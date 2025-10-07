فوری اشتہار بنانے کے لیے AI ویڈیو ایڈ جنریٹر

کسی پروڈکٹ URL، مختصر اسکرپٹ یا ایک ہی بریف سے شروع کریں اور بغیر کیمروں یا دستی ایڈیٹنگ کے پروفیشنل ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ HeyGen خودکار طور پر پیسنگ، وائس اوورز، کیپشنز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس تیار کرتا ہے تاکہ آپ کی ٹیمیں زیادہ اشتہاری ویریئنٹس لانچ کر سکیں اور جان سکیں کہ کیا چیز بڑے پیمانے پر کامیاب ہوتی ہے۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری AI ویڈیو اشتہارات جنریٹر کو آزمائیں

AI ویڈیو ایڈز جنریٹر آپ کو بغیر شوٹنگ یا دستی ایڈیٹنگ کے اعلی کارکردگی والی ویڈیو اشتہارات بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کسی اسکرپٹ یا آئیڈیا سے شروع کریں، اور HeyGen خودکار طور پر اسے سوشل، پرفارمنس، اور ڈیجیٹل مہمات کے لیے موزوں، پلیٹ فارم کے لیے تیار اشتہارات میں بدل دیتا ہے۔ ٹیمپلیٹس، ٹائم لائنز، یا پروڈکشن میں تاخیر کے بغیر اشتہاری کریئیٹو کو تیزی سے بنائیں، اپ ڈیٹ کریں، اور بڑے پیمانے پر تیار کریں۔


ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
تیز پروڈکٹ لانچ اشتہارات

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

کیٹلاگ اور مارکیٹ پلیس مہمات

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

سوشل فرسٹ شارٹ فارم اشتہارات

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

ری ٹارگٹنگ اور ڈائنامک کریئیٹو

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

ایجنسی مہم کی ڈیلیوری

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

بین الاقوامی مارکیٹ میں لانچز

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

کیوں HeyGen اسکرپٹ سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین AI ہے

HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار، حقیقی جیسی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ ایک ابتدائی خیال، مکمل تیار اسکرین پلے، یا چند بلٹ پوائنٹس سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ HeyGen طاقتور کنٹرولز کے ساتھ حقیقت کے قریب بات کرتی ہوئی مناظر بناتا ہے، تاکہ آپ روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر صرف الفاظ سے مکمل ویڈیو تک پہنچ سکیں۔

انتہائی تیز رفتار جنریشن

اپنی اسکرپٹس کو چند منٹ میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔

زیرو لرننگ کرو

پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور آسان فہم ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں

آل اِن ون کریئیٹو ایڈیٹر

آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر آخری ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار میں معمولی تبدیلیاں کریں، مناظر کو دوبارہ ترتیب دیں، اور تیزی سے دہرائیں — بالکل ایسے جیسے آپ کوئی ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں، ٹائم لائن نہیں۔

پروڈکٹ پیجز سے ویڈیو ورک فلوز کے لنکس دیں

کسی پروڈکٹ یا لینڈنگ پیج کا URL پیسٹ کریں اور HeyGen خودکار طور پر تصاویر، اسپیکس اور میسجنگ نکال کر ایک اسٹوری بورڈ تیار کرتا ہے۔ لنک ٹو ویڈیو ورک فلو پیج کے مواد کو ملٹی سین اشتہارات یا مختصر پروموشنل کلپس میں میپ کرتا ہے جو سوشل پلیسمنٹس کے لیے کم سے کم دستی محنت کے ساتھ بہتر بنائے گئے ہوتے ہیں۔

اسکرپٹ سے ویڈیو، انسانی آواز کے آپشنز کے ساتھ

ایک مختصر اسکرپٹ لکھیں یا HeyGen کو خود ہُکس اور CTAs تیار کرنے دیں۔ یہ انجن مختلف لہجوں اور زبانوں میں قدرتی آواز والے وائس اوورز بناتا ہے اور جب آپ talking head یا اواتار اثاثے استعمال کریں تو درست lip-sync لاگو کرتا ہے تاکہ بیانیہ ہم آہنگ رہے۔

کریئیٹو آٹومیشن اور اسٹائلنگ پری سیٹس

بصری تھیمز، رفتار اور اسپیکٹ ریشوز منتخب کریں اور HeyGen خودکار طور پر صاف موشن، کیپشن اسٹائلنگ اور ٹرانزیشنز لاگو کرتا ہے۔ پلیٹ فارم کے پری سیٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر ایکسپورٹ اشتہارات کی جگہ اور ناظرین کی توجہ کے لیے بغیر اضافی ری سائزنگ کے بہترین طور پر آپٹمائز ہو۔

بیچ جنریشن، ٹیسٹنگ اور اینالیٹکس کی سہولت

ہمارے AI ایڈ پلیٹ فارم کے ساتھ بڑے پیمانے پر hooks، تصاویر یا CTAs بدل کر سینکڑوں اشتہاری ویریئنٹس بنائیں۔ ایکسپورٹس کو ایڈ مینیجرز اور A/B ٹیسٹس کے لیے منظم کیا جاتا ہے۔ آڈیئنس کے لیے بلٹ اِن تجاویز استعمال کریں اور پرفارمنس سگنلز کو ٹریک کریں تاکہ ٹیمیں تیزی سے کامیاب تخلیقی عناصر کو الگ کر سکیں۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب ہم اسے بالکل بدل سکتے ہیں۔ اچانک ہمیں سمجھ آیا کہ میں بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور پھر مجھے کبھی بھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI ویڈیو اشتہار جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار واضح مراحل میں بریف سے لے کر شائع کرنے کے قابل اثاثوں تک اشتہاری ویڈیوز بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنا سورس شامل کریں

کسی پروڈکٹ کا URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں، یا ایک مختصر اسکرپٹ لکھیں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے، اہم خصوصیات نکالتا ہے، اور جنریشن کی رہنمائی کے لیے سین بہ سین اسٹوری بورڈ تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

اسٹائل اور فارمیٹ منتخب کریں

اسپیکٹ ریشو، بصری تھیم اور رفتار منتخب کریں۔ اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں تاکہ لوگو، فونٹس اور رنگ ہر ویریئنٹ اور ہر پلیسمنٹ میں مستقل رہیں۔

مرحلہ 3

ویریئنٹس بنائیں اور بہتر کریں

مختلف ہُکس، ویژولز اور CTAs کے ساتھ ایک ہی وقت میں کئی ڈرافٹس بنائیں۔ ہمارے ad maker کی مدد سے انہیں ساتھ ساتھ پری ویو کریں، کاپی یا امیجری میں معمولی تبدیلیاں کریں، اور A/B ٹیسٹنگ کے لیے ویریئنٹس دوبارہ جنریٹ کریں، وہ بھی بغیر ٹائم لائن کو دستی طور پر ایڈٹ کیے۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور مہمات لانچ کریں

Feed، Reels، Stories اور in-stream پلیسمنٹس کے لیے موزوں بنائے گئے MP4 فائلز اور تصاویر ڈاؤن لوڈ کریں۔ بیچ ایکسپورٹس استعمال کریں تاکہ منظم اثاثے براہِ راست ad managers پر اپ لوڈ کریں اور فوراً ٹیسٹنگ شروع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI ویڈیو اشتہار جنریٹر کیا ہے اور HeyGen اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟

AI ویڈیو ایڈ جنریٹر بریفز، URLs، تصاویر یا اسکرپٹس کو خودکار سین کمپوزیشن، وائس سنتھیسز، کیپشننگ اور ایکسپورٹ فارمیٹنگ کے ذریعے مکمل اشتہاری کریئیٹیوز میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen ٹیکسٹ ٹو ویڈیو اور AI اواتارز کو ملا کر دلکش مواد تخلیق کرتا ہے۔ امیج ٹو ویڈیو فلوز کے ذریعے بغیر کیمروں یا دستی ایڈیٹنگ کے پروفیشنل اشتہارات بنائیں۔

HeyGen دیگر AI ویڈیو اشتہاری ٹولز سے کیسے مختلف ہے؟

HeyGen وضاحت، کنٹرول اور رفتار پر توجہ دیتا ہے، نہ کہ بھاری ٹیمپلیٹس پر انحصار پر۔ جب آپ کی ٹیمیں ویڈیوز دوبارہ بنانے کے بجائے صرف اسکرپٹس اپ ڈیٹ کر سکتی ہیں تو تیزی سے مختلف ورژنز بنانا، مہمات میں یکسانیت برقرار رکھنا اور پروڈکشن ورک فلو کو سست کیے بغیر ایڈ کریئیٹو کو بڑے پیمانے پر بڑھانا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔

کیا مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو اشتہارات واقعی اچھا نتائج دے سکتے ہیں؟

AI آپ کو تیزی سے زیادہ اشتہاری ویریئشنز بنانے میں مدد دیتی ہے، جس سے ٹیسٹنگ اور آپٹیمائزیشن بہتر ہوتی ہے۔ کارکردگی اب بھی آپ کی آفر اور میسج پر منحصر ہے، لیکن تیز تر iteration سے نتائج سے سیکھنا اور پروڈکشن کی رکاوٹوں کے بغیر کریئیٹو کو بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے۔

کیا یہ AI ویڈیو اشتہار جنریٹر سوشل میڈیا اشتہارات کے لیے موزوں ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen TikTok، Instagram، Facebook، YouTube اور Google Ads کے لیے اشتہارات بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ بہت سی ٹیمیں Repurpose Video بھی استعمال کرتی ہیں تاکہ وہی اشتہاری کریئیٹو کو بغیر دوبارہ شروع کیے متعدد پلیٹ فارمز پر آسانی سے ڈھال سکیں۔

کیا مجھے HeyGen استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

نہیں۔ HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز، فاؤنڈرز اور ایسی ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے جو پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹولز کے بغیر نتائج چاہتی ہیں۔ زیادہ تر تبدیلیاں صرف ٹیکسٹ اپ ڈیٹس پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جنہوں نے پہلے کبھی ویڈیو ایڈٹ نہیں کی۔

کون سے برانڈ کنٹرولز دستیاب ہیں؟

لوگو، فونٹس اور رنگوں کے ساتھ ایک برانڈ کِٹ لاگو کریں۔ HeyGen بنائی گئی ڈرافٹس اور ٹیمپلیٹس میں برانڈ کے اصول خودکار طور پر نافذ کرتا ہے، اور اہم عناصر کو لاک کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ ٹیمیں بڑے پیمانے پر مستقل مزاجی برقرار رکھ سکیں۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس اور پلیسمنٹس سپورٹ کیے جاتے ہیں؟

HeyGen MP4 ویڈیو فائلیں اور ہائی ریزولوشن تصاویر ایکسپورٹ کرتا ہے جو Feed، Reels، Stories، Messenger اور in-stream پلیسمنٹس کے لیے فارمیٹ کی گئی ہوتی ہیں۔ بیچ ایکسپورٹ فائلوں کو واضح ناموں کے ساتھ منظم کرتا ہے تاکہ ایڈ مینیجرز اور کیمپین ٹولز میں آسانی سے استعمال ہو سکیں۔

کیا HeyGen کے اشتہارات پلیٹ فارم کی پالیسیوں کے مطابق ہیں؟

HeyGen عام پلیٹ فارم کی بہترین پریکٹسز پر عمل کرتا ہے، جیسے اسپییکٹ ریشو، کیپشن کی پڑھنے میں آسانی، اور عام ٹیکسٹ ریشوز، لیکن حتمی پالیسی کی تعمیل اور اشتہار کی منظوری کی ذمہ داری اشتہار دینے والے پر ہی رہتی ہے۔

کیا HeyGen کو مفت آزمایا جا سکتا ہے؟

آپ تیزی سے شروع کر سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر جانے سے پہلے ورک فلو کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ HeyGen آپ کو براہِ راست اپنے براؤزر میں اپنی پہلی AI ویڈیو اشتہار بنانے کی سہولت دیتا ہے، تاکہ آپ کسی حتمی فیصلے سے پہلے دیکھ سکیں کہ یہ آپ کے مارکیٹنگ کے عمل میں کس طرح فِٹ بیٹھتا ہے۔

میں اس ٹول کے ساتھ کس قسم کے ویڈیو اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

آپ پروڈکٹ پروموز، برانڈ آگاہی کے اشتہارات، پرفارمنس کریئیٹیوز، تعلیمی اشتہارات اور اعلانات بنا سکتے ہیں۔ منظم لے آؤٹس کے لیے، بہت سی ٹیمیں ایکویڈیو ٹیمپلیٹسے شروع کرتی ہیں تاکہ مختلف مہمات میں برانڈنگ مستقل رہے۔

