تیز ویڈیو تخلیق کے لیے اسکرپٹ سے ویڈیو AI

اپنی اسکرپٹ کو مکمل AI ویڈیو میں بدلیں جس میں سنیماٹک مناظر، قدرتی انداز کی نریشن، موشن ڈیزائن اور فریم کے مطابق درست ٹائمنگ ہو۔ HeyGen کا script to video AI کیمروں، اسٹوڈیوز، ایڈیٹرز اور پروڈکشن کی تاخیر کو ختم کرتا ہے تاکہ آپ کی ٹیم بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکے۔

دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اسکرپٹ سے ویڈیو AI کے استعمالات

مختلف صنعتوں کی ٹیمیں HeyGen کا استعمال کرتی ہیں تاکہ اسکرپٹس اور پرامپٹس کی صورت میں موجود متن کو مؤثر ویڈیوز میں تبدیل کیا جا سکے۔ آن بورڈنگ سے لے کر مارکیٹنگ تک، HeyGen اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کا اسکرپٹ کم سے کم جھنجھٹ کے ساتھ ویڈیو کے لیے تیار ہو جائے۔


ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز

اپنے SOPs، HR دستاویزات اور اندرونی گائیڈ لائنز کو واضح، مرحلہ وار ٹریننگ ویڈیوز میں تبدیل کریں، تاکہ ہر ٹیم میں ایک جیسا اور مستقل انداز میں مواد پہنچایا جا سکے۔

مارکیٹنگ ایکسپلینرز اور پروڈکٹ ڈیموز

اپنے میسیجنگ اسکرپٹس یا فیچر بریک ڈاؤنز کو صاف ستھری پروموشنل ویڈیوز میں تبدیل کریں جو فوائد، عمومی سوالات (FAQs)، اور اہم پروڈکٹ تفصیلات کو نمایاں کریں۔

تعلیمی ماڈیولز اور تدریسی مواد

گھنی معلومات یا طویل وضاحتوں کو آسانی سے سمجھ آنے والے اسباق میں تبدیل کریں، ڈیجیٹل لرننگ اور کورس بنانے کے لیے AI اسکرپٹ ٹو ویڈیو ٹول استعمال کرتے ہوئے۔

سوشل میڈیا مواد اور مختصر پیغامات

اعلانات، تھوٹ لیڈرشپ اسکرپٹس، کہانی سنانے والے پرامپٹس اور ہفتہ وار اپ ڈیٹس سے ایسی کلپس بنائیں جو اسکرول روک دیں، وہ بھی مفت اسکرپٹ ٹو ویڈیو ٹول کے ساتھ۔

اسکرپٹ سے ویڈیو بنانے کے لیے HeyGen بہترین انتخاب کیوں ہے

HeyGen روایتی ویڈیو پروڈکشن کی جگہ ایک تیز ورک فلو فراہم کرتا ہے جو تحریری مواد کو صاف ستھری، فوراً شیئر کرنے کے قابل ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ چاہے آپ کو تیزی سے بننے والی explainer ویڈیوز، اندرونی اپ ڈیٹس، یا بڑے پیمانے پر ٹریننگ کنٹینٹ درکار ہو، HeyGen آپ کو متن سے ویڈیو تک واضح اور مستقل انداز میں پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔

بغیر شوٹنگ کے اسٹوڈیو معیار کی ویڈیوز بنائیں

HeyGen کی مدد سے کیمروں، ریکارڈنگ سیشنز یا پیچیدہ سافٹ ویئر کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ بس اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں اور فوراً اسے ایک پروفیشنل ویڈیو میں بدلیں جس میں ڈائنامک سینز، ہموار ٹرانزیشنز اور صاف ستھری فارمیٹنگ ہو — جو explainer ویڈیوز، ٹیوٹوریلز، پروڈکٹ walkthroughs اور آن بورڈنگ کنٹینٹ کے لیے بالکل موزوں ہے۔

ہر انداز سے میل کھائیں، AI آوازوں، اسٹائلز اور فارمیٹس کے ساتھ

چاہے آپ تعلیمی مواد بنا رہے ہوں، کارپوریٹ میسیجنگ تیار کر رہے ہوں یا سوشل میڈیا کے لیے تیار کلپس، HeyGen آپ کو قدرتی AI وائس اوورز، مختلف بصری اسٹائلز اور لچک دار ٹیمپلیٹس فراہم کرتا ہے تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو اپنے لہجے، ناظرین اور برانڈ شناخت کے مطابق بنا سکیں۔

تیزی کے ساتھ مواد کی تیاری کو وسعت دیں

لمبی اسکرپٹس، کئی ابواب پر مشتمل اسباق، باقاعدہ اپ ڈیٹس، اور ہائی والیوم کنٹینٹ ورک فلو سے چند منٹوں میں ویڈیوز بنائیں۔ HeyGen خودکار طور پر سینز اور لے آؤٹ تیار کرتا ہے تاکہ آپ مزید ویڈیوز بنا سکیں — بغیر اضافی پروڈکشن ٹائم یا اضافی وسائل کے۔

متعدد زبانوں میں AI وائس اوورز

قدرتی AI آوازوں میں سے انتخاب کریں جن میں واضح رفتار، جذباتی لہجہ اور دنیا بھر کی زبانوں اور لہجوں کی سپورٹ موجود ہو۔ انہیں حقیقت کے قریب AI اواتارز کے ساتھ جوڑیں تاکہ آپ کو اسکرین پر پیشہ ورانہ پریزنٹرز مل سکیں۔

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand.

خودکار مناظر کے ساتھ متحرک ویژولز

HeyGen خودکار طور پر آپ کی اسکرپٹ کو مناظر میں تقسیم کرتا ہے اور انہیں ایسے لےآؤٹس، گرافکس اور بصری ساختوں کے ساتھ جوڑتا ہے جو آپ کے پیغام کو مضبوط بناتے ہیں۔ آپ images to video میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ بصری کہانی کو مزید متحرک بنایا جا سکے۔

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

حسبِ ضرورت لےآؤٹس اور برانڈنگ

رنگ، پس منظر، موشن ڈیزائن، اسپیکٹ ریشوز اور آن اسکرین عناصر کو تیزی سے ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کی ویڈیو آپ کے برانڈ کے مطابق ہو جائے۔

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

تیز تر ترامیم کے لیے سادہ ایڈیٹنگ ٹولز

لائنیں تبدیل کریں، ویژولز بدلیں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں یا اسٹائلز میں تبدیلی کریں، وہ بھی ٹائم لائن کو چھوئے بغیر۔ چند سیکنڈز میں ہائی کوالٹی ویڈیوز ایکسپورٹ کریں۔

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف میڈیمز کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, کو فاؤنڈر
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI اسکرپٹ ٹو ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

HeyGen آپ کے لیے ٹیکسٹ ان پٹ سے تیار شدہ ویڈیو آؤٹ پٹ تک کا پورا عمل آسان بناتا ہے، دیکھیے یہ کیسے کام کرتا ہے۔

مرحلہ 1

اپنا اسکرپٹ AI اسکرپٹ ٹو ویڈیو ٹول میں پیسٹ کریں

اپنا متن اپ لوڈ کریں یا پیسٹ کریں۔ AI فوراً ساخت کا تجزیہ کر کے آپ کی ویڈیو کا لے آؤٹ تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

اپنی آواز اور بصری انداز منتخب کریں

اپنے مواد کے اہداف کے مطابق بیانیہ انداز، زبان، لہجہ اور ویڈیو فارمیٹ منتخب کریں۔

مرحلہ 3

مناظر، رفتار اور برانڈنگ کو اپنی ضرورت کے مطابق ترتیب دیں

پس منظر، رنگ، رفتار اور دیگر بصری عناصر کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔

مرحلہ 4

تخلیق کریں، بہتر بنائیں، اور ایکسپورٹ کریں

HeyGen چند منٹ میں آپ کا ویڈیو مواد تیار کرتا ہے۔ تیزی سے ترمیم کریں، پھر فوراً ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں۔

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

اسکرپٹ ٹو ویڈیو AI ٹول کیا ہے؟

Image to video AI جامد تصاویر کو مختصر، AI سے بنی ویڈیوز میں بدل دیتی ہے۔ بس ایک تصویر اپ لوڈ کریں، اس کے لیے اسکرپٹ لکھیں، اور HeyGen چہرے کے تاثرات کو متحرک کر کے آواز شامل کرتا ہے، جو صرف ایک فوٹو سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین ہے۔

کیا میں AI ویڈیو بنانے کے عمل میں بیانیہ کے لیے اپنی ہی آواز استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، یہ AI ویڈیو جنریٹر مختصر ویڈیوز، ایکسپلینر ویڈیوز، اور سوشل پلیٹ فارمز کے لیے پروڈکٹ شوکیس ویڈیوز بنانے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہ تیز، دلکش ویڈیوز کے لیے بنایا گیا ہے جو آپ کی کہانی واضح انداز میں بیان کریں۔

کیا HeyGen متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے؟

HeyGen MP4 اور WebM فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر ریزولوشن اور ویڈیو کوالٹی کو آپ کی ایکسپورٹ سیٹنگز کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے۔

کیا مجھے HeyGen کے AI اسکرپٹ ٹو ویڈیو جنریٹر استعمال کرنے کے لیے ایڈیٹنگ کی مہارت کی ضرورت ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen کے photo to video AI اور چہرہ میپنگ انجن کی مدد سے آپ پرانی یا ساکن تصاویر کو Talking ai videos میں AI سے بنائی گئی حرکت اور ہم آہنگ آواز کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔

کیا میں اسکرپٹس سے طویل ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

HeyGen ایک مفت استعمال کے لیے image to video AI لیول پیش کرتا ہے تاکہ آپ فیچرز کو ایکسپلور کریں اور بغیر ادائیگی کے اپنی پہلی ویڈیو بنا سکیں۔ اگرچہ یہ مکمل طور پر لامحدود نہیں، لیکن یہ مفت میں شروع کرنے کے بہترین آپشنز میں سے ایک ہے۔

کیا HeyGen خودکار طور پر سب ٹائٹلز شامل کر سکتا ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen آپ کے اسکرپٹ یا نریشن کی بنیاد پر خودکار طور پر متعدد زبانوں میں سب ٹائٹلز بنا سکتا ہے۔ آپ متن میں ترمیم کر سکتے ہیں، اسٹائلنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو burned-in یا الگ سب ٹائٹل فائلوں کے ساتھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔

کیا میں مختلف پلیٹ فارمز کے لیے ایسپیکٹ ریشو تبدیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ کسی بھی وقت 16:9، 9:16، اور 1:1 فارمیٹس کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔ HeyGen ہر پلیٹ فارم کے لیے آپ کی ویڈیو کا لے آؤٹ، رفتار، اور وژولز خودکار طور پر ایڈجسٹ کر دیتا ہے، بغیر اس کے کہ ویڈیو کو شروع سے دوبارہ بنانا پڑے۔

کیا HeyGen برانڈڈ ٹیمپلیٹس کی سہولت فراہم کرتا ہے؟

HeyGen آپ کو رنگوں، پس منظر، ٹائپوگرافی اور لے آؤٹ اسٹائلز کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی سہولت دیتا ہے، تاکہ آپ اپنی تمام ویڈیو آؤٹ پٹس میں برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھ سکیں۔

کیا میں HeyGen کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ پروجیکٹس شیئر کر سکتے ہیں، تبصرے چھوڑ سکتے ہیں، ایڈیٹس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور ٹیم کی سطح کی اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں، جس سے متعدد افراد کے لیے ایک ہی ویڈیو پائپ لائن پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

HeyGen اسکرپٹ سے کتنی تیزی سے ویڈیو بنا سکتا ہے؟

زیادہ تر ویڈیوز چند منٹ میں بن جاتی ہیں۔ چھوٹی اسکرپٹس تقریباً فوراً رینڈر ہو جاتی ہیں، جبکہ لمبی، متعدد مناظر پر مشتمل ویڈیوز کو ان کی لمبائی اور پیچیدگی کے مطابق تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔

