Talking photo AI آپ کو حقیقت کے قریب AI ٹاکنگ فوٹوز بنانے کی سہولت دیتی ہے جو 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں بول سکتی ہیں۔ صرف ایک کلک میں اپنے لیے لامحدود AI فوٹو اواتارز بنائیں، چاہے وہ LinkedIn ہیڈشٹس ہوں، ہالیڈے کونٹینٹ، ٹریول سینز یا فینٹسی ورلڈز — سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔
متعارف کروا رہے ہیں بات کرتی فوٹو AI
ایسا AI ٹاکنگ فوٹو اواتار بنائیں جو آپ کی طرح محنت کرے۔ اپنی تصویر لیں اور خود کو کسی بھی منظر میں نئے انداز سے دیکھیں۔ HeyGen کے AI فوٹو اواتارز آپ کے وژن کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنل آفس ہو، لگژری ویکیشن، یا کوئی تخلیقی فینٹسی دنیا۔ قدرتی حرکت، جاندار اشاروں اور کسٹم اسٹائلز کے ساتھ، آپ کا اواتار آپ کی انڈسٹری کا لیڈر بن جاتا ہے۔
متنی ہدایات استعمال کریں تاکہ آپ اپنے AI فوٹو اواتار کی شکل و صورت طے کر سکیں۔ یہ حقیقت کے قریب اواتار بنانے والا ٹول آپ کی ضرورت کے مطابق تصاویر تخلیق کرتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ ہیڈ شاٹ ہو، کیژول پورٹریٹ ہو یا سنیماٹک کمپوزیشن۔ شخصی نوعیت (personalization) کے اخلاقی پہلوؤں اور ہماری تخلیقات میں پرائیویسی کے توازن پر بات کرتے ہوئے، ہماری پیشکشیں بے مثال ہیں۔
اپنے AI اواتار کردار کو ایک قدم آگے لے جائیں اور اس کے لیے نئی شکلیں بنائیں۔ کپڑے بدلیں، تاثرات ایڈجسٹ کریں یا پس منظر تبدیل کریں تاکہ ہمارا اواتار کریئیٹر ایپ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی تھیم یا موقع کے مطابق بنا سکیں۔
لوک پیکس کے ساتھ کسٹمائزیشن کو تیز کریں۔ صرف ایک کلک میں اپنے AI فوٹو اواتار پر پروفیشنل، لائف اسٹائل، ہالیڈے یا فینٹسی اسٹائل فوراً لاگو کریں۔ ہماری بہتر کی گئی اواتار جنریٹر فرام فوٹو آپشنز کو دریافت کریں جو آپ کا فوٹو اواتار بنانا آسان بنا دیتے ہیں۔
خصوصیات اور فوائد بات کرتی تصویر AI
HeyGen کا talking photo AI آپ کو مکمل کنٹرول دیتا ہے کہ آپ کسی بھی تصویر سے حقیقت کے قریب اواتار بنا سکیں۔ چاہے آپ مختلف انداز آزمانا چاہتے ہوں، پرامپٹس کے ذریعے اواتار بنانا ہو، یا صرف ایک کلک میں اسٹائلز کو حسبِ ضرورت ڈھالنا ہو، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے اظہار سے بھرپور، متحرک AI اواتار بنانا آسان بناتا ہے جو ہر منظر، تھیم اور ناظرین کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔
صرف ایک تصویر کو مکمل ویڈیو میں بدلیں، جس میں قدرتی وائس sync، چہرے کے بھرپور تاثرات اور حقیقی ہاتھوں کے اشارے شامل ہوں۔
باریک تفصیلات میں وقت ضائع کرنا چھوڑیں۔ صرف ایک کلک سے آپ کا فوٹو اواتار کسی بھی منظر، مقصد یا موڈ کے لیے بالکل موزوں انداز میں بدل جاتا ہے۔ آپ فوراً مختلف اسٹائلز یا سیٹنگز کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مواد تازہ رہے اور آپ کے تخلیقی اہداف کے عین مطابق ہو۔
سادہ ٹیکسٹ پرامپٹس کے ذریعے اپنا مطلوبہ منظر، لباس یا پوز بیان کریں۔ HeyGen کی AI آپ کی تصویر کو باآسانی آپ ہی کی حقیقت سے قریب AI تصاویر میں بدل دیتی ہے۔ آپ کوئی بھی سیٹ اپ منتخب کر سکتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، کیژول، تھیم پر مبنی ہو یا کچھ اور۔ اواتار کی تبدیلی میں کمپیوٹر وژن کا جادو دریافت کریں۔
اپنی talking photo AI کو قدرتی پلک جھپکنے، آنکھوں کی حرکت اور باریک چہرہ جاتی تاثرات کے ساتھ حقیقت کے قریب لائیں۔ HeyGen وقفوں اور زور دینے کو اس طرح محفوظ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی پیشکش مشینی نہیں بلکہ انسانی محسوس ہو۔ جذبات کے پری سیٹس شامل کریں یا شدت کو باریک سطح پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف زبانوں، مناظر اور اسٹائلز میں آپ کے اسکرپٹ کے لہجے سے مکمل ہم آہنگی پیدا ہو۔
تصاویر کو شاندار اینیمیٹڈ AI اواتارز میں بدلیں
ایک ساکن تصویر کو حرکت اور آواز کے ساتھ متحرک AI سے بنے اواتار میں تبدیل کریں۔ اپنی آڈینس کو ایسی AI سے چلنے والی ویڈیو کے ذریعے متوجہ کریں جو قدرتی اور جذباتی محسوس ہو، اور ایک مؤثر فوٹو اواتار کا تجربہ تخلیق کرے۔
بہترین درستگی کے لیے ایک تصویر اپ لوڈ کریں، یا اسے چھوڑ دیں اور اپنی تخیل کو آزاد چھوڑیں کہ تصویر کے آئیڈیاز سے اواتار تخلیق کرے۔
جب آپ کی تخیل پہلے سے موجود پری سیٹس سے آگے نکل جائے، تو منفرد ویڈیو بنانے کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹس استعمال کریں جو صرف آپ کی ہو۔ جس لباس، ماحول یا فضا کا آپ تصور کر رہے ہیں اسے بیان کریں، اور HeyGen بطور آپ کا AI اواتار کریئیٹر باقی سب سنبھال لے گا، حقیقت پسندی اور ذاتی انداز کو خوبصورتی سے یکجا کرتے ہوئے۔
پہلے سے تیار کردہ اسٹائلز کی منتخب لائبریری سے فائدہ اٹھائیں، جس میں پروفیشنل بزنس لباس سے لے کر افسانوی مہم جو کرداروں تک سب شامل ہیں۔ Look packs آپ کو مخصوص تھیمز اور مواقع کے مطابق تیار کیے گئے پروفیشنل انداز تک فوری رسائی دیتے ہیں، جس سے آپ کی تصویر سے بنے اواتار کا مجموعی تاثر بہتر ہوتا ہے۔
اپنی بولتی فوٹو AI بنائیں 4 آسان مراحل میں
اپنی ڈیجیٹل دنیا کا چہرہ بنیں۔ آپ کا مصنوعی ذہانت سے بنا ہوا اواتار آپ کی شخصیت، تاثرات اور حرکات کو محفوظ کرتا ہے اور ساتھ ہی صارفین کی دلچسپی میں اضافہ کرتا ہے۔
ایسی تصاویر جو جواب دیں
Talking Photo AI ایک ڈیجیٹل نمائندگی ہے جو AI کی مدد سے کسی شخص کی حقیقت کے قریب تصویر یا ویڈیو بناتی ہے۔ یہ آپ کی تصویر کو زندہ کر دیتی ہے، اسے بولنے، حرکت کرنے اور جذبات ظاہر کرنے کے قابل بنا کر، جس سے یہ مواد بنانے، ورچوئل کمیونیکیشن، یا صرف تفریح کے لیے بالکل موزوں ہو جاتی ہے۔
اپنی تصویر اپ لوڈ کریں، اپنی مطلوبہ شکل و صورت کو بیان کرنے کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹس استعمال کریں، اور HeyGen آپ کے لیے ایک حقیقت کے قریب AI اواتار تخلیق کرے گا۔
HeyGen صارفین کو مختلف مواقع اور پلیٹ فارمز کے لیے فوٹو اواتار، ویڈیو اواتار، اور انٹرایکٹو اواتار بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ مفت میں شروع کرکے اس کی منفرد خصوصیات دریافت کر سکتے ہیں یہاں.
جی ہاں، HeyGen آپ کو اپنے اواتار میں حرکت اور آواز شامل کرنے کی سہولت دیتا ہے، جس سے وہ متحرک اور بالکل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ ان فیچرز کے بارے میں مزید جانیں here.
HeyGen کے ساتھ، آپ ٹیکسٹ پرامپٹس اور Look Packs کی مدد سے کپڑے، تاثرات اور پس منظر تبدیل کر سکتے ہیں، جو آپ کو ایک حسبِ ضرورت تجربہ فراہم کرتا ہے یہاں۔
لُک پیکس پیشگی طے شدہ اسٹائلز جیسے پروفیشنل، لائف اسٹائل اور فینٹسی لُکس کے ساتھ فوری کسٹمائزیشن فراہم کرتے ہیں۔ جانیں کہ یہ آپ کے اواتارز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہاں.
AI اواتارز ویڈیوز بنانے، سوشل میڈیا پروفائل تصاویر اور برانڈنگ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جانیں کہ آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں یہاں.
