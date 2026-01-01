customer story

90%

ویڈیو مکمل دیکھنے کی شرح

customer story

25٪

کمpletion ریٹس میں اضافہ

customer story

10 گنا

ویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ

customer story

10-15

ہر ویڈیو میں زبانوں کی تعداد

customer story

80٪

ترجمہ کے اخراجات میں کمی

customer story

€1,000

فی منٹ ویڈیو پر بچایا گیا وقت

دنیا کے سرِفہرست برانڈز HeyGen کے ساتھ کیسے تخلیق کرتے ہیں

دیکھیں کہ دنیا کے 100,000 سے زائد سرکردہ برانڈز کیوں HeyGen استعمال کر رہے ہیں تاکہ چند منٹوں میں ویڈیوز بنائیں، پروڈکشن کا وقت کم کریں، لاگت گھٹائیں، اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر آؤٹ پٹ کو اسکیل کریں۔

مفت میں شروع کریں
دنیا کی سرِفہرست کمپنیاں HeyGen پر اعتماد کرتی ہیں
company logo 1
Wondershare لوگو
Atlassian کا لوگو
HubSpot لوگو
Miro لوگو
سیلز فورس کا لوگو
HBO کا لوگو
Lemonade کا لوگو
HP لوگو
Duolingo کا لوگو
company logo 11
سیلز فورس لوگو
سیلز فورس کا لوگو
company logo 14
Wondershare لوگو
Atlassian کا لوگو
HubSpot لوگو
Miro لوگو
سیلز فورس کا لوگو
HBO کا لوگو
Lemonade کا لوگو
HP لوگو
Duolingo کا لوگو
company logo 24
سیلز فورس لوگو
سیلز فورس کا لوگو
company logo 27
Wondershare لوگو
Atlassian کا لوگو
HubSpot لوگو
Miro لوگو
سیلز فورس کا لوگو
HBO کا لوگو
Lemonade کا لوگو
HP لوگو
Duolingo کا لوگو
company logo 37
سیلز فورس لوگو
سیلز فورس کا لوگو
Background decoration
تمام کہانیاں

ہر صنعت سے کسٹمر کہانیاں دریافت کریں

پروڈکٹ
سب صاف کریں
Copient.ai
Interactive Avatar

Copient.ai

Copient.ai ایک جدید AI ٹریننگ پلیٹ فارم ہے جو ایک محفوظ ماحول میں حقیقی، بغیر اسکرپٹ کے کسٹمر انٹرایکشنز کی نقل بناتا ہے تاکہ سیلز کی مشق کو تیز اور مؤثر بنایا جا سکے۔

مزید جانیں
ویڈیو امیج
Personalized Video

ویڈیو امیج

AI سے چلنے والی ویڈیو مارکیٹنگ کی طاقت دریافت کریں، جہاں VideoImagem، HeyGen کے جدید ٹولز استعمال کر کے باآسانی مؤثر اور دلکش مواد تخلیق کرتا ہے۔ ہم سے ملیں۔

مزید جانیں
ورلڈ اکنامک فورم
Video Translation

ورلڈ اکنامک فورم

جانیے کہ World Economic Forum نے HeyGen کی AI کو کس طرح استعمال کیا تاکہ وہ کثیر لسانی تقاریر پیش کر سکے، زبان کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عالمی ناظرین تک رسائی حاصل کرے۔

مزید جانیں
getitAI
Interactive Avatar

getitAI

یہ جانیں کہ getitAI اور HeyGen کس طرح مل کر تخلیق کاروں کو کہانی بیچنے والے ایجنٹس کے طور پر زندگی بخشتے ہیں، اور کس طرح غیر فعال صفحات سے مؤثر، قائل کرنے والی موجودگی تک انٹرفیس میں تبدیلی کو ممکن بناتے ہیں۔

مزید جانیں
Würth Group
Video Translation

Würth Group

HeyGen کے ساتھ، Würth 10 سے زائد زبانوں میں پروفیشنل، AI سے چلنے والی ویڈیوز بناتا ہے، جس سے وہ اپنے ملازمین کی ٹریننگ اور عالمی ٹیموں سے رابطے کے طریقے کو بدل رہا ہے۔

مزید جانیں
توجہ کھینچنے والا میڈیا
Avatar Video

توجہ کھینچنے والا میڈیا

جانیے کہ Attention Grabbing Media نے HeyGen کی AI پر مبنی سلوشنز استعمال کرکے کس طرح دلکش ویڈیو مواد تیار کیا اور اپنی آڈینس کو مؤثر انداز میں انگیج کیا۔

مزید جانیں
background decorationbackground decorationbackground decorationbackground decoration

اپنی کہانی کو آزاد کریں

ان برانڈز میں شامل ہوں جو HeyGen کے ساتھ پروڈکشن کا وقت اور لاگت کم کرتے ہوئے 10 گنا زیادہ ویڈیو مواد بنا رہے ہیں۔

میٹنگ بُک کریں
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

عالمی سیکیورٹی اور کمپلائنس معیارات پر پورا اترنے کے لیے سرٹیفائیڈ

سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں۔

کاروبار HeyGen کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی AI کیس اسٹڈیز سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟

HeyGen کی AI کیس اسٹڈیز یہ دکھاتی ہیں کہ کمپنیاں کس طرح پروڈکشن کا وقت کم کرتی ہیں، عالمی سطح پر مواد کو اسکیل کرتی ہیں، اور تخلیقی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ٹیمیں چند گھنٹوں میں ویڈیوز مکمل کر لیتی ہیں، ایجنسیاں متعدد زبانوں میں ڈیلیور کرتی ہیں، اور برانڈز اواتارز کے ساتھ مہمات کو زندگی بخشتے ہیں، جس سے لاگت کم ہوتی ہے جبکہ مختلف مارکیٹس میں بڑے پیمانے پر، اعلیٰ معیار کی کہانی سنانے کو ممکن بنایا جاتا ہے۔

AI مارکیٹنگ کے کیس اسٹڈیز نے HeyGen کے ساتھ بہتر انگیجمنٹ اور ROI کو کیسے ثابت کیا ہے؟

HeyGen کی AI کیس اسٹڈیز یہ دکھاتی ہیں کہ کس طرح پرسنلائزڈ، اسکیل ایبل ویڈیو مضبوط انگیجمنٹ اور بہتر ROI فراہم کرتی ہے۔ برانڈز نے آن بورڈنگ ویڈیوز کے ذریعے کنورژن اور ریٹینشن کو دگنا کیا، مخصوص مہمات کے ذریعے انگیجمنٹ کو تین گنا بڑھایا، اور کثیر لسانی مواد کے ساتھ اپنی عالمی رسائی میں توسیع کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ HeyGen مارکیٹرز کو پرسنلائزیشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے، لاگت کم کرنے، اور اثر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

تعلیم میں AI کے کیس اسٹڈیز میں HeyGen کو ٹریننگ اور لرننگ کے لیے استعمال کرنے سے کون سے نتائج سامنے آئے ہیں؟

HeyGen کے AI تعلیم سے متعلق کیس اسٹڈیز یہ دکھاتے ہیں کہ ادارے اور کمپنیاں کس طرح لرننگ کے نتائج کو بہتر بناتے ہیں۔ اواتارز مہارت کی مشق کے لیے رول پلے کو طاقت دیتے ہیں، انٹرپرائزز کمپلائنس ٹریننگ کو جدید بناتے ہیں، ہیلتھ کیئر ٹیمیں میڈیکل مواد کی تیاری کو تیز کرتی ہیں، اور اساتذہ کثیر لسانی اسباق فراہم کرتے ہیں، جس سے ٹریننگ اسکولوں، کاروباروں اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں زیادہ دل چسپ، قابل توسیع اور مؤثر ہو جاتی ہے۔

ہیلتھ کیئر میں AI کے کیس اسٹڈیز کس طرح HeyGen استعمال کر رہے ہیں تاکہ کمیونی کیشن بہتر بنائیں اور اخراجات کم کریں؟

HeyGen کی AI ہیلتھ کیئر کیس اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ فراہم کنندگان کس طرح کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں، اخراجات کم کرتے ہیں، اور رسائی کو بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ایکسپلینر ویڈیوز کے ذریعے طبی معلومات شیئر کرتے ہیں، ٹیمیں ٹریننگ ویڈیوز بنانے کا وقت 50% تک کم کرتی ہیں، اور فراہم کنندگان ملٹی لنگول سرٹیفیکیشن کنٹینٹ کو اسکیل کرتے ہیں، جس سے مریضوں، پروفیشنلز، اور عالمی ناظرین کے لیے درست، کم لاگت اور مؤثر تعلیمی مواد فراہم ہوتا ہے۔

Würth Group نے HeyGen کی AI ویڈیو جنریشن کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا؟

Würth نے HeyGen کی مدد سے ملٹی لنگول، اواتار پر مبنی ویڈیوز بنا کر تحریری سے ویڈیو فرسٹ کمیونی کیشن کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے ترجمے کی لاگت میں 80% تک کمی کی، پروڈکشن کا وقت آدھا کر دیا، اور ملازمین کو صرف 45 منٹ میں پلیٹ فارم پر مہارت حاصل کرنے کے قابل بنایا، جس سے عالمی سطح پر دل چسپ ٹریننگ اور میسیجنگ زیادہ مؤثر اور کم لاگت ہو گئی۔

کاروبار Komatsu کی AI کسٹمر اسٹوریز میں AI اواتارز کے استعمال سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟

Komatsu کے AI کیس اسٹڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار کس طرح AI اواتارز استعمال کرکے ٹریننگ اور کمیونی کیشن کو بدل سکتے ہیں۔ کثیر لسانی، یکساں اور دل چسپ ویڈیوز بنا کر، Komatsu نے کمپلیشن ریٹس کو تقریباً 90% تک بہتر بنایا، نالج ریٹینشن میں اضافہ کیا، اور پروڈکشن لاگت کم کی۔ ان کی کامیابی واضح کرتی ہے کہ AI کسٹمر اسٹوریز کس طرح اسکیل ایبل، برانڈ کے مطابق لرننگ سلوشنز کو ثابت کرتی ہیں جو ٹریننگ سے آگے بڑھ کر مارکیٹنگ اور عالمی کمیونی کیشن تک پھیل سکتی ہیں۔

trivago نے HeyGen کی AI کیس اسٹڈیز کے ساتھ اپنی مارکیٹنگ کے نتائج کیسے بہتر کیے؟

HeyGen کے ساتھ Trivago کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ AI مارکیٹنگ کیس اسٹڈیز ویڈیو لوکلائزیشن کے عمل کو ڈرامائی طور پر تیز اور آسان بنا سکتی ہیں۔ HeyGen کے AI translators اور اواتارز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، trivago نے پوسٹ پروڈکشن کا وقت آدھا کر دیا (3–4 ماہ کی بچت)، 30 مارکیٹس میں TV ads کو تیزی سے مقامی بنایا، اور ایک مستقل برانڈ شناخت برقرار رکھتے ہوئے اسکیل ایبل، مؤثر اور اعلیٰ معیار کے مارکیٹنگ نتائج حاصل کیے۔

Ogilvy نے AI مارکیٹنگ کیس اسٹڈیز میں AI اواتارز کو کس طرح استعمال کیا؟

Ogilvy نے HeyGen کے ساتھ مل کر جذباتی طور پر اثر انگیز، اواتار پر مبنی مارکیٹنگ ویڈیوز تیار کیں، جیسے Gen Z پر فوکس کرنے والی ایک مہم جس میں ایک گلوکار کی شخصیت کو پیش کیا گیا تھا۔ HeyGen کے اواتارز استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے بڑے پیمانے پر انتہائی ذاتی نوعیت کا، مقامی سطح پر موزوں مواد تخلیق کیا، جس سے ناظرین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، جذباتی لہجہ برقرار رہا، اور مختلف مارکیٹس میں انگیجمنٹ میں نمایاں اضافہ ہوا۔

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

میٹنگ بُک کریں
CTA background