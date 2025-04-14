Dikkat çeken sosyal medya videoları için video oluşturucu

HeyGen's social media video maker turns a typed script into high-quality videos ready to post, with no filming and no video editing experience needed. Create Reels, TikTok videos, Shorts, and LinkedIn posts from one place.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147.858.572Oluşturulan videolar
122.996.006Oluşturulan avatarlar
20.457.309Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Mavi arka plan üzerinde stilize beyaz araba simgesi.Key Features

HeyGen'in sosyal medya video oluşturucusunun özellikleri

Tek bir metinden sosyal medya videoları

Başlık uzunluğunda bir fikir yazın veya tam bir metin yapıştırın; metinden videoya motoru bunun etrafında sahneleri, anlatımı ve ritmi oluşturur. Böylece bir sosyal medya videosunu zaman çizelgesinde bir akşam harcamak yerine dakikalar içinde oluşturursunuz ve her sahne metin olarak düzenlenebilir kalır.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Her sosyal medya platformu için yerel boyutlar

Generate the same video clip in 9:16 for TikTok and Reels, 1:1 for feeds, and 16:9 for YouTube. Resize your video to fit any social media platform without manual cropping, so your subject stays centered and your captions stay readable on every phone screen.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Sessiz izleme için otomatik altyazılar

Çoğu sosyal medya kullanıcısı videoları sessiz izlediği için yerleşik altyazı oluşturucu her video klibine otomatik olarak doğru ve stilize altyazılar ekler. Altyazılı gönderiler dikkati daha uzun süre çeker ve sesi kapalı şekilde akışı kaydıran izleyicilerden daha fazla video görüntülemesi elde eder.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Kamera olmadan tutarlı bir sunucu

Tek bir 15 saniyelik kayıt alın; HeyGen sizin sesiniz ve tarzınızla her gönderiyi sunan, gerçeğe yakın bir dijital ikiz oluşturur. Işık kurmadan, tekrar tekrar çekim yapmadan ve kendinizi kamera karşısına çıkarmak istemediğiniz günlerde bile her gün profesyonel görünümlü videolar oluşturun.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Video Aracısı ile prompt'tan videoya

Video Agent'e bir konu, bağlantı veya kısa açıklama verin; YZ video oluşturucuya bırakın: senaryoyu yazsın, genel stok videolar yerine animasyonlu video sahneleri ve YZ B-roll'lar seçsin ve eksiksiz bir gönderi oluştursun. Her şey oluşturulmadan önce yaratıcı taslağı gözden geçirin, ardından tek seferde birden fazla videoyu toplu olarak hazırlayın.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Yeşil hediye kutusu simgesi.Kullanım alanları

Sosyal medya video oluşturucu için kullanım alanları

Yazılı bir giriş cümlesinden, özelleştirilebilir video şablonları kullanılarak dikey sahnelere dönüştürülen bir Instagram Reels videosu.

Instagram Reels ve Hikâye videoları

Trend döngüleri, çekim takvimlerinden daha hızlı ilerliyor. Hook metnini yazın, reel oluşturucu özelleştirilebilir video şablonlarından dikey sahneler oluştursun ve trend ortaya çıktığı aynı öğleden sonra ilgi çekici videolar hazırlayın.

Aracı keşfedin
Bir hafta boyunca planlanmış, dikkat çekici girişler, altyazılar ve hızlı kesmeler içeren, kameranın hiç görünmediği kısa dikey TikTok kliplerinden oluşan bir sıra.

Her Gün Çekim Yapmadan TikTok Videoları

TikTok algoritmasını beslemek, haftada birkaç kez paylaşım yapmayı gerektirir. Konuşma notlarınızı dikkat çekici girişler, altyazılar ve hızlı kesmeler içeren kısa dikey kliplere dönüştürün ve kamera uygulamasını hiç açmadan videolarınızı zamanında hazırlayın.

Bir tarafta uzun bir blog yazısı, diğer tarafta sıkı tempolu ve dikkat çekici altyazılara sahip birkaç YouTube Shorts videosuna bölünüyor.

Uzun format fikirlerden YouTube Shorts videoları

Uzun senaryoların içinde onlarca kısa hook gizlidir. Blog yazılarını, podcast’leri veya webinar notlarını yeniden kullanarak, sıkı tempolu ve dikkat çekici altyazılara sahip YouTube Shorts videolarına dönüştürün ve tek bir video projesiyle kanalınızda bir haftalık içerik hareketliliği sağlayın.

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Konuşmacının adının ve unvanının alt bantta yer aldığı, profesyonel akışta sunucu anlatımlı bir LinkedIn videosu.

Otoritenizi güçlendiren LinkedIn videoları

Yazılı paylaşımlar profesyonel akışlarda birbirine karışıyor. İsminiz ve unvanınız ekranda görünecek şekilde sunucu anlatımlı bir video ile bakış açınızı aktarın ve ilk görüşmeden önce potansiyel müşterilerin aklında kalacak bir yüz olun.

Tek bir tanıtım metniyle, lansman günü reklam varyantları olarak sıralanmış bir Facebook videosu, bir Instagram tanıtımı ve bir LinkedIn kesiti oluşturma.

Video reklamları ve tanıtım gönderileri

Ürün lansman duyuruları eskiden prodüksiyon ekiplerini beklemek zorundaydı. Tek bir teklifi yazın, her kanal için sosyal medya reklamlarınızın farklı versiyonlarını oluşturun ve lansman gününde tek bir metinden Facebook videosu, Instagram tanıtımı ve LinkedIn versiyonu hazırlayın.

Tamamlanmış bir sosyal medya gönderisi, dudak hareketleriyle uyumlu olacak şekilde birden fazla dil sürümüne çoğaltılmış, 175+ dili işaretleyen bayraklarla birlikte.

Tek gönderi, 175+ dilde sürüm

Şablon düzenleyicileri tek bir dille sınırlı kalır. HeyGen, sosyal medya için hazırladığınız bitmiş video içeriğini dudak hareketleriyle uyumlu ve klonlanmış sesinizle birlikte 175’ten fazla dile çevirir; böylece aynı sosyal içerik, satış yaptığınız her pazara ulaşır.

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Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.Nasıl çalışır

Sosyal medya video oluşturucu nasıl çalışır

Ücretsiz şablonlardan veya boş bir metinden başlayarak dört adımda çevrimiçi sosyal medya videosu oluşturun. Çoğu kullanıcı videolarını 15 dakika içinde hazırlayıp yayımlar.

Oluşturmaya Başlayın →
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1. adım: Şablonunuzu seçin

Sosyal medya video şablonlarını inceleyin ve ardından kullandığınız sosyal medya platformuna uygun boyutu seçin.

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Adım 2: Metninizi yapıştırın

Oluşturmak istediğiniz videoyu açıklayın veya giriş cümlenizi ve konuşma başlıklarınızı yapıştırın, geri kalanını yapay zekanın taslak olarak hazırlamasına izin verin.

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3. adım: Videonuzu stilize edin

Altyazılar, müzik, marka renkleri ve bir sunucu ekleyin. Editör kullanımı kolaydır: videonuzu metni düzenleyerek düzenleyin.

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4. adım: Dışa aktarın ve paylaşın

MP4 formatında 4K çözünürlüğe kadar indirin veya önce aynı videoyu diğer tüm kanallar için yeniden boyutlandırın.

Sosyal medya video oluşturucu hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ sosyal medya video oluşturucu nedir ve nasıl çalışır?

YZ sosyal medya video oluşturucu, metni sosyal medya için hazır bir videoya dönüştüren bir video oluşturma aracıdır. Bir metin yazarsınız, çevrimiçi video oluşturucu sahneleri, anlatımı ve altyazıları oluşturur; siz de Reels, Shorts ve LinkedIn için, ayrıca açıklayıcı videolar ve eğitim videoları için platforma hazır klipleri, hiçbir video düzenleme aracı öğrenmeden dışa aktarırsınız.

YZ ile oluşturulan videolar, içeriğimde çok sıradan ve birbirine benzer mi görünecek?

Kimliğinizi taşıyorlarsa hayır. HeyGen'in Avatar V modeli, 15 saniyelik bir klipten dijital ikizinizi oluşturur ve her paylaşımınızda yüzünüzü, sesinizi ve anlatım tarzınızı tutarlı kılar. G2, piyasadaki en gerçekçi çözüm olarak değerlendiriyor; böylece size benzeyen, etkileyici sosyal medya videoları yayımlarsınız.

Tek bir metni TikTok, Reels ve Shorts için videolara nasıl dönüştürebilirim?

Videoyu bir kez oluşturun, ardından editör içinde yeniden boyutlandırın. HeyGen aynı klibi 9:16, 1:1 ve 16:9 formatlarına yeniden kadrajlar; altyazıları yeniden konumlandırır ve her platform için doğru sosyal medya video formatını uygular, böylece tek bir metin, içerik paylaştığınız her yerde yerel gönderilere dönüşür.

Filigran olmadan ücretsiz çevrimiçi sosyal medya video oluşturucu var mı?

HeyGen'in ücretsiz sosyal medya video oluşturucu planı, ayda üç adet filigranlı ücretsiz video dışa aktarma hakkı sunar; bu da gerçek gönderiler üzerinde kaliteyi test etmek için yeterlidir. Ücretsiz plan, tam özellikli editörü içerdiğinden, siz değerlendirme yaparken aynı zamanda ücretsiz bir video editörü olarak da kullanılabilir. Ücretli planlar, her çevrimiçi topluluk tartışmasında içerik üreticilerinin özellikle belirttiği sınır olan filigranı kaldırır ve HD veya 4K çözünürlükte, temiz MP4'ler dışa aktarmanızı sağlar.

Her sosyal medya platformunda hangi video boyutları ve uzunlukları en iyi sonucu verir?

TikTok, Reels ve Shorts için 9:16 dikey formatı kullanın. 1:1 kare formatı, Facebook ve LinkedIn akışlarındaki videolar için iyi çalışır. Videolarınızı kısa tutun; 60 saniyenin altında olsun ve izleyicinin kaydırıp geçmesinden önce elinizde olan yaklaşık üç saniyeyi, dikkat çekici bir giriş (hook) için kullanın. HeyGen, tek bir projeden tüm oranlarda dışa aktarma yapar; böylece video içeriğini bir kez oluşturur, her yerde yayınlarsınız.

Çekim yapmadan düzenli olarak ilgi çekici sosyal medya videolarını nasıl oluşturabilirim?

Video oluşturma sürecinizi toplu hale getirin. Tek seferde beş senaryo yazın, aynı dijital sunucu ve markalı video şablonunu kullanarak sosyal medya videoları oluşturun ve dışa aktarımları tüm sosyal medya kanallarınızda zamanlayın. Hiçbir şey çekime bağlı olmadığı için, sosyal medya takviminizi kamera gerektiren günlerden bağımsız hale getirirsiniz.

Sosyal medya içerikleri için en iyi video oluşturma aracı hangisidir?

Her gün çekim yapmadan içerik yayımlayan ekipler için HeyGen. Sosyal medya için kullanılan klasik bir video düzenleyici, tıpkı stok video kliplerle çalışan birçok video aracı gibi, yine sizin çektiğiniz görüntülere ihtiyaç duyar. HeyGen ise videonun kendisini metinden oluşturur, bunu gerçeğe yakın bir dijital ikizle sunar ve 175’ten fazla dile yerelleştirir; üstelik video düzenleme yazılımına ihtiyaç duymadan videoları sahne sahne düzenlemeye devam edebilirsiniz.

YZ videoları gerçek bir sosyal medya paylaşım takvimine ayak uydurabilir mi?

Evet, hem de çoğu ekibin manuel olarak asla ulaşamadığı bir hacimde.Vision Creative LabsHeyGen’i sosyal medya video oluşturma aracı olarak kullanarak müşterilerini yılda bir iki videodan günde 50–60 etkileyici videoya taşıdı ve daha önce boş kalan kanalları doldurdu. Kullandıkları tam iş akışını görmek için Vision Creative Labs hikâyesini okuyun.

Sosyal medya içerik üreticileri için HeyGen'in fiyatı ne kadar?

Planlar ücretsiz olarak başlar, böylece ödeme yapmadan önce çıktı kalitesini test edebilirsiniz. Ücretli içerik üretici planları ayda 24 $’dan başlar ve filigranı kaldırır; bu, bir profesyonel video yapımcısını bir saatliğine tutmaktan daha uygundur ve oluşturduğunuz tüm formatları ve içerik paylaştığınız tüm sosyal medya ağlarını kapsar.

Aynı sosyal medya videosunu birden fazla dilde yayımlayabilir miyim?

Evet. Tamamlanmış herhangi bir gönderiyi YZ video çevirmeni ile çalıştırın; 175’ten fazla dilde, dudak hareketleriyle uyumlu ve kendi klonlanmış sesinizle yerelleştirilmiş sürümler oluşturur. Böylece global hesaplar, yeniden çekim yapmak yerine tek bir ana videodan yerel sosyal medya video içerikleri yayımlar.

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