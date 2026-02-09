آن لائن AI بولتی تصویر بنائیں

Talking photo AI آپ کو حقیقت کے قریب AI ٹاکنگ فوٹوز بنانے کی سہولت دیتی ہے جو 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں بول سکتی ہیں۔ صرف ایک کلک میں اپنے لیے لامحدود AI فوٹو اواتارز بنائیں، چاہے وہ LinkedIn ہیڈشٹس ہوں، ہالیڈے کونٹینٹ، ٹریول سینز یا فینٹسی ورلڈز — سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔

  • کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
  • AI آواز کی کاپی
  • 175+ زبانیں اور لہجے
128,472,463بنائی گئی ویڈیوز
102,706,641بنائے گئے اواتار
17,651,996ترجمہ شدہ ویڈیوز
Workday
Coursera
Miro
ہارورڈ
بوش
Intel
Komatsu
10 لاکھ سے زائد ڈیویلپرز اور سرِفہرست کمپنیوں کا قابلِ اعتماد انتخاب۔

متعارف کروا رہے ہیں بات کرتی فوٹو AI

ایسا AI ٹاکنگ فوٹو اواتار بنائیں جو آپ کی طرح محنت کرے۔ اپنی تصویر لیں اور خود کو کسی بھی منظر میں نئے انداز سے دیکھیں۔ HeyGen کے AI فوٹو اواتارز آپ کے وژن کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنل آفس ہو، لگژری ویکیشن، یا کوئی تخلیقی فینٹسی دنیا۔ قدرتی حرکت، جاندار اشاروں اور کسٹم اسٹائلز کے ساتھ، آپ کا اواتار آپ کی انڈسٹری کا لیڈر بن جاتا ہے۔

پرامپٹس کے ساتھ AI فوٹو اواتار بنائیں

متنی ہدایات استعمال کریں تاکہ آپ اپنے AI فوٹو اواتار کی شکل و صورت طے کر سکیں۔ یہ حقیقت کے قریب اواتار بنانے والا ٹول آپ کی ضرورت کے مطابق تصاویر تخلیق کرتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ ہیڈ شاٹ ہو، کیژول پورٹریٹ ہو یا سنیماٹک کمپوزیشن۔ شخصی نوعیت (personalization) کے اخلاقی پہلوؤں اور ہماری تخلیقات میں پرائیویسی کے توازن پر بات کرتے ہوئے، ہماری پیشکشیں بے مثال ہیں۔

HeyGen انٹرفیس جس میں مرد اطالوی اواتار پری سیٹس بزنس، کیژول اور ڈیلی اسٹائلز میں دکھائے گئے ہیں، ساتھ میں Generate بٹن موجود ہے
اپنے AI اواتار کے لیے نئے انداز بنائیں

اپنے AI اواتار کردار کو ایک قدم آگے لے جائیں اور اس کے لیے نئی شکلیں بنائیں۔ کپڑے بدلیں، تاثرات ایڈجسٹ کریں یا پس منظر تبدیل کریں تاکہ ہمارا اواتار کریئیٹر ایپ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی تھیم یا موقع کے مطابق بنا سکیں۔

اپنے AI اواتار کے لیے نئے انداز بنائیں
ہر کہانی کے لیے انداز، پری سیٹ لک پیکس کے ساتھ

لوک پیکس کے ساتھ کسٹمائزیشن کو تیز کریں۔ صرف ایک کلک میں اپنے AI فوٹو اواتار پر پروفیشنل، لائف اسٹائل، ہالیڈے یا فینٹسی اسٹائل فوراً لاگو کریں۔ ہماری بہتر کی گئی اواتار جنریٹر فرام فوٹو آپشنز کو دریافت کریں جو آپ کا فوٹو اواتار بنانا آسان بنا دیتے ہیں۔

مختلف اواتار ہیڈ شاٹس کا کولیج جو HeyGen میں حسبِ ضرورت AI ویڈیو پریزنٹرز کو ظاہر کر رہا ہے

خصوصیات اور فوائد بات کرتی تصویر AI

HeyGen کا talking photo AI آپ کو مکمل کنٹرول دیتا ہے کہ آپ کسی بھی تصویر سے حقیقت کے قریب اواتار بنا سکیں۔ چاہے آپ مختلف انداز آزمانا چاہتے ہوں، پرامپٹس کے ذریعے اواتار بنانا ہو، یا صرف ایک کلک میں اسٹائلز کو حسبِ ضرورت ڈھالنا ہو، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے اظہار سے بھرپور، متحرک AI اواتار بنانا آسان بناتا ہے جو ہر منظر، تھیم اور ناظرین کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔

Avatar IV

صرف ایک تصویر کو مکمل ویڈیو میں بدلیں، جس میں قدرتی وائس sync، چہرے کے بھرپور تاثرات اور حقیقی ہاتھوں کے اشارے شامل ہوں۔

صرف ایک کلک میں بے جھنجھٹ حسبِ منشا تبدیلی

باریک تفصیلات میں وقت ضائع کرنا چھوڑیں۔ صرف ایک کلک سے آپ کا فوٹو اواتار کسی بھی منظر، مقصد یا موڈ کے لیے بالکل موزوں انداز میں بدل جاتا ہے۔ آپ فوراً مختلف اسٹائلز یا سیٹنگز کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مواد تازہ رہے اور آپ کے تخلیقی اہداف کے عین مطابق ہو۔

بولتی تصویر بنائیں

Generating

ویڈیو بنائی جا رہی ہے

تصویر اپ لوڈ کریں

اپ لوڈ ہو رہا ہے

اسکرپٹ درج کریں

اپنا اسکرپٹ یہاں ٹائپ کریں۔۔۔

پرامپٹس کے ساتھ AI اواتار بنائیں

سادہ ٹیکسٹ پرامپٹس کے ذریعے اپنا مطلوبہ منظر، لباس یا پوز بیان کریں۔ HeyGen کی AI آپ کی تصویر کو باآسانی آپ ہی کی حقیقت سے قریب AI تصاویر میں بدل دیتی ہے۔ آپ کوئی بھی سیٹ اپ منتخب کر سکتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، کیژول، تھیم پر مبنی ہو یا کچھ اور۔ اواتار کی تبدیلی میں کمپیوٹر وژن کا جادو دریافت کریں۔

حقیقی حرکات اور تاثرات

اپنی talking photo AI کو قدرتی پلک جھپکنے، آنکھوں کی حرکت اور باریک چہرہ جاتی تاثرات کے ساتھ حقیقت کے قریب لائیں۔ HeyGen وقفوں اور زور دینے کو اس طرح محفوظ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی پیشکش مشینی نہیں بلکہ انسانی محسوس ہو۔ جذبات کے پری سیٹس شامل کریں یا شدت کو باریک سطح پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف زبانوں، مناظر اور اسٹائلز میں آپ کے اسکرپٹ کے لہجے سے مکمل ہم آہنگی پیدا ہو۔

تصاویر کو شاندار اینیمیٹڈ AI اواتارز میں بدلیں

ایک ساکن تصویر کو حرکت اور آواز کے ساتھ متحرک AI سے بنے اواتار میں تبدیل کریں۔ اپنی آڈینس کو ایسی AI سے چلنے والی ویڈیو کے ذریعے متوجہ کریں جو قدرتی اور جذباتی محسوس ہو، اور ایک مؤثر فوٹو اواتار کا تجربہ تخلیق کرے۔

بولنے والا فوٹو اواتار

Turn Photo
بولنے والی ویڈیو بنائیں
اپنے اواتار سے شروع کریں

بہترین درستگی کے لیے ایک تصویر اپ لوڈ کریں، یا اسے چھوڑ دیں اور اپنی تخیل کو آزاد چھوڑیں کہ تصویر کے آئیڈیاز سے اواتار تخلیق کرے۔

ٹیکسٹ پرامپٹس کے ساتھ تخلیق کریں

جب آپ کی تخیل پہلے سے موجود پری سیٹس سے آگے نکل جائے، تو منفرد ویڈیو بنانے کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹس استعمال کریں جو صرف آپ کی ہو۔ جس لباس، ماحول یا فضا کا آپ تصور کر رہے ہیں اسے بیان کریں، اور HeyGen بطور آپ کا AI اواتار کریئیٹر باقی سب سنبھال لے گا، حقیقت پسندی اور ذاتی انداز کو خوبصورتی سے یکجا کرتے ہوئے۔

لوک پیکس براؤز کریں

پہلے سے تیار کردہ اسٹائلز کی منتخب لائبریری سے فائدہ اٹھائیں، جس میں پروفیشنل بزنس لباس سے لے کر افسانوی مہم جو کرداروں تک سب شامل ہیں۔ Look packs آپ کو مخصوص تھیمز اور مواقع کے مطابق تیار کیے گئے پروفیشنل انداز تک فوری رسائی دیتے ہیں، جس سے آپ کی تصویر سے بنے اواتار کا مجموعی تاثر بہتر ہوتا ہے۔

اپنی بولتی فوٹو AI بنائیں 4 آسان مراحل میں

اپنی ڈیجیٹل دنیا کا چہرہ بنیں۔ آپ کا مصنوعی ذہانت سے بنا ہوا اواتار آپ کی شخصیت، تاثرات اور حرکات کو محفوظ کرتا ہے اور ساتھ ہی صارفین کی دلچسپی میں اضافہ کرتا ہے۔

مرحلہ 1: اپنی تصویر اپ لوڈ کریں

آپ کے پاس صاف، واضح تصویر ہے؟ بہترین! بس اسے اپ لوڈ کریں اور بہترین نتائج کے لیے اپنی چند مزید تصاویر بھی شامل کریں۔ اس سے ہماری AI کو آپ کے ڈیجیٹل ٹوِن کے ہر تفصیل کو سیکھنے اور درست طور پر محفوظ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

خوبصورت خاتون جس کے چھوٹے گہرے بال اور سرخ لپ اسٹک ہے، سونے کی بالیاں پہنے ہوئے، گرم اسٹوڈیو بیک ڈراپ کے سامنے

مرحلہ 2: پرامپٹس کے ساتھ AI تصاویر بنائیں

اپنی سوچ کو بیان کرنے کے لیے چند الفاظ ٹائپ کریں اور جادو ہوتے دیکھیں۔ پروفیشنل ہیڈ شاٹس سے لے کر تخیلاتی مناظر تک، ہمارا AI اواتار میکر آپ کے اواتار کو آپ کے انداز کے مطابق بنانے کے لیے تیار ہے۔

HeyGen انٹرفیس کے فیلڈز جن کے ذریعے آپ اواتار کی عمر، جنس، نسل اور AI سے بنی ویڈیو کے کرداروں کے لیے تحریری وضاحت سیٹ کر سکتے ہیں

مرحلہ 3: موشن اور آواز شامل کریں

اپنے اواتار کو قدرتی حرکات اور بے عیب لب کی ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بخشیں۔ چاہے یہ ہلکا سا اشارہ ہو یا بھرپور اظہار، یہ بالکل آپ ہی کی طرح دکھائی دے گا اور سنائی دے گا، اور آپ کے AI اواتار کریئیٹر کی پوری صلاحیت کو کھول دے گا۔

خاتون کے چہرے کا کلوز اپ، جو سیدھا کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہے، AI سے بنی ویڈیو اواتار کی مثال کے طور پر استعمال ہوا ہے

مرحلہ 4: بنائیں اور شیئر کریں

HeyGen کی AI آپ کے چہرے کے تاثرات، حرکات اور منفرد خصوصیات کو سیکھتی ہے تاکہ آپ کا ایک انتہائی حقیقی ڈیجیٹل ورژن بنا سکے۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا Instagram، TikTok، YouTube، LinkedIn جیسی پلیٹ فارمز پر یا جہاں بھی آپ اپنے نئے اواتار کے ساتھ نمایاں ہونا چاہیں، شیئر کریں۔

ایک عورت کے چہرے کا قریبی منظر جس پر پلے بٹن اوورلے ہے، جو مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو اواتار کی نمائندگی کر رہا ہے
Trivago پوسٹ پروڈکشن کے وقت میں 50% کی بچت کرتا ہے
Trivago نے HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے اپنی TV اشتہارات کو 30 مارکیٹس کے لیے مقامی بنایا، پوسٹ پروڈکشن کا وقت آدھا کر دیا اور ہر مہم پر 3-4 ماہ کی بچت کی۔

ایسی تصاویر جو جواب دیں

اپنی ڈیجیٹل دنیا کا چہرہ بنیں۔ آپ کا AI سے تیار کردہ اواتار آپ کی شخصیت، تاثرات اور حرکات کو محفوظ کرتا ہے اور ساتھ ہی صارفین کی دلچسپی میں اضافہ کرتا ہے۔

روشن پھولوں والی قمیض پہنے پُراعتماد خاتون جو سیدھا کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہے، HeyGen کی AI ویڈیو اواتار کی نمائندگی کرتی ہوئی
اچھی روشنی والے کمرے میں کیمرے سے بات کرتا ہوا مرد، جو HeyGen کی AI سے بنی ویڈیو پریزنٹر کی نمائندگی کر رہا ہے
مصنوعی ذہانت سے بنا اواتار جس کے لمبے سبز بال اور سبز سویٹر ہیں، پس منظر میں دھندلا سا لائبریری کا منظر
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں

Talking Photo AI کیا ہے؟

Talking Photo AI ایک ڈیجیٹل نمائندگی ہے جو AI کی مدد سے کسی شخص کی حقیقت کے قریب تصویر یا ویڈیو بناتی ہے۔ یہ آپ کی تصویر کو زندہ کر دیتی ہے، اسے بولنے، حرکت کرنے اور جذبات ظاہر کرنے کے قابل بنا کر، جس سے یہ مواد بنانے، ورچوئل کمیونیکیشن، یا صرف تفریح کے لیے بالکل موزوں ہو جاتی ہے۔

میں HeyGen کے ساتھ AI بولتا ہوا فوٹو اواتار کیسے بنا سکتا ہوں؟

اپنی تصویر اپ لوڈ کریں، اپنی مطلوبہ شکل و صورت کو بیان کرنے کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹس استعمال کریں، اور HeyGen آپ کے لیے ایک حقیقت کے قریب AI اواتار تخلیق کرے گا۔

میں HeyGen کے ذریعے کس قسم کے اواتار بنا سکتا ہوں؟

HeyGen صارفین کو مختلف مواقع اور پلیٹ فارمز کے لیے فوٹو اواتار، ویڈیو اواتار، اور انٹرایکٹو اواتار بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ مفت میں شروع کرکے اس کی منفرد خصوصیات دریافت کر سکتے ہیں یہاں.

کیا میری AI سے بنی اواتار کو اینیمیٹ کرنا ممکن ہے؟

جی ہاں، HeyGen آپ کو اپنے اواتار میں حرکت اور آواز شامل کرنے کی سہولت دیتا ہے، جس سے وہ متحرک اور بالکل حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ ان فیچرز کے بارے میں مزید جانیں here.

کیا میں اپنے AI اواتار کی شکل و صورت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

HeyGen کے ساتھ، آپ ٹیکسٹ پرامپٹس اور Look Packs کی مدد سے کپڑے، تاثرات اور پس منظر تبدیل کر سکتے ہیں، جو آپ کو ایک حسبِ ضرورت تجربہ فراہم کرتا ہے یہاں۔

HeyGen میں Look Packs کیا ہوتے ہیں، اور یہ کیسے کام کرتے ہیں؟

لُک پیکس پیشگی طے شدہ اسٹائلز جیسے پروفیشنل، لائف اسٹائل اور فینٹسی لُکس کے ساتھ فوری کسٹمائزیشن فراہم کرتے ہیں۔ جانیں کہ یہ آپ کے اواتارز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہاں.

AI اواتار کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟

AI اواتارز ویڈیوز بنانے، سوشل میڈیا پروفائل تصاویر اور برانڈنگ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جانیں کہ آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں یہاں.

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح سب سے جدید AI ویڈیو کے ساتھ مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

