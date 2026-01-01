HeyGen API

اپنے اسٹیک کو HeyGen API کے ساتھ طاقت دیں

MCP، Skills یا Direct API کے ذریعے انٹیگریٹ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے پروڈکٹ میں AI ویڈیو شامل کریں۔ اپنی ضروریات کے مطابق پلان منتخب کریں۔

استعمال کے مطابق ادائیگی

صرف $5 سے شروع کریں

HeyGen API کو بغیر کسی پابندی کے مفت آزمائیں، جو مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو تخلیق کی ٹیکنالوجی کو دریافت کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک بہترین شروعات ہے۔

  • ویڈیو ایجنٹ API
  • ٹیکسٹ ٹو اسپیچ API
  • ویڈیو بنائیں (Avatar III اور IV انجنز)
  • ویڈیو ترجمہ API
  • فوٹو اواتار بنائیں
  • ٹیمپلیٹس استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بنائیں
  • اواتار، آواز اور ٹیمپلیٹ لائبریریوں تک رسائی حاصل کریں
  • MCP سرور تک رسائی
  • HeyGen Skills انٹیگریشن

انٹرپرائز

اوسط استعمال اور کسٹم برانڈنگ والی پروڈکٹس کے لیے ہمارا Pro پلان اُن کاروباروں کے لیے بہترین ہے جو ہماری ویڈیو API پرائسنگ کو مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔

  • Pay-As-You-Go میں شامل ہر چیز
  • حسب ضرورت توسیع پذیری
  • وقف شدہ ڈویلپر سپورٹ
  • ڈیجیٹل ٹوئن تخلیق API
  • پروف ریڈ API
  • رعایتی نرخ

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

HeyGen اسکلز

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

براہِ راست API

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

128,472,463بنائی گئی ویڈیوز
102,706,641بنائے گئے اواتار
17,651,996ترجمہ شدہ ویڈیوز
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
بوش
Komatsu
Coursera
اسپرنگ ہیلتھ
دنیا بھر میں لاکھوں صارفین اپنی کہانیوں کو زندگی دینے کے لیے ہم پر اعتماد کرتے ہیں

انفرادی تخلیق کاروں سے لے کر عالمی اداروں تک، HeyGen طاقتور AI ٹولز کے ساتھ ویڈیو بنانے کے عمل کو تیز، قابلِ توسیع اور بے حد آسان بنا دیتا ہے۔

ویڈیو ایجنٹ API

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS - اسٹار فِش

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

ویڈیو جنریشن API

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

ویڈیو ترجمہ API

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

استعمال کی صورتیں

توثیق

HeyGen متعدد انٹیگریشن راستے پیش کرتا ہے — MCP، Skills، اور Direct API — جن میں سے ہر ایک کا اپنا الگ تصدیقی طریقہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ کے استعمال کے کیس پر کون سا فلو لاگو ہوتا ہے، طے کرے گا کہ آپ کیسے تصدیق کریں گے اور استعمال کا بل کیسے بنایا جائے گا۔

OAuth 2.0

MCP انٹیگریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صارفین ایک معیاری consent اسکرین کے ذریعے رسائی کی اجازت دیتے ہیں — کسی API keys کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے فعال HeyGen ویب پلان درکار ہے جس میں premium credits شامل ہوں۔ استعمال آپ کے ویب پلان کے premium credit بیلنس سے منہا کیا جاتا ہے۔

API کی

Skills اور Direct API انٹیگریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تصدیق کے لیے اپنی API key کو X-Api-Key ہیڈر کے ذریعے پاس کریں۔ اس کے لیے آپ کے ڈیش بورڈ میں Settings → API سے جنریٹ کی گئی HeyGen API key درکار ہے۔ استعمال آپ کے API ڈیش بورڈ بیلنس سے منہا ہوتا ہے، جو ویب پلان کریڈٹس سے الگ ہوتا ہے۔

پارٹنرز

اپنے پسندیدہ پلیٹ فارمز کے ساتھ HeyGen استعمال کریں

اپنے پسندیدہ ٹولز کے ساتھ HeyGen کو جوڑیں تاکہ ویڈیو بنانے کا عمل خودکار ہو جائے۔

API پرائسنگ سے متعلق عمومی سوالات

HeyGen کے ساتھ انٹیگریشن کرنے کے مختلف طریقے کون سے ہیں؟

HeyGen تین قسم کے انٹیگریشن راستے پیش کرتا ہے: MCP، جو Claude جیسے AI assistants سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہے تاکہ آپ کو APIs مینیج نہ کرنی پڑیں، Skills، جو Claude Code اور Cursor جیسے AI coding agents کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ہیں، اور Direct API، جو ویڈیو جنریشن پر مکمل پروگراماتی کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

ہر انٹیگریشن راستے کے لیے تصدیق کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟

MCP OAuth استعمال کرتا ہے — صارفین ایک consent اسکرین کے ذریعے اجازت دیتے ہیں اور کسی API key کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Skills اور Direct API دونوں میں API key استعمال ہوتی ہے جو X-Api-Key ہیڈر کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، اور یہ Settings → API میں آپ کے HeyGen ڈیش بورڈ سے جنریٹ کی جاتی ہے۔

کیا MCP کریڈٹس اور API بیلنس ایک ہی چیز ہیں؟

نہیں۔ MCP کا استعمال آپ کے ویب پلان کے پریمیئم کریڈٹ بیلنس سے کٹوتی ہوتا ہے، جبکہ Skills اور Direct API کا استعمال آپ کے API ڈیش بورڈ بیلنس سے کٹوتی ہوتا ہے۔ یہ دونوں بلنگ پول ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔

Pay-As-You-Go کے ساتھ شروع کرنے کے لیے کم از کم کتنی رقم درکار ہے؟

آپ صرف $5 سے شروع کر سکتے ہیں۔ بس اپنا API والیٹ ری چارج کریں اور جتنا استعمال کریں اتنا ہی ادا کریں — کسی ماہانہ معاہدے کی ضرورت نہیں۔

Pay-As-You-Go کے مقابلے میں Enterprise پلان میں آپ کو کیا اضافی سہولیات ملتی ہیں؟

Enterprise میں Pay-As-You-Go کے تمام فیچرز کے ساتھ ساتھ حسبِ ضرورت اسکیل ایبلٹی، ڈیڈیکیٹڈ ڈیویلپر سپورٹ، Digital Twin Creation API، Proofread API، اور رعایتی ریٹس شامل ہیں۔

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

