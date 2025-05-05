HeyGen پارٹنر بنیں
HeyGen Affiliate Program میں شامل ہوں اور ہر نئے کسٹمر پر جسے آپ ریفر کریں، 3 مہینے تک 35% بار بار ملنے والا کمیشن کمائیں:
• Creator اور Team پلانز پر 35% کمیشن
• 30 دن کی لاسٹ-کلک ونڈو
• لامحدود کمائی
• ماہانہ ادائیگیاں
یہ کیسے کام کرتا ہے
1. درخواست دیں
HeyGen Affiliate Program میں شامل ہونے کے لیے ایک مختصر درخواست جمع کرائیں۔
2۔ شیئر کریں
اپنے ریفرل لنک کے ذریعے HeyGen کو YouTube ویڈیوز، سوشل ویڈیو کنٹینٹ، بلاگ پوسٹس، نیوز لیٹرز یا کمیونٹیز میں پروموٹ کریں۔
3۔ کمائیں
جب بھی کوئی آپ کے لنک کے ذریعے نیا Creator یا Teams سبسکرپشن کے لیے سائن اپ کرے، تو پہلے 3 مہینوں کے لیے 35% کمیشن کمائیں۔
کم از کم ادائیگی کی رقم $30 ہے، جو PayPal کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔
آپ کتنا کما سکتے ہیں؟
$300+
10 ریفر کیے گئے کسٹمرز
$1,500+
50 ریفر کیے گئے کسٹمرز
$3,000+
100 ریفر کیے گئے کسٹمرز
ایفیلیئٹس کو HeyGen کی پروموشن کیوں پسند ہے
دھماکہ خیز زمرہ
سادہ پروڈکٹ جس کی وضاحت کرنا آسان ہو
وسیع آڈینس کے لیے موزوں
تخلیق کاروں اور افیلیئٹس میں شامل ہوں جو تیزی سے بڑھتے ہوئے AI ویڈیو پلیٹ فارمز میں سے ایک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
میں کتنا کما سکتا ہوں؟
کوئی کمائی کی حد نہیں ہے۔ آپ کی آمدنی اس تعداد کے ساتھ بڑھتی ہے جتنے صارفین آپ HeyGen کو ریفر کرتے ہیں۔
ادائیگیاں کب ہوتی ہیں؟
کمیشن 60 دن بعد قابل ادائیگی ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے ماہانہ ادائیگی کے سائیکل میں ادا کیے جاتے ہیں۔
مجھے ادائیگی کیسے ملے گی؟
کمیشنز 60 دن کی تصدیقی مدت سے گزرتے ہیں تاکہ رِیفنڈز، چارچارج بیکس، اور سبسکرپشن کی توثیق کو مدِنظر رکھا جا سکے۔
تصدیق کے بعد، کمیشن کو اگلی ماہانہ ادائیگی میں شامل کر دیا جاتا ہے، جو ہر مہینے کے پہلے پانچ کاروباری دنوں کے اندر جاری کی جاتی ہے۔
کمیشنز کا حساب HeyGen کو موصول ہونے والی اصل ادائیگیوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
کم از کم ادائیگی کی حد $30 ہے، اور ادائیگیاں صرف PayPal کے ذریعے کی جاتی ہیں۔
کمیشن کا ڈھانچہ کیا ہے؟
افیلیئٹس ہر نئے پیڈ سبسکرپشن پر جو وہ ریفر کریں، پہلے 3 مہینوں کے لیے 35% کمیشن کماتے ہیں۔
ایٹریبیوشن ونڈو کیا ہوتی ہے؟
HeyGen میں 30 دن کی لاسٹ کلک ایٹریبیوشن استعمال ہوتی ہے، یعنی سائن اپ سے پہلے جس ریفرل لنک پر سب سے آخری بار کلک کیا گیا ہو، اسی کو کریڈٹ ملتا ہے۔
شرائط و ضوابط کیا ہیں؟
افیلیئٹس سرچ اشتہارات نہیں چلا سکتے اور نہ ہی اپنی ہی افیلیئیٹ لنکس استعمال کرکے خریداری کر سکتے ہیں۔ مکمل افیلیئیٹ شرائط دستیاب ہیں یہاں۔ اگر آپ کو پروگرام کے بارے میں کوئی سوال ہے یا قواعد کی وضاحت درکار ہے تو ہمارے افیلیئیٹ سپورٹ ٹیم سے اس ای میل پر رابطہ کریں: [email protected]
HeyGen برانڈ کٹس - لوگو
مکمل HeyGen لوگو لاک اَپ ہمارا بنیادی ورژن ہے اور زیادہ تر صورتوں میں اسی کا استعمال ہونا چاہیے۔ عمودی لاک اَپ صرف اُس وقت استعمال کریں جب جگہ محدود ہو یا لے آؤٹ کو زیادہ کمپیکٹ فارمیٹ کی ضرورت ہو—جیسے تنگ جگہوں، سوشل پوسٹس یا ڈیجیٹل ڈسپلے میں—جہاں مکمل لوگو کا واضح طور پر نظر آنا پھر بھی ضروری ہو۔
G2 پر تیزی سے بڑھنے والا نمبر 1 پروڈکٹ
عالمی ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہمارے صارفین کو جو فوائد سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: