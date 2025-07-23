Welcome to Your AI Video Jumpstart Guide for Content Creators
Want to create more video content but feel held back by limited time, budget, or production resources? You’re not alone. The good news? With HeyGen, you can easily create, translate, and repurpose videos that look professional, without the high costs or long turnaround times of traditional production.
Цей посібник створено спеціально для контент-креаторів, які хочуть розвивати свій бренд, залучати нових клієнтів і масштабувати створення контенту. Ви дізнаєтеся, як швидко пройти шлях від ідеї до готового відео. Жодних камер, студій чи ведучих в кадрі не потрібно!
Don’t miss the hands-on video creation exercise in the Making Your First Video section. It’s designed to help you learn by doing and get up to speed in no time.
Top Use Cases: How Creators Are Using HeyGen
HeyGen — це більше, ніж просто відеоінструмент. Це креативний рушій, створений для професіоналів, яким потрібно швидко працювати, масштабувати контент і досягати результатів без втрати якості. Від багатомовних курсів до рекламних оголошень у соцмережах — ось як малі бізнеси та підприємці різних напрямів використовують HeyGen, щоб створювати високоефективні відео у великому масштабі.
Відео для соціальних інфлюенсерів
Perfect for businesses that thrive on social proof: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies)
Video Ads
Ідеально підходить для: маркетингових брендів, бізнесів або сервісів
- How Ask The Agent increased new client leads by building trust and showcasing real estate professionals’ personal brands at scale
- Як майстриня зі стразів Crystal Ninja використала відео зі ШІ, щоб запустити роздрібний магазин, інтернет-магазин, VIP-освітній хаб та події
Навчальні курси
Ідеально підходить для: викладачів, консультантів, коучів, фахівців із добробуту та освітніх матеріалів про продукт
Why Video is Critical Today
The Challenge
- Аутсорсинг створення відеоконтенту забирає Ваш бюджет і Ваш час
- Щодня знімаєте себе на відео? Це виснажує й відволікає від розвитку Вашого бренду
- Вам потрібен контент, що зупиняє скрол і готовий показувати результат на кожній платформі, будь-якою мовою.
Можливості відео зі ШІ
Швидкість, масштабованість і економія коштів
Термін створення відеокурсу скорочено з 4 тижнів до 15 хвилин на одне відео завдяки Еннелін Брю, фахівчині з поведінки котів та онлайн-освітянці в Happy Cats
Localization
Маркетинг і курси більш ніж 6 мовами пропонуються Kung Fu Kendra завдяки використанню функцій перекладу HeyGen
Personalization
Сотні фахівців з нерухомості збільшили кількість клієнтських лідів завдяки відео для розвитку особистого бренду
Making Your First AI Video
Introduction
Новачок у створенні відео або вперше пробуєте HeyGen? У Вас усе вийде. У цьому розділі крок за кроком показано, як швидко створити чудове відео.
Навчальний курс
Найкраще підходить для навчальних матеріалів або покрокових інструкцій, де потрібен запис екрана чи інші візуальні елементи
Like learning in action?
Оберіть тип відео вище, щоб відкрити готовий шаблон у HeyGen і крок за кроком повторювати дії під час роботи.
Overachiever?
We love it! Jump ahead to Step 4: Choose the Right AI Avatar Spokesperson and create your own AI avatar–your digital twin and future video star.
Ще не готові зануритися?
Без проблем. Перегляньте кроки зараз і поверніться до повної інструкції, коли будете готові.
Готові почати? Почніть з цього 2-хвилинного туру редактором AI Studio від HeyGen, а потім зануримося в деталі!
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
Smart entrepreneurs don’t start from zero every time–they build systems that scale.
З HeyGen легко зберігати впізнаваність Ваших відео, налаштувавши Brand Kit, щоб автоматично використовувати Ваші шрифти, кольори, логотипи та інші ресурси.
Just paste in your website to get started, or upload your brand elements manually.
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
Pro Tip
Once your Brand Kit is armed with your brand's colors, you can easily update most HeyGen Templates to match. Just swap in your colors so every video stays on-brand, or hit the Shuffle Colors button to have HeyGen swap them automatically.
Крок 2: визначте свою стратегію
Before jumping into video creation,take a moment to clarify your goal, audience, platform, and message. This will help you create videos that not only look great, but also work for your bottom line.
Goal
Чого Ви хочете досягти за допомогою цього відео?
Examples: grow your following, promote a new product, share a quick how-to, product review
Target Audience
Хто дивиться це відео й що для них важливо саме зараз?
Приклади: нові підписники в TikTok, віддані фанати, потенційні партнери для колаборацій, випадкові скролери
Primary Distribution Channel
Для якої платформи це створено, і як люди зможуть це знайти?
Examples: Instagram Reels, TikTok, YouTube, link in bio page
Message or Hook
What problem are you solving and how will you stop the scroll in the first 5 seconds?
Examples: “Ever wonder why you don’t see results after a tough workout?” or “This app helped me hit 10k followers in 30 days.”
[SAMPLE STRATEGY]
Порада від експертів
Need a second opinion? Head to ChatGPT, Claude or another tool of your choice and prompt with the following:
"I’m creating a video for my small business. My goal is [goal], my audience is [audience], I’ll share it on [platform], and my hook is: [hook]. What feedback or improvements would you suggest?"
Step 3: Write Your Script
Ваш сценарій — це основа чудової відеореклами або зрозумілого й ефективного навчального матеріалу.
Для промоційного відео чи реклами ось як зробити його по-справжньому дієвим:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most) that illustrates a common pain point or value proposition.
- Завершуйте чітким CTA (закликом до дії), наприклад, перехідом на Ваш сайт, нову пропозицію тощо.
- Використовуйте просту, розмовну мову, звертаючись безпосередньо й чітко до Вашої авдиторії.
Для навчального відео ось як зробити все правильно:
- Почніть із контексту та доречності наприклад, зі сценарію, запитання або поширеної проблеми, щоб показати, чому тема важлива. Це підвищує мотивацію та залученість тих, хто навчається.
- Зберігайте чітку структуру й фокусрозбиваючи матеріал на логічні, прості для сприйняття кроки з рівномірним, комфортним темпом.
- Використовуйте просту, розмовну мову, звертаючись до того, хто навчається, прямо й зрозуміло.
- Підкресліть основні висновки та наступні кроки завершивши простою підсумковою частиною, закликом замислитися або застосувати отримані знання чи чіткою вказівкою на наступний модуль або ресурс.
Pro Tip
Want to move faster? Check the following Best Practices page for guidance on using tools like ChatGPT to write your script.
Досі не певні, з чого почати? Ось кілька прикладових планів для натхнення.
Якщо Ви працюєте паралельно в HeyGen, ці скрипти вже вбудовані у Ваш шаблон.
Dive deeper into scripting
Best Practices: Write Scripts Better and Faster with AI
You’ve got content to make, so let AI do the heavy lifting on your scripts. Between editing, posting and chasing trends, writing video scripts shouldn’t take hours. Tools like ChatGPT, Claude, and Gemini can help you generate polished, platform-ready scripts in minutes.
Крок 1: Сформулюйте чіткий запит
Tell the AI what kind of video you’re creating and what you want it to do for your business. Include details like:
- Тип відео (наприклад, Reel, вступ до відео на YouTube, колаборація з брендом)
- Who it’s for (e.g. new followers, loyal fans, brands)
- Ваша мета (наприклад, збільшити перегляди, просувати мерч, щось пояснити)
- Тон або стиль (наприклад, розслаблений, емоційний, саркастичний, експертний)
Sample prompt:
"Write a 60-second beginner-friendly script for a personal finance TikTok about building an emergency fund. The tone should be confident, informative, and relatable for a young person. End with a CTA to sign up via the link in my bio."
Крок 2: Додайте ключові тези
Want a script that actually sounds like you? Feed the AI a few bullets to anchor it.
Example:
- Ваш продукт, послуга або пропозиція
- Key value proposition
- Call to action (what you want viewers to do)
Зразок промпту:
"Включіть ці пункти: Почніть із заощаджень у розмірі $1,000. 60% американців не можуть покрити надзвичайні витрати у $400. Уникайте зберігання цих грошей на поточному рахунку. CTA: Скористайтеся трекером у уроці, щоб спланувати свою ціль заощаджень."
Step 3: Ask for the right format
Поясніть ШІ, як Ви подаватимете відео. Ви говоритимете безпосередньо в камеру чи використовуватимете закадровий голос? Дайте ШІ знати, щоб він правильно підібрав тон.
Приклад:
- Усна промова, яку я виголошую на камеру
- Буде розповсюджуватися в Instagram Reels
- Невимушений, молодіжний тон, який приваблює підлітків
Sample prompt:
"Напишіть це як розмовний сценарій, який озвучує мій AI-аватар для Instagram Reels. Зробіть його невимушеним, захопливим і близьким підліткам."
Step 4: Review and tweak
Вставте сценарій у HeyGen, перегляньте його зі своїм аватаром і прослухайте. Чи звучить це як Ви? Якщо ні, відкоригуйте його за допомогою додаткових промптів, наприклад:
- Зробіть текст більш розмовним
- Додайте хук, який привертає увагу в перші 3 секунди
- Turn this into a shorter 30-second version for social
- Додайте коротку статистику про район
- Спробуйте три варіанти фінального CTA
Крок 4: Створіть надреалістичний аватар
Перегляньте бібліотеку HeyGen із понад 700 готових різноманітних Public Avatars або створіть Custom Avatar, який виглядає й звучить так само, як Ви в реальному житті.
Whether you’re building a personal brand or creating content for a brand collaboration, HeyGen gives you flexible, creator-friendly options for custom avatars.
Нижче Ви знайдете поради, як створити варіант, що найкраще підійде саме Вам.
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Ви отримаєте
Найкраще підходить для
2–5-хвилинне навчальне відео
Найреалістичніший вигляд, рухи, голос і синхронізація губ на основі Вашого навчального відео
Гіперреалістичний цифровий двійник
10–15 фотографій
Реалістичний вигляд на основі Ваших фото з рухами, голосом і синхронізацією губ, створеними за допомогою ШІ
Реалістичний цифровий двійник
Текстовий промпт
Повністю створені ШІ зовнішність, рухи, голос і синхронізація губ
Вигадані персонажі в реалістичних або різноманітних стилях анімації
Avatar IV (new!)
1 фото
Very realistic appearance based on a photo, with AI-generated movement, voice and lip sync. Requires credits to generate.
Відео до 30 секунд, включно із синхронізацією губ під музику
When creating a Custom Avatar, remember: quality in = quality out. The better your photos, videos, and written prompts, the more realistic and polished your avatar will be.
Whatever’s in your Hyper Realistic Avatar training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
You'll Need
Best Practices
2-5 training minute video
10-15 photos
Generate Avatar
Text prompt
If you’re new to prompt writing, check out our prompting best practices
Avatar IV (new!)
1 photo
1 photo including only the subject, well-lit and good resolution
Pro Tip
Use HeyGen’s Generating Looks feature to switch your avatar’s pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Best Practices: Creating High Quality Custom AI Voices
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes the perfect video calls for something custom. Below are three ways to create Custom Voices.
Custom Voice Type
Creation Method
Output
Best For
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
A voice clone that sounds just like you
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
A fictional voice or highly characterized voices
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
A voice clone that sounds just like you
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Best Practices: Prompting Like A Pro
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Feature
Function
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bring Photo Avatars
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Creating Custom Voices
Prompting Best Practices
Be Specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Start with Structure
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Include Context & Intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Use Descriptive Language
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterate & Refine
Don’t settle for your first try. Small prompt tweaks can lead to dramatically better results in all media types!
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Step 5: Create and polish your scenes in AI Studio
Now that your script and avatar are ready, it’s time to bring your message to life in HeyGen’s AI Studio editor where it’s easy to customize, enhance, and polish every part of your video– no editing experience required!
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or Templates you set up in Step 1.
- Reinforce your message with on-screen text or visuals and trigger them to appear/disappear with Animations.
- Browse HeyGen’s stock media library for high-quality b-roll video, royalty-free.
- Use Premium Scene Transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Add and customize Captions to make your videos more engaging and accessible.
- Translate your videos to reach global learners, teammates, and audiences
Pro Tip
Create and compare multiple versions of your videos to see what improves engagement and performance.
Best Practices: Adjust Pronunciation, Emotions, and Intonations
Need your avatar to sound just right? HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery that feels true to life.
Feature
Function
Use it To
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button
Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best
Strategies to Scale Your Impact
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Go Global with Translation
Дізнайтеся, як перекладати й локалізувати Ваші відео понад 175 мовами та діалектами — без дубляжу й без залучення акторів озвучування.
Використовуйте функцію HeyGen Brand Voice, щоб зберігати послідовність у перекладених відео, налаштовуючи, як обробляються окремі слова (наприклад, вимова назв брендів, примусовий переклад або блокування перекладу певних термінів).
Користувачі тарифних планів Enterprise та Team також можуть безпосередньо редагувати перекладені сценарії за допомогою нашої функції Proofread.
Потрібне натхнення? Перегляньте, як Trivago використовує HeyGen для одночасної локалізації телереклами в 30 ринках.
Support Change Management with Flexible, Updatable Content
Зміни відбуваються постійно, і Ваші навчальні матеріали мають встигати за ними. Чи оновлюєте Ви цілий модуль курсу, чи лише одне навчальне відео, традиційне виробництво контенту з повторними зйомками та монтажем може перетворити навіть невелике оновлення на масштабний проєкт.
With HeyGen, updating videos takes minutes, not days. Swap out scripts, edit text, change visuals, and generate new versions with just a few clicks. No more bottlenecks. Just fast, flexible video that helps your learners adapt as quickly as your organization moves. Learn more about using HeyGen for change management.
Personalize At Scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Use Case #1: Social Influencer Video
Історії клієнтів та приклади
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
Як інструкторка з бойових мистецтв Kung Fu Kendra розширила охоплення своїх курсів завдяки багатомовному просуванню в соцмережах
Ідеально підходить для
Бізнеси, для яких вирішальне значення має соціальний доказ, зокрема: товарні бізнеси (догляд за шкірою, декор тощо), сервісні бізнеси (нерухомість, коучі, консультанти), нішеві або засновані на пристрасті бізнеси (бренди для тварин, екоорієнтовані компанії)
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Створюйте відео для беззвучного автозапуску. Використовуйте субтитри, текстові накладки та візуальне сторітелінг, адже багато користувачів дивляться без звуку.
- Робіть відео короткими.Менше — краще. Намагайтеся вкластися в 15–30 секунд для TikTok, Instagram Reels або YouTube Shorts. Налаштуйте швидкість начитки сценарію за допомогою розширених параметрів голосу.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Почніть з «ага»-моменту. Виділіть трансформацію, перевагу або емоційний результат на початку, а не лише характеристики продукту.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Найкращі можливості
- UGC-аватари: переглядайте сотні стокових аватарів зі ШІ з автентичним відчуттям контент-кріейтора.
- Субтитри: переконайтеся, що Ваше повідомлення буде почуте, навіть коли звук вимкнено.
Порада від експертів
Ось ефективна структура контенту, яку використовують топові креатори в TikTok, Reels і Shorts:
- Візуал, що зупиняє скролінг: почніть із помітного тексту, руху або неочікуваного візуального елемента, щоб зупинити скролінг
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Трансформація або результат: покажіть цінність Вашого продукту в дії
- Ракурс творця: використовуйте закадровий голос або текст на екрані, щоб розповідати особисто й автентично
- Простий заклик до дії: зробіть наступний крок очевидним! («Спробуйте це», «дивіться більше» або «відвідайте сайт»)
Use Case #2: Video Ads
Customer Stories & Examples
Ask The Agent зміцнила довіру та збільшила кількість нових потенційних клієнтів
AI video helped Crystal Ninja launch retail, e-commerce, education, and events
Author Jason Felts promoted his book with avatar videos
Perfect For
маркетинг брендів, бізнесів або послуг
Best Practices
- Робіть відео короткими. Намагайтеся вкластися в 60 секунд, щоб утримати увагу та підвищити ймовірність того, що Ваша авдиторія додивиться відео до кінця.
- Lead with the value. Share your key message or benefit right away. Don’t wait until the end to tell people what’s in it for them.
- Узгодьте своє повідомлення з вашою метою.Налаштуйте стиль, тривалість відео та заклик до дії залежно від того, де воно з’явиться — в Instagram Reels, на цільовій сторінці сайту чи в електронному листі клієнту.
- Спершу думайте про мобільні пристрої. Більшість людей дивитимуться на своїх телефонах, тож зробіть кадрування щільним, темп динамічним, а візуальні елементи — простими для сприйняття.
- Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
- Test and improve over time.Try different versions of your hook, message, or CTA to see what drives the most clicks, calls, or sales, then do more of what works.
Top Features
- Розміщення продуктів: додайте фізичні продукти до Ваших відео в один клік.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Ось перевірена на практиці структура сценарію від продюсера контенту для соцмереж George “GG” Gossland з Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Проблема – З якими труднощами стикається Ваш глядач?
- Рішення – Як продукт або послуга допомагає подолати ці труднощі?
- УТП – тобто «унікальна торговельна пропозиція». Покажіть функції, які вирізняють Вас серед інших!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use Case #3: Learning Courses
Незалежно від того, чи Ви виходите на нові ринки, тестуєте ефективні підходи або адаптуєте контент для різних авдиторій, ці розширені найкращі практики та інструменти допоможуть Вам масштабувати свій вплив з максимальною точністю.
Історії клієнтів та приклади
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars
Kung Fu Kendra скоротила час виробництва відео та вийшла на глобальну авдиторію
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perfect For
Освітяни, консультанти, коучі, фахівці з добробуту, навчання щодо продукту
Найкращі практики
Розбийте контент на невеликі частини
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Робіть свій сценарій чітким і розмовним
Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.
Be intentional with visuals
Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.
Add light interactivity
Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.
Update easily as you grow
Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.
Найкращі можливості
- Анімації: додайте анімований текст або візуальні елементи, щоб підкреслити ключові кроки, посилити навчальний ефект і утримувати увагу глядачів.
- Шаблони: спростіть створення відео та зберігайте послідовність. Не забудьте, що Ви можете налаштувати стандартні шаблони HeyGen у кольорах Вашого бренду!
- Generate Looks: використовуйте текстові промпти, щоб адаптувати одяг, оточення або позу Вашого аватара-інструктора під тему чи авдиторію
Порада від експерта
Якщо Вашому навчальному відео потрібні додаткові візуальні матеріали, наприклад запис екрана, переконайтеся, що вони узгоджені з Вашим сценарієм. Спочатку напишіть сценарій, а потім скористайтеся кнопкою попереднього перегляду, щоб відтворити аудіо й одночасно записати екран у синхроні з озвученням для найкращого таймінгу.
