ٹیکسٹ، سلائیڈز، PDFs یا ایک مختصر بریف سے شروع کریں اور بغیر کیمروں یا ایڈیٹنگ کے تیار شدہ، پروفیشنل کورس ماڈیولز حاصل کریں۔ HeyGen آپ کے سورس میٹیریل کو بیان کردہ ویڈیو لیسنز، کوئزز، کیپشنز اور پیکجڈ ایکسپورٹس میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ٹیمیں اور کریئیٹرز ٹریننگ کو تیزی سے لانچ کر سکیں۔
Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
HeyGen بہترین AI کورس بنانے کا پلیٹ فارم کیوں ہے؟
HeyGen مکمل طور پر کورس پروڈکشن کو خودکار بناتا ہے، جس میں ذہین اسکرپٹ ڈرافٹنگ، AI ویڈیو جنریشن، اور لوکلائزیشن شامل ہے، تاکہ ادارے بڑے پیمانے پر یکساں ٹریننگ تیار کر سکیں۔ انسٹرکٹر کی رہنمائی میں اسباق، مائیکرو لرننگ، اور اسیسمنٹس کم محنت اور کم لاگت کے ساتھ تیار کریں۔
چند منٹ میں دستاویزات یا لنکس سے مکمل کورس کے مسودے بنائیں۔ HeyGen اسکرپٹس لکھتا ہے، مناظر تیار کرتا ہے اور بیان کردہ سبق کی ویڈیوز بناتا ہے تاکہ آپ فلم بندی، ایڈیٹنگ اور طویل پروڈکشن سائیکلز کو چھوڑ کر AI کورس کریئیٹر کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔
HeyGen ویڈیو اسباق کو کوئزز، اسیسمنٹس اور انٹرایکٹو عناصر کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ سیکھنے کے تجربے کو بہتر بنایا جا سکے۔ خودکار طور پر بننے والے کیپشنز، روبریکس اور اینالیٹکس کی بدولت مواد شائع کرنا اور لرنرز کی پیش رفت کو ٹریک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔
بہت سے کورس ویریئنٹس تیزی سے بنائیں۔ ترجمہ اور ویڈیو ٹرانسلیٹر ٹولز استعمال کریں تاکہ نریشن، کیپشنز اور ویژولز کو مقامی بنایا جا سکے، تاکہ ٹریننگ بغیر دستی محنت کے عالمی ٹیموں تک پہنچے اور آن لائن کورس کے تجربے کو بہتر بنائے۔
سمارٹ کورس ڈرافٹنگ اور آؤٹ لائن جنریشن
HeyGen اپ لوڈ کیے گئے دستاویزات، سلائیڈ ڈیکس یا کورس بریف کا تجزیہ کر کے سیکھنے کے مقاصد اور ماڈیول کی ترتیب کے ساتھ ایک منظم کورس آؤٹ لائن بناتا ہے۔ AI سبق کی مدت، تقسیم اور اسیسمنٹ پوائنٹس تجویز کرتا ہے تاکہ انسٹرکشنل ڈیزائنرز کے پاس شروع ہی سے ایک مکمل ڈرافٹ ہو جو آسانی سے بہتر اور فائن ٹیون کیا جا سکے۔
قدرتی بیانیہ کے ساتھ ٹیکسٹ سے ویڈیو اسباق
اپنی اسکرپٹس کو HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر اور وائس ماڈلز کی مدد سے اسٹوڈیو معیار کی سبق آموز ویڈیوز میں تبدیل کریں۔ یہ سسٹم انسان جیسی آواز والے وائس اوورز، ہم آہنگ کیپشنز، اور درست لب کی ہم آہنگی کے ساتھ اختیاری اواتار پریزنٹرز تیار کرتا ہے، تاکہ ویڈیوز بغیر اسٹوڈیو میں وقت لگائے پروفیشنل اور پالشڈ محسوس ہوں۔
انٹرایکٹو اسیسمنٹس اور AI کے ذریعے گریڈنگ
سبق کے مواد سے خودکار طور پر کوئزز، ملٹی پل چوائس اور اوپن اینسر پرامپٹس بنائیں۔ HeyGen روبریکس تیار کر سکتا ہے اور فوری AI کی مدد سے گریڈنگ اور فیڈبیک فراہم کر سکتا ہے تاکہ سیکھنے والوں کو بروقت، یکساں جانچ ملے، اور انسٹرکٹرز AI ٹولز کے ذریعے دستی مارکنگ پر لگنے والے گھنٹوں کو بچا سکیں۔
برانڈ کنٹرولز، ٹیمپلیٹس، اور ایکسپورٹ کی لچک
برانڈ کِٹس لاگو کریں تاکہ کورسز میں لوگوز، فونٹس، رنگ اور سلائیڈ اسٹائلنگ کو مستقل بنایا جا سکے۔ پیکیجز کو SCORM یا LTI کے طور پر ایکسپورٹ کریں، LMS پر شائع کریں یا پبلک لنک کے ذریعے شیئر کریں۔ بیچ ایکسپورٹ اور ٹیمپلیٹڈ ورک فلوز کی مدد سے ٹیموں اور پلیٹ فارمز پر کورس لائبریریز کو ڈپلائے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
AI کورس بلڈر کو کیسے استعمال کریں
صرف چار آسان مراحل میں مکمل کورسز بنائیں، جہاں ماخذ مواد سے لے کر لرنر کے لیے تیار ماڈیولز تک سب کچھ منظم ہو جاتا ہے۔
اپنی سلائیڈ ڈیکس، PDFs، دستاویزات یا ایک مختصر آؤٹ لائن فراہم کریں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے، اہم نکات نکالتا ہے اور مقاصد کے ساتھ ایک کورس کا ڈھانچہ تجویز کرتا ہے۔
سبق کی مدت، پریزنٹر اسٹائل، آواز کا لہجہ اور برانڈ کِٹ منتخب کریں۔ اسیسمنٹس اور انٹرایکٹو عناصر کے لیے ٹیمپلیٹس چنیں تاکہ ہر ماڈیول آپ کے معیار کے مطابق ہو۔
بنائی گئی ویڈیو لیسنز کا جائزہ لیں، اسکرپٹس میں تبدیلی کریں، مناظر کو دوبارہ ترتیب دیں، اور کوئزز یا چیٹ اسسٹنٹس شامل کریں۔ HeyGen کا ایڈیٹر آپ کو روایتی ٹائم لائن ایڈیٹنگ کے بغیر ہی مواد کو بہتر بنانے کی سہولت دیتا ہے۔
SCORM یا LTI کے طور پر ایکسپورٹ کریں، براہِ راست LMS میں پبلش کریں یا لنکس شیئر کریں۔ بلٹ اِن اینالیٹکس کے ذریعے لرننگ آؤٹ کمز ناپنے کے لیے لرنرز کی پیش رفت، تکمیل اور اسیسمنٹ کے نتائج ٹریک کریں۔
AI کورس بلڈر وہ ٹول ہے جو آپ کے سورس میٹیریل کو خودکار طور پر منظم، اسٹرکچرڈ کورسز میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen آپ کے ڈاکیومنٹس، سلائیڈز یا بریفز کو لے کر آؤٹ لائنز، لیسن اسکرپٹس، نریٹڈ ویڈیوز، کوئزز اور ایکسپورٹ پیکجز بناتا ہے تاکہ آپ بغیر شوٹنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے مکمل ٹریننگ تیار کر سکیں۔
HeyGen جدید ترین Text to video فیچر استعمال کرتا ہے جو AI کورس جنریٹر کا حصہ ہے اور کنٹینٹ بنانے کے عمل کو آسان بناتا ہے، اور image to video پائپ لائنز کے ساتھ ہائی کوالٹی وائس ماڈلز استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ AI سے بنے ہوئے اجزاء کے ساتھ پروفیشنل، براڈکاسٹ معیار کے اسباق تیار کیے جا سکیں۔ آپ مختلف پریزنٹر اسٹائلز یا اواتار پریزنٹرز منتخب کر سکتے ہیں اور HeyGen lip-sync، قدرتی رفتار اور آڈیو مکسنگ لاگو کرتا ہے تاکہ پروفیشنل آؤٹ پٹ حاصل ہو۔
HeyGen وسیع ملٹی لنگول ورک فلو کو سپورٹ کرتا ہے۔ video translator استعمال کریں تاکہ اسکرپٹس کو تبدیل کریں اور وائس اوورز اور کیپشنز کو متعدد زبانوں میں دوبارہ تیار کریں، تاکہ کورسز مقامی ناظرین کے لیے بالکل مقامی محسوس ہوں جبکہ ٹائمنگ اور ٹون برقرار رہے۔
جی ہاں، AI سے چلنے والے ٹولز کورس بنانے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بنائے گئے ڈرافٹس مکمل طور پر قابلِ ترمیم ہوتے ہیں۔ اسکرپٹس اپ ڈیٹ کریں، سینز تبدیل کریں، آواز کا لہجہ بدلیں، یا کوئزز میں معمولی تبدیلیاں کریں — یہ سب AI کورس کریشن ٹولز کے ذریعے ایک ہموار تجربے کے ساتھ ممکن ہے۔ HeyGen کا regenerate فنکشن آپ کی کی گئی تبدیلیوں کو تمام ویریئنٹس پر لاگو کرتا ہے تاکہ اپ ڈیٹس مؤثر انداز میں بڑے پیمانے پر ہو سکیں۔
اپنے برانڈ کِٹس اپ لوڈ کریں، جن میں لوگوز، فونٹس اور کلر پیلیٹس شامل ہوں، تاکہ بصری معیار کو مستقل رکھا جا سکے۔ HeyGen سیکھنے کے مقاصد، اسیسمنٹ پوائنٹس اور رفتار (pacing) کے بہترین طریقے بھی تجویز کرتا ہے، تاکہ کورس کا معیار مستقل رہے اور انسٹرکشنل ڈیزائن کے اصولوں کے مطابق ہو۔
SCORM یا LTI کے طور پر ایکسپورٹ کریں تاکہ LMS کے ساتھ انٹیگریشن ہو سکے، MP4 لیسن ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں، یا محفوظ لنکس کے ذریعے شیئر کریں۔ HeyGen کورسز کو ایمبیڈ کرنے، آٹومیشن کے لیے API ایکسس، اور عام ٹولز کے ساتھ انٹیگریشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے تاکہ پبلشنگ اور ٹریکنگ کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔
جی ہاں۔ HeyGen کوئزز اور روبریک پر مبنی اسیسمنٹس بناتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم معروضی اور اوپن اینسر جوابات کے لیے خودکار AI کی مدد سے جانچ فراہم کرتا ہے اور فیڈبیک ٹیمپلیٹس دیتا ہے تاکہ لرنرز کو آن لائن کورسز میں بروقت رہنمائی مل سکے۔
HeyGen انٹرپرائز درجے کی سکیورٹی، خفیہ کردہ اسٹوریج، اور ایکسس کنٹرولز استعمال کرتا ہے تاکہ AI سے چلنے والے ماحول میں آپ کے مواد اور لرنر ڈیٹا کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تعمیل اور گورننس کی ضروریات کے لیے ایڈمن کنٹرولز اور آڈٹ کے اختیارات دستیاب ہیں۔
واضح لرننگ اہداف سے شروع کریں، مختصر اور جامع سورس میٹیریل فراہم کریں، توجہ کے مطابق سبق کی مناسب لمبائی منتخب کریں، فارمیٹو کوئزز شامل کریں، اور جہاں لرنرز کو ضرورت ہو وہاں کنٹینٹ کو مقامی بنائیں تاکہ آپ مؤثر کورسز بنا سکیں۔ انگیجمنٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے متعدد ویریئنٹس بنائیں اور اینالیٹکس کی بنیاد پر مسلسل بہتری لاتے رہیں۔
آپ اپنی بنائی ہوئی تمام کورس مواد کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen آپ کو کمرشل استعمال کے لیے لائسنس یافتہ اثاثے اور تخلیق کردہ آؤٹ پٹس فراہم کرتا ہے۔ براہ کرم یہ یقینی بنائیں کہ جو بھی تھرڈ پارٹی مواد آپ اپ لوڈ کریں، اسے شائع کرنے سے پہلے اس کے لیے مناسب اجازتیں موجود ہوں۔
