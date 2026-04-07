Sonunda, sizden ayırt edilemeyen bir YZ avatarı
Karakter tutarlılığı, işe yarar bir avatarı basit bir gösterişten ayıran şeydir. Avatar V, oluşturduğunuz her videoda, her açıdan ve her mimikte bu tutarlılığı sağlar.
- G2'de en gerçekçi avatarlar arasında 1 numara seçildi
- Tüm sahnelerde karakter tutarlılığı doğrulandı
- Tek çekimle sınırsız görünüm
Dijital benliğinizin bir sonraki nesli
Avatar V, HeyGen'in en gelişmiş YZ avatar modelidir. Önceki avatarlar bir fotoğrafla başlar ve yalnızca yüzü canlandırırdı. Ardından, nasıl hareket ettiğinizi ve ses çıkardığınızı daha iyi yakalayan video tabanlı eğitim geldi. Avatar V bunu bir adım öteye taşıyor: kimliğinizi dış görünüşünüzden ayırarak, nasıl hareket ettiğinizi, jest yaptığınızı ve kendinizi ifade ettiğinizi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor; böylece bu hareketler sizin her türlü versiyonunuza uygulanabiliyor.
Bu, nerede olursanız olun, ne giyiyorsanız onu giyerek yalnızca bir kez kayıt yapmanız anlamına gelir. Sonrasında kendinizi hayal edebileceğiniz her ortamda, her kıyafette, her görünümde oluşturun. Videonuzda performans sergileyen avatar sadece size benzeyen bir şey değildir. Sizin gibi hareket eder, sizin gibi ses çıkarır ve oluşturduğunuz her videoda bu kimliği son derece hassas bir şekilde korur.
Artık profesyonel bir stüdyoya, kamera ekibine veya saatlerce çekime ihtiyacınız yok. 15 saniyelik bir web kamerası kaydı, her ölçekte profesyonel kalitede videonun önünü açar.
Her şeyi değiştiren tek şey
Karakter tutarlılığı, Avatar V'nin belirleyici yeteneğidir. Bu, dijital ikizinizin yalnızca tek bir klipte değil, oluşturduğunuz her sahnede, her arka planda ve her videoda size benzemesi, sizin gibi ses çıkarması ve sizin gibi davranması anlamına gelir.
Karakter tutarlılığı
Avatar V, oluşturduğunuz her videoda tek ve tutarlı bir kimliği korur. Aynı yüz, aynı mikro ifadeler, aynı duruş; ister 30 saniyelik bir klip, ister 10 dakikalık bir eğitim modülü olsun. Sapma yok. Bozulma yok. Tuhaf, yapay bir his yok.
Birden fazla açı
Geniş planlar, orta çekimler ve yakın planlar; hepsi tutarlı, hepsi tek bir kayıttan. Tek bir avatarı her formatta etkili kılan açılar.
Dinamik sahneler
Akıcı üst gövde hareketleri, tepkisel jestler ve sahne geçişleri boyunca tutarlı hareket. Sadece sunan bir avatar ile gerçekten performans sergileyen bir avatar arasındaki fark.
Daha doğru dudak senkronizasyonu
Desteklenen tüm dillerde fonem düzeyinde doğruluk. Duyduğunuz ve gördüğünüz her hızda, 175’ten fazla dil ve lehçede mükemmel uyum içindedir.
Yüz ifadelerinde yüksek doğruluk
Doğal kaş hareketleri, gerçek göz teması ve gerçeğe kaydolan mikro ifadeler. 10 milyondan fazla veri noktasında eğitilen modelimiz, inandırıcı olanla tuhaf görünen arasındaki farkı ayrıntılarla ortaya koyar.
Avatar modeli hakkında
Avatar V, avatar oluşturma modellerinin kimliği ele alış biçiminde köklü bir değişim sunuyor. Önceki sistemler tek bir referans kareye dayanırken, Avatar V tam bir video bağlam penceresi üzerinde çalışarak modelin kaydınızdaki en bilgilendirici anlara seçici biçimde odaklanmasını sağlıyor.
Seçici dikkat mekanizması, kareler boyunca dudak geometrisi, yüz silueti yapısı ve ifade geçiş kalıpları da dahil olmak üzere belirgin kimlik sinyallerini çıkarırken, poz, ışıklandırma veya örtülme nedeniyle sinyal kalitesinin düştüğü kareleri doğal biçimde bastırır. Sonuç, tam üretim bağlamı boyunca kalıcılığını koruyan, daha zengin ve zamansal olarak temellendirilmiş bir kimlik gömme temsili olur.
Bu hedefli çerçeveler arası birleştirme, tek kareye dayalı koşullandırma sistemlerinde karakter tutarlılığını sınırlayan, referans kimlik ile oluşturulan çıktı arasındaki kademeli sapma olan kimlik kayması sorununu çözer. Avatar V, ek ince ayar veya ek referans girişi gerektirmeden, sahneler, kamera açıları ve uzun biçimli video süreleri boyunca kararlı bir kimlik temsili korur.
Üç aşamalı eğitim
Model, önce aynı sahne içinde yüz görünümünü aslına sadık kalarak kopyalamayı öğrenir; böylece, herhangi bir sahneler arası karmaşıklık eklenmeden önce kimlik korunumu için güçlü bir temel oluşturur.
Ardından model, bir referans video ile arka plan, ışıklandırma ve poz dağılımı farklı olan hedef sahne arasındaki alan farkını kapatacak şekilde eğitilir ve bu sayede sağlam, sahneler arası uyarlama sağlanır.
Son aşamada, göreve özel pekiştirmeli öğrenme ve insan odaklı ödül sinyalleriyle kimlik benzerliği en üst düzeye çıkarılır; böylece oluşturulan avatarın gerçek kişiye olabildiğince yakın olması sağlanır.
Anlamlı bir ileri adım
Avatar IV tanınabilir çıktılar üretiyordu. Avatar V ise çıktıları ayırt edilemez hâle getiriyor. Fark, tek bir kare yerine tüm videonuzu temel alan, daha zengin kimlik verileri çıkaran ve sahneler arasında kaymayı ortadan kaldıran yeni bir referans mimarisinden kaynaklanıyor.
Web kameranızdan dijital ikizinize dört adımda
Stüdyo yok. Kamera ekibi yok. Karmaşık kurulum yok. Sadece siz ve bir web kamerası.
Kendinizin 15 saniyelik bir videosunu kaydedin
Dizüstü bilgisayarınızın kamerasını açın ve doğal bir şekilde konuştuğunuz kısa bir video kaydedin. Özel ışıklandırma veya ekipman gerekmez.
Avatar V dijital ikizinizi eğitir
Model, videonuzu tam bir bağlam penceresi olarak işler ve görünüşünüzü, mimiklerinizi, jestlerinizi ve hareket kalıplarınızı öğrenir.
Sahnenizi seçin
İstediğiniz arka planı seçin: profesyonel bir stüdyo, markalı bir ofis, dış mekân veya özel bir ortam. Kimliğiniz gittiğiniz her yere sizinle gelir.
Oluşturun ve paylaşın
Metninizi girin ve ihtiyacınız olduğu kadar uzun bir video oluşturun. Kalite düşmez ve karakteriniz video boyunca tutarlı kalır.
Sizin uzmanlığınıza ihtiyaç duyan her kullanım senaryosu, ölçeklenebilir şekilde
Tek bir işe alım videosundan yerelleştirilmiş kapsamlı bir içerik kütüphanesine kadar, Avatar V her ölçekteki ihtiyacı karşılar.
Eğitim ve işe alıştırma
Eğitim kütüphanenizi bir kez tamamen oluşturun. Tek tek modülleri yeniden kayıt almadan güncelleyin. Ekibiniz her seferinde tutarlı, marka kimliğinizle uyumlu eğitim alır.
Satış etkinleştirme
Bir kez müşteri kazanım videosu kaydedin ve onu ölçekli şekilde kişiselleştirin. Avatar V, her bir erişiminizde varlığınızı ve güvenilirliğinizi korur.
Yerelleştirme
Videonuzu İngilizce oluşturun. Avatar V, 175’ten fazla dilde doğru dudak senkronizasyonuyla sunar; böylece mesajınız her yerde aynı etkiyle iletilir.
Düşünce liderliği
Düzenli çekim zahmeti olmadan tutarlı şekilde yayın yapın. Fikirleriniz, yüzünüz, güvenilirliğiniz… Kitlenizin beklediği hızda teslim edilir.
Kurucu ve üst düzey yönetici iletişimi
Sürekli stüdyoda yaşamak zorunda kalmadan şirketinizde görünür olun. İç iletişim güncellemelerini, ürün duyurularını ve yatırımcı mesajlarını kendi programınıza göre hazırlayıp paylaşın.
Ürün pazarlaması
Yazılı içeriği video odaklı mesajlara dönüştürün. Ürün tanıtım turları, özellik duyuruları ve müşteri eğitimleri hazırlayın. Hem de hepsini kendi yüzünüzle.