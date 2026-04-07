Avatar V, HeyGen'in en gelişmiş YZ avatar modelidir. Önceki avatarlar bir fotoğrafla başlar ve yalnızca yüzü canlandırırdı. Ardından, nasıl hareket ettiğinizi ve ses çıkardığınızı daha iyi yakalayan video tabanlı eğitim geldi. Avatar V bunu bir adım öteye taşıyor: kimliğinizi dış görünüşünüzden ayırarak, nasıl hareket ettiğinizi, jest yaptığınızı ve kendinizi ifade ettiğinizi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor; böylece bu hareketler sizin her türlü versiyonunuza uygulanabiliyor.

Bu, nerede olursanız olun, ne giyiyorsanız onu giyerek yalnızca bir kez kayıt yapmanız anlamına gelir. Sonrasında kendinizi hayal edebileceğiniz her ortamda, her kıyafette, her görünümde oluşturun. Videonuzda performans sergileyen avatar sadece size benzeyen bir şey değildir. Sizin gibi hareket eder, sizin gibi ses çıkarır ve oluşturduğunuz her videoda bu kimliği son derece hassas bir şekilde korur.

Artık profesyonel bir stüdyoya, kamera ekibine veya saatlerce çekime ihtiyacınız yok. 15 saniyelik bir web kamerası kaydı, her ölçekte profesyonel kalitede videonun önünü açar.