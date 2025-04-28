اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)
HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر، AI اواتار جنریٹر، اور AI ترجمہ و لوکلائزیشن ٹولز کے بارے میں ہر وہ چیز دریافت کریں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ HeyGen، جو بہترین AI ویڈیو جنریٹر ہے، کی پوری صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے گہرائی میں جائیں۔
HeyGen کے بارے میں
HeyGen ایک آن لائن ویڈیو ٹول ہے جس میں بلٹ اِن بولنے والے AI اواتار موجود ہیں جو روایتی ویڈیو فلم بندی اور ایڈیٹنگ کی مہنگی رکاوٹیں ختم کرکے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو آزاد کرتے ہیں۔
ایک اواتار منتخب کریں، وہ اسکرپٹ ٹائپ کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور 'submit' پر کلک کریں تاکہ چند منٹوں میں ایک بہترین spokesperson ویڈیو بنائیں!
آپ کو PC پر HeyGen کے ساتھ بہتر تجربہ ملے گا، لیکن ہم نے موبائل صارفین کے لیے خاص پیج بنایا ہے تاکہ وہ ویڈیو ڈیمو بنا سکیں۔
قیمتیں
HeyGen انفرادی صارفین کے لیے 3 بنیادی پلان پیش کرتا ہے۔ Free $0/ماہ پر (3 ویڈیوز، 720p)۔ Creator $29/ماہ پر (لامحدود ویڈیوز، 1080p)۔ Pro $99/ماہ پر (4K ایکسپورٹ، 10x پریمیئم استعمال)۔ ٹیموں کے لیے، Business $149/ماہ سے شروع ہوتا ہے، ہر اضافی سیٹ کے لیے $20 اضافی۔
Creator کی قیمت $29/ماہ ہے اور اس میں لامحدود ویڈیوز، 1080p ایکسپورٹ، 175+ زبانیں، اور آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) شامل ہیں۔ Pro کی قیمت $99/ماہ ہے، جس میں 4K ایکسپورٹ، تیز تر پروسیسنگ، اور 10 گنا زیادہ پریمیئم استعمال شامل ہے۔ یہ اپ گریڈ بنیادی طور پر اسکیل اور آؤٹ پٹ کوالٹی میں بہتری پر فوکس کرتا ہے، جس سے ریزولوشن میں تقریباً 300% اضافہ ہوتا ہے (1080p → 4K)۔
انفرادی صارفین عام طور پر بنیادی سے لے کر ایڈوانس ویڈیو تخلیق کے لیے Free ($0/mo) یا Creator ($29/mo) سے شروع کرتے ہیں۔ کاروبار Business پلان کے ساتھ اسکیل کرتے ہیں جو $149/mo + $20/seat پر دستیاب ہے اور اس میں تعاون، مرکزی بلنگ، اور ملٹی یوزر ورک فلو شامل ہوتے ہیں۔ Enterprise بڑے پیمانے پر آپریشنز کے لیے کسٹم پرائسنگ پیش کرتا ہے، جس میں لامحدود ویڈیوز اور دورانیے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔
API کی قیمتیں
آپ $5 سے شروع کر سکتے ہیں (100% pay-as-you-go)۔ کوئی ماہانہ معاہدہ نہیں۔ لاگت براہِ راست آپ کے استعمال کے مطابق بڑھتی یا گھٹتی ہے، جس سے انفرادی صارفین اور چھوٹی ٹیموں کے لیے ابتدائی خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
Pay-As-You-Go کی قیمت $5 سے شروع ہوتی ہے (0% فکسڈ لاگت) اور اس میں بنیادی APIs شامل ہیں جیسے ویڈیو جنریشن اور TTS۔ انٹرپرائز پلان میں کسٹم پرائسنگ (متغیر ڈسکاؤنٹ ریٹس)، ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ، اور ایڈوانسڈ APIs شامل ہوتے ہیں۔ اس سے اسکیل ایبلٹی بڑھتی ہے اور زیادہ استعمال کی صورت میں فی یونٹ لاگت کم ہو جاتی ہے۔
سیکیورٹی اور کمپلائنس
SOC 2 Type II اور GDPR کے مطابق۔ عالمی مارکیٹس میں انٹرپرائز سطح کے ڈیٹا کے تحفظ اور ریگولیٹری تقاضوں سے ہم آہنگی کو یقینی بناتا ہے۔
رول پر مبنی ایکسس کنٹرولز کے ساتھ انکرپٹڈ انفراسٹرکچر۔ 100% ڈیٹا نجی رہتا ہے اور AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جس سے ڈیٹا کے ایکسپوژر کا رسک 0% تک کم ہو جاتا ہے۔
HeyGen رضامندی، اواتار کے استعمال اور مواد کی تخلیق کے بارے میں سخت رہنما اصول پر عمل کرتا ہے۔ صارفین کا 100% ڈیٹا ماڈل ٹریننگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور بلٹ اِن حفاظتی اقدامات غیر مجاز مشابہت یا گمراہ کن مواد جیسے غلط استعمال کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر ذمہ دار، شفاف اور ضابطوں کے مطابق AI ویڈیو پروڈکشن یقینی بنتی ہے۔
AI ویڈیو جنریٹر
HeyGen پر ویڈیو کینوس بنانے کے تین طریقے ہیں
آپشن 1: بالکل نئے سرے سے۔ ویب ایپلیکیشن کے اوپر دائیں کونے میں موجود '+Create Video' بٹن پر ماؤس لے جائیں۔ آپ کو عمودی اور افقی ویڈیوز کے مختلف آپشنز نظر آئیں گے۔
آپشن 2: ٹیمپلیٹ سے۔ ہماری ویڈیو ٹیمپلیٹس کی لائبریری براؤز کریں، اپنی ضرورت کے مطابق ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اور '+ Use this Template' بٹن پر کلک کریں۔
آپشن 3: اواتار سے۔ ہمارے اواتارز کی فہرست براؤز کریں اور اپنی پسند کا AI اواتار منتخب کریں۔ صفحہ ایک ونڈو کھولے گا جو آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے پرامپٹ کرے گا۔
ہر سین میں ایک کردار کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ مختلف سینز میں مختلف اواتار استعمال کرکے متعدد اواتار شامل کر سکتے ہیں۔
ٹرانزیشن ایفیکٹ صرف دو مناظر کے جوڑ پر نظر آئے گا۔ منظر کے اوپر دائیں کونے میں موجود '...' بٹن پر کلک کریں، اور آپ ایفیکٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
HeyGen خودکار طور پر ویڈیو ڈرافٹ محفوظ کر لے گا، اور آپ اسے 'video' ٹیب کے 'draft' سیکشن میں تلاش کر سکتے ہیں۔
اوپر دائیں کونے میں موجود 'Submit' بٹن پر کلک کریں، ویڈیو جنریشن کے لیے بھیج دی جائے گی۔ آپ اس کی پیش رفت 'Video' ٹیب میں چیک کر سکتے ہیں۔
جب ویڈیو بن جائے، تو آپ 'My Video' ٹیب میں 'download' بٹن پر کلک کر کے ویڈیو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ نے ابھی تک اپنی ویڈیو جمع نہیں کرائی، تو ایڈیٹنگ اسکرین کے اوپر ایک ری ڈو (re-do) والا تیر کا ٹیب ہوتا ہے۔ اس پر کلک کریں تاکہ آپ اپنی پچھلی کارروائی کو واپس لے سکیں۔ جب آپ کی ویڈیو کامیابی سے جمع ہو جائے، تو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی ایک کلون بنانی ہوگی۔ 'My Video' ٹیب میں جائیں، مطلوبہ ویڈیو پر '...' بٹن منتخب کریں، اور پھر 'Duplicate' پر کلک کریں۔
یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنی ویڈیوز پروسیس ہو رہی ہیں۔ جب بہت سے صارفین ایک ہی وقت میں ویڈیوز جمع کر رہے ہوں تو اس میں معمول سے کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ پیڈ پلان استعمال کرنے والے صارفین کو ترجیحی پروسیسنگ ٹائم ملتا ہے۔ اگر اس میں غیر معمولی طور پر زیادہ وقت لگے یا کوئی خرابی پیش آئے تو براہ کرم 'help' بٹن کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔
AI اواتار جنریٹر
کسٹم اواتار خودکار طور پر بنائے جاتے ہیں اور صرف چند منٹ لیتے ہیں! اسٹوڈیو اواتار، جو ہماری ٹیم کی جانب سے پیشہ ورانہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، شروع سے آخر تک زیادہ سے زیادہ 7 دن لے سکتا ہے۔
آپ کے اواتار کو آپ کی اسکرپٹ پڑھتے ہوئے اینیمیٹ کرنے کے لیے AI کو آپ کی ویڈیو کو پروسیس کر کے بنانا ہوگا۔ آپ آڈیو کا پری ویو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اواتار کی لب کی ہم آہنگی اور حرکات جیسے نتائج دیکھنے کے لیے، آپ کو پہلے اپنی ویڈیو پروسیسنگ کے لیے جمع کرانی ہوگی۔
انٹرپرائز
175+ زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے اور پروڈکشن کی رفتار میں 10 گنا اضافہ اور ویڈیو کی گنجائش میں 100٪ اضافہ ممکن بناتا ہے۔ بڑے پیمانے پر کام خودکار لوکلائزیشن، دوبارہ استعمال کے قابل ٹیمپلیٹس، اور مرکزی ورک اسپیس مینجمنٹ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔