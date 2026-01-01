اپنے اسٹیک کو HeyGen API کے ساتھ طاقت دیں
MCP، Skills یا Direct API کے ذریعے انٹیگریٹ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے پروڈکٹ میں AI ویڈیو شامل کریں۔ اپنی ضروریات کے مطابق پلان منتخب کریں۔
صرف $5 سے شروع کریں
HeyGen API کو بغیر کسی پابندی کے مفت آزمائیں، جو مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو تخلیق کی ٹیکنالوجی کو دریافت کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک بہترین شروعات ہے۔
تعمیر کرنے کے طریقے دریافت کریں
Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.
Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.
Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.
Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.
انفرادی تخلیق کاروں سے لے کر عالمی اداروں تک، HeyGen طاقتور AI ٹولز کے ساتھ ویڈیو بنانے کے عمل کو تیز، قابلِ توسیع اور بے حد آسان بنا دیتا ہے۔
Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.
Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.
Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.
Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.
توثیق
HeyGen متعدد انٹیگریشن راستے پیش کرتا ہے — MCP، Skills، اور Direct API — جن میں سے ہر ایک کا اپنا الگ تصدیقی طریقہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ کے استعمال کے کیس پر کون سا فلو لاگو ہوتا ہے، طے کرے گا کہ آپ کیسے تصدیق کریں گے اور استعمال کا بل کیسے بنایا جائے گا۔
MCP انٹیگریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صارفین ایک معیاری consent اسکرین کے ذریعے رسائی کی اجازت دیتے ہیں — کسی API keys کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے فعال HeyGen ویب پلان درکار ہے جس میں premium credits شامل ہوں۔ استعمال آپ کے ویب پلان کے premium credit بیلنس سے منہا کیا جاتا ہے۔
Skills اور Direct API انٹیگریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تصدیق کے لیے اپنی API key کو X-Api-Key ہیڈر کے ذریعے پاس کریں۔ اس کے لیے آپ کے ڈیش بورڈ میں Settings → API سے جنریٹ کی گئی HeyGen API key درکار ہے۔ استعمال آپ کے API ڈیش بورڈ بیلنس سے منہا ہوتا ہے، جو ویب پلان کریڈٹس سے الگ ہوتا ہے۔
اپنے پسندیدہ پلیٹ فارمز کے ساتھ HeyGen استعمال کریں
اپنے پسندیدہ ٹولز کے ساتھ HeyGen کو جوڑیں تاکہ ویڈیو بنانے کا عمل خودکار ہو جائے۔
HeyGen تین قسم کے انٹیگریشن راستے پیش کرتا ہے: MCP، جو Claude جیسے AI assistants سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہے تاکہ آپ کو APIs مینیج نہ کرنی پڑیں، Skills، جو Claude Code اور Cursor جیسے AI coding agents کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ہیں، اور Direct API، جو ویڈیو جنریشن پر مکمل پروگراماتی کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
MCP OAuth استعمال کرتا ہے — صارفین ایک consent اسکرین کے ذریعے اجازت دیتے ہیں اور کسی API key کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Skills اور Direct API دونوں میں API key استعمال ہوتی ہے جو X-Api-Key ہیڈر کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، اور یہ Settings → API میں آپ کے HeyGen ڈیش بورڈ سے جنریٹ کی جاتی ہے۔
نہیں۔ MCP کا استعمال آپ کے ویب پلان کے پریمیئم کریڈٹ بیلنس سے کٹوتی ہوتا ہے، جبکہ Skills اور Direct API کا استعمال آپ کے API ڈیش بورڈ بیلنس سے کٹوتی ہوتا ہے۔ یہ دونوں بلنگ پول ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔
آپ صرف $5 سے شروع کر سکتے ہیں۔ بس اپنا API والیٹ ری چارج کریں اور جتنا استعمال کریں اتنا ہی ادا کریں — کسی ماہانہ معاہدے کی ضرورت نہیں۔
Enterprise میں Pay-As-You-Go کے تمام فیچرز کے ساتھ ساتھ حسبِ ضرورت اسکیل ایبلٹی، ڈیڈیکیٹڈ ڈیویلپر سپورٹ، Digital Twin Creation API، Proofread API، اور رعایتی ریٹس شامل ہیں۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔