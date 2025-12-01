Viral klipler için yapay zeka YouTube Shorts oluşturucu

HeyGen’in YZ YouTube Shorts oluşturucusuyla dakikalar içinde dikkat çeken YouTube Shorts videoları oluşturun. Metinden yayına hazır dikey videoya kadar, yapay zeka hook’lar yazar, görseller oluşturur, sesi senkronize eder ve altyazı ekler; böylece içerik üreticileri ve markalar, kamera veya uzun montaj süreçlerine ihtiyaç duymadan kısa video içeriklerini ölçeklendirebilir.
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
HeyGen neden en iyi YZ YouTube Shorts oluşturucusudur
HeyGen, prodüksiyon seviyesinde YZ video oluşturmayı Shorts odaklı iş akışlarıyla birleştirerek fikir üretmenizi, yinelemenizi ve yayınlamanızı hızlandırır. Ritim odaklı kesimler, platforma özel hazır ayarlar ve otomatik yerelleştirme ile dikkat çekmeye optimize edilmiş Shorts videoları oluşturun — tümü görüntülemeleri ve kitle büyümesini artırmak için tasarlandı.
Dakikalar içinde senaryolar, sahneler ve tamamlanmış Shorts videoları oluşturun. HeyGen ağır işleri otomatikleştirir, böylece sık sık paylaşım yaparak algoritmik ivmeyi koruyabilirsiniz.
Tüm çıktılar mobil öncelikli tasarıma, altyazı odaklı okunabilirliğe ve YouTube Shorts keşfi ile izleyici tutma için optimize edilmiş tempoya göre hazırlanır. Meta veri önerileriyle birlikte, platforma hazır dosyaları dışa aktarın.
Dil varyantları oluşturun, A/B test kancaları hazırlayın veya tek bir uzun videodan onlarca klibi toplu olarak oluşturun. HeyGen, içerik üreticileri ve ekipler için toplu iş akışlarını ve API otomasyonunu destekler.
Shorts için senaryo ve hook oluşturucu
Bir konuyla başlayın veya bir paragraf yapıştırın; HeyGen güçlü bir açılış, harekete geçirici mesaj ve sahne işaretleri içeren, viral olmaya hazır kısa bir senaryo oluşturur. Bu senaryo, ilk birkaç saniyede etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için görselleri, altyazıları ve zamanlamayı yönlendirir.
Otomatik altyazılar ve altyazı stilleri
Shorts, metin odaklı oynatmaya dayanır; bu da onları TikTok ve diğer platformlar için ideal hale getirir. HeyGen, kısa videolarınız için mobil ekranlara uygun olacak şekilde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturur, okunabilir tipografi ve hareket efektleri uygular ve stil, boyut ve yerleşim üzerinde anında kontrol imkânı sunar.
Oluşturmalı görseller ve b-roll seçimi
Animasyonlu grafiklerden YZ ile oluşturulmuş sahnelere kadar HeyGen, metninize birebir uyan görseller oluşturur. Kendi görüntülerinizi ekleyin veya ton ve tempoya uygun lisanslı b-roll kliplerini seçmesi için oluşturucuya bırakın.
Platform ön ayarları ve dışa aktarma optimizasyonu
YouTube Shorts için optimize edilmiş dikey MP4 videoları, doğru en-boy oranları, bitrate, altyazılar ve keşfedilebilirlik için önerilen başlıklar ve açıklamalarla dışa aktarın.
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
YZ YouTube Shorts oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Dikkat çekici YouTube Shorts videolarınızı aşağıdaki basit adımlarla birkaç dakika içinde hazır hale getirin.
Bir konu yazın, bir metin yapıştırın veya uzun bir video yükleyin. HeyGen otomatik olarak önerilen giriş cümleleri ve sahne dökümleri oluşturur.
YZ short videolarınız için enerji seviyesini, altyazı stilini ve sesi seçin. Müzik ekleyin veya HeyGen'in senaryonuza ve formatınıza uygun sesi önermesine izin verin.
Altyazıları düzenleyin, görselleri değiştirin veya video oluşturucunuzda doğal dil prompt’larıyla giriş cümlesini yenileyin. Bir sahneyi ya da tüm Short videoyu saniyeler içinde yeniden oluşturun.
YouTube Shorts için optimize edilmiş dikey MP4’leri, kısa video içerikleriniz için önerilen başlıklar, açıklamalar ve etiketlerle birlikte indirin. Toplu dışa aktarma veya API kullanarak ölçekli şekilde yayınlayın.
YZ YouTube Shorts oluşturucu, kısa metinleri, fikirleri veya daha uzun videoları; metin yazımı, düzenleme, ses senkronizasyonu ve altyazı ekleme için yapay zeka kullanarak tamamlanmış dikey Shorts videolarına dönüştüren bir araçtır. HeyGen, içerik üreticilerinin karmaşık montaj süreçleri olmadan daha sık paylaşım yapabilmesi için YouTube Shorts akışında iyi performans göstermeye yönelik, mobil öncelikli videolar oluşturur.
HeyGen, ilk üç saniyeye, altyazı netliğine ve ritme duyarlı kurgulamaya odaklanır. Sistem, güçlü açılış cümleleri (hook) oluşturur, görselleri ses ipuçlarıyla hizalar ve altyazı odaklı yerleşimler uygular; böylece Shorts videoları hem otomatik oynatma hem de sessiz izleme için optimize edilir.
Evet, kısa videolar oluşturalım. HeyGen, uzun formatlı görüntülerde öne çıkarılabilecek anları otomatik olarak tespit eder ve altyazılı, optimize kesimlere sahip birden fazla Shorts oluşturur. Bu yeniden kullanma iş akışı, podcast’ler, canlı yayınlar ve dersler için idealdir.
Kesinlikle. HeyGen, gelişmiş YZ shorts teknolojisini kullanarak doğru altyazıları otomatik olarak oluşturur ve metinleri ile altyazıları birçok dile çevirebilir.video çevirici özelliği sayesinde yerelleştirilmiş seslendirmeler ve altyazı zamanlaması doğal bir anlatım için korunur.
Hayır. HeyGen görselleri oluşturabilir ve lisanslı sesleri otomatik olarak seçebilir. Ayrıca daha kişiselleştirilmiş bir görünüm ve ses için kendi müziklerinizi ve görüntülerinizi de yükleyebilirsiniz.
Çoğu Short birkaç dakika içinde oluşturulur. Karmaşıklık, uzunluk ve toplu iş hacmi toplam oluşturma süresini etkiler. Yüksek hacimli ihtiyaçlar için toplu işler API üzerinden kuyruğa alınabilir ve işlenebilir.
Evet. HeyGen, her brif için birden fazla varyant oluşturarak farklı açılış cümlelerini, görselleri ve CTA'ları test etmenizi sağlar. Deneyler yürütmek ve kazananları hızla ölçeklendirmek için dışa aktarma setlerini kullanın.
YouTube Shorts için optimize edilmiş dikey MP4’leri, ayrıca gerektiğinde kare ve yatay formatlı versiyonları dışa aktarın. HeyGen, yayınlama için SRT dosyaları ve meta veri önerileri de sunar.
Evet. Sesinizi klonlamak için bir ses örneği yükleyin veya kütüphanedeki avatarları ve içerik üreticilerini kullanın. Avatarlar, birden fazla Shorts videosu boyunca hassas dudak senkronizasyonu ve tutarlı ekrandaki varlık sunar.
Oluşturduğunuz tüm varlıkların tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, içeriğiniz üzerinde herhangi bir hak iddia etmez. Dahil ettiğiniz üçüncü taraf materyallerin uygun şekilde lisanslandığından emin olun.
HeyGen, şifrelenmiş depolama ve erişim kontrolleriyle sektör standardı güvenlik uygulamalarını takip eder. Kurumsal planlar; çalışma alanı yönetişimi, role dayalı yetkilendirme ve özel depolama seçeneklerini içerir.
