دلچسپ اسباق کے لیے تعلیمی ویڈیو میکر

HeyGen کے AI سے چلنے والے تعلیمی ویڈیو میکر کے ساتھ دلکش تعلیمی ویڈیوز بنائیں۔ آئیڈیاز، اسکرپٹس، تصاویر یا موجودہ مواد سے خودکار ویژولز، آواز، کیپشنز اور رفتار کے ساتھ لیسنز، ایکسپلینر اور ٹریننگ ویڈیوز تخلیق کریں۔ نہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز، نہ ہی پروڈکشن کے اضافی اخراجات۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

کلاس روم کے اسباق اور لیکچرز

Recording lectures repeatedly is time consuming. Use an educational video maker to generate clear lesson videos that students can revisit anytime.

سیاہ پس منظر

آن لائن کورسز اور ای لرننگ

Producing course videos traditionally requires studios and editors. AI video generation creates structured learning modules quickly and consistently.

سیاہ پس منظر جس میں کوئی نظر آنے والا مواد نہیں

ٹریننگ اور آن بورڈنگ پروگرامز

Training videos often go out of date fast, but using video templates can help keep them relevant. Generate and update instructional videos easily as policies, tools, or processes change.

سیاہ پس منظر جس میں کوئی نظر آنے والا مواد نہیں

طلبہ کے پروجیکٹس اور پریزنٹیشنز

Help students communicate ideas visually without technical barriers. AI generated videos support creativity while maintaining clear structure.

سیاہ پلیس ہولڈر فریم جو HeyGen کی AI سے بنی ویڈیو سین کو ظاہر کر رہا ہے

اسکول اور یونیورسٹی کی کمیونی کیشنز

Share announcements, orientations, and updates through engaging educational videos instead of long emails or static slides.

سیاہ پس منظر

کثیر لسانی تعلیمی مواد

Deliver lessons globally using video translator capabilities for your educational video content. Create educational videos in multiple languages while preserving pacing and clarity.

HeyGen تعلیمی ویڈیوز بنانے کا بہترین ٹول کیوں ہے

HeyGen جدید تعلیمی ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں وضاحت، یکسانیت اور بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلاس رومز سے لے کر کارپوریٹ لرننگ تک، مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو (AI ویڈیو) سست پروڈکشن ورک فلو کو تیز اور لچکدار کنٹینٹ تخلیق کے عمل سے بدل دیتی ہے۔

بڑے پیمانے پر تدریس کے لیے تیار کیا گیا

ہفتوں کے بجائے چند منٹ میں تعلیمی ویڈیوز بنائیں۔ AI بصری مواد، نریشن اور ساخت سنبھالتا ہے تاکہ اساتذہ پروڈکشن کے کاموں کے بجائے تعلیمی نتائج پر توجہ دے سکیں۔

ہر قسم کے تعلیمی ماحول کے لیے ڈیزائن کیا گیا

K-12، اعلیٰ تعلیم، ٹریننگ اور اندرونی نالج شیئرنگ کے لیے ہماری مفت تعلیمی ویڈیو ٹولز استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بنائیں۔ مواد مختلف فارمیٹس، ناظرین اور ڈیلیوری چینلز کے مطابق آسانی سے ڈھل جاتا ہے۔

اساتذہ اور ٹیموں کے لیے آسان

ہماری صارف دوست پلیٹ فارم کے ساتھ تعلیمی ویڈیوز بنانے کے لیے کسی ڈیزائن یا ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔ سادہ سا ورک فلو اساتذہ، ٹرینرز اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے پروفیشنل تعلیمی ویڈیوز تیار کرنا آسان بنا دیتا ہے۔

اینڈ ٹو اینڈ AI ویڈیو جنریشن

مکمل تعلیمی ویڈیوز بنائیں AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ۔ HeyGen خودکار طور پر مناظر، رفتار، کیپشنز اور نریشن تیار کرتا ہے، جس سے تعلیمی ویڈیوز کو شاندار ویڈیوز میں بدل کر شیئر کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔

تصویری سیکھنے کا تجربہ، امیج سے ویڈیو تک

ڈایاگرامز، سلائیڈز اور تصاویر کو حرکت میں بدلیں image to video ٹولز کے ذریعے۔ AI ایسی حرکت اور ساخت شامل کرتا ہے جو سمجھ بوجھ کو بہتر بناتی ہے اور سیکھنے والوں کو مصروف رکھتی ہے۔

قدرتی آواز اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ڈلیوری

حقیقی انداز کی نریشن اور درست lip-sync کے ساتھ تصورات کو واضح طور پر سمجھائیں۔ ایسی آوازیں اور زبانیں منتخب کریں جو مختلف مضامین، عمر کے گروہوں یا علاقوں کے لیے موزوں ہوں۔

اسکرپٹ کی بنیاد پر اپ ڈیٹس اور کنٹرول

سبقوں کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کے بجائے صرف مواد ایڈٹ کر کے اپ ڈیٹ کریں۔ موضوعات، مثالیں یا زبانیں بدلیں اور مستقل معیار کے ساتھ فوراً نئی ویڈیو دوبارہ بنائیں۔

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے طریقوں میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, کو فاؤنڈر
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

Educational Video Maker کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں AI کے ساتھ تعلیمی ویڈیوز بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنا لرننگ مواد شامل کریں

کسی آئیڈیا، اسکرپٹ، سلائیڈز یا تصاویر سے شروع کریں۔ اپنے تعلیمی ویڈیو کے موضوع، ناظرین اور لہجے کو واضح کریں تاکہ یہ آپ کے ویڈیو کنٹینٹ کے مقاصد کے مطابق ہو سکے۔

مرحلہ 2

ویژولز اور آواز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

بصری انداز، بیانیہ، کیپشنز اور زبانیں منتخب کریں۔ اپنے لرننگ ماحول سے مطابقت کے لیے برانڈنگ یا فارمیٹنگ لاگو کریں۔

مرحلہ 3

AI سے بنائیں

HeyGen کا AI ویڈیو جنریٹر ہم آہنگ ویژولز، آواز اور موشن کے ساتھ مکمل تعلیمی ویڈیو تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 4

کبھی بھی ایکسپورٹ کریں اور اپ ڈیٹ کریں

اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں یا بعد میں مواد میں تبدیلی کرکے اور دوبارہ جنریٹ کرکے اسے بغیر شروع سے آغاز کیے دوبارہ ترمیم کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ایجوکیشنل ویڈیو میکر کیا ہے؟

ایک تعلیمی ویڈیو میکر مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو (AI ویڈیو جنریشن) کا استعمال کرتے ہوئے خودکار طور پر لرننگ ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ روایتی فلم بندی یا ایڈیٹنگ کے بغیر خود ہی visuals، narration اور captions تیار کرتا ہے، جس سے ویڈیو بنانے کا پورا عمل بہت آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔

AI تعلیمی ویڈیوز کو کیسے بہتر بناتی ہے؟

AI مواد کو واضح انداز میں ترتیب دیتی ہے، خودکار طور پر visuals اور آواز شامل کرتی ہے، اور رفتار کو مستقل رکھتی ہے۔ اس سے سیکھنے والوں کو معلومات کو بہتر طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

کیا میں مختلف تعلیمی سطحوں کے لیے ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ یہ تعلیمی ویڈیو میکر K-12، اعلیٰ تعلیم، کارپوریٹ ٹریننگ اور اندرونی لرننگ پروگرامز کے لیے مؤثر طور پر کام کرتا ہے۔

کیا یہ متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے؟

جی ہاں۔ آپ بلٹ اِن ترجمہ اور آواز کی خصوصیات استعمال کرتے ہوئے متعدد زبانوں میں تعلیمی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔

کیا میں ویڈیو فوٹیج کے بجائے تصاویر یا سلائیڈز استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ امیج ٹو ویڈیو ٹولز سلائیڈز، ڈایاگرامز اور بصری مواد کو اینیمیٹ کرتے ہیں، جس سے اسباق زیادہ دل چسپ ہو جاتے ہیں بغیر ریکارڈنگ کے، اور اینیمیٹڈ ویڈیو مواد کے لیے بالکل موزوں ہیں۔

کیا اساتذہ یا ٹرینرز کو ایڈیٹنگ کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے؟

نہیں۔ یہ ورک فلو غیر تکنیکی صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ AI پروڈکشن سنبھالتا ہے جبکہ آپ تدریسی مواد پر توجہ دیتے ہیں۔

میں تعلیمی ویڈیوز کو کن فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

ویڈیوز کو ایسے معیاری فارمیٹس میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے جو LMS پلیٹ فارمز، ویب سائٹس، پریزنٹیشنز اور سوشل شیئرنگ کے لیے موزوں ہوں۔

کیا میں بعد میں تعلیمی ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ مواد میں ترمیم کریں، مثالیں بدلیں یا زبان اپ ڈیٹ کریں اور ہماری education video maker کی بدولت ویڈیو کو شروع سے دوبارہ بنائے بغیر دوبارہ تخلیق کریں۔

