اضافہ ہو اور سیکھنے والوں کو ان کی پسند کی زبان میں مؤثر طور پر متحرک رکھا جا سکے۔

آسانی سے اپ ڈیٹ کریں

موجودہ ویڈیوز کو نئی پالیسیوں، پروڈکٹ میں تبدیلیوں یا اپ ڈیٹ شدہ پروسیسز کے مطابق ایڈٹ کریں، تاکہ آپ بغیر مہنگی دوبارہ شوٹنگ یا وقت طلب ایڈیٹنگ کے اپنی کنٹینٹ کو درست اور تازہ ترین رکھ سکیں۔

لچکدار ڈیلیوری

آسانی سے ویڈیوز شیئر کریں یا انہیں کسی بھی LMS میں شامل کریں تاکہ لچکدار، آن ڈیمانڈ ٹریننگ فراہم کی جا سکے۔ SCORM ایکسپورٹ کے ساتھ، آپ بآسانی مواد کو ضم کر سکتے ہیں اور کمپلیشن ریٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔

کسٹمر کی کہانیاں

G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ، ایک خاص وجہ سے

customer story

90%

ویڈیو مکمل ہونے کی شرح

customer story

25٪

کمpletion ریٹس میں اضافہ

customer story

10 گنا

ویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ

customer story

10-15

فی ویڈیو زبانوں کی تعداد

customer story

80٪

ترجمہ کے اخراجات میں کمی

customer story

€1,000

فی منٹ ویڈیو پر بچایا گیا وقت

اہم خصوصیات

ٹریننگ کو آسان بنانے کے لیے تیار کردہ فیچرز

نمایاں استعمال کی مثالیں

ہر قسم کی ٹریننگ کے لیے حقیقی لرننگ امپیکٹ حاصل کریں

آن بورڈنگ اور کمپلائنس سے لے کر عالمی سطح پر اسکل ڈیولپمنٹ تک، HeyGen ٹریننگ ٹیموں کو بآسانی چند گھنٹوں میں ذاتی نوعیت کی، کثیر لسانی ٹریننگ لانچ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

ملازمین کی شمولیت اور ترقی

ملازمین کی شمولیت اور ترقی

نئے ملازمین کا خیرمقدم دلکش، ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کے ساتھ کریں اور ایسا مسلسل ترقیاتی مواد فراہم کریں جو آپ کی ٹیموں کے بڑھنے کے ساتھ آسانی سے وسعت اختیار کر سکے۔

کمپلائنس ٹریننگ

کمپلائنس ٹریننگ

نئے ملازمین کو تربیت دیں اور موجودہ عملے کو ریگولیٹری تبدیلیوں سے باخبر رکھیں۔ آسانی سے مقامی بنائے گئے مواد کے ساتھ عالمی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

کردار کے مطابق تربیت

کردار کے مطابق تربیت

یقینی بنائیں کہ آپ کی خصوصی ٹیمیں وہ مہارتیں اور علم حاصل کریں جن کی انہیں آپ کی کمپنی کی پُراعتماد نمائندگی کے لیے ضرورت ہے۔

مہینوں کی پروڈکشن سے لے کر چند منٹوں میں ٹریننگ تک

HeyGen سے پہلے

مہنگی ویڈیو پروڈکشن جس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے

محدود لوکلائزیشن صلاحیتیں

جامد سلائیڈز جو توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں

جنرل، ایک ہی طرز کی سب کے لیے یکساں ٹریننگ

رول آؤٹ کے بعد مواد کو اپ ڈیٹ کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے

HeyGen کے بعد

چند منٹ میں تیار ذاتی نوعیت کی ٹریننگ

175+ سے زائد زبانوں اور لہجوں میں مقامی بنائیں

دلچسپ ویڈیوز جو سمجھ بوجھ میں اضافہ کریں

ہر سیکھنے والے کے لیے کردار کے مطابق مواد

اپ ڈیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے ویڈیوز کو فوراً تازہ کریں

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

اعلی ترین Trust
& Safety معیارات

HeyGen میں، ہمارا یقین ہے کہ انقلابی AI ٹیکنالوجی کے ساتھ شروع سے ہی سکیورٹی اور اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار جڑے ہونا ضروری ہے۔ ہماری مخصوص ٹرسٹ اینڈ سیفٹی ٹیم یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے اور ہماری AI کا استعمال اخلاقی طور پر کیا جائے۔

مضبوط سیکیورٹی

مضبوط سیکیورٹی

ابتدائی اپ لوڈ سے لے کر حتمی ڈیلیوری تک، آپ کا ڈیٹا انڈسٹری کے جدید ترین پروٹوکولز کے ذریعے محفوظ رکھا جاتا ہے۔

تصدیق شدہ تعمیل

تصدیق شدہ تعمیل

SOC 2 TYPE II، GDPR، CCPA، Data Privacy Framework اور AI Act کے معیارات کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔

مسلسل بہتری

مسلسل بہتری

ہماری سیکیورٹی حکمتِ عملیاں پیشگی طور پر ترقی کرتی رہتی ہیں تاکہ ابھرتے ہوئے خطرات کا اندازہ لگا کر انہیں کم کیا جا سکے۔

ای بکس

وسائل

2025 L&D رپورٹ سے حاصل کردہ بصیرتیں

2025 L&D رپورٹ سے حاصل کردہ بصیرتیں

یہ رپورٹ اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ AI ویڈیو ٹیکنالوجی کس طرح L&D اور ٹریننگ میں مختلف چیلنجز کے لیے ایک انقلابی حل بن چکی ہے، اور AI ویڈیو کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پر اپنانے کے لیے مضبوط بنیاد پیش کرتی ہے۔

AI ویڈیو کے ساتھ ٹریننگ کو بڑے پیمانے پر بڑھائیں

مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ساتھ ٹریننگ کو وسعت دیں

یہ عملی گائیڈ L&D پروفیشنلز کو ٹریننگ پروگرامز کو بڑے پیمانے پر بڑھانے میں مدد دیتی ہے اور یہ جانچتی ہے کہ ٹیمیں کس طرح دلچسپ، کثیر لسانی اور تازہ ترین ٹریننگ مواد تیزی اور کم لاگت میں تیار کر سکتی ہیں۔

ہر L&D ٹیم کے لیے تربیتی حکمتِ عملیاں

ہر L&D ٹیم کے لیے تربیتی حکمتِ عملیاں

دیکھیے کہ HeyGen کس طرح ہر شعبے میں L&D پروفیشنلز کو — HR اور کمپلائنس سے لے کر سیلز اینیبلمنٹ اور ٹیکنیکل ٹریننگ تک — لرننگ کو جدید بنانے اور بڑے پیمانے پر پھیلانے میں مدد دیتا ہے۔

ٹریننگ ویڈیوز کیسے بنائیں

ٹریننگ ویڈیوز کیسے بنائیں

یہ مرحلہ وار گائیڈ آپ کو دکھاتی ہے کہ آپ AI ویڈیو کا استعمال کرتے ہوئے ٹریننگ اور اینیبلمنٹ ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں۔ پروفیشنل، برانڈ کے مطابق ٹریننگ ویڈیوز 10 گنا تیزی سے اور لاگت کے ایک چھوٹے حصے میں بنانا شروع کریں۔

سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں۔

AI ٹریننگ ویڈیو جنریٹر کیا ہے؟

AI ٹریننگ ویڈیو جنریٹر ایک ایسا ٹول ہے جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے خودکار طور پر ویڈیو فارمیٹ میں ٹریننگ مواد بناتا ہے۔ کیمروں، اداکاروں یا اسٹوڈیوز کی ضرورت کے بجائے، AI ویڈیو جنریٹرز لرننگ اور ٹریننگ ٹیموں کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اسکرپٹس، دستاویزات یا پریزنٹیشنز کو تیزی سے پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز میں تبدیل کریں، جن میں حقیقی جیسے AI پریزنٹرز، قدرتی وائس اوورز اور درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہو۔ یہ پلیٹ فارمز آپ کو کم لاگت اور کم پروڈکشن ٹائم کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز کو عالمی سطح پر بآسانی اسکیل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

AI ٹریننگ ویڈیوز لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ (L&D) کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں؟

AI ٹریننگ ویڈیوز L&D کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ سیکھنے کا دلچسپ مواد تیزی اور آسانی سے تیار، اپ ڈیٹ اور فراہم کر سکیں۔ L&D کی ٹیمیں اس کے ذریعے یہ کام کر سکتی ہیں:

  • عالمی سطح پر توسیع کریں تربیتی ویڈیوز کو متعدد زبانوں میں ترجمہ اور مقامی بنا کر۔
  • مواد کو تازہ رکھیں ویڈیوز کو چند منٹوں میں ایڈٹ اور اپ ڈیٹ کر کے، بغیر مہنگی دوبارہ شوٹنگ کے۔
  • مصروفیت اور یادداشت میں اضافہ کریں حقیقی نظر آنے والے AI اواتارز کے ساتھ انٹرایکٹو، برانڈ کے مطابق ویڈیو اسباق کے ذریعے۔
  • اثر ناپیںسیکھنے والوں کی کارکردگی اور تکمیل کو مختلف سسٹمز میں ٹریک کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ ادارے زیادہ مؤثر طریقے سے ملازمین کو آن بورڈ، اپ اسکل اور ٹرین کر سکتے ہیں جبکہ پروڈکشن میں رکاوٹوں کو کم کر سکتے ہیں۔

حقیقی پریزنٹرز یا اواتار کے ساتھ ویڈیو پر مبنی ٹریننگ بنانے کے لیے کون سے AI ٹولز سب سے بہتر ہیں؟

AI ویڈیو مارکیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے بڑے پیمانے پر مارکیٹنگ ویڈیوز بنائی، ذاتی نوعیت کی کی، اور تقسیم کی جائیں۔ کمپنیاں بس ایک اسکرپٹ فراہم کرتی ہیں یا مواد اپ لوڈ کرتی ہیں، اور HeyGen جیسے پلیٹ فارمز اواتارز، وائس اوورز، اور ترجموں کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز تیار کر دیتے ہیں۔ یہ آٹومیشن کاروباروں کو پروڈکشن لاگت کم کرنے، ٹائم لائنز مختصر کرنے، اور مختلف خطوں میں برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے AI ویڈیو مارکیٹنگ اُن انٹرپرائزز کے لیے ایک لازمی ٹول بن جاتی ہے جو جدت لانا اور تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔

ٹریننگ ویڈیوز کے لیے AI ویڈیو اواتار اور سلائیڈ ہم آہنگی کے ساتھ AI وائس اوورز میں کیا فرق ہے؟

مصنوعی ذہانت سے بنے ویڈیو اواتار اور AI وائس اوور دونوں تربیتی ویڈیوز بنانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ان کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔

  • AI ویڈیو اواتار حقیقی جیسے ڈیجیٹل پریزینٹرز استعمال کرتے ہیں جو اسکرین پر نظر آتے ہیں، جس سے ٹریننگ زیادہ انسانی، ذاتی اور دل چسپ محسوس ہوتی ہے۔ یہ آن بورڈنگ، کمپلائنس، اور اسکلز ٹریننگ کے لیے بہترین ہیں جہاں بصری موجودگی اہم ہوتی ہے۔
  • سلائیڈ ہم آہنگی کے ساتھ AI وائس اوورز موجودہ سلائیڈز میں صرف آواز شامل کرتے ہیں، عموماً ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اگرچہ یہ لاگت کے لحاظ سے مؤثر ہیں، لیکن ان میں AI اواتار جیسا ذاتی تعلق اور انٹرایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔


خلاصہ یہ کہ اواتارز زیادہ دل چسپ، انسانی انداز کا لرننگ تجربہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ وائس اوورز سادہ، لیکچر طرز کے ٹریننگ مواد کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔

HeyGen کس طرح L&D ٹیموں کو تربیتی ویڈیوز تیزی سے بنانے میں مدد دیتی ہے؟

HeyGen، Learning & Development (L&D) کی ٹیموں کو روایتی پروڈکشن کی جگہ AI سے چلنے والے اواتار استعمال کر کے چند منٹوں میں ٹریننگ ویڈیوز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح اسکرپٹنگ، فلم بندی اور ایڈیٹنگ پر ہفتوں لگانے کے بجائے، آپ بس یہ کرتے ہیں:

  1. اپنا اسکرپٹ درج کریں یا موجودہ ٹریننگ مواد اپ لوڈ کریں۔
  2. ایسا AI اواتار اور آواز منتخب کریں جو آپ کے برانڈ کی بہترین نمائندگی کرے۔
  3. ہم آہنگ تقریر، بصری عناصر اور قدرتی lip-sync کے ساتھ فوراً ویڈیو بنائیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر پروفیشنل معیار کا ٹریننگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں، وہ بھی کیمروں، اسٹوڈیوز یا مہنگی دوبارہ شوٹنگ کے بغیر۔ HeyGen آپ کے لیے ویڈیوز کو چند منٹوں میں اپ ڈیٹ اور ترجمہ کرنا بھی آسان بناتا ہے، تاکہ ٹیمیں دنیا بھر کے ناظرین کے لیے ٹریننگ کنٹینٹ کو ہمیشہ متعلقہ رکھ سکیں۔

کیا میں عالمی ٹیموں کے لیے ٹریننگ مواد کو مقامی بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ تربیتی ویڈیوز کو فوراً 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی ٹریننگ مختلف خطوں میں بآسانی وسعت پذیر اور قابلِ رسائی ہو جاتی ہے۔

روایتی فارمیٹس کے مقابلے میں HeyGen سیکھنے والوں کی دلچسپی اور شمولیت کو کیسے بہتر بناتا ہے؟

اواتار پر مبنی ویڈیوز جامد سلائیڈ ڈیکس یا طویل ویبینارز کے مقابلے میں ناظرین کی توجہ زیادہ دیر تک قائم رکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ڈراپ آف ریٹس کم ہوتے ہیں اور معلومات کو یاد رکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔

روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کتنی لاگت مؤثر ہے؟

مہنگے آلات، اسٹوڈیوز اور پروڈکشن ٹیموں کی ضرورت ختم کر کے، HeyGen لاگت اور لیڈ ٹائم دونوں کم کرتا ہے، جبکہ اب بھی اعلیٰ معیار کی، پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز فراہم کرتا ہے۔

کیا HeyGen موجودہ لرننگ مینجمنٹ سسٹمز (LMS) کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے؟

HeyGen ویڈیوز کو ایکسپورٹ کرکے زیادہ تر LMS پلیٹ فارمز پر اپ لوڈ کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کے موجودہ ورک فلو میں AI سے چلنے والی ٹریننگ شامل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

HeyGen کے ساتھ بنائی گئی مواد کتنا محفوظ ہے؟

سیکیورٹی اور پرائیویسی ہماری اولین ترجیح ہیں۔ ویڈیوز اور ڈیٹا کو انٹرپرائز لیول کے سیکیورٹی پروٹوکولز کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کا ٹریننگ کنٹینٹ ہر وقت محفوظ رہے۔

مزید استعمال کے کیسز دریافت کریں

دیکھیے کہ مختلف صنعتوں کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر پروفیشنل ویڈیوز بنانے کے لیے HeyGen کو کیسے استعمال کرتی ہیں۔

اسکلز ٹریننگسیفٹی ٹریننگذاتی مبارک بادیںآن بورڈنگ ٹریننگطبی معلومات کا اشتراکلرننگ اینڈ ڈیولپمنٹلیڈرشپ کی تازہ ترین اپ ڈیٹسکلیدی تقاریرمالیاتی معلومات کی شیئرنگکارپوریٹ ٹریننگکمپلائنس ٹریننگزبان سیکھناویڈیو اشتہاراتسوشل میڈیاپروڈکٹ ریویوزپروڈکٹ لانچزخبریں اور اسٹوریزہاؤ ٹو ویڈیوزایونٹ مارکیٹنگڈاکیومنٹری اندازبرانڈ ویڈیوزمصنوعی ذہانت کی ٹیوٹوریلزسیلز پریزنٹیشنزسیلز آؤٹ ریچپروڈکٹ کی وضاحتیں

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو تیز کرتے ہیں۔

