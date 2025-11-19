اپنے خیالات کو چند منٹوں میں ویڈیوز میں بدلیں
اسکرپٹ، تصویر، پریزنٹیشن یا PDF سے براہِ راست تیار ویڈیو تک جائیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ٹیم کی، نہ ہی ایڈیٹنگ کی مہارت درکار۔ صرف مختصر کلپس نہیں بلکہ مکمل لمبائی کی ویڈیوز اور گھنٹوں کا مواد بنائیں۔
ویڈیو ایجنٹ
اپنا آئیڈیا ٹائپ کریں، جنریٹ پر کلک کریں، اور آپ کی توقع سے بھی تیزی سے شیئر کے لیے تیار ویڈیو حاصل کریں۔ نہ کیمرہ درکار، نہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، نہ ہی پروڈکشن کی مہارت۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، ایڈٹ کریں یا فوراً شیئر کریں۔
انتہائی حقیقی اواتارز
پورٹریٹس کو فوراً زندگی بخشیں، حقیقت کے قریب lip-sync اور قدرتی چہرے کے تاثرات کے ساتھ۔ کسی بھی کردار، تاریخی شخصیت یا اپنی ہی ہیڈ شاٹ کو ایک دلکش spokesperson میں بدلیں — سوشل میڈیا، کورسز اور کہانی سنانے کے لیے بالکل موزوں۔
ویڈیو اور آڈیو ڈبنگ
اپنی ویڈیوز کا درست ترجمہ کریں۔ کوئی بھی ویڈیو اپ لوڈ کریں اور بہترین وائس کلوننگ، درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync)، اور خودکار سب ٹائٹلز کے ساتھ اسے خودکار طور پر 175+ زبانوں اور لہجوں میں ڈب کریں۔
AI اسٹوڈیو
ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر کی بدولت AI ویڈیو جنریٹر استعمال کرنا بالکل اتنا ہی آسان ہے جتنا کوئی ڈاکیومنٹ لکھنا۔ آپ ایک ہی مربوط پلیٹ فارم میں ٹون، ڈلیوری، حرکات اور جذبات سب پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انسان کو ترجیح دینے والے اسٹوری ٹیلنگ تجربے کے لیے AI سے بنی ویڈیو کے حل فراہم کرنے کے بارے میں ہے۔ اب رفتار اور کوالٹی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔
Miro
ویڈیو بنانے کی رفتار میں 10 گنا اضافہ
مصنوعی ذہانت سے ویڈیو بنانا ابھی آپ کی سپر پاور بن گیا ہے
ٹریننگ، مارکیٹنگ، سیلز اور اندرونی مواد کو ایک ہی ورک اسپیس سے تیار کریں، جس میں انٹرپرائز درجے کی سکیورٹی اور ایڈمن کنٹرولز موجود ہوں۔
متن کو AI کے ساتھ ویڈیو میں بدلیں
متن سے ویڈیو AI کی مدد سے اسکرپٹ سے مکمل AI ویڈیوز بنائیں۔ ہمارا AI ویڈیو جنریٹر پورے ویڈیو بنانے کے عمل کو شروع سے آخر تک سنبھالتا ہے اور وائس اوورز، ویژولز اور AI اواتار کے ساتھ اعلیٰ معیار کی 1080p یا 4K سنیماٹک ویڈیوز تیار کرتا ہے تاکہ آپ ایکسپلینر، سیلز، آن بورڈنگ یا YouTube مواد کو مختلف آوازوں، زبانوں اور انداز میں تیزی سے بنا سکیں۔ بس وہ ویڈیو بیان کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور کم سے کم محنت کے ساتھ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز تخلیق کریں۔
تصاویر کو ویڈیوز میں تبدیل کریں
چند سیکنڈ میں کسی بھی تصویر کو ویڈیو میں بدلیں۔ ایک تصویر اپ لوڈ کریں اور اس پر اسکرپٹ شامل کریں تاکہ اسے متحرک، مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو میں تبدیل کیا جا سکے جس میں حقیقت کے قریب AI lip-sync، قدرتی بولنے کی رفتار اور جذباتی آوازیں ہوں۔ اپنی ویڈیو کو ٹیکسٹ اوورلے، بیک گراؤنڈ میوزک اور ہموار ٹرانزیشنز کے ساتھ بہتر بنائیں، کسی دستی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔ 175+ زبانوں اور لہجوں میں متعدد AI آوازوں اور ایکسنٹس کے ساتھ AI ویڈیوز بنائیں۔
پروڈکٹ پلیسمنٹ
بس اپنا پروڈکٹ امیج اور اسکرپٹ اپ لوڈ کریں، باقی سب ہمارا Ad Generator سنبھال لیتا ہے، آپ کے اواتار کے ہاتھ میں آپ کا پروڈکٹ رکھتا ہے، اور آپ میوزک، کیپشنز اور وائس اوورز شامل کر کے آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ TikTok، Instagram اور Amazon کے کنٹینٹ کو بغیر سیمپلز بھیجے یا ٹیم ہائر کیے بڑے پیمانے پر بڑھانے کے لیے بہترین۔
وائرل ری ایکشن ویڈیوز اور مستند UGC فوراً بنائیں
بغیر کیمرہ یا اسٹوڈیو کے ایسی سوشل کنٹینٹ بنائیں جو اسکرول روک دے۔ پروڈکٹ ریویوز اور نیوز اپ ڈیٹس سے لے کر اسٹوری اسٹائل ویڈیوز تک، جہاں آپ کا اواتار ٹرینڈنگ کلپس پر ردِعمل دیتا ہے، HeyGen آپ کو TikTok، Instagram اور YouTube Shorts پر "faceless" چینلز اور پرسنل برانڈز بنانے اور انہیں بڑے پیمانے پر بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔
دنیا کے طاقتور ترین AI ماڈلز کے ساتھ تخلیق کریں
HeyGen کے اندر ہی جدید ترین جنریٹیو ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کریں۔ Sora، Veo اور Kling جیسے AI ویڈیو جنریشن ماڈلز استعمال کریں تاکہ سنیماٹک ویڈیو B-roll بنائیں، Flux کے ذریعے ہائی فِڈیلیٹی تصاویر تخلیق کریں، اور ElevenLabs سے نہایت حقیقی آواز حاصل کریں۔ پروفیشنل ویڈیو اثاثے فوراً تیار کریں؛ سنیماٹک مناظر سے لے کر بالکل قدرتی وائس اوورز تک، وہ بھی پلیٹ فارم سے باہر گئے بغیر۔
حقیقی جیسے اواتار کے ساتھ AI ویڈیو بنائیں
ہمارا AI اواتار جنریٹر آپ کی تصاویر، ویڈیوز یا کسٹم پرامپٹس سے بالکل حقیقی جیسے ڈیجیٹل اواتار بناتا ہے۔ اسٹاک اواتار استعمال کریں یا اپنا اواتار خود بنائیں، پھر تاثرات، حرکات، لباس، پس منظر اور موومنٹ کو اس انداز میں حسبِ ضرورت بدلیں کہ کسی بھی بصری اسٹائل سے میل کھائے، جس میں حقیقت کے قریب فیس سوَاپ AI کی صلاحیتیں بھی شامل ہوں۔
فوٹو اواتار
صرف ایک ساکن تصویر کو فوراً ایک متحرک، فل موشن ویڈیو میں بدلیں۔ کسی بھی پورٹریٹ کو قدرتی آواز کی ہم آہنگی، جذباتی چہرے کے تاثرات اور حقیقی ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ زندگی بخشیں، ہماری جدیدtalking photo AIکا استعمال کرتے ہوئے۔
پبلک اواتار
ہمارے متنوع، اعلیٰ معیار کے تیار شدہ AI اواتارز کی لائبریری میں سے انتخاب کریں۔ کیمرا، لائٹنگ یا اسٹوڈیو خود سیٹ کیے بغیر فوراً اپنے بزنس، ٹریننگ کورسز یا سوشل میڈیا کے لیے پروفیشنل اور دلکش ویڈیوز بنائیں۔
ڈیجیٹل ٹوئن
اپنی ایک مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ آپ کا ایک انتہائی حقیقی ڈیجیٹل کلون بنایا جا سکے جو بالکل آپ ہی کی طرح دکھائی دے، حرکت کرے اور آواز دے۔ اپنی پرسنل برانڈ اور کنٹینٹ کریئیشن کو باآسانی اسکیل کریں تاکہ آپ کو دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے ریکارڈ نہ کرنا پڑے۔
کسی بھی AI ویڈیو مترجم زبان کے لیے
175+ زبانوں اور لہجوں میں صرف ایک کلک سے بولیں۔ ایک ویڈیو اپ لوڈ کریں اور HeyGen کی AI ویڈیو ٹرانسلیٹر آپ کی ویڈیو کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرے گی، قدرتی لب کی ہم آہنگی اور سب ٹائٹلز کے ساتھ جو اصل مقرر کی آواز، لہجے اور رفتار کو برقرار رکھتے ہیں۔ دوبارہ ریکارڈ کرنے، وائس ایکٹرز رکھنے یا آڈیو کو ہاتھ سے sync کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس تیزی، درستگی اور ہر مارکیٹ، ہر زبان میں مواد کا یکساں معیار۔
175+ زبانیں اور لہجے
ثقافتی طور پر درست تراجم جو لہجہ، اندازِ بیان اور شخصیت کو برقرار رکھیں۔
ویڈیوز کا خودکار ترجمہ کریں
ویڈیوز اپ لوڈ کریں یا ہماری API استعمال کریں تاکہ AI ویڈیوز کو فوراً مقامی بنا کر بڑے پیمانے پر عالمی ناظرین کے لیے تیار کریں۔
آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی
وائس کلوننگ اور AI lip-sync کے ساتھ اپنی آواز کو مختلف زبانوں میں یکساں اور مستقل رکھیں۔
AI اسٹوڈیو کے ساتھ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیوز باآسانی بنائیں اور ایڈٹ کریں
مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو بنانا اتنا ہی آسان ہونا چاہیے جتنا کوئی دستاویز لکھنا۔ AI Studio، ہمارا ٹیکسٹ بیسڈ ویڈیو ایڈیٹر، پہلے ڈرافٹ سے لے کر حتمی ویڈیو تک ہر چیز کو بالکل سادہ اور منظم رکھتا ہے۔ یہ انسان کو مرکز میں رکھ کر کہانی سنانے کے تجربے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ آپ کو رفتار، معیار اور اصلیت میں سے کسی پر سمجھوتہ نہ کرنا پڑے۔
یوزر فرینڈلی انٹرفیس آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ آسانی سے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیوز کو ڈائریکٹ کریں، بہتر بنائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق پرسنلائز کریں — چاہے آپ بالکل نئے ہوں، تجربہ کار کریئیٹر ہوں یا انٹرپرائز لیول کی ٹیم۔
نمایاں کسٹمر اسٹوری
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔"
اسٹیو سووری
لرننگ میڈیا ڈیزائنر، Miro میں
10 گنا
ویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ
5x
ویڈیو بنانے میں اضافہ
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، سادگی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح سب سے جدید AI ویڈیو میکر کے ساتھ مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
لرننگ اور ڈیولپمنٹ
کمپلائنس سے لے کر ملازمین کی ترقی اور مسلسل نئی مہارتیں سکھانے تک، اپنی ضرورت کے مطابق ٹریننگ کے تجربات بنائیں۔ ہمارا AI ویڈیو پلیٹ فارم آپ کو معیار یا رفتار پر سمجھوتہ کیے بغیر مؤثر لرننگ کو بڑے پیمانے پر فراہم کرنا آسان بناتا ہے۔
مارکیٹنگ
مطالبہ پر پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں۔ صرف ایک اسکرپٹ اور چند کلکس کے ساتھ، آپ کسی بھی اثاثے کو — PDFs سے لے کر بلاگز اور سلائیڈ ڈیکس تک — کسی بھی وقت دلکش، آپ کے برانڈ کے مطابق ویڈیو کنٹینٹ میں بدل سکتے ہیں، وہ بھی بجٹ پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر۔
سیلز
prospecting سے لے کر follow-ups اور product demos تک، بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی outreach فراہم کریں۔ HeyGen آپ کی سیلز ٹیم کو بھیڑ بھاڑ والے inboxes میں نمایاں ہونے، deal cycles کو تیز کرنے، اور مضبوط کسٹمر تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے۔
HeyGen API استعمال کریں تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے AI ویڈیو تخلیق کو اپنے ورک فلو میں ضم کریں
Pay-as-you-go API جس کے ذریعے آپ Video Agent استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، Video Translation کے ساتھ ویڈیوز کا ترجمہ کر سکتے ہیں، Text-to-Speech ماڈلز سے آواز تخلیق کر سکتے ہیں، اور اپنے ورک فلو کو تیز بنا سکتے ہیں اواتارز بنا کر، Studio API کے ذریعے ویڈیوز جنریٹ کر کے، اور ٹیمپلیٹس تیار کر کے۔
عالمی سیکیورٹی اور کمپلائنس معیارات پر پورا اترنے کے لیے سرٹیفائیڈ
عمومی سوالات
AI ویڈیو جنریٹرز کیا ہوتے ہیں؟
AI ویڈیو جنریٹر ایسے AI سے چلنے والے ٹولز ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ پرامپٹ، ٹیکسٹ اور تصاویر، یا اسکرپٹس سے ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ AI ٹولز ایک اسمارٹ ویڈیو ایڈیٹر کی طرح کام کرتے ہیں، جو آپ کے پرامپٹس کو شاندار، مؤثر اور حقیقت کے قریب AI ویڈیوز یا ویڈیو کلپس میں بدل دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ آپ کو ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹنگ مہارت کی ضرورت نہیں پڑتی۔
سب سے بہترین AI ویڈیو جنریٹر کون سا ہے؟
HeyGen ایک جدید آن لائن AI ویڈیو جنریٹر ہے جو پروفیشنلز اور مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے جو سادہ اور مؤثر طریقے سے مواد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو تیار شدہ ٹیمپلیٹس یا ٹیکسٹ پرامپٹس کے ذریعے دلکش مارکیٹنگ ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے، جس سے آپ سوشل میڈیا یا کاروباری ضروریات کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں ویڈیوز آسانی سے تخلیق کر سکتے ہیں۔
اپنی خود کی AI ویڈیو کیسے بنائیں؟
ایک مختصر کلپ یا ریفرنس تصویر اپ لوڈ کریں، پھر HeyGen میں اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں۔ پلیٹ فارم حقیقت کے قریب AI موشن اور آواز کے ساتھ ویڈیو بنائے گا۔ آپ اینیمیٹ کر سکتے ہیں، فارمیٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور AI سے چلنے والے ایڈیٹنگ ٹولز کے ذریعے ایکسپلینر ویڈیوز یا سوشل کلپس تیار کر سکتے ہیں۔
کیا HeyGen ایک مفت AI ویڈیو جنریٹر ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جو ٹیکسٹ سے ویڈیو اور مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو تخلیق کی سہولت دیتا ہے۔ پیڈ پلانز میں جدید AI سے چلنے والی ویڈیو تخلیق، ویڈیو ایڈیٹر کے اختیارات، اور متعدد فارمیٹس کی سپورٹ شامل ہے، جو اس AI پروڈکٹ اور ماڈل پر منحصر ہے جو آپ منتخب کرتے ہیں۔
میں HeyGen میں AI ویڈیوز بنانے کے لیے کن اقسام کی ان پٹ استعمال کر سکتا ہوں؟
آپ متن اور تصاویر، اسٹاک تصاویر یا آڈیو کی مدد سے AI ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ HeyGen متن کو وضاحتی ویڈیوز یا explainer ویڈیوز میں تبدیل کر سکتا ہے، ایسے ٹیمپلیٹس کے ساتھ جو مختلف فارمیٹس اور اسٹائلز میں مؤثر مواد بنانا اور شائع کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔
کیا میں HeyGen کے ساتھ آڈیو کو ویڈیو میں تبدیل کر سکتا ہوں؟
جی ہاں، آپ آڈیو کو ویڈیو میں تبدیل کر سکتے ہیں HeyGen کے ساتھ۔
اپنی آڈیو اپ لوڈ کریں اور HeyGen کا AI سے چلنے والا سسٹم خودکار طور پر ویڈیوز بنائے گا۔ یہ آواز اور ویژولز کو ہم آہنگ کر کے حقیقت کے قریب AI اواتار اور ویڈیو کلپس تخلیق کرتا ہے، جو پوڈکاسٹس، ایکسپلینر ویڈیوز اور ایسے تعلیمی مواد کے لیے بہترین ہیں جنہیں بصری تناظر کی ضرورت ہو۔
کیا میں HeyGen پر بزنس پریزنٹیشنز کے لیے ٹیکسٹ ٹو ویڈیو استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen کی text-to-video فیچر کے ساتھ، آپ کسی بھی ٹیکسٹ پرامپٹ سے دلکش explainer ویڈیوز اور سلائیڈز بنا سکتے ہیں۔ AI image generator اور ویڈیو ٹیمپلیٹس آپ کو مارکیٹنگ، ٹریننگ یا پروڈکٹ ڈیموز کے لیے اپنی پسندیدہ فارمیٹ میں فوراً ویڈیوز بنانے اور شائع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
کیا AI ویڈیوز روایتی ویڈیو پروڈکشن کی جگہ لے سکتی ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen کے ساتھ بنائی گئی AI ویڈیوز زیادہ تر کاروباری، مارکیٹنگ، اور ٹریننگ کی ضروریات کے لیے روایتی پروڈکشن کی مکمل طور پر جگہ لے سکتی ہیں۔
آپ مناظر کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں، موشن شامل کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی ویڈیو بنا سکتے ہیں جو پروفیشنل اور پالشڈ نظر آئے۔ یہ کریئیٹرز کو ویڈیوز تیزی سے شائع کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ تمام ایڈیٹس ایک ہی ویڈیو ورک فلو کے اندر رہتے ہیں، جو سادہ، اسکیل ایبل، اور لاگت کے لحاظ سے مؤثر ہے۔
میں بغیر ایڈیٹنگ کے تجربے کے AI ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟
آپ HeyGen کے سادہ انٹرفیس کی مدد سے بغیر کسی ویڈیو ایڈیٹنگ مہارت کے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ بس اپنا متن اور تصاویر اپ لوڈ کریں، ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اور AI کو خودکار طور پر آپ کی AI ویڈیو تیار کرنے دیں۔ اس کا آسان استعمال ہر کسی کو تیزی سے مؤثر ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔
HeyGen کے ساتھ AI ویڈیوز کیسے بنائیں؟
HeyGen میں AI ویڈیو بنانے کے لیے، ایک اواتار منتخب کریں، وہ متن پیسٹ کریں جو آپ اسے بولنا چاہتے ہیں (یا اپنی پریزنٹیشن ڈیک اپ لوڈ کریں)، اور آواز اور زبان چنیں۔ پھر ویژولز اور برانڈنگ کو اپنی اسٹائل کے مطابق ایڈجسٹ کریں،
کیا میں HeyGen کے ساتھ کسی ریفرنس تصویر کا استعمال کرتے ہوئے AI ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen پر ایک ریفرنس تصویر اپ لوڈ کریں اور ایسی AI ویڈیوز بنائیں جو بالکل قدرتی لگیں۔ آپ AI کی مدد سے اواتار کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں یا تاثرات کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ذاتی نوعیت کی ایکسپلینر ویڈیوز یا برانڈڈ کلپس بن سکیں جن میں حقیقت کے قریب AI موشن اور آڈیو sync ہو۔
میں AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ کس قسم کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
HeyGen کا AI ویڈیو جنریٹر آپ کو explainer ویڈیوز، مارکیٹنگ اور سیلز پروموز، پروڈکٹ ڈیموز، ٹریننگ اور آن بورڈنگ مواد، ذاتی نوعیت کی outreach ویڈیوز، اور سوشل میڈیا کلپس بنانے کی سہولت دیتا ہے، جن میں حقیقت کے قریب AI اواتار، قدرتی AI آوازیں، اور کثیر لسانی ترجمہ استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ تیزی سے اور بڑے پیمانے پر ویڈیوز تیار کر سکیں۔
ایک AI ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
HeyGen واقعی بہت تیز ہے، اور زیادہ تر ویڈیوز ایک منٹ کے اندر بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کی ویڈیو لمبی ہو، زیادہ سینز استعمال کرتی ہو، یا اس میں بھاری ایفیکٹس ہوں، تو اسے تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے لیکن عموماً پھر بھی چند ہی منٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔
کیا میں HeyGen کی مدد سے TikTok یا سوشل میڈیا کے لیے AI ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
بالکل۔ HeyGen کا آن لائن AI ویڈیو جنریٹر آپ کو بغیر کسی ایڈیٹنگ تجربے کے AI ویڈیوز بنانے دیتا ہے۔ کوئی ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، AI وائس اوورز شامل کریں، اور اپنی ویڈیو کو TikTok یا دیگر پلیٹ فارمز کے لیے دلکش مارکیٹنگ ویڈیوز کی شکل میں حسبِ ضرورت بنائیں۔ فوری طور پر مواد بنانا اور شائع کرنا بہت آسان ہے۔
کیا HeyGen کا AI ویڈیو جنریٹر محفوظ اور اخلاقی ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen آپ کا ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے اور اواتار ذمہ داری کے ساتھ بناتا ہے۔ آپ اپنی AI سے بنی ویڈیوز اور بصری مواد کے مالک ہوتے ہیں، جس سے آپ اعتماد کے ساتھ مارکیٹنگ یا ٹریننگ کے لیے مواد شائع کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا مواد اخلاقی اور محفوظ طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو تیز کرتے ہیں۔