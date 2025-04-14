TikTok, Reels ve Shorts için 9:16 dikey formatı kullanın. 1:1 kare formatı, Facebook ve LinkedIn akışlarındaki videolar için iyi çalışır. Videolarınızı kısa tutun; 60 saniyenin altında olsun ve izleyicinin kaydırıp geçmesinden önce elinizde olan yaklaşık üç saniyeyi, dikkat çekici bir giriş (hook) için kullanın. HeyGen, tek bir projeden tüm oranlarda dışa aktarma yapar; böylece video içeriğini bir kez oluşturur, her yerde yayınlarsınız.