قیمتیں اور حل

اپنی تنظیم کو محفوظ، باآسانی جڑنے والی اور توسیع پذیر AI ویڈیو پروڈکشن کے ساتھ بااختیار بنائیں جو خاص طور پر مارکیٹنگ، تربیت، عالمی مواصلات اور مزید کے لیے تیار کی گئی ہے۔

G24.81,000+ ریویوز
محفوظ اور نجی | AI گورننس کنٹرولز | SOC 2 | GDPR | CCPA | ڈیٹا پرائیویسی فریم ورک | AI ایکٹ کے معیارات
دنیا کی سرِفہرست کمپنیاں HeyGen پر اعتماد کرتی ہیں
NVIDIA لوگو
Wondershare لوگو
Atlassian کا لوگو
Sequoia کا لوگو
Miro لوگو
company logo 6
Hypebeast لوگو
company logo 8
company logo 9
Duolingo لوگو
Zoom کا لوگو
company logo 12
company logo 13
فوائد

انٹرپرائزز HeyGen کو کیوں منتخب کرتے ہیں

آپ کا کاروبار کبھی سست نہیں پڑتا، آپ کا بصری مواد بھی نہیں پڑنا چاہیے۔

کاروبار کی رفتار سے آگے بڑھیں

چند منٹوں میں ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کریں یا نئی ویڈیوز بنائیں، مہینوں میں نہیں۔ دوبارہ شوٹنگ یا ایجنسی کی تاخیر کی ضرورت نہیں۔ بس فوری، بڑے پیمانے پر پروڈکشن۔ انٹرپرائز پلان پر آپ کو ترجیحی پروسیسنگ بھی ملے گی۔

کسی بھی ناظرین سے جڑیں

ٹریننگ، مارکیٹنگ، سیلز یا اندرونی کمیونیکیشن کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں ترجمہ کریں، قدرتی وائس کلوننگ اور انسانی محسوس ہونے والی لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ۔

کمپلائنس جو آپ کی رفتار کے ساتھ قدم ملا کر چلے

آپ کا ڈیٹا، ٹیمیں اور برانڈ انٹرپرائز لیول سکیورٹی اور کمپلائنس کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں، جن میں SOC 2 Type II، GDPR، اور CCPA شامل ہیں۔

ہر کسی کو برانڈ کے مطابق رکھیں

مرکزی برانڈ کِٹس، رول پر مبنی رسائی، اور ورژن کنٹرول آپ کے ہر ڈیپارٹمنٹ، ریجن، اور مہم میں مواد کو ہم آہنگ اور یکساں رکھتے ہیں۔

جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہیں کام کرتا ہے

HeyGen آپ کے اُن سسٹمز سے جڑتا ہے جن پر آپ کی ٹیمیں پہلے ہی انحصار کرتی ہیں (مثلاً LMS پلیٹ فارمز، CRMز اور مارکیٹنگ آٹومیشن ٹولز)، یا پھر آپ ہمارے طاقتور API کے ذریعے اس کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

صرف ایک پلیٹ فارم نہیں بلکہ آپ کا حقیقی پارٹنر

پہلے ہی دن سے آپ کے پاس مخصوص کامیابی مینیجرز، چوبیسوں گھنٹے سپورٹ، اور آپ کے کاروبار کے لیے تیار کیا گیا آن بورڈنگ ہوگا۔ آپ صرف سافٹ ویئر نہیں خرید رہے، بلکہ ایک پارٹنر شامل کر رہے ہیں۔

پورے ادارے میں ویڈیو تخلیق

عالمی سطح پر AI سے چلنے والی لرننگ اور ڈیولپمنٹ

HeyGen Enterprise ان تنظیموں کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہیں بڑے پیمانے پر ویڈیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ڈیپارٹمنٹ میں مواد بنائیں، اسے ذاتی نوعیت دیں اور مقامی بنائیں، جبکہ سخت ترین سکیورٹی اور کمپلائنس معیارات پر پورا اتریں۔ لامحدود ویڈیو تخلیق، جدید کولیبریشن ٹولز، طاقتور انٹیگریشنز اور ڈیڈی کیٹڈ سپورٹ کے ساتھ، آپ کی ٹیمیں تیزی سے کام کر سکتی ہیں، برانڈ کے مطابق رہ سکتی ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں ناظرین تک پہنچ سکتی ہیں۔

HeyGen کا فرق محسوس کریں

مسائل اور چیلنجز

پروڈکشن سست ہے۔ روایتی ویڈیو پروجیکٹس میں ہفتوں یا مہینوں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری تبدیلی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
کریئیٹو وسائل محدود ہیں۔ اندرونی ویڈیو ٹیمیں پہلے ہی بہت مصروف ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بزنس یونٹس کو وقت اور ترجیح کے لیے آپس میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
اخراجات تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایجنسیاں، اداکار، اسٹوڈیوز اور دوبارہ شوٹنگ بجٹ کو آسمان پر پہنچا دیتی ہیں، جس سے آپ واقعی جتنی مواد کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں وہ محدود ہو جاتی ہیں۔
مواد پرانا ہو جاتا ہے۔ جب تک ایک ویڈیو مکمل ہوتی ہے، اس وقت تک پالیسیز، پروڈکٹس یا پروسیسز شاید پہلے ہی بدل چکے ہوتے ہیں۔
لوکلائزیشن ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ویڈیوز کو متعدد زبانوں میں ترجمہ کرنا اور دوبارہ ریکارڈ کرنا کئی ہفتوں کی تاخیر کا سبب بنتا ہے اور بجٹ کو بھی متاثر کرتا ہے۔
کوالٹی غیر مستقل ہے۔ مختلف ٹیمیں اور وینڈرز ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جن کا انداز، لہجہ اور معیار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس سے برانڈ کی پہچان کمزور پڑ جاتی ہے۔

فائدے

ویڈیوز کو مہینوں کے بجائے چند گھنٹوں میں بنائیں، ذاتی نوعیت دیں اور اپ ڈیٹ کریں تاکہ ٹریننگ، مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کبھی پیچھے نہ رہیں۔
کاروباری یونٹس کو یہ صلاحیت دیں کہ وہ خود اپنا پروفیشنل مواد تیار کریں، جبکہ آپ کی کریئیٹو ٹیم اعلیٰ قدر کے پروجیکٹس پر توجہ مرکوز رکھے۔
ایجنسیوں، اسٹوڈیوز اور دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت ختم کریں اور AI سے بنے اواتارز اور آوازوں کے ساتھ بجٹ کو قابلِ پیش گوئی رکھیں۔
ہمیشہ تازہ رہنے والا مواد بنائیں۔ اسکرپٹ کی صرف ایک لائن اپ ڈیٹ کریں یا فوراً ترجمہ کریں، بغیر دوبارہ ریکارڈ کیے، تاکہ جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہیں آپ کی ویڈیوز درست اور متعلقہ رہیں۔
بغیر کسی تاخیر کے لوکلائز کریں۔ ویڈیوز کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں ترجمہ کریں، قدرتی lip-sync اور آواز کی کاپی کے ساتھ جو ہفتوں کا کام اور نمایاں لاگت بچاتی ہے۔
مرکزی برانڈ کِٹس، رول پر مبنی رسائی، اور معیاری اواتار ہر ڈیپارٹمنٹ کو وہ ٹولز دیتے ہیں جن سے وہ ایسا کنٹینٹ بنا سکے جو ہمیشہ آپ کے برانڈ کے مطابق دکھائی دے اور سنائی دے۔
آپ کے انٹرپرائز اسٹیک کے لیے تیار کیا گیا

لرننگ پلیٹ فارمز سے لے کر سیلز ٹولز تک، HeyGen آپ کے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے اور ہمارے API کے ذریعے اس سے بھی آگے تک پھیل جاتا ہے۔

کسٹمر کی کہانیاں

ٹریننگ، مارکیٹنگ، اور لوکلائزیشن کی ٹیمیں HeyGen پر کیوں اعتماد کرتی ہیں

90%

ویڈیو مکمل ہونے کی شرح

25%

کمpletion ریٹس میں اضافہ

10 گنا

ویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ

10-15

فی ویڈیو زبانوں کی تعداد

80%

ترجمہ کے اخراجات میں کمی

€1,000

ہر منٹ ویڈیو پر بچایا گیا وقت

سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں

HeyGen AI انٹرپرائز پلان میں کیا شامل ہے؟

HeyGen Enterprise بڑی ٹیموں کے لیے ایک مکمل AI ویڈیو پلیٹ فارم اور تخلیقی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس میں شامل ہے:

  • انٹرپرائز گورننس: SAML SSO، SCIM، رول پر مبنی رسائی، آڈٹ لاگز
  • ایڈمن کنٹرولز: ورک اسپیسز، منظوریوں، برانڈ ٹیمپلیٹس، مواد کی محفوظ مدت
  • کارکردگی اور اسکیل: ترجیحی رینڈرنگ، زیادہ تھروپُٹ، API تک رسائی
  • سیکیورٹی اور پرائیویسی: منتقلی اور اسٹوریج کے دوران انکرپشن، DPA سپورٹ
  • اعلیٰ تخلیق: نجی یا کنٹرولڈ اواتارز، ویڈیو ترجمہ، پرسنلائزیشن
  • وائٹ گلوو آن بورڈنگ اور سپورٹ‏: مخصوص آن بورڈنگ، ٹریننگ، اور کامیابی کے وسائل

معیاری پلانز کے مقابلے میں AI انٹرپرائز پلان کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟

Enterprise پلان آپ کی رول آؤٹ اور گورننس کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ سرمایہ کاری کی رقم سیٹس، استعمال، کمپلائنس کی ضروریات، سپورٹ ٹئیر اور کنٹریکٹ کی شرائط کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ اپنی ضروریات کے مطابق خصوصی پروپوزل کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔

کاروباری ویڈیو پروڈکشن میں AI نافذ کرنے کی لاگت پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟

اہم عوامل میں ٹیم کا سائز، استعمال کی مقدار، لوکلائزیشن کی ضروریات، سکیورٹی اور کمپلائنس کا دائرہ کار، API اور انٹیگریشن کی پیچیدگی، ٹریننگ اور اینیبلمنٹ، SLAز، اور معاہدے کی مدت شامل ہیں۔

HeyGen کے انٹرپرائز AI کی قیمتیں دیگر پلیٹ فارمز کے مقابلے میں کیسی ہیں؟

انٹرپرائزز مجموعی ویلیو کا جائزہ آؤٹ پٹ کے معیار، لوکلائزیشن کی درستگی، وقتِ اشاعت، گورننس فیچرز اور انٹیگریشن کی محنت کے لحاظ سے لیتے ہیں۔ HeyGen آپ کے اسکیل اور ورک فلو کے مطابق لچکدار پیکجنگ فراہم کرتا ہے۔ اپنی ضروریات کی بنیاد پر سائیڈ بائی سائیڈ ایویلیوایشن کی درخواست کریں۔

کیا HeyGen کا انٹرپرائز پلان بڑی B2B تنظیموں کے لیے موزوں ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen خاص طور پر عالمی انٹرپرائزز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں برانڈ کنٹرول، منظوریوں، شناخت کے انتظام، تفصیلی آڈٹ کی صلاحیت، اور APIs کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر اسے Marketing، L&D، Enablement، اور Corporate Comms کی ٹیمیں اپناتی ہیں۔

کیا HeyGen انٹرپرائز AI سلوشنز کے لیے لچکدار پرائسنگ آپشنز پیش کرتا ہے؟

جی ہاں۔ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں، جن میں استعمال کے مطابق پیکیجنگ، سالانہ یا کئی سالہ معاہدے، committed-use ڈسکاؤنٹس، اور مرحلہ وار ڈیپلائمنٹس یا پائلٹس شامل ہیں تاکہ وسیع پیمانے پر نافذ کرنے سے پہلے ویلیو کو validate کیا جا سکے۔

HeyGen انٹرپرائزز کے لیے سیکیورٹی اور کمپلائنس (SOC 2، GDPR، CCPA) کو کیسے یقینی بناتا ہے؟

HeyGen انٹرپرائز سکیورٹی کی بہترین روایات پر عمل کرتا ہے: ڈیٹا کو محفوظ حالت میں اور ٹرانزٹ کے دوران انکرپشن، SAML SSO، SCIM پروویژننگ، RBAC، آڈٹ لاگز، کم سے کم مراعات پر مبنی رسائی، اور ڈیٹا گورننس کنٹرولز۔ ہم GDPR اور CCPA کی ضروریات کو سپورٹ کرتے ہیں اور NDA کے تحت سکیورٹی دستاویزات اور SOC 2 کی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔

وہ کون سے فوائد ہیں جو HeyGen استعمال کرنے والی انٹرپرائزز کو جنریٹیو AI سے حاصل ہوتے ہیں؟

جی ہاں! HeyGen ایک مفت AI ویڈیو جنریٹر فراہم کرتا ہے جو آپ کو بنیادی فیچرز کے ساتھ بغیر کسی لاگت کے ویڈیوز بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید ایڈوانس کسٹمائزیشن، اعلیٰ معیار کی ایکسپورٹس، اور اضافی AI ٹولز کے لیے، صارفین پریمیم پلان پر اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

