فوری پروموز کے لیے AI پرومو ویڈیو جنریٹر

ایسی AI پرومو ویڈیو بنائیں جو پروفیشنل لگے اور بہترین کارکردگی دکھائے، وہ بھی کیمروں یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے بغیر۔ پروڈکٹ لنکس، مختصر اسکرپٹس اور سادہ آئیڈیاز کو چند منٹوں میں آپ کے برانڈ کے مطابق پروموشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen آپ کی ٹیموں کو زیادہ تخلیقی انداز میں لانچ کرنے، مختلف زاویوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے ٹیسٹ کرنے اور روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں کہیں تیز کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

پروڈکٹ لانچز اور فیچر کی نمایاں جھلکیاں

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

موسمی اور محدود مدت کی آفرز

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

ایونٹ پروموشنز اور رجسٹریشنز

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

برانڈ مہمات اور آگاہی

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

سوشل میڈیا پروموز اور ٹیزرز

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

ایپ، SaaS، اور اسٹارٹ اپ کی ترقی

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

HeyGen بہترین AI پرومو ویڈیو جنریٹر کیوں ہے

HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز اور کریئیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے ہائی امپیکٹ پروموشنل ویڈیوز درکار ہوتی ہیں۔ ایک مختصر بریف یا URL سے شروع کریں اور ایسے کانسیپٹس ایڈٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو پہلے ہی آپ کے پیغام سے ہم آہنگ ہوں۔ تخلیقی کنٹرول آپ کے پاس رہتا ہے، جبکہ AI ویژولز، آواز اور اسٹرکچر کا خیال رکھتی ہے۔

پرومو کے لیے تیار ویڈیوز کے ساتھ مہمات تیزی سے لانچ کریں

کسی پروڈکٹ کا لنک یا مختصر آئیڈیا پیسٹ کریں اور ایسی ویڈیو ڈرافٹس بنائیں جو پہلے سے سینز، کیپشنز اور وائس اوور پر مشتمل ہوں۔ ہر پرومو کو شروع سے بنانے کے بجائے، آپ صرف وہ چیز بہتر بناتے ہیں جو AI تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح آپ ہمارے AI پرومو ویڈیو میکر کے ساتھ تصور سے لے کر اپ لوڈ تک کا سفر بہت کم وقت میں طے کر سکتے ہیں۔

ہر پرومو ویڈیو کو برانڈ کے مطابق رکھیں

اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں تاکہ لوگوز، رنگ اور فونٹس ہر پرومو میں ایک جیسے اور ہم آہنگ رہیں۔ جو لےآؤٹس اور اسٹائلز آپ کو پسند آئیں انہیں محفوظ کریں اور آئندہ مہمات میں دوبارہ استعمال کریں۔ نتیجہ ایک ایسی ویڈیوز کی لائبریری ہے جو یکساں محسوس ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنے ہی لوگ حصہ ڈالیں۔

کم محنت کے ساتھ مزید ہُکس اور آفرز ٹیسٹ کریں

ایک ہی پرومو کی متعدد ورژنز بنائیں جن میں مختلف انٹروز، ویژولز یا کال ٹو ایکشن ہوں۔ پیڈ اور آرگینک چینلز کے لیے اثاثے ایکسپورٹ کریں اور ٹریک کریں کہ کیا بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ اس سے آپ اشتہارات پر خرچ کی واپسی بہتر بنا سکتے ہیں جبکہ پروڈکشن کی لاگت کم رہتی ہے۔

پرومو ویڈیو بنانے کے لیے URL اور اسکرپٹ

کسی پروڈکٹ پیج، لینڈنگ پیج یا اسکرپٹ سے شروع کریں اور ہمارے AI promo video maker کی مدد سے خودکار طور پر ایک منظم پرومو ویڈیو بنائیں۔ HeyGen اہم فیچرز اور فوائد کو خود پہچان کر انہیں ٹیکسٹ اور ویژولز کے ساتھ مناظر میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ پرومو کو اپنی پسند کے مطابق بنانے تک اسے بہتر یا دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں۔

A digital interface showing a woman looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Product Launch" slide with a script for a productivity course.

پرومو کے لیے تیار ٹیمپلیٹس اور لے آؤٹس

پروڈکٹ پروموز، آفرز اور اعلانِ مہمات کے لیے تیار کیے گئے ٹیمپلیٹس استعمال کریں اور شاندار ویڈیو مواد بنائیں۔ لے آؤٹس کو پڑھنے میں آسانی، رفتار (pacing)، اور کال ٹو ایکشن کی بہترین جگہ کے لیے آپٹمائز کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو ہر پرومو کے لیے مضبوط بصری بنیاد ملتی ہے۔

Three diverse individuals in overlapping, gradient-edged frames, appearing to speak.

AI اواتارز، وائس اوورز، اور کیپشنز

اپنے ویڈیو میکر پروجیکٹس میں AI اواتارز اور قدرتی وائس اوورز کے ذریعے انسانی موجودگی شامل کریں، وہ بھی کئی زبانوں میں۔ آٹو کیپشنز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آواز بند ہونے پر بھی ویڈیوز سمجھ میں آئیں۔ آپ ٹون اور ڈلیوری کو اپنی کارکردگی یا برانڈ اسٹائل کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔

Voice cloning

ہر چینل کے لیے ملٹی فارمیٹ ایکسپورٹ

ہر پلیٹ فارم کے لیے موزوں بنائے گئے عمودی، اسکوائر اور افقی فارمیٹس میں پروموز ایکسپورٹ کریں۔ ہر پلیسمنٹ میں سیف ایریاز اور واضح، آسانی سے پڑھا جانے والا ٹیکسٹ برقرار رکھیں۔ ایک ہی پروجیکٹ بیک وقت اشتہارات، فیڈ پوسٹس، اسٹوریز اور ویب سائٹ ایسٹس کو پاور دے سکتا ہے۔

motion graphics photos to video

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI پرومو ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

HeyGen آپ کے موجودہ مارکیٹنگ ورک فلو میں آسانی سے فِٹ ہو جاتا ہے تاکہ ٹیمیں مہمات کو سست کیے بغیر ویڈیو شامل کر سکیں۔ آئیڈیا سے لے کر ایکسپورٹ تک، آپ حکمتِ عملی پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جبکہ پلیٹ فارم عمل درآمد سنبھالتا ہے۔

مرحلہ 1

کسی پروڈکٹ، آفر یا آئیڈیا سے شروع کریں

کوئی URL پیسٹ کریں، اپنی پرومو کی وضاحت کریں یا ایک مختصر اسکرپٹ شامل کریں۔ ناظرین اور بنیادی مقصد واضح طور پر بتائیں تاکہ ویڈیو کی ڈائریکشن آپ کے اہداف کے مطابق رہے۔ یہی جنریٹ ہونے والی پرومو کی بنیاد طے کرتا ہے۔

مرحلہ 2

اسٹائل، فارمیٹ اور آواز منتخب کریں

ایسے ٹیمپلیٹس اور اسپییکٹ ریشوز منتخب کریں جو آپ کے ٹارگٹ چینلز کے مطابق ہوں۔ اپنی برانڈ کی ٹون سے میل کھاتی AI آواز یا اواتار چنیں۔ ویژول اسٹائل کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ پرفارمنس کریئیٹو، برانڈ کیمپینز یا دونوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔

مرحلہ 3

ہُکس، مناظر اور CTAs کو مزید بہتر بنائیں

بنائی گئی پرومو ویڈیو کا پری ویو کریں اور اوپننگز، فائدے کے بیانات اور آفرز کو بہتر بنائیں۔ سینز شامل یا حذف کریں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں اور آن اسکرین ٹیکسٹ اپ ڈیٹ کریں۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے متعدد ویریئشنز تیار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

مرحلہ 4

اپنی AI پرومو ویڈیو ایکسپورٹ کریں اور لانچ کریں

حتمی ویڈیوز درست فارمیٹس میں ڈاؤن لوڈ کریں اور انہیں اشتہاری پلیٹ فارمز، سوشل چینلز یا اپنی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کریں۔ کارکردگی مانیٹر کریں اور نئی ویریئنٹس تیزی سے بنانے کے لیے HeyGen پر واپس آئیں۔ یہ لوپ آپ کی ہر مہم کے ساتھ آپ کی پروموز کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI پرومو ویڈیو کیا ہے؟

AI پرومو ویڈیو ایک تشہیری ویڈیو ہوتی ہے جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ اس میں سادہ ان پٹس سے ویژولز، وائس اوورز اور ویڈیو کی ساخت AI کے ذریعے تخلیق کی جاتی ہے تاکہ مہمات تیزی سے لانچ ہوں اور پروڈکشن کے کم وسائل درکار ہوں۔

کیا HeyGen استعمال کرنے کے لیے مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کی مہارت کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ HeyGen اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مارکیٹرز، فاؤنڈرز اور کنٹینٹ ٹیمیں روایتی ایڈیٹنگ اسکلز کے بغیر ہی پروموز بنا سکیں۔ گائیڈڈ ورک فلو، ٹیمپلیٹس اور سادہ کنٹرولز پروڈکشن کو آسان اور مؤثر بنائے رکھتے ہیں۔

کیا میں اپنی ویڈیو فوٹیج اور برانڈ اثاثے استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ اپنے پروموز میں شامل کرنے کے لیے پروڈکٹ کلپس، برانڈ امیجری اور لوگوز اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اثاثے AI سے بنی ویژولز کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جس سے آپ کا مواد منفرد اور مستند محسوس ہوتا ہے۔

میں یہ پرومو ویڈیوز کن پلیٹ فارمز پر استعمال کر سکتا ہوں؟

آپ ایکسپورٹ کی گئی پروموز کو سوشل پلیٹ فارمز، ایڈ نیٹ ورکس، ویب سائٹس اور ای میل مہمات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسپیکٹ ریشو پری سیٹس آپ کو ایک ہی سورس پروجیکٹ سے TikTok، Instagram، Facebook، YouTube اور مزید پلیٹ فارمز کو سپورٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

AI پرومو ویڈیو کتنی لمبی ہونی چاہیے؟

جی ہاں۔ آپ HeyGen کے ساتھ اپنی AI سے بنی پرومو ویڈیوز کے لیے متعدد زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز بنا سکتے ہیں، ویڈیو ٹرانسلیٹر فیچر کے ذریعے۔ اس سے آپ مختلف خطوں کے لیے اپنی مہمات کو آسانی سے مقامی بنا سکتے ہیں، جبکہ اپنی بنیادی تخلیقی سوچ کو پرومو AI ویڈیو جنریٹر میں مستقل رکھ سکتے ہیں۔

کیا ویڈیو کوالٹی پیڈ اشتہارات کے لیے کافی اچھی ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen ایسے اعلیٰ معیار کی فائلیں ایکسپورٹ کرتا ہے جو آپ کی ویڈیو اشتہاری مہمات کے لیے پیڈ پلیسمنٹس اور آرگینک ڈسٹری بیوشن دونوں کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ بصری وضاحت، رفتار (pacing)، اور کیپشنز کو جدید اشتہاری پلیٹ فارمز اور فیڈ ماحول کے مطابق آپ کی ویڈیو ایڈ کے لیے بہتر بنایا جاتا ہے۔

کیا ٹیمیں اور ایجنسیاں HeyGen میں مل کر کام کر سکتی ہیں؟

جی ہاں۔ ٹیمیں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پروجیکٹس شیئر کر سکتی ہیں، ٹیمپلیٹس دوبارہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اپنی ویڈیو کے لیے ورژنز کو ہم آہنگ رکھ سکتی ہیں۔ اس سے ایجنسیاں، اِن ہاؤس ٹیمیں، اور پارٹنرز بے شمار پروموز کو اس طرح مینیج کر سکتے ہیں کہ برانڈ یا پیغام کہیں گم نہ ہو۔

AI پرومو ویڈیو بنانے سے آپ کتنا وقت بچا سکتے ہیں؟

AI پرومو ورک فلو بہت سی مہمات کے لیے پروڈکشن کا وقت دنوں سے گھٹا کر چند منٹ تک لا سکتے ہیں، جس سے آپ بغیر کسی جھنجھٹ کے پرومو ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو کو دوبارہ شروع سے بنانے کے بجائے، آپ آزمودہ اسٹرکچرز پر کام آگے بڑھاتے ہیں اور بہت تیزی سے نئی ویریئنٹس تخلیق کرتے ہیں۔

کیا میں بعد میں موجودہ پرومو ویڈیو کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ پروجیکٹس دوبارہ کھول سکتے ہیں، اسکرپٹس، آفرز یا ویژولز میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اپ ڈیٹ شدہ پرومو کو دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اپنی ایورگرین مہمات کو تازہ، موجودہ قیمتوں، میسجنگ اور ویژولز کے مطابق برقرار رکھ سکتے ہیں۔

