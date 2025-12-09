کاروبار کی رفتار سے آگے بڑھیں
چند منٹوں میں ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کریں یا نئی ویڈیوز بنائیں، مہینوں میں نہیں۔ دوبارہ شوٹنگ یا ایجنسی کی تاخیر کی ضرورت نہیں۔ بس فوری، بڑے پیمانے پر پروڈکشن۔ انٹرپرائز پلان پر آپ کو ترجیحی پروسیسنگ بھی ملے گی۔
اپنی تنظیم کو محفوظ، باآسانی جڑنے والی اور توسیع پذیر AI ویڈیو پروڈکشن کے ساتھ بااختیار بنائیں جو خاص طور پر مارکیٹنگ، تربیت، عالمی مواصلات اور مزید کے لیے تیار کی گئی ہے۔
آپ کا کاروبار کبھی سست نہیں پڑتا، آپ کا بصری مواد بھی نہیں پڑنا چاہیے۔
ٹریننگ، مارکیٹنگ، سیلز یا اندرونی کمیونیکیشن کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں ترجمہ کریں، قدرتی وائس کلوننگ اور انسانی محسوس ہونے والی لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ۔
آپ کا ڈیٹا، ٹیمیں اور برانڈ انٹرپرائز لیول سکیورٹی اور کمپلائنس کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں، جن میں SOC 2 Type II، GDPR، اور CCPA شامل ہیں۔
مرکزی برانڈ کِٹس، رول پر مبنی رسائی، اور ورژن کنٹرول آپ کے ہر ڈیپارٹمنٹ، ریجن، اور مہم میں مواد کو ہم آہنگ اور یکساں رکھتے ہیں۔
HeyGen آپ کے اُن سسٹمز سے جڑتا ہے جن پر آپ کی ٹیمیں پہلے ہی انحصار کرتی ہیں (مثلاً LMS پلیٹ فارمز، CRMز اور مارکیٹنگ آٹومیشن ٹولز)، یا پھر آپ ہمارے طاقتور API کے ذریعے اس کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
پہلے ہی دن سے آپ کے پاس مخصوص کامیابی مینیجرز، چوبیسوں گھنٹے سپورٹ، اور آپ کے کاروبار کے لیے تیار کیا گیا آن بورڈنگ ہوگا۔ آپ صرف سافٹ ویئر نہیں خرید رہے، بلکہ ایک پارٹنر شامل کر رہے ہیں۔
HeyGen Enterprise ان تنظیموں کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہیں بڑے پیمانے پر ویڈیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ڈیپارٹمنٹ میں مواد بنائیں، اسے ذاتی نوعیت دیں اور مقامی بنائیں، جبکہ سخت ترین سکیورٹی اور کمپلائنس معیارات پر پورا اتریں۔ لامحدود ویڈیو تخلیق، جدید کولیبریشن ٹولز، طاقتور انٹیگریشنز اور ڈیڈی کیٹڈ سپورٹ کے ساتھ، آپ کی ٹیمیں تیزی سے کام کر سکتی ہیں، برانڈ کے مطابق رہ سکتی ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں ناظرین تک پہنچ سکتی ہیں۔
لرننگ پلیٹ فارمز سے لے کر سیلز ٹولز تک، HeyGen آپ کے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے اور ہمارے API کے ذریعے اس سے بھی آگے تک پھیل جاتا ہے۔
HeyGen Enterprise بڑی ٹیموں کے لیے ایک مکمل AI ویڈیو پلیٹ فارم اور تخلیقی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس میں شامل ہے:
Enterprise پلان آپ کی رول آؤٹ اور گورننس کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ سرمایہ کاری کی رقم سیٹس، استعمال، کمپلائنس کی ضروریات، سپورٹ ٹئیر اور کنٹریکٹ کی شرائط کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ اپنی ضروریات کے مطابق خصوصی پروپوزل کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔
اہم عوامل میں ٹیم کا سائز، استعمال کی مقدار، لوکلائزیشن کی ضروریات، سکیورٹی اور کمپلائنس کا دائرہ کار، API اور انٹیگریشن کی پیچیدگی، ٹریننگ اور اینیبلمنٹ، SLAز، اور معاہدے کی مدت شامل ہیں۔
انٹرپرائزز مجموعی ویلیو کا جائزہ آؤٹ پٹ کے معیار، لوکلائزیشن کی درستگی، وقتِ اشاعت، گورننس فیچرز اور انٹیگریشن کی محنت کے لحاظ سے لیتے ہیں۔ HeyGen آپ کے اسکیل اور ورک فلو کے مطابق لچکدار پیکجنگ فراہم کرتا ہے۔ اپنی ضروریات کی بنیاد پر سائیڈ بائی سائیڈ ایویلیوایشن کی درخواست کریں۔
جی ہاں۔ HeyGen خاص طور پر عالمی انٹرپرائزز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں برانڈ کنٹرول، منظوریوں، شناخت کے انتظام، تفصیلی آڈٹ کی صلاحیت، اور APIs کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر اسے Marketing، L&D، Enablement، اور Corporate Comms کی ٹیمیں اپناتی ہیں۔
جی ہاں۔ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں، جن میں استعمال کے مطابق پیکیجنگ، سالانہ یا کئی سالہ معاہدے، committed-use ڈسکاؤنٹس، اور مرحلہ وار ڈیپلائمنٹس یا پائلٹس شامل ہیں تاکہ وسیع پیمانے پر نافذ کرنے سے پہلے ویلیو کو validate کیا جا سکے۔
HeyGen انٹرپرائز سکیورٹی کی بہترین روایات پر عمل کرتا ہے: ڈیٹا کو محفوظ حالت میں اور ٹرانزٹ کے دوران انکرپشن، SAML SSO، SCIM پروویژننگ، RBAC، آڈٹ لاگز، کم سے کم مراعات پر مبنی رسائی، اور ڈیٹا گورننس کنٹرولز۔ ہم GDPR اور CCPA کی ضروریات کو سپورٹ کرتے ہیں اور NDA کے تحت سکیورٹی دستاویزات اور SOC 2 کی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔
جی ہاں! HeyGen ایک مفت AI ویڈیو جنریٹر فراہم کرتا ہے جو آپ کو بنیادی فیچرز کے ساتھ بغیر کسی لاگت کے ویڈیوز بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید ایڈوانس کسٹمائزیشن، اعلیٰ معیار کی ایکسپورٹس، اور اضافی AI ٹولز کے لیے، صارفین پریمیم پلان پر اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔
