اپنا آئیڈیا ٹائپ کریں، جنریٹ پر کلک کریں، اور جتنی تیزی سے آپ سوچتے ہیں اس سے بھی جلدی ٹیکسٹ سے شیئر کے لیے تیار ویڈیو حاصل کریں۔ نہ کیمرہ درکار، نہ ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، نہ ہی پروڈکشن کی مہارت۔ بس ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں، ایڈٹ کریں یا فوراً شیئر کر دیں۔
ٹیکسٹ سے ویڈیو کے ساتھ پروفیشنل ویڈیو پروڈکشن کو وسعت دیں، کیمرہ درکار نہیں
متن کو تیزی سے دلکش ویڈیو کنٹینٹ میں بدلیں۔ بس اپنا اسکرپٹ درج کریں، ایک حقیقی جیسے اواتار (یا اپنا ڈیجیٹل جڑواں) منتخب کریں، اور متعدد زبانوں میں اسٹوڈیو معیار کی AI وائس اوورز بنائیں۔
شوٹنگ، اداکاروں اور مہنگی دوبارہ ریکارڈنگ کے جھنجھٹ سے نجات پائیں۔ چاہے آپ اسے ٹیکسٹ کو ویڈیو میں بدلنے کے لیے آل اِن ون ٹول کے طور پر استعمال کریں یا اپنے پسندیدہ ایڈیٹر کے لیے A-roll بنانے کے لیے، HeyGen آپ کے لیے تیار ہے۔
صرف ایک پرامپٹ سے مکمل ویڈیوز بنائیں۔ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ درکار نہیں۔ بس اپنا آئیڈیا یا موضوع پیسٹ کریں، پرامپٹ لکھیں، اور Video Agent آپ کے ذاتی ڈائریکٹر کی طرح اسکرپٹنگ، اسٹوری بورڈنگ اور اینیمیشن کے ساتھ چند منٹوں میں مکمل ویڈیو تیار کر دیتا ہے۔
سین کی تخلیق اور B-Roll کو خودکار بنائیں۔ بلاگ پوسٹس، PDFs یا URLs کو فوراً دلکش ٹیکسٹ ٹو ویڈیو کہانیوں میں تبدیل کریں۔ AI آپ کے متن کو سینز میں بدلتا ہے، متعلقہ B-Roll اور لے آؤٹس منتخب کرتا ہے، اور اواتار کو ہم آہنگ کرتا ہے، جس سے آپ صرف ایک کلک میں تیار شدہ پروڈکٹ تک 80% راستہ طے کر لیتے ہیں۔
AI سے منتخب کردہ ویژولز اور متحرک کہانی سنانا۔ روایتی جامد ویڈیو ٹیمپلیٹس سے آگے بڑھیں۔ Video Agent ذہانت کے ساتھ اسٹاک فوٹیج منتخب کرتا ہے، AI تصاویر بناتا ہے، اور آپ کے مخصوص اسکرپٹ کے مطابق انفوگرافکس تخلیق کرتا ہے، تاکہ ہر شارٹ کلپ آپ کے پیغام کے لیے منفرد اور بصری طور پر موزوں محسوس ہو۔
آپ کا ہمیشہ دستیاب پروڈکشن اسسٹنٹ۔ سوشل میڈیا شارٹس، مارکیٹنگ اثاثے، اور ٹریننگ ویڈیوز بڑی تعداد میں، بہت کم لاگت پر تیار کریں۔ اپنی ویڈیو پروڈکشن کو ہفتے میں ایک ویڈیو سے بڑھا کر روزانہ پبلشنگ تک لے جائیں، وہ بھی بغیر پروڈکشن ٹیم ہائر کیے یا ایڈیٹر میں گھنٹوں ضائع کیے بغیر۔
Text to Video AI کے ساتھ بہترین نتائج کیسے حاصل کریں
HeyGen سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، Video Agent کی رفتار کو AI Studio کی درستگی کے ساتھ ملائیں۔ AI کا استعمال کرتے ہوئے اپنا "پہلا ڈرافٹ" بنائیں (مناظر، B-roll، اور اسکرپٹ)، پھر پروفیشنل معیار کے لیے آؤٹ پٹ کو بہتر بنائیں۔
خالی صفحہ چھوڑ دیں۔ Video Agent استعمال کریں تاکہ ایک سادہ پرامپٹ یا URL کو فوراً ایک مکمل ڈرافٹ میں بدلیں، جس میں خودکار طور پر تیار کردہ اسکرپٹ اور B-roll شامل ہو، اور آپ کو 80% تک کام مکمل حالت میں مل جائے۔
اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے کوئی اسٹاک اواتار منتخب کریں یا اپنا ڈیجیٹل ٹوئن استعمال کریں۔ انہیں لائبریری سے کسی حقیقی جیسی آواز کے ساتھ جوڑیں، یا بالکل مستند انداز میں پیش کرنے کے لیے اپنی خود کی آڈیو اپ لوڈ کریں۔
اپنے ڈرافٹ کو AI اسٹوڈیو میں کھولیں تاکہ ہر چیز پر باریک سطح کا کنٹرول حاصل ہو سکے۔ عام B-roll کی جگہ اپنی برانڈ کی ویڈیوز اور اثاثے استعمال کریں، اسکرپٹ کی رفتار کو ایڈجسٹ کریں، اور لے آؤٹ کو اس وقت تک بہتر بنائیں جب تک یہ آپ کے وژن سے مکمل طور پر مطابقت نہ اختیار کر لے۔
ویڈیو ترجمہ کے ساتھ فوراً اپنی پہنچ کو بڑھائیں۔ اپنی حتمی ویڈیو کو خودکار طور پر 175+ زبانوں میں ڈب کریں، جبکہ اپنے اواتار کی اصل آواز کے لہجے اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کو مکمل طور پر برقرار رکھیں۔
Text to Video کے ذریعے اسکرپٹس کو پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں
HeyGen کا AI ویڈیو جنریٹر جو ٹیکسٹ سے کام کرتا ہے، پروڈکشن کے عمل کو خودکار بناتا ہے اور آپ کے اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار کی ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے جن میں مستقل اواتار، وائس اوورز اور ویژولز شامل ہوں۔ کسی کیمرے یا ٹیم کی ضرورت نہیں۔
انتہائی حقیقی AI آواز اور ترجمہ
ایسے وائس اوور بنائیں جو جذبات کی باریکیوں کو بھی ظاہر کریں، یا مستند نریشن کے لیے اپنی ہی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں۔ خودکار طور پر 175+ زبانوں میں ترجمہ اور ڈبنگ کریں تاکہ بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے عالمی مارکیٹس تک پہنچ سکیں۔
بڑی تعداد میں یکساں مواد
سینکڑوں ویڈیوز میں اپنی برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھیں۔ کسٹم اواتار اور تیار شدہ ٹیمپلیٹس محفوظ کریں تاکہ روزانہ سوشل میڈیا کنٹینٹ، ٹریننگ ماڈیولز یا ذاتی نوعیت کے آؤٹ ریچ پیغامات چند منٹوں میں بنائیں، دنوں میں نہیں۔
B-Roll اور بصری مواد بنائیں
اسٹاک فوٹیج تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ AI آپ کے متن کا تجزیہ کر کے خودکار طور پر ایسا متعلقہ بی رول، تصاویر اور اینیمیشنز بناتی یا منتخب کرتی ہے جو آپ کی کہانی سے مطابقت رکھتے ہیں، جس سے آپ کا ورک فلو تیز ہو جاتا ہے۔
ملٹی پلیٹ فارم ایکسپورٹ (4K)
ویڈیوز کو MP4 فارمیٹ میں 4K ریزولوشن تک ایکسپورٹ کریں۔ مواد کو آسانی سے عمودی (TikTok/Reels) یا افقی (YouTube/LMS) ویو کے لیے ریفارمیٹ کریں تاکہ ہر چینل پر زیادہ سے زیادہ رسائی حاصل ہو سکے۔
100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، سادگی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید Text to Video AI پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
ٹیکسٹ کو ویڈیو میں کیسے تبدیل کریں
اپنے الفاظ سے اپنے متن کو زندگی دیں اور AI ٹیکسٹ ٹو ویڈیو جنریٹر کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے مواد کو ایک شاندار، پروفیشنل ویڈیو میں بدل دے۔
سب سے پہلے اپنا متن درج کریں یا کوئی دستاویز اپ لوڈ کریں۔ AI آپ کے خیالات کو مناظر میں منظم کرتا ہے۔
متنوع، حقیقی نظر آنے والے اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنا خود کا ڈیجیٹل ٹوئن بنائیں۔ ایسی AI آواز منتخب کریں جو آپ کے لہجے اور برانڈ سے میل کھاتی ہو، یا مستند انداز میں پیش کرنے کے لیے وائس کلوننگ کے ذریعے اپنی آواز کی کاپی بنائیں۔
تصاویر، ٹیمپلیٹس، سب ٹائٹلز یا بیک گراؤنڈ میوزک شامل کریں۔ اوورلے کو اینیمیٹ کریں، ہر سین کو ایڈٹ کریں، اور حسبِ ضرورت انٹرفیس کے ذریعے بغیر کسی تکنیکی مہارت کے انداز اور تاثر کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔
اپنی mp4 فائل ایکسپورٹ کریں اور اسے فوراً اپنی ویب سائٹ، سوشل پلیٹ فارمز یا لرننگ سسٹمز پر شیئر کریں۔ TikTok یا Instagram Reels کے لیے عمودی (vertical) فارمیٹ منتخب کریں، یا YouTube کے لیے افقی (landscape) فارمیٹ استعمال کریں۔
HeyGen ایک AI ویڈیو جنریٹر اور ٹیکسٹ ٹو ویڈیو AI ٹول ہے جو صارفین کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ٹیکسٹ سے ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ جنریٹو AI اور جدید AI ماڈلز سے چلتا ہے جو پیشہ ورانہ معیار کے نتائج فراہم کرتے ہیں۔
نہیں۔ پلیٹ فارم اس طرح بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی ویڈیوز بنا سکے۔ AI ٹائمنگ، رفتار، ویژولز اور رینڈرنگ خود سنبھالتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کنٹرول پسند کرتے ہیں تو آپ AI اسٹوڈیو میں مناظر کو خود سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ اپنی آواز کو AI وائس کلوننگ کے لیے اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا برانڈڈ یا ذاتی موجودگی کے لیے ایک کسٹم اواتار بنا سکتے ہیں۔
زیادہ تر ویڈیوز چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں، یہ ویڈیو کی لمبائی اور کسٹمائزیشن پر منحصر ہے۔
HeyGen بہترین مفت ٹیکسٹ ٹو ویڈیو AI جنریٹر ہے کیونکہ یہ کسی بھی اسکرپٹ کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیو میں بدل دیتا ہے، اور پلیٹ فارم خودکار طور پر آواز، ویژولز اور ایڈیٹنگ سب سنبھال لیتا ہے۔ آپ کو کیمروں یا ایڈیٹنگ کی مہارت کے بغیر ہی اعلیٰ معیار کے نتائج ملتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ 175 سے زائد زبانوں میں نیا مواد بنا سکتے ہیں اور موجودہ ویڈیوز کا فوراً ترجمہ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ اپنی ویڈیوز کو مارکیٹنگ، ٹریننگ، سوشل میڈیا، اشتہارات اور کلائنٹ پروجیکٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ صرف ٹیکسٹ سے براہِ راست پروفیشنل معیار کی AI سے بنی ویڈیوز تیار کریں۔ چاہے آپ ٹریننگ میٹیریلز بنا رہے ہوں، مارکیٹنگ کنٹینٹ تیار کر رہے ہوں یا ایکسپلینر ویڈیوز، HeyGen کی AI ہر بار ہموار پروڈکشن اور شاندار نتائج کو یقینی بناتی ہے۔
بالکل۔ HeyGen کے ساتھ ٹریننگ ویڈیوز اور ویڈیو مواد بنانا بے حد آسان ہے۔ بس اپنے آئیڈیا کو ایک پرامپٹ کی صورت میں بیان کریں، اپنا اواتار منتخب کریں، اور باقی کام AI پر چھوڑ دیں۔
جی ہاں۔ ایکسپورٹ کے آپشنز میں HD (1080p) اور 4K ریزولوشن شامل ہیں، جس سے آپ کی ویڈیوز پروفیشنل اور عوامی استعمال کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پر موزوں رہتی ہیں۔
جی ہاں! HeyGen صارفین کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ آڈیو کو ویڈیو میں تبدیل کریں، جس میں وائس ریکارڈنگز کو AI اواتارز، کیپشنز اور ڈائنامک ویژولز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بس اپنی آڈیو فائل اپ لوڈ کریں، ویڈیو اسٹائل منتخب کریں اور AI کو چند منٹ میں ایک پروفیشنل ویڈیو بنانے دیں۔
آپ MP4 کو HD یا 4K میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور عمودی، مربع یا لینڈ اسکیپ لے آؤٹس میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔
HeyGen ترجیح دیتی ہے سکیورٹی کو، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اواتار اور تخلیق کی گئی ویڈیوز اخلاقی رہنما اصولوں کے مطابق ہوں۔ شفافیت، صارف کی رضامندی، اور ذمہ دار AI ڈیولپمنٹ وہ اہم عوامل ہیں جو اخلاقی AI ویڈیو جنریشن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
