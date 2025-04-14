اپنا آئیڈیا ٹائپ کریں، جنریٹ پر کلک کریں، اور جتنی جلدی آپ سوچتے ہیں اس سے بھی تیزی سے ٹیکسٹ سے شیئر کے لیے تیار ویڈیو حاصل کریں۔ کسی کیمرہ، ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا پروڈکشن اسکلز کی ضرورت نہیں۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، ایڈٹ کریں یا فوراً شیئر کریں۔
بڑی تعداد میں AI ویڈیوز بنائیں، کیمرہ درکار نہیں
HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ صرف ٹیکسٹ، تصاویر یا ایک ہی پرامپٹ سے پروفیشنل ویڈیوز بنائیں۔ ایک حقیقی انسان جیسے اواتار کا انتخاب کریں، اپنی اسکرپٹ شامل کریں، اور بغیر شوٹنگ، ٹیم یا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے 175+ زبانوں میں اسٹوڈیو کوالٹی کا مواد تیار کریں۔ چمکدار، پروفیشنل ویڈیوز بنانے اور اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے درکار ہر چیز — سب کچھ ایک ہی پلیٹ فارم پر۔
اب کسی ایڈیٹنگ بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں۔ بس کوئی موضوع ٹائپ کریں، اسکرپٹ پیسٹ کریں یا کوئی URL ڈالیں، اور Video Agent باقی سب سنبھال لیتا ہے۔ یہ خود اسکرپٹ لکھتا ہے، اسٹوری بورڈ بناتا ہے، ویژولز منتخب کرتا ہے، اور ایک مکمل AI ویڈیو رینڈر کرتا ہے جسے آپ صرف ایک ہی اِن پٹ سے فوراً شائع بھی کر سکتے ہیں یا مزید بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔
AI ویڈیو میکر کو کوئی بلاگ پوسٹ، PDF یا مختصر پرامپٹ دیں اور یہ خود ہی پوری کہانی تیار کر دیتا ہے۔ مناظر خودکار طور پر ترتیب دیے جاتے ہیں، B-roll اور لے آؤٹس آپ کے مواد کے مطابق میچ ہوتے ہیں، اور وائس اوور ہر فریم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو صرف ایک کلک میں تقریباً حتمی ڈرافٹ مل جاتا ہے۔
ہر ویڈیو کو اپنی منفرد بصری شناخت ملتی ہے۔ AI ویڈیو جنریٹر اسٹاک فوٹیج منتخب کرتا ہے، حسبِ ضرورت تصاویر بناتا ہے اور آپ کی اسکرپٹ کے مطابق آن اسکرین گرافکس تیار کرتا ہے۔ نہ پرانے ری سائیکل کیے گئے ٹیمپلیٹس، نہ عام سے لے آؤٹس؛ ہر کلپ آپ کے پیغام اور ناظرین کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی جاتی ہے۔
سوشل میڈیا شارٹس، مارکیٹنگ مہمات، ٹریننگ ماڈیولز اور اندرونی اپ ڈیٹس روایتی پروڈکشن لاگت کے ایک حصے میں تیار کریں۔ ہفتے میں ایک ویڈیو سے روزانہ پبلشنگ تک جائیں، وہ بھی بغیر پروڈکشن ٹیم، ٹیلنٹ فیسز یا دستی ایڈیٹنگ میں گھنٹے ضائع کیے۔
AI ویڈیو بنانے کے بہترین طریقے
Video Agent کی رفتار کو AI Studio کی درستگی کے ساتھ ملائیں۔ مناظر، B-roll، اور اسکرپٹ کے ساتھ اپنا پہلا ڈرافٹ بنائیں، پھر اسے پروفیشنل معیار تک بہتر کریں۔ مفت میں شروع کریں۔
خالی صفحہ چھوڑ دیں۔ صرف ایک پرامپٹ، URL، یا دستاویز سے مکمل ویڈیو ڈرافٹ بنائیں، جس میں خودکار طور پر تیار کردہ اسکرپٹ، سین کی ساخت، اور B-roll شامل ہو۔ AI ویڈیو میکر سارا مشکل کام خود سنبھالتا ہے، اور آپ کو تیار شدہ، پروفیشنل نتیجے تک پہنچنے کا 80% سفر طے کروا دیتا ہے۔
اسکرین پر پیش کرنے کے لیے کوئی اسٹاک پریزنٹر منتخب کریں یا اپنا ڈیجیٹل ٹوِن استعمال کریں۔ انہیں لائبریری سے قدرتی AI وائس اوور کے ساتھ جوڑیں، یا ہر ویڈیو میں برانڈڈ، مستند بیانیہ کے لیے اپنی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں۔
AI اسٹوڈیو میں کسی بھی ڈرافٹ کو کھولیں اور ہر فریم پر مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ عام B-roll کو اپنی برانڈ کی ویڈیوز اور اثاثوں سے بدلیں، اسکرپٹ کی رفتار ایڈجسٹ کریں، ٹرانزیشنز کو بہتر بنائیں، کلر گریڈنگ کریں، اور لے آؤٹ کو فائنل کریں تاکہ ہر سین آپ کے تخلیقی وژن کے عین مطابق ہو۔
ویڈیو ترجمہ کے ساتھ نئے مارکیٹس میں توسیع کریں۔ اپنی تیار شدہ ویڈیو کو 175+ زبانوں میں ڈب کریں، جبکہ اصل آواز کے لہجے اور لب کی ہم آہنگی کی درستگی کو برقرار رکھیں، دوبارہ ریکارڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔
AI ویڈیو جنریٹر جو اسکرپٹس کو فوراً پروفیشنل ویڈیوز میں بدل دے
HeyGen کا متن سے AI ویڈیو جنریٹر ویڈیو بنانے کے عمل کو خودکار بناتا ہے، آپ کے اسکرپٹ کو اعلی معیار کی ویڈیوز میں بدلتا ہے جن میں مستقل اواتار، وائس اوورز اور بصری عناصر شامل ہوتے ہیں۔ کسی کیمرے یا ٹیم کی ضرورت نہیں۔
مصنوعی ذہانت کے اواتار کے ساتھ ویڈیوز بنائیں
HeyGen آپ کو 1100+ حقیقی جیسے اسٹاک اواتارز تک رسائی دیتا ہے، جو درجنوں قومیتوں، عمروں اور بولنے کے انداز کے مطابق دستیاب ہیں۔ آپ ایک مختصر ویڈیو اپ لوڈ کرکے اپنا کسٹم ڈیجیٹل ٹوِن بھی بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کیمرے پر آئے بغیر ذاتی نوعیت کا مواد تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے اواتارز میں ہم آہنگ lip-sync، قدرتی حرکات و سکنات اور آنکھوں کا براہِ راست رابطہ شامل ہے، جس سے آپ کی AI اواتار ویڈیوز کیمرے پر موجود اصل ٹیلنٹ سے تقریباً غیر قابلِ تمیز ہو جاتی ہیں۔
متن کو AI کے ساتھ ویڈیو میں بدلیں
ہمارا text to video AI کسی بھی تحریری مواد (بلاگ پوسٹس، اسکرپٹس، بلٹ پوائنٹس یا خام آئیڈیاز) کو دو منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل تیار شدہ ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ عام text to video جنریٹرز کے برعکس جو صرف روایتی سلائیڈ شوز بناتے ہیں، HeyGen آپ کے الفاظ کو ایک حقیقی جیسے AI اواتار، ہم آہنگ وائس اوور، اور منتخب کردہ B-roll کے ساتھ جوڑتا ہے، اور صرف ایک text input سے براڈکاسٹ معیار کی ویڈیو فراہم کرتا ہے۔
تصاویر سے ویڈیو بنائیں
چند سیکنڈ میں کسی بھی تصویر کو ویڈیو میں بدلیں۔ ایک تصویر اپ لوڈ کریں اور اس پر اسکرپٹ شامل کریں تاکہ اسے متحرک، مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو میں تبدیل کیا جا سکے جس میں حقیقت کے قریب AI لب کی ہم آہنگی، قدرتی بولنے کی رفتار اور جذباتی آوازیں ہوں۔ اپنی ویڈیو کو ٹیکسٹ اوورلے، بیک گراؤنڈ میوزک اور ہموار ٹرانزیشنز کے ساتھ بہتر بنائیں، کسی دستی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔ 175+ زبانوں اور لہجوں میں متعدد AI آوازوں اور ایکسنٹس کے ساتھ AI ویڈیوز بنائیں۔
پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیوز
بس اپنا پروڈکٹ امیج اور اسکرپٹ اپ لوڈ کریں، اور ہمارا Ad Generator باقی سب سنبھال لیتا ہے، آپ کے اواتار کے ہاتھ میں آپ کا پروڈکٹ رکھتا ہے، اور آپ میوزک، کیپشنز اور وائس اوورز شامل کرکے آسانی سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ TikTok، Instagram اور Amazon کے کنٹینٹ کو اسکیل کرنے کے لیے بہترین، وہ بھی بغیر سیمپلز بھیجے یا کوئی ٹیم ہائر کیے۔
حقیقی AI آواز کنٹرول
صرف ایک کلک کے ساتھ AI اسٹوڈیو انٹرفیس میں ایسے حقیقت کے قریب AI وائسز منتخب کریں جو آپ کے اواتار سے بالکل میل کھاتی ہوں، یا ہماری Voice Mirroring فیچر کے ذریعے اپنی اصل آواز اور لہجہ ریکارڈ کریں۔ آپ ہمارے اسٹاک لائبریری سے دلکش بیک گراؤنڈ میوزک بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پروجیکٹس کو بہترین ساؤنڈ ٹریک مل سکے۔
سب سے طاقتور AI ماڈلز
جدید ترین جنریٹو ٹیکنالوجی تک براہِ راست HeyGen کے اندر رسائی حاصل کریں۔ Sora، Google Veo اور Kling جیسے جدید AI ویڈیو جنریشن ماڈلز استعمال کریں تاکہ رواں موشن کے ساتھ سنیماٹک ویڈیو B-roll بنائیں، Flux کے ذریعے ہائی فِڈیلیٹی AI سے بنی تصاویر تخلیق کریں، اور ElevenLabs سے نہایت حقیقی آواز حاصل کریں۔ پروفیشنل ویڈیو اثاثے فوراً تیار کریں؛ سنیماٹک مناظر سے لے کر زندگی سے بھرپور وائس اوورز تک، وہ بھی پلیٹ فارم سے باہر گئے بغیر۔
AI ویڈیو میکر کے استعمالات
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار آج کے سب سے جدید AI ویڈیو پلیٹ فارمز میں سے ایک کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دے رہے ہیں، زیادہ وسیع ناظرین تک پہنچ رہے ہیں، اور حقیقی ترقی حاصل کر رہے ہیں۔
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
HeyGen کے ساتھ ویڈیوز کیسے بنائیں
اپنے خیالات کو چند منٹ میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen کے ساتھ آپ سادہ ٹیکسٹ کو بغیر شوٹنگ، ایڈیٹنگ اسکلز یا پیچیدہ ٹولز کے، دلکش اور پروفیشنل ویڈیو کنٹینٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلے اپنا اسکرپٹ براہِ راست ایڈیٹر میں ٹائپ کریں یا موجودہ مواد پیسٹ کریں۔ HeyGen خودکار طور پر آپ کے متن کو مناظر میں تقسیم کرتا ہے، جس سے ویڈیو کی ساخت بہتر ہوتی ہے اور بہاؤ واضح رہتا ہے۔
قدرتی AI آوازوں کی ایک رینج میں سے انتخاب کریں تاکہ آپ کی ٹون اور سامعین کے مطابق ہو سکے۔ مزید ذاتی انداز کے لیے، آپ اپنی ہی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) بھی کر سکتے ہیں تاکہ بیانیہ ہمیشہ یکساں اور مستند رہے۔
اپنی ویڈیو کو تصاویر، ٹیمپلیٹس، سب ٹائٹلز، لوگوز اور بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ بہتر بنائیں۔ لے آؤٹس کو ایڈجسٹ کریں، سینز میں ترمیم کریں، اور HeyGen کے آسان فہم ایڈیٹر کے ذریعے اسٹائل کو مزید نکھاریں۔
صرف چند کلکس میں اپنی ویڈیو بنائیں۔ اسے MP4 کے طور پر ڈاؤن لوڈ کریں یا اپنی ویب سائٹ، سوشل پلیٹ فارمز یا لرننگ پلیٹ فارمز پر براہِ راست اسی فارمیٹ میں شیئر کریں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو۔
AI ویڈیو جنریٹر ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو مصنوعی ذہانت استعمال کر کے ٹیکسٹ، تصاویر یا اسکرپٹس سے ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ خودکار طور پر ایڈیٹنگ، ویژولز اور وائس اوور سنبھالتے ہیں، اس لیے آپ کو پروفیشنل نتائج حاصل کرنے کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
HeyGen ایک جدید AI ویڈیو جنریٹر ہے جو پروفیشنلز اور مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ سوشل میڈیا، سیلز یا بزنس کنٹینٹ کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں تیار شدہ ٹیمپلیٹس یا ٹیکسٹ پرامپٹس استعمال کرکے دلکش ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
اپنی ایک مختصر ویڈیو کلپ یا ریفرنس تصویر اپ لوڈ کریں، پھر HeyGen میں اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں۔ پلیٹ فارم حقیقی نظر آنے والی AI موشن اور آواز کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے۔ آپ فارمیٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، سینز شامل کر سکتے ہیں، اور آؤٹ پٹ کو explainer ویڈیوز یا سوشل کلپس کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں، HeyGen مفت ٹیکسٹ ٹو ویڈیو اور مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ پیڈ پلانز میں جدید ویڈیو تخلیق کی خصوصیات، مزید طاقتور ایڈیٹر ٹولز، اور آپ کے منتخب کردہ پلان کے مطابق زیادہ فارمیٹس کی سپورٹ شامل ہوتی ہے۔
آپ ٹیکسٹ، تصاویر، اسٹاک امیجز یا آڈیو استعمال کرکے AI ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ HeyGen ان اِن پٹس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف فارمیٹس اور اسٹائلز میں حسبِ ضرورت ٹیمپلیٹس کے ذریعے explainer، tutorial یا marketing ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے۔
جی ہاں۔ آپ اپنی آڈیو اپ لوڈ کریں اور HeyGen کا AI سسٹم خودکار طور پر ویڈیو بنا دے گا۔ یہ آواز اور مناظر کو ہم آہنگ کر کے حقیقت کے قریب اواتار اور ویڈیو کلپس تیار کرتا ہے، جس سے یہ پوڈکاسٹس، وضاحتی ویڈیوز اور تعلیمی مواد کے لیے بہترین ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen کا ٹیکسٹ ٹو ویڈیو جنریٹر آپ کو کسی بھی ٹیکسٹ پرامپٹ سے پروفیشنل ایکسپلینر ویڈیوز اور سلائیڈز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ ویڈیو ٹیمپلیٹس آپ کو مارکیٹنگ، ٹریننگ یا پروڈکٹ ڈیموز کے لیے اپنی پسندیدہ فارمیٹ میں مواد تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
زیادہ تر کاروباری، مارکیٹنگ، اور ٹریننگ کی ضروریات کے لیے، جی ہاں۔ HeyGen آپ کو مناظر کو اینیمیٹ کرنے، موشن شامل کرنے، اور بغیر کسی پروڈکشن ٹیم کے پروفیشنل معیار کی ویڈیو بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ ٹیموں کو ویڈیوز تیزی سے شائع کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ پورے عمل کو سادہ، قابل توسیع، اور لاگت کے لحاظ سے مؤثر رکھتا ہے۔
HeyGen کا انٹرفیس اسے بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اپنا ٹیکسٹ اور تصاویر اپ لوڈ کریں، کوئی ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اور AI کو خودکار طور پر آپ کی ویڈیو بنانے دیں۔ پلیٹ فارم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بغیر تکنیکی مہارت کے تیزی سے مؤثر ویڈیوز بنا سکے۔
جی ہاں۔ HeyGen پر ایک ریفرنس تصویر اپ لوڈ کریں اور AI قدرتی نظر آنے والی ویڈیوز بنائے گا۔ آپ اواتارز کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں، تاثرات کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور حقیقت کے قریب موشن اور آڈیو sync کے ساتھ ذاتی نوعیت کی explainer ویڈیوز یا برانڈڈ کلپس تخلیق کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ مختصر پرومو ویڈیوز، سوشل کلپس، اور TikTok، Instagram Reels، اور YouTube Shorts کے لیے موزوں اشتہارات بنا سکتے ہیں۔ AI ویڈیو جنریٹر پورا عمل خود سنبھالتا ہے، تاکہ آپ اپنے چینلز کی ضرورت کے مطابق رفتار سے AI سے بنی مواد تخلیق کر سکیں، ایسی ویڈیوز کے ساتھ جو پہلی رینڈرنگ سے ہی پروفیشنل نظر آئیں اور سنائی دیں۔
HeyGen آپ کو explainer ویڈیوز، promo ویڈیوز، tutorials، product demos، training اور onboarding مواد، ذاتی نوعیت کی outreach ویڈیوز، اور مختصر سوشل میڈیا کلپس بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ تمام ویڈیوز میں حقیقی نظر آنے والے AI اواتار، قدرتی آوازیں، اور تیز رفتار بڑے پیمانے پر پروڈکشن کے لیے کثیر لسانی ترجمہ استعمال ہوتا ہے۔
HeyGen واقعی بہت تیز ہے، اور زیادہ تر ویڈیوز ایک منٹ کے اندر بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کی ویڈیو لمبی ہو، زیادہ سینز استعمال کرتی ہو، یا اس میں بھاری ایفیکٹس ہوں، تو اسے تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے لیکن عموماً پھر بھی چند ہی منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen پر Fortune 500 کمپنیوں اور انٹرپرائز ٹیموں کا اعتماد ہے، جن میں L&D، مارکیٹنگ، سیلز اینیبلمنٹ اور اندرونی کمیونیکیشنز کی ٹیمیں شامل ہیں۔ انٹرپرائز فیچرز میں SSO، API رسائی، بلک ویڈیو جنریشن، کسٹم اواتارز، برانڈ کِٹ کنٹرولز، SOC 2 کمپلائنس، اور ڈیدی کیٹڈ کسٹمر سکسیس سپورٹ شامل ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کو TikTok، Instagram اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز کے لیے موزوں AI ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، AI وائس اوورز شامل کریں، اپنی ویڈیو کو حسبِ ضرورت بنائیں، اور فوراً ہی مواد شائع کریں۔ یہ اسی رفتار کے مطابق تیار کیا گیا ہے جس کی آپ کے چینلز کو ضرورت ہوتی ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کا ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے اور اواتار ذمہ داری کے ساتھ بناتا ہے۔ آپ اپنی AI سے بنی ویڈیوز اور بصری مواد کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے آپ پُر اعتماد ہو کر مارکیٹنگ یا ٹریننگ کے لیے مواد شائع کر سکتے ہیں۔
