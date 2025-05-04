اپنی سلائیڈ ڈیکس، وائٹ پیپرز، مینولز اور رپورٹس کو چند منٹ میں HeyGen کے PDF to video کنورٹر کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں تبدیل کریں۔ بس PDF اپ لوڈ کریں، آواز اور اسٹائل منتخب کریں، اور بغیر کسی ایڈیٹنگ مہارت کے مکمل MP4 حاصل کریں جس میں نیریشن، ویژولز، کیپشنز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس شامل ہوں۔
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
PDF سے ویڈیو کے لیے HeyGen کیوں؟
HeyGen آپ کے لیے ٹیکسٹ کو ویڈیو میں بدلنے کے تھکا دینے والے حصوں کو خودکار بناتا ہے تاکہ text to video کے ذریعے آپ کی ٹیمیں لرننگ، مارکیٹنگ اور سیلز اینیبلمنٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکیں۔ ہمارا ٹول آپ کے مواد کو پڑھتا ہے، سین بہ سین اسٹوری بورڈ بناتا ہے، قدرتی انداز کی نریشن شامل کرتا ہے، اور صفحات کو متحرک ویژولز اور موشن کے ساتھ مزید مؤثر بناتا ہے — یہ سب کچھ یادداشت اور شیئر کیے جانے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔
گھنٹوں کی ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کو چند کلکس سے بدلیں۔ ایک PDF سے مکمل ویڈیو بنائیں اور فوراً ڈسٹری بیوشن کی طرف جائیں۔
بیان، اسکرین پر نظر آنے والا متن، اور موشن پیچیدہ مواد کو سادہ دستاویزات کے مقابلے میں سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے زیادہ آسان بنا دیتے ہیں۔
MP4، سب ٹائٹل فائلیں، اور LMS، YouTube، LinkedIn، Instagram، اور اندرونی کمیونیکیشن کے لیے موزوں عمودی فارمیٹس ایکسپورٹ کریں۔
خودکار اسکرپٹ اور سین کی تخلیق
HeyGen آپ کی PDF دستاویز کو پڑھتا ہے، سرخیاں اور پیراگراف نکالتا ہے، اور اپنی جدید PDF سے AI ویڈیو جنریٹر صلاحیتوں کے ذریعے مواد کو وقت بند مناظر میں تقسیم کرتا ہے۔ PDF کی ہر صفحہ ایک قابلِ مطالعہ، مناسب رفتار والی ویڈیو سلائیڈ بن جاتی ہے تاکہ آپ کا پیغام فطری انداز میں بہے۔
قدرتی آواز جیسی AI نریشن
AI ویژولز اور سیاق و سباق کے مطابق بی رول
خودکار طور پر متعلقہ اور دلکش ویژولز شامل کریں۔ HeyGen آپ کے دستاویز سے خیالات کو واضح کرنے اور اہم ڈیٹا پوائنٹس کو نمایاں کرنے کے لیے تصاویر، آئیکنز اور مختصر کلپس تجویز کرتا ہے۔
بڑے پیمانے پر ترجمہ اور مقامیकरण
کے ساتھ ویڈیو ٹرانسلیٹر، آپ اسکرپٹس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور عالمی ٹریننگ یا مارکیٹنگ مہمات کے لیے مقامی زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز بنا سکتے ہیں، وہ بھی دوبارہ ریکارڈنگ کیے بغیر۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
PDF سے ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں
اپنی PDFs کو زندگی دیں اور انہیں صرف چار آسان مراحل میں شاندار ویڈیوز میں تبدیل کریں۔
فائل کو ڈریگ کریں، URL پیسٹ کریں یا سلائیڈز امپورٹ کریں۔ HeyGen آپ کے پلان کی حد تک ملٹی پیج PDF فائلیں قبول کرتا ہے۔
ایک AI آواز، بصری تھیم، اسپییکٹ ریشو (16:9، 9:16، 1:1)، اور مطلوبہ رفتار منتخب کریں۔ برانڈ کی مستقل مزاجی کے لیے آپ اپنی آواز کی کاپی (voice cloning) بھی کر سکتے ہیں۔
AI سے بنے سین بریک ڈاؤن کا پری ویو دیکھیں، ویژولز تبدیل کریں، آن اسکرین ٹیکسٹ ایڈٹ کریں، یا سادہ زبان میں پرامپٹس دے کر نریشن کو بہتر بنائیں۔
اپنی بیان کردہ ویڈیو کے لیے براڈکاسٹ کے لیے تیار MP4، SRT کیپشنز، اور سوشل میڈیا کے لیے موزوں ورژنز رینڈر کریں۔ ایک لنک شیئر کریں، ویڈیو ایمبیڈ کریں، یا ڈاؤن لوڈ کرکے شائع کریں۔
واضح ہیڈنگز، بلٹ لسٹس اور منطقی حصوں والے دستاویزات سب سے بہتر کنورٹ ہوتے ہیں کیونکہ HeyGen ان ساختی اشاروں سے الگ الگ سین بنا سکتا ہے، جس سے PDF کو ویڈیو میں بدلا جا سکتا ہے۔ سلائیڈ ڈیکس، گائیڈز، مینولز، رپورٹس اور وائٹ پیپرز سبھی اس وقت شاندار نتائج دیتے ہیں جب آپ PDF کو ویڈیو میں کنورٹ کرتے ہیں۔
نہیں۔ قدرتی AI آوازوں کی لائبریری میں سے انتخاب کریں یا اپنی بیان کردہ ویڈیو میں یکساں نریشن کے لیے مختصر سیمپل سے آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) بنائیں۔ اگر آپ اپنی دلکش ویڈیو کی نریشن پر مکمل کنٹرول چاہیں تو آپ اپنی خود کی وائس اوور بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
ویڈیو کی لمبائی آپ کی PDF کی لمبائی اور منتخب کردہ رفتار کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ HeyGen بیانیہ کی رفتار اور سین کی ٹائمنگ کے کنٹرول فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کسی طویل دستاویز کو مختصر خلاصے میں سمیٹ سکیں یا مکمل تفصیلی walkthrough تیار کر سکیں۔
جی ہاں۔ تجویز کردہ تصاویر کو تبدیل کریں، اسکرین پر موجود متن کو ایڈجسٹ کریں، کیپشن کی اسٹائلنگ بدلیں یا ٹائمنگ میں معمولی تبدیلی کریں۔ کسی بھی سین کو ایڈٹ کے بعد دوبارہ جنریٹ کریں، بغیر پورا پروجیکٹ دوبارہ بنانے کے، تاکہ آپ کی دلکش ویڈیو تازہ اور مؤثر رہے۔
جی ہاں۔ HeyGen خودکار طور پر کیپشن بناتا ہے اور متعدد زبانوں میں ترجمہ کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس میں مقامی ویڈیوز کے لیے ہم آہنگ وائس اوورز اور سب ٹائٹل کے وقت کا مکمل ملاپ شامل ہے۔
اعلیٰ معیار کی MP4 ویڈیوز، SRT کیپشنز، تھمب نیل تصاویر، اور سوشل پلیٹ فارمز اور LMS اپ لوڈز کے لیے موزوں عمودی یا اسکوائر ویریئنٹس ایکسپورٹ کریں۔
واٹرمارک کی پالیسی آپ کے HeyGen پلان پر منحصر ہے۔ مفت آزمائش میں واٹرمارک شامل ہو سکتا ہے، جبکہ پیڈ پلانز میں آپ کو بغیر واٹرمارک ایکسپورٹس، زیادہ ریزولوشن اور ایڈوانس فیچرز ملتے ہیں۔
آپ اپنی بنائی ہوئی تمام ویڈیوز اور اثاثوں کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen آپ کے مواد پر کسی قسم کے حقوق کا دعویٰ نہیں کرتا۔ براہ کرم یہ یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی تھرڈ پارٹی میڈیا شامل کریں، وہ مناسب طور پر لائسنس یافتہ ہو۔
آپ کی اپ لوڈز ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں انکرپٹ کی جاتی ہیں۔ انٹرپرائز پلانز میں اضافی کنٹرولز، پرائیویٹ اسٹوریج، اور حساس مواد کے لیے کمپلائنس کے مزید آپشنز فراہم کیے جاتے ہیں۔
