Copient.ai ایک جدید AI ٹریننگ پلیٹ فارم ہے جو ایک محفوظ ماحول میں حقیقی، بغیر اسکرپٹ کے کسٹمر انٹرایکشنز کی نقل بناتا ہے تاکہ سیلز کی مشق کو تیز اور مؤثر بنایا جا سکے۔
AI سے چلنے والی ویڈیو مارکیٹنگ کی طاقت دریافت کریں، جہاں VideoImagem، HeyGen کے جدید ٹولز استعمال کر کے باآسانی مؤثر اور دلکش مواد تخلیق کرتا ہے۔ ہم سے ملیں۔
جانیے کہ World Economic Forum نے HeyGen کی AI کو کس طرح استعمال کیا تاکہ وہ کثیر لسانی تقاریر پیش کر سکے، زبان کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عالمی ناظرین تک رسائی حاصل کرے۔
یہ جانیں کہ getitAI اور HeyGen کس طرح مل کر تخلیق کاروں کو کہانی بیچنے والے ایجنٹس کے طور پر زندگی بخشتے ہیں، اور کس طرح غیر فعال صفحات سے مؤثر، قائل کرنے والی موجودگی تک انٹرفیس میں تبدیلی کو ممکن بناتے ہیں۔
HeyGen کے ساتھ، Würth 10 سے زائد زبانوں میں پروفیشنل، AI سے چلنے والی ویڈیوز بناتا ہے، جس سے وہ اپنے ملازمین کی ٹریننگ اور عالمی ٹیموں سے رابطے کے طریقے کو بدل رہا ہے۔
HeyGen کی AI کیس اسٹڈیز یہ دکھاتی ہیں کہ کمپنیاں کس طرح پروڈکشن کا وقت کم کرتی ہیں، عالمی سطح پر مواد کو اسکیل کرتی ہیں، اور تخلیقی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ٹیمیں چند گھنٹوں میں ویڈیوز مکمل کر لیتی ہیں، ایجنسیاں متعدد زبانوں میں ڈیلیور کرتی ہیں، اور برانڈز اواتارز کے ساتھ مہمات کو زندگی بخشتے ہیں، جس سے لاگت کم ہوتی ہے جبکہ مختلف مارکیٹس میں بڑے پیمانے پر، اعلیٰ معیار کی کہانی سنانے کو ممکن بنایا جاتا ہے۔
HeyGen کی AI کیس اسٹڈیز یہ دکھاتی ہیں کہ کس طرح پرسنلائزڈ، اسکیل ایبل ویڈیو مضبوط انگیجمنٹ اور بہتر ROI فراہم کرتی ہے۔ برانڈز نے آن بورڈنگ ویڈیوز کے ذریعے کنورژن اور ریٹینشن کو دگنا کیا، مخصوص مہمات کے ذریعے انگیجمنٹ کو تین گنا بڑھایا، اور کثیر لسانی مواد کے ساتھ اپنی عالمی رسائی میں توسیع کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ HeyGen مارکیٹرز کو پرسنلائزیشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے، لاگت کم کرنے، اور اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔
HeyGen کے AI تعلیم سے متعلق کیس اسٹڈیز یہ دکھاتے ہیں کہ ادارے اور کمپنیاں کس طرح لرننگ کے نتائج کو بہتر بناتے ہیں۔ اواتارز مہارت کی مشق کے لیے رول پلے کو طاقت دیتے ہیں، انٹرپرائزز کمپلائنس ٹریننگ کو جدید بناتے ہیں، ہیلتھ کیئر ٹیمیں میڈیکل مواد کی تیاری کو تیز کرتی ہیں، اور اساتذہ کثیر لسانی اسباق فراہم کرتے ہیں، جس سے ٹریننگ اسکولوں، کاروباروں اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں زیادہ دل چسپ، قابل توسیع اور مؤثر ہو جاتی ہے۔
HeyGen کی AI ہیلتھ کیئر کیس اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ فراہم کنندگان کس طرح کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں، اخراجات کم کرتے ہیں، اور رسائی کو بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ایکسپلینر ویڈیوز کے ذریعے طبی معلومات شیئر کرتے ہیں، ٹیمیں ٹریننگ ویڈیوز بنانے کا وقت 50% تک کم کرتی ہیں، اور فراہم کنندگان ملٹی لنگول سرٹیفیکیشن کنٹینٹ کو اسکیل کرتے ہیں، جس سے مریضوں، پروفیشنلز، اور عالمی ناظرین کے لیے درست، کم لاگت اور مؤثر تعلیمی مواد فراہم ہوتا ہے۔
Würth نے HeyGen کی مدد سے ملٹی لنگول، اواتار پر مبنی ویڈیوز بنا کر تحریری سے ویڈیو فرسٹ کمیونی کیشن کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے ترجمے کی لاگت میں 80% تک کمی کی، پروڈکشن کا وقت آدھا کر دیا، اور ملازمین کو صرف 45 منٹ میں پلیٹ فارم پر مہارت حاصل کرنے کے قابل بنایا، جس سے عالمی سطح پر دل چسپ ٹریننگ اور میسیجنگ زیادہ مؤثر اور کم لاگت ہو گئی۔
Komatsu کے AI کیس اسٹڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار کس طرح AI اواتارز استعمال کرکے ٹریننگ اور کمیونی کیشن کو بدل سکتے ہیں۔ کثیر لسانی، یکساں اور دل چسپ ویڈیوز بنا کر، Komatsu نے کمپلیشن ریٹس کو تقریباً 90% تک بہتر بنایا، نالج ریٹینشن میں اضافہ کیا، اور پروڈکشن لاگت کم کی۔ ان کی کامیابی واضح کرتی ہے کہ AI کسٹمر اسٹوریز کس طرح اسکیل ایبل، برانڈ کے مطابق لرننگ سلوشنز کو ثابت کرتی ہیں جو ٹریننگ سے آگے بڑھ کر مارکیٹنگ اور عالمی کمیونی کیشن تک پھیل سکتی ہیں۔
HeyGen کے ساتھ Trivago کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ AI مارکیٹنگ کیس اسٹڈیز ویڈیو لوکلائزیشن کے عمل کو ڈرامائی طور پر تیز اور آسان بنا سکتی ہیں۔ HeyGen کے AI translators اور اواتارز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، trivago نے پوسٹ پروڈکشن کا وقت آدھا کر دیا (3–4 ماہ کی بچت)، 30 مارکیٹس میں TV ads کو تیزی سے مقامی بنایا، اور ایک مستقل برانڈ شناخت برقرار رکھتے ہوئے اسکیل ایبل، مؤثر اور اعلیٰ معیار کے مارکیٹنگ نتائج حاصل کیے۔
Ogilvy نے HeyGen کے ساتھ مل کر جذباتی طور پر اثر انگیز، اواتار پر مبنی مارکیٹنگ ویڈیوز تیار کیں، جیسے Gen Z پر فوکس کرنے والی ایک مہم جس میں ایک گلوکار کی شخصیت کو پیش کیا گیا تھا۔ HeyGen کے اواتارز استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے بڑے پیمانے پر انتہائی ذاتی نوعیت کا، مقامی سطح پر موزوں مواد تخلیق کیا، جس سے ناظرین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، جذباتی لہجہ برقرار رہا، اور مختلف مارکیٹس میں انگیجمنٹ میں نمایاں اضافہ ہوا۔
