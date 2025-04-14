HeyGen's social media video maker turns a typed script into high-quality videos ready to post, with no filming and no video editing experience needed. Create Reels, TikTok videos, Shorts, and LinkedIn posts from one place.
HeyGen'in sosyal medya video oluşturucusunun özellikleri
Tek bir metinden sosyal medya videoları
Başlık uzunluğunda bir fikir yazın veya tam bir metin yapıştırın; metinden videoya motoru bunun etrafında sahneleri, anlatımı ve ritmi oluşturur. Böylece bir sosyal medya videosunu zaman çizelgesinde bir akşam harcamak yerine dakikalar içinde oluşturursunuz ve her sahne metin olarak düzenlenebilir kalır.
Her sosyal medya platformu için yerel boyutlar
Generate the same video clip in 9:16 for TikTok and Reels, 1:1 for feeds, and 16:9 for YouTube. Resize your video to fit any social media platform without manual cropping, so your subject stays centered and your captions stay readable on every phone screen.
Sessiz izleme için otomatik altyazılar
Çoğu sosyal medya kullanıcısı videoları sessiz izlediği için yerleşik altyazı oluşturucu her video klibine otomatik olarak doğru ve stilize altyazılar ekler. Altyazılı gönderiler dikkati daha uzun süre çeker ve sesi kapalı şekilde akışı kaydıran izleyicilerden daha fazla video görüntülemesi elde eder.
Kamera olmadan tutarlı bir sunucu
Tek bir 15 saniyelik kayıt alın; HeyGen sizin sesiniz ve tarzınızla her gönderiyi sunan, gerçeğe yakın bir dijital ikiz oluşturur. Işık kurmadan, tekrar tekrar çekim yapmadan ve kendinizi kamera karşısına çıkarmak istemediğiniz günlerde bile her gün profesyonel görünümlü videolar oluşturun.
Video Aracısı ile prompt'tan videoya
Video Agent'e bir konu, bağlantı veya kısa açıklama verin; YZ video oluşturucuya bırakın: senaryoyu yazsın, genel stok videolar yerine animasyonlu video sahneleri ve YZ B-roll'lar seçsin ve eksiksiz bir gönderi oluştursun. Her şey oluşturulmadan önce yaratıcı taslağı gözden geçirin, ardından tek seferde birden fazla videoyu toplu olarak hazırlayın.
Trend döngüleri, çekim takvimlerinden daha hızlı ilerliyor. Hook metnini yazın, reel oluşturucu özelleştirilebilir video şablonlarından dikey sahneler oluştursun ve trend ortaya çıktığı aynı öğleden sonra ilgi çekici videolar hazırlayın.Aracı keşfedin
TikTok algoritmasını beslemek, haftada birkaç kez paylaşım yapmayı gerektirir. Konuşma notlarınızı dikkat çekici girişler, altyazılar ve hızlı kesmeler içeren kısa dikey kliplere dönüştürün ve kamera uygulamasını hiç açmadan videolarınızı zamanında hazırlayın.
Uzun senaryoların içinde onlarca kısa hook gizlidir. Blog yazılarını, podcast’leri veya webinar notlarını yeniden kullanarak, sıkı tempolu ve dikkat çekici altyazılara sahip YouTube Shorts videolarına dönüştürün ve tek bir video projesiyle kanalınızda bir haftalık içerik hareketliliği sağlayın.Aracı keşfedin
Yazılı paylaşımlar profesyonel akışlarda birbirine karışıyor. İsminiz ve unvanınız ekranda görünecek şekilde sunucu anlatımlı bir video ile bakış açınızı aktarın ve ilk görüşmeden önce potansiyel müşterilerin aklında kalacak bir yüz olun.
Ürün lansman duyuruları eskiden prodüksiyon ekiplerini beklemek zorundaydı. Tek bir teklifi yazın, her kanal için sosyal medya reklamlarınızın farklı versiyonlarını oluşturun ve lansman gününde tek bir metinden Facebook videosu, Instagram tanıtımı ve LinkedIn versiyonu hazırlayın.
Şablon düzenleyicileri tek bir dille sınırlı kalır. HeyGen, sosyal medya için hazırladığınız bitmiş video içeriğini dudak hareketleriyle uyumlu ve klonlanmış sesinizle birlikte 175’ten fazla dile çevirir; böylece aynı sosyal içerik, satış yaptığınız her pazara ulaşır.Aracı keşfedin
Sosyal medya video oluşturucu nasıl çalışır
Ücretsiz şablonlardan veya boş bir metinden başlayarak dört adımda çevrimiçi sosyal medya videosu oluşturun. Çoğu kullanıcı videolarını 15 dakika içinde hazırlayıp yayımlar.
Sosyal medya video şablonlarını inceleyin ve ardından kullandığınız sosyal medya platformuna uygun boyutu seçin.
Oluşturmak istediğiniz videoyu açıklayın veya giriş cümlenizi ve konuşma başlıklarınızı yapıştırın, geri kalanını yapay zekanın taslak olarak hazırlamasına izin verin.
Altyazılar, müzik, marka renkleri ve bir sunucu ekleyin. Editör kullanımı kolaydır: videonuzu metni düzenleyerek düzenleyin.
MP4 formatında 4K çözünürlüğe kadar indirin veya önce aynı videoyu diğer tüm kanallar için yeniden boyutlandırın.
YZ sosyal medya video oluşturucu, metni sosyal medya için hazır bir videoya dönüştüren bir video oluşturma aracıdır. Bir metin yazarsınız, çevrimiçi video oluşturucu sahneleri, anlatımı ve altyazıları oluşturur; siz de Reels, Shorts ve LinkedIn için, ayrıca açıklayıcı videolar ve eğitim videoları için platforma hazır klipleri, hiçbir video düzenleme aracı öğrenmeden dışa aktarırsınız.
Kimliğinizi taşıyorlarsa hayır. HeyGen'in Avatar V modeli, 15 saniyelik bir klipten dijital ikizinizi oluşturur ve her paylaşımınızda yüzünüzü, sesinizi ve anlatım tarzınızı tutarlı kılar. G2, piyasadaki en gerçekçi çözüm olarak değerlendiriyor; böylece size benzeyen, etkileyici sosyal medya videoları yayımlarsınız.
Videoyu bir kez oluşturun, ardından editör içinde yeniden boyutlandırın. HeyGen aynı klibi 9:16, 1:1 ve 16:9 formatlarına yeniden kadrajlar; altyazıları yeniden konumlandırır ve her platform için doğru sosyal medya video formatını uygular, böylece tek bir metin, içerik paylaştığınız her yerde yerel gönderilere dönüşür.
HeyGen'in ücretsiz sosyal medya video oluşturucu planı, ayda üç adet filigranlı ücretsiz video dışa aktarma hakkı sunar; bu da gerçek gönderiler üzerinde kaliteyi test etmek için yeterlidir. Ücretsiz plan, tam özellikli editörü içerdiğinden, siz değerlendirme yaparken aynı zamanda ücretsiz bir video editörü olarak da kullanılabilir. Ücretli planlar, her çevrimiçi topluluk tartışmasında içerik üreticilerinin özellikle belirttiği sınır olan filigranı kaldırır ve HD veya 4K çözünürlükte, temiz MP4'ler dışa aktarmanızı sağlar.
TikTok, Reels ve Shorts için 9:16 dikey formatı kullanın. 1:1 kare formatı, Facebook ve LinkedIn akışlarındaki videolar için iyi çalışır. Videolarınızı kısa tutun; 60 saniyenin altında olsun ve izleyicinin kaydırıp geçmesinden önce elinizde olan yaklaşık üç saniyeyi, dikkat çekici bir giriş (hook) için kullanın. HeyGen, tek bir projeden tüm oranlarda dışa aktarma yapar; böylece video içeriğini bir kez oluşturur, her yerde yayınlarsınız.
Video oluşturma sürecinizi toplu hale getirin. Tek seferde beş senaryo yazın, aynı dijital sunucu ve markalı video şablonunu kullanarak sosyal medya videoları oluşturun ve dışa aktarımları tüm sosyal medya kanallarınızda zamanlayın. Hiçbir şey çekime bağlı olmadığı için, sosyal medya takviminizi kamera gerektiren günlerden bağımsız hale getirirsiniz.
Her gün çekim yapmadan içerik yayımlayan ekipler için HeyGen. Sosyal medya için kullanılan klasik bir video düzenleyici, tıpkı stok video kliplerle çalışan birçok video aracı gibi, yine sizin çektiğiniz görüntülere ihtiyaç duyar. HeyGen ise videonun kendisini metinden oluşturur, bunu gerçeğe yakın bir dijital ikizle sunar ve 175’ten fazla dile yerelleştirir; üstelik video düzenleme yazılımına ihtiyaç duymadan videoları sahne sahne düzenlemeye devam edebilirsiniz.
Evet, hem de çoğu ekibin manuel olarak asla ulaşamadığı bir hacimde.Vision Creative LabsHeyGen’i sosyal medya video oluşturma aracı olarak kullanarak müşterilerini yılda bir iki videodan günde 50–60 etkileyici videoya taşıdı ve daha önce boş kalan kanalları doldurdu. Kullandıkları tam iş akışını görmek için Vision Creative Labs hikâyesini okuyun.
Planlar ücretsiz olarak başlar, böylece ödeme yapmadan önce çıktı kalitesini test edebilirsiniz. Ücretli içerik üretici planları ayda 24 $’dan başlar ve filigranı kaldırır; bu, bir profesyonel video yapımcısını bir saatliğine tutmaktan daha uygundur ve oluşturduğunuz tüm formatları ve içerik paylaştığınız tüm sosyal medya ağlarını kapsar.
Evet. Tamamlanmış herhangi bir gönderiyi YZ video çevirmeni ile çalıştırın; 175’ten fazla dilde, dudak hareketleriyle uyumlu ve kendi klonlanmış sesinizle yerelleştirilmiş sürümler oluşturur. Böylece global hesaplar, yeniden çekim yapmak yerine tek bir ana videodan yerel sosyal medya video içerikleri yayımlar.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Fikirlerinizi yapay zeka ile dikkat çeken sosyal medya videolarına dönüştürün.