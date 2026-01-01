لرننگ کورسز بنائیں اور دنیا بھر کے سامعین تک پہنچیں

چاہے آپ آن لائن لرننگ کورسز، لیکچرز، ٹیوٹوریلز یا موٹیویشنل پیغامات بنا رہے ہوں، HeyGen کا AI ویڈیو میکر پروفیشنل اور دلکش ویڈیوز بنانے کے عمل کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ یہ AI ویڈیوز دنیا بھر کے ناظرین کو متوجہ کرتی ہیں اور دیرپا اثر پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

HeyGen ویڈیو میں بولتی ہوئی خاتون، اسکرین پر کورس کا تعارفی حصہ اور ابواب کی چیک لسٹ اوورلے کے طور پر موجود ہیں
فائدے اور قدر

مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ذریعے کورس بنانے کے عمل کو زیادہ مؤثر، وسیع پیمانے پر اور آسان بنائیں

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

دیکھیے کہ L&D پروفیشنلز کس طرح AI ویڈیو کریئیٹر ٹولز کے ساتھ لرننگ کنٹینٹ کو تبدیل کرتے ہیں

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

“ہمیں معلوم تھا کہ صرف تحریری مواد فراہم کرنا ہمارے پارٹنرز کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے مؤثر نہیں ہوگا۔ HeyGen کے اواتارز استعمال کر کے ہم ایسا مواد بنا سکے جو معلوماتی، دلچسپ اور انٹرایکٹو ہو۔ اس سے سیکھنے کا عمل کہیں زیادہ متحرک تجربہ بن جاتا ہے۔”

جان سنکینسکی

مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر، TechMix میں

HeyGen کے ساتھ آن لائن لرننگ کورسز کیسے بنائیں

  1. اپنی ضرورت کے مطابق بہترین لرننگ ٹیمپلیٹ تلاش کریں

آن لائن لرننگ کورسز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے مختلف حسبِ ضرورت ٹیمپلیٹس براؤز کریں۔ چاہے آپ لیکچر، ٹیوٹوریل یا موٹیویشنل ٹاک بنا رہے ہوں، ایسا لے آؤٹ منتخب کریں جو آپ کے تدریسی انداز سے مطابقت رکھتا ہو۔ بغیر کسی رکاوٹ کے برانڈنگ کے لیے فوراً اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں۔

  1. اپنی گفتگو، اواتار، اور بیک گراؤنڈ شامل کریں
  1. اپنی AI ویڈیو کو حسبِ منشا بنائیں
  1. اضافی ڈیزائن عناصر کے ساتھ تخلیقی بنیں
  1. اپنی حتمی ویڈیو جمع کرائیں

عمومی سوالات

میں HeyGen کے AI کورس کریئیٹر کے ساتھ میں کس قسم کا لرننگ کنٹینٹ بنا سکتا ہوں؟

آپ اس پلیٹ فارم کی AI خصوصیات کی بدولت متنوع لرننگ مواد تیار کر سکتے ہیں—ویڈیو لیکچرز، ٹیوٹوریلز، موٹیویشنل ویڈیوز اور بہت کچھ۔

کیا میں آن لائن کورسز کے لیے HeyGen جیسے AI کورس کریئیٹر کا استعمال کر سکتا ہوں؟

بالکل۔ چاہے بات e-learning پلیٹ فارمز کی ہو، ملازمین کی ٹریننگ کی، یا کلاس روم کے ماحول کی، HeyGen آپ کو ایسی دل چسپ ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے جو سیکھنے والوں کی توجہ برقرار رکھتی ہیں۔

تعلیمی ویڈیوز کے لیے AI اواتار کیسے کام کرتے ہیں؟

ہمارے AI اواتار ورچوئل پریزنٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، جن میں حقیقی چہرے کے تاثرات اور ہم آہنگ lip-syncing شامل ہوتی ہے۔ آپ پہلے سے بنے ہوئے اواتار میں سے انتخاب کر سکتے ہیں یا اپنا خود کا اواتار بنا سکتے ہیں۔

کیا HeyGen میری لرننگ ویڈیوز کا ترجمہ کر کے انہیں عالمی ناظرین کے لیے موزوں بنا سکتا ہے؟

جی ہاں، اپنی ویڈیوز کو 170+ زبانوں میں ترجمہ کرنا تیز اور بالکل سیدھا سادہ ہے، اور یہ سب HeyGen کی جدید لوکلائزیشن فیچرز کی بدولت ممکن ہے۔

کیا HeyGen ان نئے صارفین کے لیے موزوں ہے جن کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں؟

بالکل۔ HeyGen استعمال میں آسان ہے، جو ٹیمپلیٹس اور سادہ، سمجھ آنے والی ایڈیٹنگ فراہم کرتا ہے تاکہ نئے صارفین بھی بآسانی نفیس، پروفیشنل ویڈیوز بنا سکیں۔

روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen آپ کا وقت کیسے بچاتا ہے؟

روایتی ویڈیو پروڈکشن میں عموماً ایک ٹیم کی خدمات لینا، شوٹنگ کرنا اور کئی بار ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزرنا شامل ہوتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ، آپ چند منٹوں میں پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں — یہ اُن اساتذہ کے لیے بہترین ہے جو تیزی سے تیار شدہ مواد چاہتے ہیں۔

کیا میں اپنی ویڈیوز کی شکل و صورت اور انداز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

بالکل۔ آپ پس منظر، گرافک عناصر، فونٹس اور رنگ اس طرح منتخب کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی برانڈنگ یا کورس کے انداز سے ہم آہنگ ہوں۔

لائیو ویڈیو کے مقابلے میں AI اواتار استعمال کرنے کے کیا فوائد ہیں؟

AI اواتارز کی بدولت کیمرے پر آنے، دوبارہ شوٹنگ کرنے یا طویل ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ آپ کے مواد کو مستقل مزاجی کے ساتھ بڑے پیمانے پر بڑھانے کے لیے بہترین ہیں۔

میں اپنی لرننگ کورسز کے لیے HeyGen کے ساتھ کیسے شروع کروں؟

بس سائن اپ کریں، کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا بالکل نئے سرے سے شروع کریں، اپنا اواتار چنیں اور اپنی اسکرپٹ اپ لوڈ کریں۔ ہمارا آسان اور صارف دوست انٹرفیس آپ کو ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

HeyGen کون سے ویڈیو ایکسپورٹ فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے؟

HeyGen متعدد ویڈیو ایکسپورٹ فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے YouTube جیسے پلیٹ فارمز یا آپ کے اندرونی سسٹمز میں مواد شیئر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

کیا HeyGen چھوٹے کاروباروں یا انفرادی اساتذہ کے لیے سستی ہے؟

جی ہاں، لچکدار پرائسنگ پلانز اکیلے اساتذہ سے لے کر بڑی انٹرپرائزز تک سب کے لیے موزوں ہیں۔

کیا میں HeyGen کو استعمال کرکے انٹرایکٹو لرننگ تجربات بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں، HeyGen کی جدید خصوصیات انٹرایکٹو عناصر جیسے کوئزز یا برانچنگ سیناریوز کو سپورٹ کرتی ہیں، جس سے آپ کے لرنرز کے لیے زیادہ ذاتی نوعیت کا تجربہ بنتا ہے۔

