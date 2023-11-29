اپنی کہانی کو آزاد کریں۔
HeyGen میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم قابلِ رسائی AI ویڈیو جنریشن کے ذریعے افراد کو بااختیار بنائیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ہر کسی کو یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ مہنگے آلات یا لامحدود وسائل کے بغیر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے اور اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دے سکے۔
ہر کسی کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ HeyGen آپ کو یہ سب بیان کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
ہم HeyGen کیوں بنا رہے ہیں: خیال سے جدت تک کا سفر
HeyGen نے ایک سادہ خیال سے آغاز کیا — ویڈیو بنانے کے عمل کو بے جھنجھٹ بنانا۔ آج ہم مصنوعی ذہانت / AI کے ذریعے کہانی سنانے کے انداز کو بدل رہے ہیں، تاکہ ہر کوئی بغیر کسی حد کے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکے۔
ہم ایک ویڈیو کو ترجیح دینے والی دنیا میں رہتے ہیں
YouTube پر روزانہ 1 ارب سے زیادہ گھنٹے کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور اوسطاً ہر شخص ہر ہفتے 17 گھنٹے ویڈیو دیکھتا ہے۔ تو اگر کسی بزنس کو کسٹمرز چاہئیں، تو اسے ویڈیوز کی ضرورت ہے۔ اور ویڈیوز کے لیے کیمرے چاہئیں — اور اواتار، لوکیشنز، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، دوبارہ شوٹنگ… ان سب کے بعد تیار شدہ ویڈیوز کی لاگت کم از کم فی منٹ $1,000 تک پہنچ سکتی ہے۔
اور پھر AI آگئی
لوگ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کیمرے کے سامنے آنا ناپسند کرتے ہیں۔ یہی بات بانی Joshua Xu نے اُس وقت دریافت کی جب وہ Snap میں انجینئر تھے، جہاں وہ SnapChat Ads اور AI کیمرہ کے لیے فیچرز بنا رہے تھے۔ لیکن AI ویڈیو جنریشن کے ساتھ، ہر کوئی اپنے اندر چھپے کہانی کار کو آزاد کر سکتا ہے — کیمرہ ہٹا دینے سے دراصل بصری کہانی سنانے میں تخلیقی صلاحیت اور آزادی کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور یوں HeyGen وجود میں آیا۔
اب آپ کو صرف ایک اسکرپٹ کی ضرورت ہے
HeyGen کے ساتھ، کاروبار بس اپنا اسکرپٹ لکھیں اور اپنی ویڈیو بنا لیں۔ نہ کیمرہ، نہ بجٹ، نہ جھنجھٹ۔ ہم نے 100,000 سے زیادہ کمپنیوں اور لاکھوں لوگوں کی مدد کی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ویڈیوز بنائیں، ان کا مقامی ترجمہ کریں اور انہیں ذاتی نوعیت دیں — اور ہم تو ابھی شروعات ہی کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم AI ویڈیو کے بااخلاق استعمال کے لیے انڈسٹری کے معیار طے کر رہے ہیں اور زیادہ دل چسپ اور ڈوب جانے والے AI تجربات کی طرف پیش قدمی کی قیادت کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ ہمیں بے حد اشتیاق ہے کہ دیکھیں یہ کہانی آگے کہاں تک جاتی ہے۔
بہترین کے لیے تیار کیا گیا، بہترین کی حمایت یافتہ
HeyGen کو فخر ہے کہ اسے Benchmark، Conviction، Thrive Capital اور Bond جیسے نمایاں سرمایہ کاروں کی حمایت حاصل ہے جو ہماری اس وژن میں شریک ہیں کہ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ذریعے کہانی سنانے کے انداز کو بدل دیا جائے۔
AI ویڈیو اسٹارٹ اپ HeyGen کی فنڈنگ راؤنڈ میں ویلیوایشن 500 ملین ڈالر
Bloomberg
20 جون، 2024
HeyGen نے AI ویڈیو کے تیز رفتار عروج کی لہر پر سوار ہو کر ترقی کی
Forbes
06 نومبر، 2025
2024 کی 44 سب سے امید افزا AI اسٹارٹ اپس، سرفہرست VCs کے مطابق
بزنس انسائیڈر
9 ستمبر 2024
AI ویڈیو اسٹارٹ اپ HeyGen کی فنڈنگ راؤنڈ میں ویلیوایشن 500 ملین ڈالر
Forbes
29 نومبر، 2023
ہمارے دفاتر
ہماری عالمی آفسز دنیا کے باصلاحیت ترین ماہرین کو یکجا کرتی ہیں تاکہ AI سے چلنے والی ویڈیو تخلیق کے مستقبل کو تشکیل دیا جا سکے۔
لاس اینجلس
12130 Millennium Drive، Suite 300 Los Angeles، CA 90094
سان فرانسسکو
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
پالو آلٹو
3101 Park Blvd Palo Alto، CA 94306
ٹورنٹو
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
ہم درست طریقے سے کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں
ہمارے کام میں اعتماد اور حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے جدید یوزر ویریفیکیشن پروٹوکولز اور مضبوط کنٹینٹ ماڈریشن کے اقدامات مسلسل ہمارے پروڈکٹس کی حفاظت، ذمہ داری اور اخلاقی معیار کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔
SOC 2 ٹائپ II
GDPR
CCPA
DPF
AI ایکٹ
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
کیا HeyGen کا AI ڈبنگ ٹول سب سے زیادہ قدرتی lip-sync کی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen جدید چہرہ ہم آہنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ لبوں کی حرکتیں وائس اوور کے ساتھ مکمل طور پر میل کھائیں۔ اس سے ایک قدرتی، انسان جیسا ڈبنگ تجربہ پیدا ہوتا ہے جو مختلف قسم کے مواد میں بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتا ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ ویڈیوز ہوں یا ٹریننگ میٹیریلز۔
HeyGen کا AI ڈبنگ ٹول کیا کرتا ہے؟
HeyGen کا voice dubber اصل آڈیو کو AI سے بنی ملٹی لنگول وائس اوور سے بدل دیتا ہے، جبکہ لہجہ، انداز اور lip sync برقرار رکھتا ہے۔ اس کی مدد سے کریئیٹرز بغیر پیچیدہ ایڈیٹنگ یا مہنگی ڈبنگ ٹیموں کے فوراً پروفیشنل، مقامی ناظرین کے لیے موزوں ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
کیا HeyGen متعدد زبانوں کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتا ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں ملٹی لنگول ڈبنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے ایک ہی ویڈیو کو بہت تیزی سے متعدد زبانوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اس سے عالمی سطح پر مواد کی تقسیم انٹرپرائزز اور کنٹینٹ کریئیٹرز کے لیے بے حد آسان ہو جاتی ہے، جو بین الاقوامی مارکیٹس میں یکساں اور معیاری کوالٹی کے متلاشی ہوتے ہیں۔
ڈبنگ کے دوران AI لب کی ہم آہنگی کی درستگی کیسے برقرار رکھتا ہے؟
HeyGen آواز کے ٹریکس کو چہرے کی حرکات کے ساتھ AI سے چلنے والی اینیمیشن اور ٹائمنگ ماڈلز کے ذریعے ہم آہنگ کرتا ہے۔ اس سے ڈب کی گئی گفتگو قدرتی طور پر لبوں کی حرکت کے مطابق رہتی ہے، جس سے ناظرین کی توجہ پیغام پر مرکوز رہتی ہے نہ کہ کسی پریشان کن lip-sync کے مسئلے پر۔
کیا آواز کی ڈبنگ قدرتی انسانی لگتی ہے یا روبوٹ جیسی؟
HeyGen کی AI آوازیں قدرتی، جذباتی اور پروفیشنل استعمال کے لیے موزوں لگتی ہیں۔ عام روبوٹک text-to-speech ٹولز کے برعکس، یہ گرم جوش اور فطری آڈیو فراہم کرتی ہیں، جس سے لرننگ، مارکیٹنگ یا کہانی سنانے کے لیے بنائی گئی ویڈیوز زیادہ حقیقی محسوس ہوتی ہیں۔
کیا میں ڈبنگ کے دوران مختلف آوازیں یا لہجے منتخب کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen مختلف جنسوں، لہجوں اور علاقائی ایکسنٹس کے ساتھ آوازوں کی ایک وسیع لائبریری فراہم کرتا ہے۔ یہ لچک آپ کو اپنی ویڈیو کی برانڈنگ، ناظرین کی توقعات اور ثقافتی تناظر کے مطابق بہترین میل بٹھانے میں مدد دیتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر حاصل ہو سکے۔
کیا مجھے HeyGen AI ڈبنگ استعمال کرنے کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کی مہارت کی ضرورت ہے؟
کسی قسم کی ایڈیٹنگ اسکلز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں، زبان اور آواز منتخب کریں، اور HeyGen خودکار طور پر باقی سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ پلیٹ فارم کا سادہ اور سمجھ میں آنے والا ڈیزائن ڈبنگ کو نئے صارفین کے لیے بھی آسان بنا دیتا ہے۔
کیا HeyGen فلم اور ٹی وی کے لیے زبان کی ڈبنگ کو آسان بنا دے گا؟
HeyGen فلم اور ٹی وی کے لیے زبان کی ڈبنگ کو آسان بناتا ہے۔ یہ 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں ہموار آواز کی مطابقت فراہم کرتا ہے، جس سے عالمی سطح پر تقسیم میں مدد ملتی ہے جبکہ اصل احساس اور جذباتی اثر برقرار رہتا ہے۔
