کسی بھی تصویر کو سادہ AI ٹولز کے ساتھ شاندار ویڈیو میں بدلیں۔ موشن، صاف ٹیکسٹ اور میوزک شامل کریں اور فوراً اپنی ویژولز کو اپ گریڈ کریں۔ سوشل پوسٹس، اشتہارات اور تخلیقی کہانی سنانے کے لیے بہترین۔
کسی بھی تصویر کو زندگی بخشیں، کیمرے کی ضرورت نہیں
جامد تصاویر کو تیزی سے دلکش ویڈیو کنٹینٹ میں بدلیں۔ بس اپنی تصویر، پورٹریٹ، تاریخی فوٹو یا AI سے بنائے گئے کردار کو اپ لوڈ کریں، اپنا اسکرپٹ یا آڈیو شامل کریں، اور اسٹوڈیو معیار کی AI وائس اوورز بنائیں جو چہرے کی حرکات کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہوں۔
3D rigging، اداکاروں کی ہائرنگ، اور مہنگے اسٹوڈیو سیٹ اپس کی جھنجھٹ ختم کریں۔ چاہے آپ اسے all-in-one image-to-video AI generator کے طور پر استعمال کریں تاکہ ساکن تصاویر کو متحرک ویڈیو میں بدل سکیں، یا اپنے پسندیدہ ایڈیٹر کے لیے کسٹم کریکٹرز کو اینیمیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں۔
بغیر کسی اینیمیشن مہارت کے فوٹوز کو اینیمیٹ کریں۔ نہ پیچیدہ rigging کی ضرورت، نہ ویڈیو ایڈیٹنگ اسکلز درکار۔ بس ایک تصویر اپ لوڈ کریں، اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں یا آڈیو اپ لوڈ کریں، اور Photo Avatar AI چند منٹوں میں آپ کے اسٹِک پورٹریٹ پر قدرتی چہرے کے تاثرات اور مستند لب کی ہم آہنگی (lip-sync) خودکار طور پر میپ کر دیتا ہے۔
اپنے تخلیقی ورک فلو کو آسان بنائیں۔ کسی بھی تصویر کو فوراً متحرک بولتے اواتار میں بدلیں، چاہے وہ Midjourney یا ComfyUI جیسے AI ٹولز سے بنی ہو، اسٹاک فوٹو ہو یا پروفیشنل ہیڈشٹ۔ AI آپ کی تصویر کو قدرتی چہرے کی حرکات کے ساتھ جوڑتا ہے اور صرف ایک کلک میں آپ کو تیار شدہ پروڈکٹ تک پہنچنے کے 80% راستے تک لے جاتا ہے۔
ڈائنامک تاثرات اور مکمل تخلیقی کنٹرول۔ سادہ، جامد تصاویر سے آگے بڑھیں۔ اپنے فوٹو اواتار کو کسٹم موشن پرامپٹس کے ذریعے ڈائریکٹ کریں تاکہ ٹرانزیشنز، ہلکی سر کی حرکتیں، جذباتی اشارے اور زندگی سے بھرپور تاثرات شامل کیے جا سکیں، جس سے آپ کا پیغام پیش کرنے کا انداز منفرد طور پر آپ کے لیے تیار شدہ اور بصری طور پر زیادہ موزوں محسوس ہو۔
اسٹوڈیو معیار کے نتائج، لاگت کے ایک حصے میں۔ صرف ایک تصویر سے دلکش ای لرننگ ماڈیولز، ٹریننگ ویڈیوز، دل موہ لینے والی تاریخی ڈیپ ڈائیوز، یا بڑی مقدار میں سوشل میڈیا کنٹینٹ تیار کریں۔ آن اسکرین ٹیلنٹ بھرتی کیے بغیر، اسٹوڈیوز کرائے پر لیے بغیر یا لائٹنگ سیٹ اپ کیے بغیر اپنے آؤٹ پٹ کو لامحدود حد تک بڑھائیں۔ کمرشل استعمال اور کلائنٹ کے کام کے لیے بالکل موزوں۔
تصاویر کو ویڈیو میں تبدیل کرنے کے بہترین طریقے
HeyGen سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے، Photo Avatar ٹول کی سادگی کو AI Studio کی درستگی کے ساتھ ملائیں۔ ایک ہی اسٹِک پورٹریٹ کو بنیاد بنائیں، اس پر ڈائنامک آڈیو اور موشن میپ کریں، اور پھر آؤٹ پٹ کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کو بالکل حقیقی جیسا، پروفیشنل معیار کا نتیجہ ملے۔
پیچیدہ 3D rigging یا کیمرا سیٹ اپس کو چھوڑ دیں۔ بس ایک تصویر یا گرافک اپ لوڈ کریں، چاہے وہ ہائی ریزولوشن پروفیشنل پورٹریٹ ہو، تاریخی فوٹوگراف ہو، یا Midjourney یا ComfyUI جیسے ٹولز سے بنایا گیا AI کریکٹر۔ سب سے قدرتی چہرے کی حرکات حاصل کرنے اور اینیمیشن کے دوران حد سے زیادہ "gummy" دانتوں جیسے مسائل سے بچنے کے لیے، یہ یقینی بنائیں کہ آپ کی ابتدائی تصویر میں چہرے کا تاثر نیوٹرل ہو اور منہ بند ہو۔ اعلی معیار کی تصاویر ہی بہترین نتائج دیتی ہیں۔
اپنی اسٹِل تصویر کو آواز اور شخصیت دیں۔ اپنی فوٹو کو لائبریری میں موجود حقیقت کے قریب AI آواز کے ساتھ جوڑیں، یا بالکل ہم آہنگ lip-sync کے لیے اپنی کسٹم آڈیو فائل اپ لوڈ کریں۔ آپ Custom Motion پرامپٹس کا استعمال کر کے فوٹو اواتار کے مخصوص چہرے کے تاثرات، جذباتی اشاروں اور ہلکی سی سر کی حرکتوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔
اپنی اینیمیٹڈ تصویر کو ویڈیو ایڈیٹر AI Studio میں کھولیں تاکہ آپ کو ہر جز پر مکمل کنٹرول مل سکے۔ بیک گراؤنڈ ریموور ٹول استعمال کریں تاکہ اپنے کریکٹر کو بغیر کسی رکاوٹ کے الگ کریں اور اسے کسٹم ماحول، ڈائنامک B-roll یا برانڈڈ سینز میں رکھیں۔ یہاں آپ آڈیو کی رفتار کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، شیپس شامل کر سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ اوورلے ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو کو اس وقت تک بہتر بنائیں جب تک وہ آپ کے وژن سے پوری طرح مطابقت نہ اختیار کر لے۔
Video Translation کے ساتھ فوراً اپنی پہنچ بڑھائیں۔ اپنی حتمی اینیمیٹڈ فوٹو ویڈیو کو خودکار طور پر درجنوں زبانوں میں ڈب کریں، جبکہ اپنے اواتار کی اصل آواز کا لہجہ، رفتار اور مستند lip-sync بالکل برقرار رکھیں۔
ٹیکسٹ اسکرپٹس کو فوراً پروڈکشن کے لیے تیار پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں
HeyGen کا AI ویڈیو جنریٹر تصاویر سے بصری پروڈکشن کے عمل کو خودکار بناتا ہے، آپ کی ریفرنس فوٹوز کو اعلیٰ معیار کے، متحرک ویڈیو کلپس اور سنیما جیسے مناظر میں بدل دیتا ہے۔ کسی کیمرے یا ٹیم کی ضرورت نہیں۔
انتہائی حقیقی AI ویڈیو ماڈلز
انڈسٹری کی سرکردہ جنریٹیو AI ویڈیو انجنز تک براہِ راست AI Studio کے اندر رسائی حاصل کریں۔ Veo 3.1، Sora اور Runway جیسے انٹیگریٹڈ AI ماڈلز میں سے انتخاب کریں اور ساکن تصاویر کو حیرت انگیز، AI سے بنی ویڈیوز میں بدلیں جن میں نہایت رواں، حد درجہ حقیقی موشن اور ماحول ہوں۔
بڑے پیمانے پر مستقل مزاج مواد
سینکڑوں ویڈیوز میں بصری اور برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھیں۔ اپنی کسٹم گرافکس، پروڈکٹ فوٹوز یا AI سے بنی آرٹ (جیسے Midjourney) کو ریفرنس امیجز کے طور پر اپ لوڈ کریں تاکہ روزانہ کا سوشل میڈیا کنٹینٹ، ٹریننگ ماڈیولز یا مارکیٹنگ سینز چند منٹوں میں بنائیں، دنوں میں نہیں۔
B-Roll اور ویژولز بنائیں
عام اسٹاک فوٹیج تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ image-to-video AI آپ کو ایک تصویر اپ لوڈ کرنے کی سہولت دیتا ہے اور خودکار طور پر انتہائی متعلقہ، متحرک B-roll اور اینیمیشنز بناتا ہے جو آپ کی کہانی سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں اور آپ کے ورک فلو کو تیز کرتی ہیں۔
ملٹی پلیٹ فارم ایکسپورٹ (4K)
ویڈیوز کو MP4 فارمیٹ میں شاندار 4K ریزولوشن تک ایکسپورٹ کریں۔ مواد کو آسانی سے عمودی ویڈیوز (TikTok/Reels) یا افقی ویڈیوز (YouTube/LMS) کے لیے ریفارمیٹ کریں تاکہ ہر چینل پر زیادہ سے زیادہ رسائی حاصل ہو سکے۔
100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، سادگی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح ویڈیو بنانے کے عمل کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید image-to-video AI پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
HeyGen کے ساتھ تصویر سے ویڈیو کیسے بنائیں
اپنی تصاویر کے ذریعے اپنے خیالات کو حقیقت بنائیں اور AI image-to-video generator کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی تصویروں کو شاندار، پروفیشنل سنیماٹک ویڈیو میں بدل دے۔
سب سے پہلے اپنی ریفرنس فوٹو یا کسٹم گرافک اپ لوڈ کریں۔ AI آپ کی اس اسٹیل تصویر کو آپ کی ویڈیو کے لیے بصری بنیاد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بس اپنی امیج اپ لوڈ کریں اور شروع کریں۔
AI Studio کے اندر Veo 3.1 یا Sora جیسے اعلیٰ معیار کے AI ویڈیو جنریشن ماڈلز میں سے انتخاب کریں۔ ڈائنامک موشن کو بیان کرنے کے لیے اپنی مرضی کا ٹیکسٹ پرامپٹ لکھیں، یا سنیماٹک انداز میں ویڈیو بنانے کے لیے AI جنریٹر کی رہنمائی کریں۔
جنریٹ کی گئی B-roll، ٹیمپلیٹس، سب ٹائٹلز یا بیک گراؤنڈ میوزک شامل کریں۔ اوورلے کو اینیمیٹ کریں، مناظر کے درمیان ٹرانزیشنز لگائیں، اور کسٹمائز ایبل انٹرفیس کے ذریعے بغیر کسی تکنیکی مہارت کے ویڈیو کا انداز اور تاثر ایڈجسٹ کریں۔ ہمارے AI ویڈیو ایڈیٹر کی مدد سے، آپ چند کلکس میں تصاویر کو پروفیشنل، تیار شدہ مناظر میں بدل سکتے ہیں۔
اپنی mp4 فائل ایکسپورٹ کریں اور اسے فوراً اپنی ویب سائٹ، سوشل پلیٹ فارمز یا لرننگ سسٹمز پر شیئر کریں۔ TikTok یا Instagram Reels کے لیے عمودی (vertical) فارمیٹ منتخب کریں، یا YouTube کے لیے افقی (landscape) فارمیٹ استعمال کریں۔
Image to video AI جامد تصاویر کو مختصر، AI سے بنی ویڈیوز میں بدل دیتی ہے۔ بس ایک تصویر اپ لوڈ کریں، اس کے لیے اسکرپٹ لکھیں، اور HeyGen چہرے کے تاثرات کو اینیمیٹ کر کے آواز شامل کرتا ہے، جو ایک ہی فوٹو سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین ہے۔
جی ہاں، یہ AI ویڈیو جنریٹر مختصر ویڈیوز، ایکسپلینر ویڈیوز، اور سوشل پلیٹ فارمز کے لیے پروڈکٹ شوکیس ویڈیوز بنانے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہ تیز، دلکش ویڈیوز کے لیے بنایا گیا ہے جو آپ کی کہانی واضح انداز میں بیان کریں۔
HeyGen MP4 اور WebM فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر ریزولوشن اور ویڈیو کوالٹی کو آپ کی ایکسپورٹ سیٹنگز کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen کے photo to video AI اور چہرہ میپنگ انجن کی مدد سے، آپ پرانی یا ساکن تصاویر کو Talking ai videos میں AI سے بنائی گئی حرکت اور ہم آہنگ آواز کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔
HeyGen ایک مفت image to video AI لیئر فراہم کرتا ہے تاکہ آپ فیچرز کو ایکسپلور کریں اور بغیر ادائیگی کے اپنی پہلی ویڈیو بنا سکیں۔ اگرچہ یہ مکمل طور پر لامحدود نہیں ہے، لیکن یہ مفت میں شروع کرنے کے بہترین آپشنز میں سے ایک ہے۔
یہ ٹول آپ کو تصاویر، پروڈکٹ امیجز اور اواتارز سے شاندار ویڈیو کنٹینٹ بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ مارکیٹنگ کیمپینز، پرسنل ریلز اور مصنوعی ذہانت پر مبنی اینیمیشن والی ویڈیوز کے لیے بہترین ہے۔
جی ہاں، آپ HeyGen کی مدد سے تصاویر کو بہت آسانی سے ڈائنامک ویڈیوز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ سلائیڈ شو بنا رہے ہوں یا پروموشنل ریل، ہمارا ٹول آپ کو تصاویر کو دلکش ویژولز میں بدلنے میں بے حد آسانی فراہم کرتا ہے۔
HeyGen جدید مصنوعی ذہانت (AI) استعمال کرتا ہے تاکہ ویڈیو جنریٹر کی خصوصیات جیسے اینیمیشن، ڈبنگ، موشن کنٹرول اور آٹو کیپشننگ فراہم کر سکے۔ یہ ایک مکمل ویڈیو AI جنریٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ایک ہی سادہ اور منظم انٹرفیس میں شامل ہے۔
بالکل! آپ HeyGen کی بلٹ اِن لائبریری سے بیک گراؤنڈ ٹریکس منتخب کر سکتے ہیں یا اپنی فائلیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ مصنوعی ذہانت سے بنی وائس اوورز بھی HeyGen کے وائس ڈبنگ ٹولز کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں۔
آپ 200MB سے کم سائز کی صاف، اعلیٰ معیار کی JPG، PNG، HEIC، WebP یا سادہ SVG تصاویر استعمال کر سکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ تصویر کم از کم 300 پکسل چوڑی ہو، اچھی روشنی میں لی گئی ہو اور دھندلی نہ ہو۔ کاپی رائٹ والی یا غیر محفوظ مواد والی تصاویر سے پرہیز کریں۔ جتنی بہتر تصویر ہوگی، اینیمیشن اتنی ہی ہموار ہوگی۔
جی ہاں، HeyGen کی فوٹو سے ویڈیو فیچر آپ کو پرانی یا سٹیٹک تصاویر اپ لوڈ کرنے اور انہیں حقیقت کے قریب AI سے بنی ویڈیوز میں تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ چہروں کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں، آواز پیدا کر سکتے ہیں، اور صرف چند کلکس کے ساتھ اپنی یادوں یا تاریخی تصاویر کو زندگی بخش سکتے ہیں۔
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔