برانڈز کے لیے AI مارکیٹنگ ویڈیو جنریٹر

دلچسپ AI مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں جو توجہ حاصل کریں اور بغیر پیچیدہ ایڈیٹنگ یا اسٹوڈیو شوٹس کے کنورٹ کریں۔ پروڈکٹ لنکس، اسکرپٹس یا سادہ آئیڈیاز کو چند منٹوں میں ہر چینل کے لیے آن برانڈ ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen آپ کی ٹیموں کو زیادہ تخلیقی مواد تیزی سے لانچ کرنے، جلدی ٹیسٹ کرنے اور مارکیٹنگ کو ہمیشہ متحرک رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری مفت امیج ٹو ویڈیو جنریٹر آزمائیں

مفت میں شروع کریں
ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
پیڈ سوشل اور پرفارمنس اشتہارات

پیڈ سوشل اور پرفارمنس اشتہارات

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

پروڈکٹ لانچ اور فیچر ویڈیوز

پروڈکٹ لانچ اور فیچر ویڈیوز

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

ویب سائٹ، لینڈنگ پیج، اور آن بورڈنگ مواد

ویب سائٹ، لینڈنگ پیج، اور آن بورڈنگ مواد

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

لائف سائیکل اور ای میل مارکیٹنگ

لائف سائیکل اور ای میل مارکیٹنگ

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

B2B سیلز اینیبلمنٹ اور آؤٹ ریچ

B2B سیلز اینیبلمنٹ اور آؤٹ ریچ

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

ایجنسی اور فری لانس کلائنٹس کا کام

ایجنسی اور فری لانس کلائنٹس کا کام

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

کیوں HeyGen اسکرپٹ سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین AI ہے

HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار، حقیقی جیسی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ ایک ابتدائی خیال، مکمل تیار اسکرین پلے، یا چند بلٹ پوائنٹس سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ HeyGen طاقتور کنٹرولز کے ساتھ حقیقت کے قریب بات کرتی ہوئی مناظر بناتا ہے، تاکہ آپ روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر صرف الفاظ سے مکمل ویڈیو تک پہنچ سکیں۔

مفت میں شروع کریں
انتہائی تیز رفتار تخلیق

اپنی اسکرپٹس کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔

زیرو لرننگ کرو

پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں

آل اِن ون کریئیٹو ایڈیٹر

آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر فائنل ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار (pacing) ایڈجسٹ کریں، مناظر میں ترمیم کریں، اور تیزی سے iteration کریں، بالکل ایسے جیسے آپ ٹائم لائن نہیں بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔

ویڈیو جنریشن کے لیے لنک اور اسکرپٹ

کسی URL، پروڈکٹ کی تفصیل یا مارکیٹنگ اسکرپٹ سے شروع کریں اور خودکار طور پر سینز بنائیں۔ HeyGen اہم نکات نکالتا ہے اور انہیں منظم ویڈیو سیگمنٹس میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ تصور درست لگنے تک اسے بہتر بنا سکتے ہیں یا دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
An AI content creation interface displaying a text editor, a generated presentation slide titled "Q3 Result Overview" with a man's photo, and a pop-up text summary.

مارکیٹنگ اور اشتہاری فارمیٹس کے لیے ٹیمپلیٹس

پروموز، ایکسپلینرز، پروڈکٹ ہائی لائٹس اور سوشل ایڈز کے لیے تیار شدہ لےآؤٹس استعمال کریں۔ ٹیمپلیٹس آپ کے لیے پیسنگ، ٹیکسٹ کی ہائرارکی اور فریمِنگ سنبھالتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ویڈیوز ٹائم لائنز تنگ ہونے کے باوجود بھی پروفیشنل اور نفیس نظر آتی ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
A dashboard displays colorful business document cards including "Product launch" and "Sales pitch," with a pink cartoon mouse cursor.

AI اواتارز، آوازیں اور کیپشنز

AI ترجمانوں اور قدرتی وائس اوورز کے ساتھ انسانی موجودگی شامل کریں، وہ بھی متعدد زبانوں میں۔ آٹو کیپشنز آپ کی ویڈیوز کو زیادہ قابلِ رسائی بناتے ہیں اور بغیر آواز کے چلنے والی فیڈز پر کارکردگی بہتر کرتے ہیں۔ آپ بغیر اداکاروں کی ضرورت کے انداز، لہجے اور میسجنگ پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
Voice cloning

متعدد پلیٹ فارم ایکسپورٹس اور اسپییکٹ ریشوز

عمودی، اسکوائر اور افقی فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں جو مختلف چینلز کے لیے موزوں ہوں۔ ہر ورژن میں سیف ایریاز، پڑھنے کی آسانی اور موشن کو برقرار رکھیں۔ اس طرح آپ ایک ہی پروجیکٹ سے ہر جگہ مہمات لانچ کر سکتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
motion graphics photos to video

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

میں دیکھتا ہوں
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
play buttonWatch video
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
play buttonWatch video
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI مارکیٹنگ ویڈیوز جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

HeyGen مارکیٹرز کو ایک سادہ ورک فلو فراہم کرتا ہے جو آپ کی موجودہ مہم کی پلاننگ میں آسانی سے فِٹ ہو جاتا ہے۔ آپ بریف اور اہداف لاتے ہیں، AI ویڈیو جنریٹر پروڈکشن کی تفصیلات سنبھالتا ہے تاکہ آپ حکمتِ عملی اور تخلیقی سمت پر توجہ دے سکیں۔

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

کسی URL، آئیڈیا یا اسکرپٹ سے شروع کریں

کسی پروڈکٹ پیج کا لنک پیسٹ کریں، ایک مختصر پرامپٹ لکھیں یا اپنی موجودہ اسکرپٹ شامل کریں۔ اپنا مقصد، ہدفی آڈینس اور مرکزی پیغام طے کریں۔

مرحلہ 2

اسٹائل، لے آؤٹس اور آواز منتخب کریں

ویڈیو کنٹینٹ کے لیے اپنی برانڈ سے مطابقت رکھنے والے ٹیمپلیٹس، رنگ، فونٹس اور بصری اسٹائل منتخب کریں۔ اپنا پیغام واضح طور پر پہنچانے کے لیے کوئی AI آواز یا اواتار چنیں۔

مرحلہ 3

مناظر، ہُکس اور CTAs کو بہتر بنائیں

بنائی گئی ویڈیو کا پری ویو کریں اور اسکرین پر موجود ٹیکسٹ، ٹائمنگ اور ویژولز کو بہتر بنائیں۔ ٹیسٹنگ کی تیاری کے لیے مختلف ہُکس یا آفرز بھی آزما کر دیکھیں۔

مرحلہ 4

چینلز پر ایکسپورٹ کریں اور لانچ کریں

ہر پلیٹ فارم کے لیے درست فارمیٹس میں حتمی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں۔ انہیں ایڈ مینیجرز، لینڈنگ پیجز، ویب سائٹس اور ای میل ٹولز پر اپ لوڈ کریں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI مارکیٹنگ ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟

AI مارکیٹنگ ویڈیوز وہ پروموشنل یا تعلیمی ویڈیوز ہوتی ہیں جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے آپ سادہ اِن پٹس سے اسکرپٹس، ویژولز اور وائس اوورز بنا سکتے ہیں، جس سے مہمات تیزی سے لانچ ہوتی ہیں۔ اس طرح روایتی ویڈیو پروڈکشن پر انحصار کم ہو جاتا ہے۔

کیا HeyGen استعمال کرنے کے لیے مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

نہیں۔ HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے، ایڈیٹرز کے لیے نہیں۔ ٹیمپلیٹس اور گائیڈڈ ورک فلو تمام تکنیکی تفصیلات سنبھالتے ہیں تاکہ آپ پیغام، آڈینس اور نتائج پر توجہ دے سکیں اور پھر بھی پروفیشنل معیار کا نتیجہ حاصل کریں۔

کیا میں اپنے برانڈ کے اپنے اثاثے استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ لوگوز، فونٹس، پروڈکٹ فوٹیج اور برانڈ کی تصاویر براہِ راست اپنے پروجیکٹس میں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اثاثے ٹیمپلیٹس میں نظر آتے ہیں، اس طرح ہر ویڈیو آپ کی بصری شناخت کے مطابق اور یکساں محسوس ہوتی ہے۔

میں کن چینلز کے لیے ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

آپ سوشل پلیٹ فارمز، ایڈ نیٹ ورکس، ویب سائٹس اور ای میل مہمات کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ مختلف اسپیکٹ ریشوز اور ایکسپورٹ آپشنز آپ کو اسی بنیادی آئیڈیا سے TikTok، Instagram، YouTube، LinkedIn اور مزید پلیٹ فارمز کے لیے مواد تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

میں کتنی تیزی سے ایک AI مارکیٹنگ ویڈیو بنا سکتا ہوں؟

سادہ ویڈیوز آپ کا آئیڈیا تیار ہوتے ہی چند منٹوں میں بن سکتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ مہمات جن میں کئی ویریئنٹس ہوں، روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں پھر بھی کہیں تیزی سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہ رفتار کارکردگی کو ٹیسٹ کرنے اور اس کے مطابق فوری ردِعمل دینے کے لیے مثالی ہے۔

کیا میں مختلف مارکیٹس کے لیے ویڈیوز کو مقامی بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ زبانیں، آوازیں اور آن اسکرین ٹیکسٹ تبدیل کر سکتے ہیں جبکہ ویژولز کو ایک جیسا برقرار رکھتے ہیں۔ مقامی زبانوں میں بنائے گئے مختلف ورژن آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ پورا پروجیکٹ دوبارہ بنائے بغیر براہِ راست علاقائی آڈیئنس سے بات کر سکیں۔

کیا ایکسپورٹ کی گئی ویڈیو کا معیار پیڈ اشتہارات کے لیے موزوں ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen ایسے اعلیٰ معیار کی فائلیں ایکسپورٹ کرتا ہے جو پیڈ کیمپینز اور آرگینک پلیسمنٹس دونوں میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ درست فارمیٹنگ، کیپشن کی سپورٹ، اور مناسب رفتار اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہے کہ ویڈیوز ہر پلیٹ فارم پر پروفیشنل اور پالشڈ نظر آئیں۔

کیا ٹیمیں اور ایجنسیاں HeyGen میں مل کر کام کر سکتی ہیں؟

جی ہاں۔ متعدد ٹیم ممبرز پروجیکٹس تک مشترکہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں، فیڈبیک دے سکتے ہیں، اور مختلف ورژنز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس سے مارکیٹنگ، کریئیٹو، اور پرفارمنس ٹیموں کے لیے ہم آہنگ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔

کیا میں موجودہ مواد کو AI مارکیٹنگ ویڈیوز میں دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ بلاگ پوسٹس، پروڈکٹ پیجز یا موجودہ اسکرپٹس سے شروع کر سکتے ہیں۔ تحریری مواد کو ویڈیو میں بدلنے سے آپ کے موجودہ اثاثوں کی عمر بڑھتی ہے اور آپ اُن ناظرین تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو ویڈیو کو ترجیح دیتے ہیں۔

کیا AI مارکیٹنگ ویڈیوز ہر سائز کے کاروبار کے لیے موزوں ہیں؟

جی ہاں۔ اکیلے تخلیق کار، چھوٹے کاروبار اور بڑی انٹرپرائزز سب ہی AI مارکیٹنگ ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہی ٹولز جو عالمی ٹیموں کو ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، چھوٹی ٹیموں کو بھی تیز تر اور بہتر کنٹینٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background