برانڈز کے لیے AI مارکیٹنگ ویڈیو جنریٹر

دلچسپ AI مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں جو توجہ حاصل کریں اور بغیر پیچیدہ ایڈیٹنگ یا اسٹوڈیو شوٹس کے کنورٹ کریں۔ پروڈکٹ لنکس، اسکرپٹس یا سادہ آئیڈیاز کو چند منٹوں میں ہر چینل کے لیے آن برانڈ ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen آپ کی ٹیموں کو زیادہ تخلیقی مواد تیزی سے لانچ کرنے، جلدی ٹیسٹ کرنے اور مارکیٹنگ کو ہمیشہ متحرک رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
کیوں HeyGen اسکرپٹ سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین AI ہے
HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار، حقیقی جیسی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ ایک ابتدائی خیال، مکمل تیار اسکرین پلے، یا چند بلٹ پوائنٹس سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ HeyGen طاقتور کنٹرولز کے ساتھ حقیقت کے قریب بات کرتی ہوئی مناظر بناتا ہے، تاکہ آپ روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر صرف الفاظ سے مکمل ویڈیو تک پہنچ سکیں۔
اپنی اسکرپٹس کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔
پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں
آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر فائنل ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار (pacing) ایڈجسٹ کریں، مناظر میں ترمیم کریں، اور تیزی سے iteration کریں، بالکل ایسے جیسے آپ ٹائم لائن نہیں بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔
ویڈیو جنریشن کے لیے لنک اور اسکرپٹ
کسی URL، پروڈکٹ کی تفصیل یا مارکیٹنگ اسکرپٹ سے شروع کریں اور خودکار طور پر سینز بنائیں۔ HeyGen اہم نکات نکالتا ہے اور انہیں منظم ویڈیو سیگمنٹس میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ تصور درست لگنے تک اسے بہتر بنا سکتے ہیں یا دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔
مارکیٹنگ اور اشتہاری فارمیٹس کے لیے ٹیمپلیٹس
پروموز، ایکسپلینرز، پروڈکٹ ہائی لائٹس اور سوشل ایڈز کے لیے تیار شدہ لےآؤٹس استعمال کریں۔ ٹیمپلیٹس آپ کے لیے پیسنگ، ٹیکسٹ کی ہائرارکی اور فریمِنگ سنبھالتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ویڈیوز ٹائم لائنز تنگ ہونے کے باوجود بھی پروفیشنل اور نفیس نظر آتی ہیں۔
AI اواتارز، آوازیں اور کیپشنز
AI ترجمانوں اور قدرتی وائس اوورز کے ساتھ انسانی موجودگی شامل کریں، وہ بھی متعدد زبانوں میں۔ آٹو کیپشنز آپ کی ویڈیوز کو زیادہ قابلِ رسائی بناتے ہیں اور بغیر آواز کے چلنے والی فیڈز پر کارکردگی بہتر کرتے ہیں۔ آپ بغیر اداکاروں کی ضرورت کے انداز، لہجے اور میسجنگ پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔
متعدد پلیٹ فارم ایکسپورٹس اور اسپییکٹ ریشوز
عمودی، اسکوائر اور افقی فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں جو مختلف چینلز کے لیے موزوں ہوں۔ ہر ورژن میں سیف ایریاز، پڑھنے کی آسانی اور موشن کو برقرار رکھیں۔ اس طرح آپ ایک ہی پروجیکٹ سے ہر جگہ مہمات لانچ کر سکتے ہیں۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
AI مارکیٹنگ ویڈیوز جنریٹر کو کیسے استعمال کریں
HeyGen مارکیٹرز کو ایک سادہ ورک فلو فراہم کرتا ہے جو آپ کی موجودہ مہم کی پلاننگ میں آسانی سے فِٹ ہو جاتا ہے۔ آپ بریف اور اہداف لاتے ہیں، AI ویڈیو جنریٹر پروڈکشن کی تفصیلات سنبھالتا ہے تاکہ آپ حکمتِ عملی اور تخلیقی سمت پر توجہ دے سکیں۔
کسی پروڈکٹ پیج کا لنک پیسٹ کریں، ایک مختصر پرامپٹ لکھیں یا اپنی موجودہ اسکرپٹ شامل کریں۔ اپنا مقصد، ہدفی آڈینس اور مرکزی پیغام طے کریں۔
ویڈیو کنٹینٹ کے لیے اپنی برانڈ سے مطابقت رکھنے والے ٹیمپلیٹس، رنگ، فونٹس اور بصری اسٹائل منتخب کریں۔ اپنا پیغام واضح طور پر پہنچانے کے لیے کوئی AI آواز یا اواتار چنیں۔
بنائی گئی ویڈیو کا پری ویو کریں اور اسکرین پر موجود ٹیکسٹ، ٹائمنگ اور ویژولز کو بہتر بنائیں۔ ٹیسٹنگ کی تیاری کے لیے مختلف ہُکس یا آفرز بھی آزما کر دیکھیں۔
ہر پلیٹ فارم کے لیے درست فارمیٹس میں حتمی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں۔ انہیں ایڈ مینیجرز، لینڈنگ پیجز، ویب سائٹس اور ای میل ٹولز پر اپ لوڈ کریں۔
AI مارکیٹنگ ویڈیوز وہ پروموشنل یا تعلیمی ویڈیوز ہوتی ہیں جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے آپ سادہ اِن پٹس سے اسکرپٹس، ویژولز اور وائس اوورز بنا سکتے ہیں، جس سے مہمات تیزی سے لانچ ہوتی ہیں۔ اس طرح روایتی ویڈیو پروڈکشن پر انحصار کم ہو جاتا ہے۔
نہیں۔ HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے، ایڈیٹرز کے لیے نہیں۔ ٹیمپلیٹس اور گائیڈڈ ورک فلو تمام تکنیکی تفصیلات سنبھالتے ہیں تاکہ آپ پیغام، آڈینس اور نتائج پر توجہ دے سکیں اور پھر بھی پروفیشنل معیار کا نتیجہ حاصل کریں۔
جی ہاں۔ آپ لوگوز، فونٹس، پروڈکٹ فوٹیج اور برانڈ کی تصاویر براہِ راست اپنے پروجیکٹس میں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اثاثے ٹیمپلیٹس میں نظر آتے ہیں، اس طرح ہر ویڈیو آپ کی بصری شناخت کے مطابق اور یکساں محسوس ہوتی ہے۔
آپ سوشل پلیٹ فارمز، ایڈ نیٹ ورکس، ویب سائٹس اور ای میل مہمات کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ مختلف اسپیکٹ ریشوز اور ایکسپورٹ آپشنز آپ کو اسی بنیادی آئیڈیا سے TikTok، Instagram، YouTube، LinkedIn اور مزید پلیٹ فارمز کے لیے مواد تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
سادہ ویڈیوز آپ کا آئیڈیا تیار ہوتے ہی چند منٹوں میں بن سکتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ مہمات جن میں کئی ویریئنٹس ہوں، روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں پھر بھی کہیں تیزی سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہ رفتار کارکردگی کو ٹیسٹ کرنے اور اس کے مطابق فوری ردِعمل دینے کے لیے مثالی ہے۔
جی ہاں۔ آپ زبانیں، آوازیں اور آن اسکرین ٹیکسٹ تبدیل کر سکتے ہیں جبکہ ویژولز کو ایک جیسا برقرار رکھتے ہیں۔ مقامی زبانوں میں بنائے گئے مختلف ورژن آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ پورا پروجیکٹ دوبارہ بنائے بغیر براہِ راست علاقائی آڈیئنس سے بات کر سکیں۔
جی ہاں۔ HeyGen ایسے اعلیٰ معیار کی فائلیں ایکسپورٹ کرتا ہے جو پیڈ کیمپینز اور آرگینک پلیسمنٹس دونوں میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ درست فارمیٹنگ، کیپشن کی سپورٹ، اور مناسب رفتار اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہے کہ ویڈیوز ہر پلیٹ فارم پر پروفیشنل اور پالشڈ نظر آئیں۔
جی ہاں۔ متعدد ٹیم ممبرز پروجیکٹس تک مشترکہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں، فیڈبیک دے سکتے ہیں، اور مختلف ورژنز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس سے مارکیٹنگ، کریئیٹو، اور پرفارمنس ٹیموں کے لیے ہم آہنگ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔
جی ہاں۔ آپ بلاگ پوسٹس، پروڈکٹ پیجز یا موجودہ اسکرپٹس سے شروع کر سکتے ہیں۔ تحریری مواد کو ویڈیو میں بدلنے سے آپ کے موجودہ اثاثوں کی عمر بڑھتی ہے اور آپ اُن ناظرین تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو ویڈیو کو ترجیح دیتے ہیں۔
جی ہاں۔ اکیلے تخلیق کار، چھوٹے کاروبار اور بڑی انٹرپرائزز سب ہی AI مارکیٹنگ ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہی ٹولز جو عالمی ٹیموں کو ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، چھوٹی ٹیموں کو بھی تیز تر اور بہتر کنٹینٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
