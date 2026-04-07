Avatar V

Sonunda, sizden ayırt edilemeyen bir YZ avatarı

Karakter tutarlılığı, işe yarar bir avatarı basit bir gösterişten ayıran şeydir. Avatar V, oluşturduğunuz her videoda, her açıdan ve her mimikte bu tutarlılığı sağlar.

  • G2'de en gerçekçi avatarlar arasında 1 numara seçildi
  • Tüm sahnelerde karakter tutarlılığı doğrulandı
  • Tek çekimle sınırsız görünüm
Avatar V nedir

Dijital benliğinizin bir sonraki nesli

Avatar V, HeyGen'in en gelişmiş YZ avatar modelidir. Önceki avatarlar bir fotoğrafla başlar ve yalnızca yüzü canlandırırdı. Ardından, nasıl hareket ettiğinizi ve ses çıkardığınızı daha iyi yakalayan video tabanlı eğitim geldi. Avatar V bunu bir adım öteye taşıyor: kimliğinizi dış görünüşünüzden ayırarak, nasıl hareket ettiğinizi, jest yaptığınızı ve kendinizi ifade ettiğinizi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor; böylece bu hareketler sizin her türlü versiyonunuza uygulanabiliyor.

Bu, nerede olursanız olun, ne giyiyorsanız onu giyerek yalnızca bir kez kayıt yapmanız anlamına gelir. Sonrasında kendinizi hayal edebileceğiniz her ortamda, her kıyafette, her görünümde oluşturun. Videonuzda performans sergileyen avatar sadece size benzeyen bir şey değildir. Sizin gibi hareket eder, sizin gibi ses çıkarır ve oluşturduğunuz her videoda bu kimliği son derece hassas bir şekilde korur.

Artık profesyonel bir stüdyoya, kamera ekibine veya saatlerce çekime ihtiyacınız yok. 15 saniyelik bir web kamerası kaydı, her ölçekte profesyonel kalitede videonun önünü açar.

15 saniyeavatarınızı oluşturmak için
Abartısız söylemek gerekirsevideo uzunluğu ve kalitesine göre
Sınırsızarka plan veya ortam
Karakter tutarlılığı

Her şeyi değiştiren tek şey

Karakter tutarlılığı, Avatar V'nin belirleyici yeteneğidir. Bu, dijital ikizinizin yalnızca tek bir klipte değil, oluşturduğunuz her sahnede, her arka planda ve her videoda size benzemesi, sizin gibi ses çıkarması ve sizin gibi davranması anlamına gelir.

Avatar V, oluşturduğunuz her videoda tek ve tutarlı bir kimliği korur. Aynı yüz, aynı mikro ifadeler, aynı duruş; ister 30 saniyelik bir klip, ister 10 dakikalık bir eğitim modülü olsun. Sapma yok. Bozulma yok. Tuhaf, yapay bir his yok.

Üç farklı açıdan gösterilen gözlüklü bir erkek, gerçekçi YZ ile oluşturulmuş video avatarlarını gösteriyor

Birden fazla açı

Geniş planlar, orta çekimler ve yakın planlar; hepsi tutarlı, hepsi tek bir kayıttan. Tek bir avatarı her formatta etkili kılan açılar.

Dinamik sahneler

Akıcı üst gövde hareketleri, tepkisel jestler ve sahne geçişleri boyunca tutarlı hareket. Sadece sunan bir avatar ile gerçekten performans sergileyen bir avatar arasındaki fark.

Video oluşturma için YZ destekli dudak senkronizasyonunu gösteren takip noktalarıyla bir kişinin ağzının yakın plan görüntüsü

Daha doğru dudak senkronizasyonu

Desteklenen tüm dillerde fonem düzeyinde doğruluk. Duyduğunuz ve gördüğünüz her hızda, 175’ten fazla dil ve lehçede mükemmel uyum içindedir.

YZ video duygu kontrolü için mutlu, üzgün, şaşırmış ve tiksinmiş ifadeleri gösteren dört panelli bir kadının yüzü.

Yüz ifadelerinde yüksek doğruluk

Doğal kaş hareketleri, gerçek göz teması ve gerçeğe kaydolan mikro ifadeler. 10 milyondan fazla veri noktasında eğitilen modelimiz, inandırıcı olanla tuhaf görünen arasındaki farkı ayrıntılarla ortaya koyar.

Avatar modeli hakkında

Avatar V, avatar oluşturma modellerinin kimliği ele alış biçiminde köklü bir değişim sunuyor. Önceki sistemler tek bir referans kareye dayanırken, Avatar V tam bir video bağlam penceresi üzerinde çalışarak modelin kaydınızdaki en bilgilendirici anlara seçici biçimde odaklanmasını sağlıyor.

Seçici dikkat mekanizması, kareler boyunca dudak geometrisi, yüz silueti yapısı ve ifade geçiş kalıpları da dahil olmak üzere belirgin kimlik sinyallerini çıkarırken, poz, ışıklandırma veya örtülme nedeniyle sinyal kalitesinin düştüğü kareleri doğal biçimde bastırır. Sonuç, tam üretim bağlamı boyunca kalıcılığını koruyan, daha zengin ve zamansal olarak temellendirilmiş bir kimlik gömme temsili olur.

Bu hedefli çerçeveler arası birleştirme, tek kareye dayalı koşullandırma sistemlerinde karakter tutarlılığını sınırlayan, referans kimlik ile oluşturulan çıktı arasındaki kademeli sapma olan kimlik kayması sorununu çözer. Avatar V, ek ince ayar veya ek referans girişi gerektirmeden, sahneler, kamera açıları ve uzun biçimli video süreleri boyunca kararlı bir kimlik temsili korur.

Üç aşamalı eğitim

Model, önce aynı sahne içinde yüz görünümünü aslına sadık kalarak kopyalamayı öğrenir; böylece, herhangi bir sahneler arası karmaşıklık eklenmeden önce kimlik korunumu için güçlü bir temel oluşturur.

Ardından model, bir referans video ile arka plan, ışıklandırma ve poz dağılımı farklı olan hedef sahne arasındaki alan farkını kapatacak şekilde eğitilir ve bu sayede sağlam, sahneler arası uyarlama sağlanır.

Son aşamada, göreve özel pekiştirmeli öğrenme ve insan odaklı ödül sinyalleriyle kimlik benzerliği en üst düzeye çıkarılır; böylece oluşturulan avatarın gerçek kişiye olabildiğince yakın olması sağlanır.

Avatar IV ve Avatar V

Anlamlı bir ileri adım

Avatar IV tanınabilir çıktılar üretiyordu. Avatar V ise çıktıları ayırt edilemez hâle getiriyor. Fark, tek bir kare yerine tüm videonuzu temel alan, daha zengin kimlik verileri çıkaran ve sahneler arasında kaymayı ortadan kaldıran yeni bir referans mimarisinden kaynaklanıyor.

Referans girişi
Kısa video klibi (15 saniye)
Kimlik koruma
Güçlü (video bağlamlı model)
Sahne geçişli oluşturma
Yerel, tek geçişli
Doğal hareketler ve jestler
Gerçek video hareketlerinden öğrenildi
Uzun biçimli tutarlılık
30 dakikanın ötesinde kararlı
Kayıt gereksinimi
15 saniyelik webcam kaydı
Çok açılı stüdyo çıktısı
Destekleniyor
Nasıl çalışır

Web kameranızdan dijital ikizinize dört adımda

Stüdyo yok. Kamera ekibi yok. Karmaşık kurulum yok. Sadece siz ve bir web kamerası.

Adım 1

Kendinizin 15 saniyelik bir videosunu kaydedin

Dizüstü bilgisayarınızın kamerasını açın ve doğal bir şekilde konuştuğunuz kısa bir video kaydedin. Özel ışıklandırma veya ekipman gerekmez.

Adım 2

Avatar V dijital ikizinizi eğitir

Model, videonuzu tam bir bağlam penceresi olarak işler ve görünüşünüzü, mimiklerinizi, jestlerinizi ve hareket kalıplarınızı öğrenir.

3. adım

Sahnenizi seçin

İstediğiniz arka planı seçin: profesyonel bir stüdyo, markalı bir ofis, dış mekân veya özel bir ortam. Kimliğiniz gittiğiniz her yere sizinle gelir.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

Metninizi girin ve ihtiyacınız olduğu kadar uzun bir video oluşturun. Kalite düşmez ve karakteriniz video boyunca tutarlı kalır.

Şunun için tasarlandı

Sizin uzmanlığınıza ihtiyaç duyan her kullanım senaryosu, ölçeklenebilir şekilde

Tek bir işe alım videosundan yerelleştirilmiş kapsamlı bir içerik kütüphanesine kadar, Avatar V her ölçekteki ihtiyacı karşılar.

Eğitim ve işe alıştırma

Eğitim kütüphanenizi bir kez tamamen oluşturun. Tek tek modülleri yeniden kayıt almadan güncelleyin. Ekibiniz her seferinde tutarlı, marka kimliğinizle uyumlu eğitim alır.

Satış etkinleştirme

Bir kez müşteri kazanım videosu kaydedin ve onu ölçekli şekilde kişiselleştirin. Avatar V, her bir erişiminizde varlığınızı ve güvenilirliğinizi korur.

Yerelleştirme

Videonuzu İngilizce oluşturun. Avatar V, 175’ten fazla dilde doğru dudak senkronizasyonuyla sunar; böylece mesajınız her yerde aynı etkiyle iletilir.

Düşünce liderliği

Düzenli çekim zahmeti olmadan tutarlı şekilde yayın yapın. Fikirleriniz, yüzünüz, güvenilirliğiniz… Kitlenizin beklediği hızda teslim edilir.

Kurucu ve üst düzey yönetici iletişimi

Sürekli stüdyoda yaşamak zorunda kalmadan şirketinizde görünür olun. İç iletişim güncellemelerini, ürün duyurularını ve yatırımcı mesajlarını kendi programınıza göre hazırlayıp paylaşın.

Ürün pazarlaması

Yazılı içeriği video odaklı mesajlara dönüştürün. Ürün tanıtım turları, özellik duyuruları ve müşteri eğitimleri hazırlayın. Hem de hepsini kendi yüzünüzle.

