ایسی AI جو جوڑتی ہے، ڈھلتی ہے، اور متاثر کرتی ہے
HeyGen میں ہماری AI تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ بصری کہانی سنانے کو ہر ایک کے لیے قابلِ رسائی بنایا جائے۔
ہمارے AI لیڈرز سے ملیں
تخلیق، مواصلات اور ٹیکنالوجی کے سنگم پر جدت لا رہے ہیں۔
چارلی ہونگ، ہیڈ آف AI ریسرچ
چارلی ہونگ کمپیوٹر وژن اور مصنوعی ذہانت میں ایک دہائی سے زائد تجربہ رکھتے ہیں، خاص طور پر ہیومن ماڈلنگ، ہیومن انڈر اسٹینڈنگ اور ویڈیو جنریشن پر فوکس کے ساتھ۔ انہوں نے 60 سے زیادہ تحقیقی اشاعتیں اور پیٹنٹس تحریر کیے ہیں، جو جدت اور اثر انگیز حلوں کے لیے ان کی وابستگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ HeyGen میں، چارلی AI ٹیکنالوجی میں ایسی پیش رفت کی قیادت کرتے ہیں جو تحقیق اور پروڈکٹ کے درمیان خلا کو باآسانی پُر کرتی ہیں۔
رونگ یان، CTO
رونگ یان HeyGen کے CTO ہیں اور بصری کہانی گوئی کو سب کے لیے قابلِ رسائی بنانے کے لیے پُرعزم ہیں۔ اس سے پہلے وہ HubSpot میں VP of Engineering تھے، جہاں وہ Data اور Intelligence پروڈکٹس کی قیادت کر رہے تھے، اور اس سے قبل Snapchat، Square اور Facebook میں لیڈرشپ رولز پر فائز رہے۔ رونگ نے اپنی M.Sc. (2004) اور Ph.D. (2006) کارنیگی میلن سے حاصل کیں۔ وہ ایک نہایت فعال محقق ہیں، جن کی 60 سے زائد شائع شدہ ریسرچز، 35 پیٹنٹس، اور AI، ڈیٹا مائننگ اور کمپیوٹر وژن میں گہری مہارت ہے۔
Joshua Xu، CEO
Joshua Xu، HeyGen کے شریک بانی اور CEO ہیں، جو AI سے چلنے والی کنٹینٹ کریشن کے ذریعے بصری کہانی بیان کرنے کے انداز کو بدلنے کے مشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ Snapchat میں (2014–2020) لیڈ انجینئر تھے، جہاں انہوں نے اشتہارات کی رینکنگ، مشین لرننگ اور کمپیوٹیشنل فوٹوگرافی میں جدت کی قیادت کی۔ کارنیگی میلن سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کے ساتھ، Joshua مشین لرننگ، کمپیوٹر وژن اور جنریٹیو AI میں گہری مہارت رکھتے ہیں۔
جون ین ژو، مشیر
جون ین ژو کارنیگی میلن یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس اور روبوٹکس کے مائیکل بی۔ ڈونوہیو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جہاں وہ Generative Intelligence Lab کی قیادت کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق کا مرکز جنریٹو ماڈلز، کمپیوٹر وژن اور گرافکس ہے، اور ان کا مشن تخلیق کاروں کو جنریٹو ماڈلز کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ انہیں Samsung AI Researcher of the Year، Packard Fellowship، NSF CAREER Award سمیت متعدد اعزازات مل چکے ہیں۔
ہماری تحقیق کے بنیادی ستون: آنے والے کل کی AI کی تشکیل
ڈیجیٹل شناخت کو درستگی اور اعلیٰ معیار کے ساتھ نئی شکل دینا
اواتار جنریشن پر ہماری توجہ کا مرکز مکمل کنٹرول، مستقل مزاجی اور بے مثال کوالٹی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے تخلیق کے عمل کو آگے بڑھا کر، ہم ایسے اواتار ممکن بناتے ہیں جو انسانی تاثرات اور رویّوں کی عکاسی بے دھڑک انداز میں کریں، اور یوں حقیقت اور ڈیجیٹل دنیا کے درمیان فاصلے کو کم کریں۔
ملٹی موڈل لینگوئج ماڈلز جو ویڈیو انٹیلیجنس کو طاقت دیتے ہیں
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
کثیر الجہتی حل کے ساتھ زبان کی رکاوٹیں ختم کرنا
ہم مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ملٹی موڈل ویڈیو ترجمہ حل تیار کر رہے ہیں تاکہ عالمی رابطے کو زیادہ قابلِ رسائی بنایا جا سکے۔ متن، آواز اور بصری عناصر کو بے جوڑ انداز میں یکجا کر کے، ہم ویڈیوز کو ایسا مواد بنا دیتے ہیں جو دنیا بھر میں آسانی سے سمجھا جا سکے، اور اس طرح مختلف ثقافتوں کے درمیان رابطے کو مضبوط بناتے ہیں۔
ملٹی موڈل جدت کے ذریعے ریئل ٹائم انگیجمنٹ
ریئل ٹائم رینڈرنگ اور جدید ملٹی موڈل سلوشنز کی بدولت، ہمارے انٹرایکٹو اواتار گفتگو کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ اواتار نہ صرف متحرک انداز میں جواب دیتے ہیں بلکہ یوزر انٹریکشن کی نئی تعریف بھی کرتے ہیں، جس سے ٹیکنالوجی زیادہ دل چسپ اور انسان جیسی محسوس ہوتی ہے۔
ایموشن AI کے ساتھ جذباتی، حقیقت کے قریب ڈیجیٹل انسان
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
ایجنٹک سسٹمز جو بڑے پیمانے پر ویڈیو ایجنٹس کو ممکن بناتے ہیں
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
رونگ یان، چیف ٹیکنالوجی آفیسر، HeyGen
"ہم ایسی AI تیار کر رہے ہیں جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ قابلِ اعتماد اور استعمال میں آسان بھی ہو۔ ہمارا مقصد AI ویڈیو جنریشن کی صلاحیتوں کو ازسرِنو متعین کرنا ہے، تاکہ یہ کاروبار کے لیے ناگزیر اور صارفین کے لیے خوشگوار تجربہ بن جائے۔"
