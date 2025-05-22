فوری پروموز کے لیے AI پرومو ویڈیو جنریٹر

ایسی AI پرومو ویڈیو بنائیں جو پروفیشنل لگے اور بہترین کارکردگی دکھائے، وہ بھی کیمروں یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے بغیر۔ پروڈکٹ لنکس، مختصر اسکرپٹس اور سادہ آئیڈیاز کو چند منٹوں میں آپ کے برانڈ کے مطابق پروموشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen آپ کی ٹیموں کو زیادہ تخلیقی انداز میں لانچ کرنے، مختلف زاویوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے ٹیسٹ کرنے اور روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں کہیں تیز کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
HeyGen بہترین AI پرومو ویڈیو جنریٹر کیوں ہے
HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز اور کریئیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے ہائی امپیکٹ پروموشنل ویڈیوز درکار ہوتی ہیں۔ ایک مختصر بریف یا URL سے شروع کریں اور ایسے کانسیپٹس ایڈٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو پہلے ہی آپ کے پیغام سے ہم آہنگ ہوں۔ تخلیقی کنٹرول آپ کے پاس رہتا ہے، جبکہ AI ویژولز، آواز اور اسٹرکچر کا خیال رکھتی ہے۔
کسی پروڈکٹ کا لنک یا مختصر آئیڈیا پیسٹ کریں اور ایسی ویڈیو ڈرافٹس بنائیں جو پہلے سے سینز، کیپشنز اور وائس اوور پر مشتمل ہوں۔ ہر پرومو کو شروع سے بنانے کے بجائے، آپ صرف وہ چیز بہتر بناتے ہیں جو AI تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح آپ ہمارے AI پرومو ویڈیو میکر کے ساتھ تصور سے لے کر اپ لوڈ تک کا سفر بہت کم وقت میں طے کر سکتے ہیں۔
اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں تاکہ لوگوز، رنگ اور فونٹس ہر پرومو میں ایک جیسے اور ہم آہنگ رہیں۔ جو لےآؤٹس اور اسٹائلز آپ کو پسند آئیں انہیں محفوظ کریں اور آئندہ مہمات میں دوبارہ استعمال کریں۔ نتیجہ ایک ایسی ویڈیوز کی لائبریری ہے جو یکساں محسوس ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنے ہی لوگ حصہ ڈالیں۔
ایک ہی پرومو کی متعدد ورژنز بنائیں جن میں مختلف انٹروز، ویژولز یا کال ٹو ایکشن ہوں۔ پیڈ اور آرگینک چینلز کے لیے اثاثے ایکسپورٹ کریں اور ٹریک کریں کہ کیا بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ اس سے آپ اشتہارات پر خرچ کی واپسی بہتر بنا سکتے ہیں جبکہ پروڈکشن کی لاگت کم رہتی ہے۔
پرومو ویڈیو بنانے کے لیے URL اور اسکرپٹ
کسی پروڈکٹ پیج، لینڈنگ پیج یا اسکرپٹ سے شروع کریں اور ہمارے AI promo video maker کی مدد سے خودکار طور پر ایک منظم پرومو ویڈیو بنائیں۔ HeyGen اہم فیچرز اور فوائد کو خود پہچان کر انہیں ٹیکسٹ اور ویژولز کے ساتھ مناظر میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ پرومو کو اپنی پسند کے مطابق بنانے تک اسے بہتر یا دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں۔
پرومو کے لیے تیار ٹیمپلیٹس اور لے آؤٹس
پروڈکٹ پروموز، آفرز اور اعلانِ مہمات کے لیے تیار کیے گئے ٹیمپلیٹس استعمال کریں اور شاندار ویڈیو مواد بنائیں۔ لے آؤٹس کو پڑھنے میں آسانی، رفتار (pacing)، اور کال ٹو ایکشن کی بہترین جگہ کے لیے آپٹمائز کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو ہر پرومو کے لیے مضبوط بصری بنیاد ملتی ہے۔
AI اواتارز، وائس اوورز، اور کیپشنز
اپنے ویڈیو میکر پروجیکٹس میں AI اواتارز اور قدرتی وائس اوورز کے ذریعے انسانی موجودگی شامل کریں، وہ بھی کئی زبانوں میں۔ آٹو کیپشنز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آواز بند ہونے پر بھی ویڈیوز سمجھ میں آئیں۔ آپ ٹون اور ڈلیوری کو اپنی کارکردگی یا برانڈ اسٹائل کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔
ہر چینل کے لیے ملٹی فارمیٹ ایکسپورٹ
ہر پلیٹ فارم کے لیے موزوں بنائے گئے عمودی، اسکوائر اور افقی فارمیٹس میں پروموز ایکسپورٹ کریں۔ ہر پلیسمنٹ میں سیف ایریاز اور واضح، آسانی سے پڑھا جانے والا ٹیکسٹ برقرار رکھیں۔ ایک ہی پروجیکٹ بیک وقت اشتہارات، فیڈ پوسٹس، اسٹوریز اور ویب سائٹ ایسٹس کو پاور دے سکتا ہے۔
AI پرومو ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں
HeyGen آپ کے موجودہ مارکیٹنگ ورک فلو میں آسانی سے فِٹ ہو جاتا ہے تاکہ ٹیمیں مہمات کو سست کیے بغیر ویڈیو شامل کر سکیں۔ آئیڈیا سے لے کر ایکسپورٹ تک، آپ حکمتِ عملی پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جبکہ پلیٹ فارم عمل درآمد سنبھالتا ہے۔
کوئی URL پیسٹ کریں، اپنی پرومو کی وضاحت کریں یا ایک مختصر اسکرپٹ شامل کریں۔ ناظرین اور بنیادی مقصد واضح طور پر بتائیں تاکہ ویڈیو کی ڈائریکشن آپ کے اہداف کے مطابق رہے۔ یہی جنریٹ ہونے والی پرومو کی بنیاد طے کرتا ہے۔
ایسے ٹیمپلیٹس اور اسپییکٹ ریشوز منتخب کریں جو آپ کے ٹارگٹ چینلز کے مطابق ہوں۔ اپنی برانڈ کی ٹون سے میل کھاتی AI آواز یا اواتار چنیں۔ ویژول اسٹائل کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ پرفارمنس کریئیٹو، برانڈ کیمپینز یا دونوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔
بنائی گئی پرومو ویڈیو کا پری ویو کریں اور اوپننگز، فائدے کے بیانات اور آفرز کو بہتر بنائیں۔ سینز شامل یا حذف کریں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں اور آن اسکرین ٹیکسٹ اپ ڈیٹ کریں۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے متعدد ویریئشنز تیار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
حتمی ویڈیوز درست فارمیٹس میں ڈاؤن لوڈ کریں اور انہیں اشتہاری پلیٹ فارمز، سوشل چینلز یا اپنی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کریں۔ کارکردگی مانیٹر کریں اور نئی ویریئنٹس تیزی سے بنانے کے لیے HeyGen پر واپس آئیں۔ یہ لوپ آپ کی ہر مہم کے ساتھ آپ کی پروموز کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔
AI پرومو ویڈیو ایک تشہیری ویڈیو ہوتی ہے جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ اس میں سادہ ان پٹس سے ویژولز، وائس اوورز اور ویڈیو کی ساخت AI کے ذریعے تخلیق کی جاتی ہے تاکہ مہمات تیزی سے لانچ ہوں اور پروڈکشن کے کم وسائل درکار ہوں۔
نہیں۔ HeyGen اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مارکیٹرز، فاؤنڈرز اور کنٹینٹ ٹیمیں روایتی ایڈیٹنگ اسکلز کے بغیر ہی پروموز بنا سکیں۔ گائیڈڈ ورک فلو، ٹیمپلیٹس اور سادہ کنٹرولز پروڈکشن کو آسان اور مؤثر بنائے رکھتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ اپنے پروموز میں شامل کرنے کے لیے پروڈکٹ کلپس، برانڈ امیجری اور لوگوز اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اثاثے AI سے بنی ویژولز کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جس سے آپ کا مواد منفرد اور مستند محسوس ہوتا ہے۔
آپ ایکسپورٹ کی گئی پروموز کو سوشل پلیٹ فارمز، ایڈ نیٹ ورکس، ویب سائٹس اور ای میل مہمات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسپیکٹ ریشو پری سیٹس آپ کو ایک ہی سورس پروجیکٹ سے TikTok، Instagram، Facebook، YouTube اور مزید پلیٹ فارمز کو سپورٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ HeyGen کے ساتھ اپنی AI سے بنی پرومو ویڈیوز کے لیے متعدد زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز بنا سکتے ہیں، ویڈیو ٹرانسلیٹر فیچر کے ذریعے۔ اس سے آپ مختلف خطوں کے لیے اپنی مہمات کو آسانی سے مقامی بنا سکتے ہیں، جبکہ اپنی بنیادی تخلیقی سوچ کو پرومو AI ویڈیو جنریٹر میں مستقل رکھ سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen ایسے اعلیٰ معیار کی فائلیں ایکسپورٹ کرتا ہے جو آپ کی ویڈیو اشتہاری مہمات کے لیے پیڈ پلیسمنٹس اور آرگینک ڈسٹری بیوشن دونوں کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ بصری وضاحت، رفتار (pacing)، اور کیپشنز کو جدید اشتہاری پلیٹ فارمز اور فیڈ ماحول کے مطابق آپ کی ویڈیو ایڈ کے لیے بہتر بنایا جاتا ہے۔
جی ہاں۔ ٹیمیں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پروجیکٹس شیئر کر سکتی ہیں، ٹیمپلیٹس دوبارہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اپنی ویڈیو کے لیے ورژنز کو ہم آہنگ رکھ سکتی ہیں۔ اس سے ایجنسیاں، اِن ہاؤس ٹیمیں، اور پارٹنرز بے شمار پروموز کو اس طرح مینیج کر سکتے ہیں کہ برانڈ یا پیغام کہیں گم نہ ہو۔
AI پرومو ورک فلو بہت سی مہمات کے لیے پروڈکشن کا وقت دنوں سے گھٹا کر چند منٹ تک لا سکتے ہیں، جس سے آپ بغیر کسی جھنجھٹ کے پرومو ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو کو دوبارہ شروع سے بنانے کے بجائے، آپ آزمودہ اسٹرکچرز پر کام آگے بڑھاتے ہیں اور بہت تیزی سے نئی ویریئنٹس تخلیق کرتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ پروجیکٹس دوبارہ کھول سکتے ہیں، اسکرپٹس، آفرز یا ویژولز میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اپ ڈیٹ شدہ پرومو کو دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اپنی ایورگرین مہمات کو تازہ، موجودہ قیمتوں، میسجنگ اور ویژولز کے مطابق برقرار رکھ سکتے ہیں۔
