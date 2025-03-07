Познайомтеся з Avatar V — найреалістичнішим аватаром, який будь-коли створювали. Створіть свій безкоштовно

Створюйте сюжети з оперативністю гарячих новин завдяки сучасним робочим процесам

Традиційне виробництво новинних сюжетів і прогнозів погоди є тривалим і ресурсомістким. З HeyGen Ви можете швидко створювати високоякісні, професійні новинні відео, забезпечуючи високу продуктивність і швидкість, водночас зберігаючи високі стандарти якості та точності.

Створюйте сюжети з оперативністю гарячих новин завдяки сучасним робочим процесам
G24.8Понад 1 000 відгуків
Переваги та цінність

Звільніть журналістів для більш цінних завдань і глибшої аналітики

Deliver relevant content to any audience, at any time

Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.

a man is holding a microphone in front of a screen that says knn news

Enable 24/7 news production with lifelike AI avatars

Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.

a man in a suit and tie stands in front of a screen that says worldwide news

Increase reach and engagement with localized news

Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.

a woman stands in front of a screen that says news weather

Дізнайтеся, як новинні організації масштабують контент

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.

"HeyGen докорінно змінив те, як STUDIO 47 створює новини у форматі breaking news. Інтегрувавши AI-аватарів у нашу ньюзрум-команду, ми переосмислили регіональну журналістику, зробивши її масштабованою, економною та готовою до майбутнього."

Sascha Devigne

Головний редактор у STUDIO 47

Sascha Devigne

Як створювати новинні сюжети з HeyGen

  1. Відкрийте HeyGen

Увійдіть до HeyGen і почніть створювати захопливі новини у форматі відео зі ШІ всього за кілька хвилин.

  1. Знайдіть ідеальний шаблон відео
  1. Додайте сценарії виступу, аватари та фони
  1. Налаштуйте своє відео зі ШІ
  1. Доповніть більш креативними елементами
  1. Експортуйте фінальне відео

Поширені запитання

Що таке HeyGen і як його можна використовувати для створення новин?

HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка дає змогу швидко й ефективно створювати новинні сюжети високої якості. Вона допомагає новинним редакціям і креаторам перетворювати текстові матеріали на захопливий відеоконтент без обмежень традиційного відеовиробництва.

Як HeyGen покращує виробництво новин порівняно з традиційними методами?

HeyGen усуває потребу в репортерах у кадрі, дорогих продакшн-командах і тривалому монтажі. Завдяки AI-аватарам Ви можете миттєво подавати новини, пришвидшуючи кожен етап створення контенту.

Чи можу я налаштовувати AI-аватари для подачі новин?

Так, звісно. HeyGen пропонує широкий вибір AI-аватарів, які Ви можете налаштувати під стиль свого новинного бренду. Коригуйте їхню зовнішність, голос і текст, щоб вони відповідали Вашим редакційним стандартам.

Чи можна використовувати HeyGen для створення багатомовного новинного контенту?

Так. HeyGen підтримує кілька мов, тож Ви легко зможете створювати локалізовані новинні відео й розширювати своє охоплення серед різноманітних авдиторій у всьому світі.

Як оновити новину, якщо з’являються нові подробиці?

З HeyGen оновити новинне відео просто. Змініть сценарій, замініть візуальні матеріали й створіть оновлену версію за лічені хвилини — без додаткових зйомок і складкого монтажу.

Чи можна ділитися новинними відео HeyGen на різних платформах?

Так. Відео HeyGen оптимізовані для вебсайтів, соціальних мереж, email-розсилок і мовленнєвих платформ, що забезпечує максимальне охоплення та залучення авдиторії.

Як швидко я можу створити новинний сюжет за допомогою HeyGen?

Залежно від Вашого сценарію та візуалів, Ви можете створити повноцінне новинне відео всього за кілька хвилин або годин за допомогою AI news video generator від HeyGen.

Чи потрібні мені навички відеовиробництва, щоб використовувати HeyGen для новин?

Зовсім ні. HeyGen створено для журналістів, новинних організацій та контент-кріейторів як з технічними навичками, так і без них. Інтуїтивний інтерфейс робить створення новинних відео простим і ефективним.

Які типи новинного контенту отримують найбільшу користь від HeyGen?

HeyGen підходить для новин у режимі реального часу, пояснювальної журналістики, фінансових оглядів, політичних оновлень, спортивних репортажів та багато чого іншого — для будь-яких сценаріїв, де потрібне швидке й захопливе відео-сторітелінг.

Як мені почати користуватися HeyGen для новинних відео?

Зареєструйтеся в HeyGen, перегляньте його інструменти для створення новинних відео зі ШІ та одразу почніть перетворювати текстові новини на відеоконтент, готовий до ефіру.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background