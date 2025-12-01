Viral klipler için yapay zeka YouTube Shorts oluşturucu

HeyGen’in YZ YouTube Shorts oluşturucusuyla dakikalar içinde dikkat çeken YouTube Shorts videoları oluşturun. Metinden yayına hazır dikey videoya kadar, yapay zeka hook’lar yazar, görseller oluşturur, sesi senkronize eder ve altyazı ekler; böylece içerik üreticileri ve markalar, kamera veya uzun montaj süreçlerine ihtiyaç duymadan kısa video içeriklerini ölçeklendirebilir.

Uzun biçimli içeriği yeniden kullanma

Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.

İçerik üreticisi büyümesi ve tutarlı paylaşım

Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.

Müzik ve ses tanıtımları

Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.

Eğitici mikro dersler

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

Kamera arkası ve hikaye anlatımı

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

Ajans ve marka kampanyaları

Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.

HeyGen neden en iyi YZ YouTube Shorts oluşturucusudur

HeyGen, prodüksiyon seviyesinde YZ video oluşturmayı Shorts odaklı iş akışlarıyla birleştirerek fikir üretmenizi, yinelemenizi ve yayınlamanızı hızlandırır. Ritim odaklı kesimler, platforma özel hazır ayarlar ve otomatik yerelleştirme ile dikkat çekmeye optimize edilmiş Shorts videoları oluşturun — tümü görüntülemeleri ve kitle büyümesini artırmak için tasarlandı.

Daha fazla içeriği daha hızlı yayınlayın

Dakikalar içinde senaryolar, sahneler ve tamamlanmış Shorts videoları oluşturun. HeyGen ağır işleri otomatikleştirir, böylece sık sık paylaşım yaparak algoritmik ivmeyi koruyabilirsiniz.

Platform performansı için tasarlandı

Tüm çıktılar mobil öncelikli tasarıma, altyazı odaklı okunabilirliğe ve YouTube Shorts keşfi ile izleyici tutma için optimize edilmiş tempoya göre hazırlanır. Meta veri önerileriyle birlikte, platforma hazır dosyaları dışa aktarın.

Kolayca ölçeklendirin ve yerelleştirin

Dil varyantları oluşturun, A/B test kancaları hazırlayın veya tek bir uzun videodan onlarca klibi toplu olarak oluşturun. HeyGen, içerik üreticileri ve ekipler için toplu iş akışlarını ve API otomasyonunu destekler.

Shorts için senaryo ve hook oluşturucu

Bir konuyla başlayın veya bir paragraf yapıştırın; HeyGen güçlü bir açılış, harekete geçirici mesaj ve sahne işaretleri içeren, viral olmaya hazır kısa bir senaryo oluşturur. Bu senaryo, ilk birkaç saniyede etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için görselleri, altyazıları ve zamanlamayı yönlendirir.

Otomatik altyazılar ve altyazı stilleri

Shorts, metin odaklı oynatmaya dayanır; bu da onları TikTok ve diğer platformlar için ideal hale getirir. HeyGen, kısa videolarınız için mobil ekranlara uygun olacak şekilde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturur, okunabilir tipografi ve hareket efektleri uygular ve stil, boyut ve yerleşim üzerinde anında kontrol imkânı sunar.

Oluşturmalı görseller ve b-roll seçimi

Animasyonlu grafiklerden YZ ile oluşturulmuş sahnelere kadar HeyGen, metninize birebir uyan görseller oluşturur. Kendi görüntülerinizi ekleyin veya ton ve tempoya uygun lisanslı b-roll kliplerini seçmesi için oluşturucuya bırakın.

Platform ön ayarları ve dışa aktarma optimizasyonu

YouTube Shorts için optimize edilmiş dikey MP4 videoları, doğru en-boy oranları, bitrate, altyazılar ve keşfedilebilirlik için önerilen başlıklar ve açıklamalarla dışa aktarın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ YouTube Shorts oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Dikkat çekici YouTube Shorts videolarınızı aşağıdaki basit adımlarla birkaç dakika içinde hazır hale getirin.

Adım 1

Bir prompt verin veya görüntü yükleyin

Bir konu yazın, bir metin yapıştırın veya uzun bir video yükleyin. HeyGen otomatik olarak önerilen giriş cümleleri ve sahne dökümleri oluşturur.

Adım 2

Shorts stilini ve sesi seçin

YZ short videolarınız için enerji seviyesini, altyazı stilini ve sesi seçin. Müzik ekleyin veya HeyGen'in senaryonuza ve formatınıza uygun sesi önermesine izin verin.

Adım 3

Hızlıca ön izleyin ve düzenleyin

Altyazıları düzenleyin, görselleri değiştirin veya video oluşturucunuzda doğal dil prompt’larıyla giriş cümlesini yenileyin. Bir sahneyi ya da tüm Short videoyu saniyeler içinde yeniden oluşturun.

Adım 4

Dışa aktarın ve yayınlayın

YouTube Shorts için optimize edilmiş dikey MP4’leri, kısa video içerikleriniz için önerilen başlıklar, açıklamalar ve etiketlerle birlikte indirin. Toplu dışa aktarma veya API kullanarak ölçekli şekilde yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ YouTube Shorts oluşturucu nedir?

YZ YouTube Shorts oluşturucu, kısa metinleri, fikirleri veya daha uzun videoları; metin yazımı, düzenleme, ses senkronizasyonu ve altyazı ekleme için yapay zeka kullanarak tamamlanmış dikey Shorts videolarına dönüştüren bir araçtır. HeyGen, içerik üreticilerinin karmaşık montaj süreçleri olmadan daha sık paylaşım yapabilmesi için YouTube Shorts akışında iyi performans göstermeye yönelik, mobil öncelikli videolar oluşturur.

HeyGen, iyi performans gösteren Shorts videolarını nasıl oluşturuyor?

HeyGen, ilk üç saniyeye, altyazı netliğine ve ritme duyarlı kurgulamaya odaklanır. Sistem, güçlü açılış cümleleri (hook) oluşturur, görselleri ses ipuçlarıyla hizalar ve altyazı odaklı yerleşimler uygular; böylece Shorts videoları hem otomatik oynatma hem de sessiz izleme için optimize edilir.

Uzun videoları birçok Shorts videosuna dönüştürebilir miyim?

Evet, kısa videolar oluşturalım. HeyGen, uzun formatlı görüntülerde öne çıkarılabilecek anları otomatik olarak tespit eder ve altyazılı, optimize kesimlere sahip birden fazla Shorts oluşturur. Bu yeniden kullanma iş akışı, podcast’ler, canlı yayınlar ve dersler için idealdir.

Altyazılar ve çeviriler destekleniyor mu?

Kesinlikle. HeyGen, gelişmiş YZ shorts teknolojisini kullanarak doğru altyazıları otomatik olarak oluşturur ve metinleri ile altyazıları birçok dile çevirebilir.video çevirici özelliği sayesinde yerelleştirilmiş seslendirmeler ve altyazı zamanlaması doğal bir anlatım için korunur.

Müzik veya görüntü sağlamam gerekiyor mu?

Hayır. HeyGen görselleri oluşturabilir ve lisanslı sesleri otomatik olarak seçebilir. Ayrıca daha kişiselleştirilmiş bir görünüm ve ses için kendi müziklerinizi ve görüntülerinizi de yükleyebilirsiniz.

Bir Short oluşturmak ne kadar sürer?

Çoğu Short birkaç dakika içinde oluşturulur. Karmaşıklık, uzunluk ve toplu iş hacmi toplam oluşturma süresini etkiler. Yüksek hacimli ihtiyaçlar için toplu işler API üzerinden kuyruğa alınabilir ve işlenebilir.

Birden fazla açılış cümlesini ve varyantı A/B testine tabi tutabilir miyim?

Evet. HeyGen, her brif için birden fazla varyant oluşturarak farklı açılış cümlelerini, görselleri ve CTA'ları test etmenizi sağlar. Deneyler yürütmek ve kazananları hızla ölçeklendirmek için dışa aktarma setlerini kullanın.

Shorts için hangi dışa aktarma formatları mevcut?

YouTube Shorts için optimize edilmiş dikey MP4’leri, ayrıca gerektiğinde kare ve yatay formatlı versiyonları dışa aktarın. HeyGen, yayınlama için SRT dosyaları ve meta veri önerileri de sunar.

Shorts'ta kendi sesimi veya avatarlarımı kullanabilir miyim?

Evet. Sesinizi klonlamak için bir ses örneği yükleyin veya kütüphanedeki avatarları ve içerik üreticilerini kullanın. Avatarlar, birden fazla Shorts videosu boyunca hassas dudak senkronizasyonu ve tutarlı ekrandaki varlık sunar.

Oluşturduğum içeriğin sahibi kimdir?

Oluşturduğunuz tüm varlıkların tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, içeriğiniz üzerinde herhangi bir hak iddia etmez. Dahil ettiğiniz üçüncü taraf materyallerin uygun şekilde lisanslandığından emin olun.

HeyGen, içerik üreticilerinin ve markaların varlıkları için güvenli mi?

HeyGen, şifrelenmiş depolama ve erişim kontrolleriyle sektör standardı güvenlik uygulamalarını takip eder. Kurumsal planlar; çalışma alanı yönetişimi, role dayalı yetkilendirme ve özel depolama seçeneklerini içerir.

