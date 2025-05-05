HeyGen پارٹنر بنیں

HeyGen Affiliate Program میں شامل ہوں اور ہر نئے کسٹمر پر جسے آپ ریفر کریں، 3 مہینے تک 35% بار بار ملنے والا کمیشن کمائیں:

• Creator اور Team پلانز پر 35% کمیشن
• 30 دن کی لاسٹ-کلک ونڈو
• لامحدود کمائی
• ماہانہ ادائیگیاں

کمائی شروع کریں
128,472,463بنائی گئی ویڈیوز
102,706,641بنائے گئے اواتار
17,651,996ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

1. درخواست دیں

HeyGen Affiliate Program میں شامل ہونے کے لیے ایک مختصر درخواست جمع کرائیں۔

ابھی درخواست دیں

2۔ شیئر کریں

اپنے ریفرل لنک کے ذریعے HeyGen کو YouTube ویڈیوز، سوشل ویڈیو کنٹینٹ، بلاگ پوسٹس، نیوز لیٹرز یا کمیونٹیز میں پروموٹ کریں۔

3۔ کمائیں

جب بھی کوئی آپ کے لنک کے ذریعے نیا Creator یا Teams سبسکرپشن کے لیے سائن اپ کرے، تو پہلے 3 مہینوں کے لیے 35% کمیشن کمائیں۔

کم از کم ادائیگی کی رقم $30 ہے، جو PayPal کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔

آپ کتنا کما سکتے ہیں؟

$300+

10 ریفر کیے گئے کسٹمرز

$1,500+

50 ریفر کیے گئے کسٹمرز

$3,000+

100 ریفر کیے گئے کسٹمرز

ایفیلیئٹس کو HeyGen کی پروموشن کیوں پسند ہے

دھماکہ خیز زمرہ
AI ویڈیو تخلیق کاروں کے ٹولز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی کیٹیگریز میں سے ایک ہے۔ کاروبار، مارکیٹرز اور کریئیٹرز سب کو ویڈیو مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ 30 ملین سے زائد صارفین اور Fortune 100 کی 85% کمپنیوں کی کمیونٹی کے ذریعے استعمال ہونے والا HeyGen ویڈیوز کو بآسانی تخلیق کرنے اور بغیر رکاوٹ شیئر کرنے کو ممکن بناتا ہے۔

سادہ پروڈکٹ جس کی وضاحت کرنا آسان ہو
HeyGen ایک AI ویڈیو پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو چند منٹوں میں اپنے خیالات کو پروفیشنل ویڈیو میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم اسکرپٹس، تصاویر اور پریزنٹیشنز سے ویڈیو بنانے کی سہولت فراہم کرتے ہیں، یا پھر Video Agent کے ذریعے، جو ایک AI سے چلنے والا چیٹ انٹرفیس ہے جو صارفین کو خیال سے لے کر تیار شدہ ویڈیو تک ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے۔

وسیع آڈینس کے لیے موزوں
HeyGen مختلف قسم کے تخلیق کاروں اور پروفیشنلز کے لیے موزوں ہے، جن میں AI اور ٹیک کریئیٹرز، مارکیٹنگ ایجوکیٹرز، یوٹیوبرز، TikTok کریئیٹرز، ایجنسیاں، کنسلٹنٹس، کورس کریئیٹرز اور L&D ٹیمیں شامل ہیں۔
HeyGen کے ساتھ کمانا شروع کریں

تخلیق کاروں اور افیلیئٹس میں شامل ہوں جو تیزی سے بڑھتے ہوئے AI ویڈیو پلیٹ فارمز میں سے ایک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔

HeyGen افیلیئیٹ پروگرام کے لیے درخواست دیں
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں

میں کتنا کما سکتا ہوں؟

کوئی کمائی کی حد نہیں ہے۔ آپ کی آمدنی اس تعداد کے ساتھ بڑھتی ہے جتنے صارفین آپ HeyGen کو ریفر کرتے ہیں۔

ادائیگیاں کب ہوتی ہیں؟

کمیشن 60 دن بعد قابل ادائیگی ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے ماہانہ ادائیگی کے سائیکل میں ادا کیے جاتے ہیں۔

مجھے ادائیگی کیسے ملے گی؟

کمیشنز 60 دن کی تصدیقی مدت سے گزرتے ہیں تاکہ رِیفنڈز، چارچارج بیکس، اور سبسکرپشن کی توثیق کو مدِنظر رکھا جا سکے۔

تصدیق کے بعد، کمیشن کو اگلی ماہانہ ادائیگی میں شامل کر دیا جاتا ہے، جو ہر مہینے کے پہلے پانچ کاروباری دنوں کے اندر جاری کی جاتی ہے۔

کمیشنز کا حساب HeyGen کو موصول ہونے والی اصل ادائیگیوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

کم از کم ادائیگی کی حد $30 ہے، اور ادائیگیاں صرف PayPal کے ذریعے کی جاتی ہیں۔

کمیشن کا ڈھانچہ کیا ہے؟

افیلیئٹس ہر نئے پیڈ سبسکرپشن پر جو وہ ریفر کریں، پہلے 3 مہینوں کے لیے 35% کمیشن کماتے ہیں۔

ایٹریبیوشن ونڈو کیا ہوتی ہے؟

HeyGen میں 30 دن کی لاسٹ کلک ایٹریبیوشن استعمال ہوتی ہے، یعنی سائن اپ سے پہلے جس ریفرل لنک پر سب سے آخری بار کلک کیا گیا ہو، اسی کو کریڈٹ ملتا ہے۔

شرائط و ضوابط کیا ہیں؟

افیلیئٹس سرچ اشتہارات نہیں چلا سکتے اور نہ ہی اپنی ہی افیلیئیٹ لنکس استعمال کرکے خریداری کر سکتے ہیں۔ مکمل افیلیئیٹ شرائط دستیاب ہیں یہاں۔ اگر آپ کو پروگرام کے بارے میں کوئی سوال ہے یا قواعد کی وضاحت درکار ہے تو ہمارے افیلیئیٹ سپورٹ ٹیم سے اس ای میل پر رابطہ کریں: [email protected]

HeyGen برانڈ کٹس - لوگو

مکمل HeyGen لوگو لاک اَپ ہمارا بنیادی ورژن ہے اور زیادہ تر صورتوں میں اسی کا استعمال ہونا چاہیے۔ عمودی لاک اَپ صرف اُس وقت استعمال کریں جب جگہ محدود ہو یا لے آؤٹ کو زیادہ کمپیکٹ فارمیٹ کی ضرورت ہو—جیسے تنگ جگہوں، سوشل پوسٹس یا ڈیجیٹل ڈسپلے میں—جہاں مکمل لوگو کا واضح طور پر نظر آنا پھر بھی ضروری ہو۔

G2 پر تیزی سے بڑھنے والا نمبر 1 پروڈکٹ

عالمی ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہمارے صارفین کو جو فوائد سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

10 گناویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ
5Xویڈیو بنانے میں اضافہ
40%ویڈیو دیکھنے کے وقت میں اضافہ
5Xاشتہاری اخراجات پر منافع
G24.81,000+ ریویوز
