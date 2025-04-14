URL у відео: перетворіть будь-яке посилання на відео

Перетворюйте будь-яку вебсторінку на професійне відео з озвученням за лічені хвилини за допомогою інструмента HeyGen url to video. Вставте посилання, оберіть візуальний стиль — і отримайте повноцінне відео з субтитрами, озвученням і анімаціями.
Чому бренди обирають HeyGen
Миттєве перетворення вебсторінки на відео
Вставте будь-яке посилання — інструмент прочитає сторінку, витягне ключовий контент, зображення та метадані, а потім автоматично побудує покадровий сторіборд. Жодного копіювання-вставлення. Ви отримуєте готовий до перегляду план відео з озвученням, візуальними елементами та таймінгом, налаштованими за лічені секунди. Для команд, які масово перетворюють продуктові сторінки та статті на відео, це замінює години монтажу одним кроком. AI-відео генератор — це відправна точка для сценаріїв, промптів і слайдового контенту разом із введенням URL.
Сценарій, створений ШІ, який Ви можете вільно редагувати
Після аналізу сторінки інструмент створює чернетку сценарію озвучення, побудовану навколо ключових повідомлень, заголовків і деталей продукту, знайдених на сторінці. Ви переглядаєте її в зручному редакторі перед створенням відео, маючи повну свободу переписувати, скорочувати або розширювати будь-що. Це дає Вам контроль над оповіданням, не починаючи з порожньої сторінки. Для контенту, який повністю починається з написаного тексту, текст у відео пропускає крок із URL і будує відео безпосередньо зі сценарію.
Вбудований закадровий голос, субтитри та музика
Кожне створене відео містить чіткий голосовий супровід зі ШІ, синхронізований із вмістом на екрані, автоматичні субтитри та фонову музику, підібрану під темп сторінки. Не потрібні окремі програми для запису чи створення субтитрів. Озвучення звучить природно, і його можна замінити на інший стиль голосу, мову або тон прямо в редакторі. Для розширеного робочого процесу аудіосинхронізації, який також працює з завантаженим відео, AI lip Sync покадрово підлаштовує нову доріжку аудіо під будь-яке наявне відео.
Багатомовне відео 175+ мовами
Будь-яке відео, створене з URL, можна перекласти більш ніж 175 мовами з природною озвучкою та точною синхронізацією губ, без повторного монтажу чи перезапису. Глобальні команди використовують це, щоб створити одне базове відео й розповсюдити локалізовані версії для кожного цільового ринку в межах одного й того самого робочого процесу. AI Video Translator забезпечує локалізацію від початку до кінця, включно з підбором голосу та створенням субтитрів, усіма підтримуваними мовами.
Пакетна обробка та автоматизація через API
Надішліть список URL-адрес і отримайте готові відео, не відкриваючи редактор для кожної з них. API дає змогу командам один раз задати шаблони, стилі голосу та співвідношення сторін і автоматично застосовувати їх до сотень посилань. Маркетингові команди планують надсилання так, щоб воно запускалося, коли нові сторінки публікуються.«PDF у відео»обробляє статичні файли через той самий конвеєр.
Приклади використання генератора відео з URL
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
Як працює генератор відео з URL
Перетворюйте посилання на вебсторінку на відео, яким можна ділитися, у чотири кроки — без жодного досвіду чи програм для монтажу.
Введіть посилання на будь-яку вебсторінку. Інструмент прочитає сторінку та автоматично виокремить основний вміст.
Оберіть шаблон, співвідношення сторін і тон, які відповідають Вашому типу контенту, каналу та бренду.
Перегляньте автоматично створений сценарій, відкоригуйте текст і налаштуйте акценти перед створенням відео.
Створіть фінальне відео та завантажте його у зручному для Вас форматі — готове до публікації, вбудовування або планування.
Конвертер URL у відео зчитує контент, зображення та метадані з будь-якої вебсторінки й автоматично створює озвучене відео. Вставте URL, і система напише сценарій, підбере візуали та додасть озвучку — без жодної ручної роботи з продакшену. Для робочих процесів, які починаються з готового текстового сценарію, а не з URL, «script to video» забезпечує такий самий рівень якості, починаючи з порожнього документа.
Блогові пости, сторінки продуктів, лендинги, новинні статті та сторінки «Про нас» добре конвертуються. Сторінки з чіткими заголовками та структурованими абзацами дають найточніші сценарії. Сторінки, що переважно складаються з зображень і містять мінімум тексту, можуть потребувати більше редагування сценарію перед створенням відео. Для конвертації файлів слайдів разом із URL-адресами,«PPT To video»обробляє контент на основі презентацій через той самий автоматизований конвеєр.
Високий рівень кастомізації. Змінюйте темп, шаблони, фонову музику, стиль озвучування, субтитри, візуальні ефекти та елементи онлайн-відео. Використовуйте редагування тексту у відео, щоб змінювати повідомлення, застосовуйте перетворення зображення у відео для більш насиченої картинки або точно налаштовуйте таймінг і переходи для більш кінематографічного результату.
Так. Використовуйте video translator для створення локалізованих версій із перекладеними субтитрами та закадровим голосом. HeyGen зберігає таймінг і ритм, водночас відтворюючи природну начитку цільовими мовами, щоб підтримувати послідовність на різних ринках.
Серед варіантів експорту — MP4, оптимізований для вебу та соцмереж, вертикальні нарізки для Reels/TikTok, зациклені ресурси для Canvas і файли з високим бітрейтом для трансляцій. Обирайте готові пресети під платформи, щоб забезпечити правильне співвідношення сторін, роздільну здатність і розмір файлу для кожного каналу розміщення.
Так. HeyGen надає REST-ендпоїнти для створення, моніторингу та отримання записів Ваших відеофайлів. Пакетна обробка, сповіщення через вебхуки та інтеграції зі сховищами дають змогу автоматизувати робочі процеси для великих каталогів і частих оновлень.
Маркетологи, продуктові команди, менеджери e-commerce, освітяни, видавці та креатори отримують переваги. Усі, кому потрібне швидке й масштабоване створення відео з наявного вебконтенту, відчують суттєву економію часу та коштів порівняно з традиційним продакшеном.
Ви зберігаєте всі права на відео, які експортуєте. HeyGen не претендує на право власності. Переконайтеся, що Ви маєте законні права на будь-які матеріали третіх сторін або захищений авторським правом контент, включений до конвертованих сторінок; Ви залишаєтеся відповідальними за ці матеріали.
Так. HeyGen створює креативи, готові до розміщення на платформах, оптимізовані для соціальної та програматичної реклами. Використовуйте пакетне створення, щоб отримати багато варіантів оголошень для A/B-тестування та перформанс-кампаній.
Завантажені та створені відео шифруються під час передавання та зберігання. HeyGen дотримується галузевих стандартів безпеки та пропонує гнучкі налаштування зберігання й контролю доступу. Для конфіденційного контенту використовуйте інтеграції з приватним сховищем і обмеження доступу, щоб захистити Ваші відеофайли.
