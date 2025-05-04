PDF کو ویڈیو میں تبدیل کرنے والا کنورٹر برائے بیانیہ ویڈیوز

اپنی سلائیڈ ڈیکس، وائٹ پیپرز، مینولز اور رپورٹس کو چند منٹ میں HeyGen کے PDF to video کنورٹر کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں تبدیل کریں۔ بس PDF اپ لوڈ کریں، آواز اور اسٹائل منتخب کریں، اور بغیر کسی ایڈیٹنگ مہارت کے مکمل MP4 حاصل کریں جس میں نیریشن، ویژولز، کیپشنز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس شامل ہوں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
ٹریننگ اور ای-لرننگ

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


پروڈکٹ ڈیموز اور سیلز اینیبلمنٹ

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


مارکیٹنگ اور سوشل مواد

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


اندرونی کمیونیکیشن اور آن بورڈنگ

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

تھوٹ لیڈرشپ اور مواد کو دوبارہ استعمال کرنا

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

PDF سے ویڈیو کے لیے HeyGen کیوں؟

HeyGen آپ کے لیے ٹیکسٹ کو ویڈیو میں بدلنے کے تھکا دینے والے حصوں کو خودکار بناتا ہے تاکہ text to video کے ذریعے آپ کی ٹیمیں لرننگ، مارکیٹنگ اور سیلز اینیبلمنٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکیں۔ ہمارا ٹول آپ کے مواد کو پڑھتا ہے، سین بہ سین اسٹوری بورڈ بناتا ہے، قدرتی انداز کی نریشن شامل کرتا ہے، اور صفحات کو متحرک ویژولز اور موشن کے ساتھ مزید مؤثر بناتا ہے — یہ سب کچھ یادداشت اور شیئر کیے جانے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔

پروڈکشن کا وقت بچائیں

گھنٹوں کی ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کو چند کلکس سے بدلیں۔ ایک PDF سے مکمل ویڈیو بنائیں اور فوراً ڈسٹری بیوشن کی طرف جائیں۔

سمجھ بوجھ اور مشغولیت میں اضافہ کریں

بیان، اسکرین پر نظر آنے والا متن، اور موشن پیچیدہ مواد کو سادہ دستاویزات کے مقابلے میں سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے زیادہ آسان بنا دیتے ہیں۔

کہیں بھی فوراً شائع کریں

MP4، سب ٹائٹل فائلیں، اور LMS، YouTube، LinkedIn، Instagram، اور اندرونی کمیونیکیشن کے لیے موزوں عمودی فارمیٹس ایکسپورٹ کریں۔

خودکار اسکرپٹ اور سین کی تخلیق

HeyGen آپ کی PDF دستاویز کو پڑھتا ہے، سرخیاں اور پیراگراف نکالتا ہے، اور اپنی جدید PDF سے AI ویڈیو جنریٹر صلاحیتوں کے ذریعے مواد کو وقت بند مناظر میں تقسیم کرتا ہے۔ PDF کی ہر صفحہ ایک قابلِ مطالعہ، مناسب رفتار والی ویڈیو سلائیڈ بن جاتی ہے تاکہ آپ کا پیغام فطری انداز میں بہے۔

Script to scene generation.

قدرتی آواز جیسی AI نریشن

Upload an image, add your script, and click generate video. HeyGen handles the rest. Turn photos into stunning videos in seconds with high video quality. This is the ideal image to video tool for those who need quick video creation at scale.

AI narration

AI ویژولز اور سیاق و سباق کے مطابق بی رول

خودکار طور پر متعلقہ اور دلکش ویژولز شامل کریں۔ HeyGen آپ کے دستاویز سے خیالات کو واضح کرنے اور اہم ڈیٹا پوائنٹس کو نمایاں کرنے کے لیے تصاویر، آئیکنز اور مختصر کلپس تجویز کرتا ہے۔

AI visuals

بڑے پیمانے پر ترجمہ اور مقامیकरण

کے ساتھ ویڈیو ٹرانسلیٹر، آپ اسکرپٹس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور عالمی ٹریننگ یا مارکیٹنگ مہمات کے لیے مقامی زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز بنا سکتے ہیں، وہ بھی دوبارہ ریکارڈنگ کیے بغیر۔

motion graphics photos to video

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

PDF سے ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

اپنی PDFs کو زندگی دیں اور انہیں صرف چار آسان مراحل میں شاندار ویڈیوز میں تبدیل کریں۔

مرحلہ 1

اپنی PDF اپ لوڈ کریں

فائل کو ڈریگ کریں، URL پیسٹ کریں یا سلائیڈز امپورٹ کریں۔ HeyGen آپ کے پلان کی حد تک ملٹی پیج PDF فائلیں قبول کرتا ہے۔

مرحلہ 2

آواز، انداز اور دورانیہ منتخب کریں

ایک AI آواز، بصری تھیم، اسپییکٹ ریشو (16:9، 9:16، 1:1)، اور مطلوبہ رفتار منتخب کریں۔ برانڈ کی مستقل مزاجی کے لیے آپ اپنی آواز کی کاپی (voice cloning) بھی کر سکتے ہیں۔

مرحلہ 3

تجویز کردہ اسٹوری بورڈ کا جائزہ لیں

AI سے بنے سین بریک ڈاؤن کا پری ویو دیکھیں، ویژولز تبدیل کریں، آن اسکرین ٹیکسٹ ایڈٹ کریں، یا سادہ زبان میں پرامپٹس دے کر نریشن کو بہتر بنائیں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور ایکسپورٹ کریں

اپنی بیان کردہ ویڈیو کے لیے براڈکاسٹ کے لیے تیار MP4، SRT کیپشنز، اور سوشل میڈیا کے لیے موزوں ورژنز رینڈر کریں۔ ایک لنک شیئر کریں، ویڈیو ایمبیڈ کریں، یا ڈاؤن لوڈ کرکے شائع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

PDF to video کے ساتھ کون سے قسم کے PDF سب سے بہتر کام کرتے ہیں؟

واضح ہیڈنگز، بلٹ لسٹس اور منطقی حصوں والے دستاویزات سب سے بہتر کنورٹ ہوتے ہیں کیونکہ HeyGen ان ساختی اشاروں سے الگ الگ سین بنا سکتا ہے، جس سے PDF کو ویڈیو میں بدلا جا سکتا ہے۔ سلائیڈ ڈیکس، گائیڈز، مینولز، رپورٹس اور وائٹ پیپرز سبھی اس وقت شاندار نتائج دیتے ہیں جب آپ PDF کو ویڈیو میں کنورٹ کرتے ہیں۔


کیا مجھے اپنی آواز خود ریکارڈ کرنی ہوگی؟

نہیں۔ قدرتی AI آوازوں کی لائبریری میں سے انتخاب کریں یا اپنی بیان کردہ ویڈیو میں یکساں نریشن کے لیے مختصر سیمپل سے آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) بنائیں۔ اگر آپ اپنی دلکش ویڈیو کی نریشن پر مکمل کنٹرول چاہیں تو آپ اپنی خود کی وائس اوور بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔


بنائی گئی ویڈیو کتنی لمبی ہوگی؟

ویڈیو کی لمبائی آپ کی PDF کی لمبائی اور منتخب کردہ رفتار کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ HeyGen بیانیہ کی رفتار اور سین کی ٹائمنگ کے کنٹرول فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کسی طویل دستاویز کو مختصر خلاصے میں سمیٹ سکیں یا مکمل تفصیلی walkthrough تیار کر سکیں۔

کیا میں کنورژن کے بعد ویژولز اور ٹیکسٹ میں ترمیم کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ تجویز کردہ تصاویر کو تبدیل کریں، اسکرین پر موجود متن کو ایڈجسٹ کریں، کیپشن کی اسٹائلنگ بدلیں یا ٹائمنگ میں معمولی تبدیلی کریں۔ کسی بھی سین کو ایڈٹ کے بعد دوبارہ جنریٹ کریں، بغیر پورا پروجیکٹ دوبارہ بنانے کے، تاکہ آپ کی دلکش ویڈیو تازہ اور مؤثر رہے۔

کیا کیپشنز اور تراجم شامل ہیں؟

جی ہاں۔ HeyGen خودکار طور پر کیپشن بناتا ہے اور متعدد زبانوں میں ترجمہ کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس میں مقامی ویڈیوز کے لیے ہم آہنگ وائس اوورز اور سب ٹائٹل کے وقت کا مکمل ملاپ شامل ہے۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس دستیاب ہیں؟

اعلیٰ معیار کی MP4 ویڈیوز، SRT کیپشنز، تھمب نیل تصاویر، اور سوشل پلیٹ فارمز اور LMS اپ لوڈز کے لیے موزوں عمودی یا اسکوائر ویریئنٹس ایکسپورٹ کریں۔

کیا مفت ایکسپورٹس پر واٹر مارک ہوتا ہے؟

واٹرمارک کی پالیسی آپ کے HeyGen پلان پر منحصر ہے۔ مفت آزمائش میں واٹرمارک شامل ہو سکتا ہے، جبکہ پیڈ پلانز میں آپ کو بغیر واٹرمارک ایکسپورٹس، زیادہ ریزولوشن اور ایڈوانس فیچرز ملتے ہیں۔

میں جو ویڈیوز بناتا ہوں ان کی ملکیت کس کے پاس ہوتی ہے؟

آپ اپنی بنائی ہوئی تمام ویڈیوز اور اثاثوں کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen آپ کے مواد پر کسی قسم کے حقوق کا دعویٰ نہیں کرتا۔ براہ کرم یہ یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی تھرڈ پارٹی میڈیا شامل کریں، وہ مناسب طور پر لائسنس یافتہ ہو۔

میری PDF فائل کا مواد کتنا محفوظ ہے؟

آپ کی اپ لوڈز ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں انکرپٹ کی جاتی ہیں۔ انٹرپرائز پلانز میں اضافی کنٹرولز، پرائیویٹ اسٹوریج، اور حساس مواد کے لیے کمپلائنس کے مزید آپشنز فراہم کیے جاتے ہیں۔

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

