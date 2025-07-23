İçerik üreticileri için yapay zeka video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz
Daha fazla video içerik oluşturmak istiyor ama sınırlı zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynakları nedeniyle kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki, HeyGen ile yüksek maliyetler veya geleneksel prodüksiyonun uzun teslim süreleri olmadan, profesyonel görünen videoları kolayca oluşturabilir, çevirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.
Bu rehber, markasını büyütmek, yeni müşterilere ulaşmak ve içerik üretimini ölçeklendirmek isteyen içerik üreticileri için özel olarak hazırlandı. Fikir aşamasından bitmiş videoya hızla nasıl geçeceğinizi öğreneceksiniz. Kamera, stüdyo veya ekranda görünen bir sunucuya gerek yok!
Kaçırmayın: uygulamalı video oluşturma alıştırmasını İlk Videonuzu Oluşturma bölümünde bulabilirsiniz. Yaparak öğrenmenize ve kısa sürede hız kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlandı.
Öne çıkan kullanım alanları: içerik üreticileri HeyGen'i nasıl kullanıyor
HeyGen yalnızca bir video aracı değil. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteden ödün vermeden sonuç elde etmesi gereken profesyoneller için tasarlanmış yaratıcı bir motordur. Çok dilli eğitimlerden sosyal medya reklamlarına kadar, farklı alanlardaki küçük işletmeler ve girişimciler, ölçeklenebilir şekilde yüksek etkili videolar oluşturmak için HeyGen'i şu şekilde kullanıyor.
Sosyal influencer videoları
Sosyal kanıtla büyüyen işletmeler için mükemmel: ürün odaklı işletmeler (cilt bakımı, dekor vb.), hizmet odaklı işletmeler (emlak, koçlar, danışmanlar) ve niş veya tutkuya dayalı işletmeler (evcil hayvan markaları, çevre dostu şirketler)
Video reklamları
Şunlar için ideal: pazarlama odaklı markalar, işletmeler veya hizmetler
- Ask The Agent'in güven inşa ederek ve emlak profesyonellerinin kişisel markalarını ölçekli şekilde öne çıkararak yeni müşteri adaylarını nasıl artırdığı
- Rhinestone sanatçısı Crystal Ninja, bir perakende mağazası, e-ticaret sitesi, VIP eğitim merkezi ve etkinlikler başlatmak için YZ videosunu nasıl kullandı
Öğrenme kursları
Şunlar için ideal: eğitimciler, danışmanlar, koçlar, wellness profesyonelleri, ürün eğitimi
- Nasıl Happy Cats çevrimiçi eğitmeni ve kedi davranış uzmanı Anneleen Bru, HeyGen avatarları ve çeviri ile dünya çapında yeni kitlelere ulaştı
- Dövüş sanatları eğitmeni Kung Fu Kendra HeyGen avatarları ve çeviri ile yeni bir küresel kitleye ulaşırken video prodüksiyonuna ayırdığı zamanı büyük ölçüde azalttı
Günümüzde video neden kritik öneme sahip
Zorluk
- Video içeriğini dışarıya yaptırmak hem bütçenizi hem de zamanınızı tüketiyor
- Her gün kendinizi mi çekiyorsunuz? Bu bir eğitim süreci ve markanızı büyütmekten sizi alıkoyuyor
- Her platformda ve her dilde performans göstermeye hazır, akışı durduran içeriklere ihtiyacınız var.
YZ videonun sunduğu olanaklar
Hız, ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu
Video kursu prodüksiyon süresi 4 haftadan 15 dakikaya indirildi her video için, kedi davranış uzmanı ve çevrimiçi eğitmen Happy Cats'ten Anneleen Bru tarafından
Yerelleştirme
6+ dilde sunulan pazarlama ve kurslar Kung Fu Kendra HeyGen’in çeviri özelliklerini kullanarak
Kişiselleştirme
Yüzlerce emlak profesyoneli, kişisel marka oluşturan videolarla müşteri adaylarını artırdı
İlk yapay zeka videonuzu oluşturma
Giriş
Videoya yeni mi başlıyorsunuz ya da HeyGen’i ilk kez mi deniyorsunuz? Merak etmeyin. Bu bölüm, harika bir videoyu hızlıca oluşturabilmeniz için her adımda size yol gösterecek.
Öğrenme kursu
Ekran kayıtları veya diğer görseller gerektiren eğitimler ya da adım adım anlatımlar için en uygun seçenek
Öğrenmenin uygulamalı olmasını mı seviyorsunuz?
Yukarıdan bir video türü seçerek HeyGen'de kullanıma hazır bir şablon açın ve adım adım takip edin.
Aşırı mı hırslısınız?
Bayılırız! Hemen 4. Adım: Doğru YZ avatar sözcüsünü seçin bölümüne atlayın ve kendi YZ avatarınızı—dijital ikizinizi ve gelecekteki video yıldızınızı—oluşturun.
Henüz başlamaya hazır değil misiniz?
Sorun değil. Adımlara şimdi kısaca göz atın, hazır olduğunuzda ayrıntılı nasıl yapılır rehberine geri dönün.
Başlamaya hazır mısınız? Önce bu HeyGen’in YZ Studio Editörü için 2 dakikalık turagöz atın, sonra detaylara inelim!
Adım 1: HeyGen çalışma alanınızı ölçeklenebilirlik için kurun
Akıllı girişimciler her seferinde sıfırdan başlamaz; ölçeklenebilen sistemler kurarlar.
HeyGen ile, bir Brand Kit oluşturarak videolarınızı markanıza uygun tutmak ve yazı tiplerinizi, renklerinizi, logolarınızı ve varlıklarınızı otomatik olarak kullanmak çok kolay.
Başlamak için sadece web sitenizi yapıştırın veya marka öğelerinizi manuel olarak yükleyin.
Aceleniz mi var? Sorun değil. Bu adıma her zaman geri dönüp tamamlayabilirsiniz.
İpucu
Marka Kitiniz marka renklerinizle hazır olduğunda, çoğu HeyGen Şablonunu kolayca uyumlu hale getirebilirsiniz. Tüm videolarınızın marka kimliğinize uygun kalması için kendi renklerinizi ekleyin veya Renkleri Karıştır düğmesine tıklayarak HeyGen'in bunları otomatik olarak değiştirmesini sağlayın.
Adım 2: Stratejinizi belirleyin
Video oluşturmaya başlamadan önce, biraz zaman ayırıp hedefinizi, hedef kitlenizi ve platformunuzu ve mesajınızı netleştirin. Bu, yalnızca harika görünen değil, aynı zamanda kârlılığınıza da katkı sağlayan videolar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Hedef
Bu videonun ne başarmasını istiyorsunuz?
Örnekler: kitlenizi büyütün, yeni bir ürünü tanıtın, hızlı bir nasıl yapılır videosu paylaşın, ürün incelemesi yapın
Hedef kitle
Bu videoyu kim izliyor ve şu anda neyle ilgileniyorlar?
Örnekler: TikTok'ta yeni takipçiler, sadık hayranlar, potansiyel iş birliği ortakları, rastgele gezen kullanıcılar
Birincil dağıtım kanalı
Bu hangi platform için hazırlandı ve insanlar bunu nasıl bulacak?
Örnekler: Instagram Reels, TikTok, YouTube, biyografi bağlantısı sayfası
Mesaj veya kanca
Hangi problemi çözüyor ve ilk 5 saniyede kaydırmayı nasıl durduracaksınız?
Örnekler: “Zorlu bir antrenmandan sonra neden sonuç göremediğinizi hiç merak ettiniz mi?” veya “Bu uygulama 30 günde 10 bin takipçiye ulaşmama yardımcı oldu.”
[ÖRNEK STRATEJİ]
Uzman ipucu
İkinci bir görüşe mi ihtiyacınız var? ChatGPT, Claude veya tercih ettiğiniz başka bir araca gidin ve aşağıdaki prompt'u kullanın:
"Küçük işletmem için bir video oluşturuyorum. Amacım [goal], hedef kitlem [audience], videoyu [platform] üzerinde paylaşacağım ve açılış cümlem (hook) şöyle: [hook]. Ne tür geri bildirimler veya iyileştirme önerileriniz olur?"
3. adım: Metninizi yazın
Senaryonuz, etkileyici bir video reklamın veya net, etkili bir öğrenme deneyiminin bel kemiğidir.
Tanıtım videosu veya reklam için etkili olmasını şöyle sağlayabilirsiniz:
- Güçlü bir hook ile başlayın (ilk 3-5 saniye en kritik andır); bu bölüm, yaygın bir sorun noktasını veya değer önerisini net biçimde göstermelidir.
- Net bir CTA (eyleme çağrı) ile bitirin; örneğin web sitenize yönlendirmek, yeni bir teklif sunmak vb.
- Basit, sohbet havasında bir dil kullanınve hedef kitlenize doğrudan ve net bir şekilde hitap edin.
Eğitici bir video için bunu doğru yapmanın yolu şöyledir:
- Bağlam ve ilgiliyle başlayın Konunun neden önemli olduğunu göstermek için bir senaryo, soru veya yaygın bir zorluk gibi örnekler kullanın. Bu, motivasyonu ve öğrenenlerin sürece katılımını artırır.
- Yapıyı düzenli ve odaklı tutuniçeriği mantıklı, kolay takip edilebilir adımlara ayırarak net ve istikrarlı bir tempo sağlayın.
- Basit, sohbet havasında bir dil kullanınöğrenene doğrudan ve net bir şekilde hitap ederek.
- Temel çıkarımları ve bir sonraki adımları pekiştirin basit bir özetle, öğrenilenleri düşünmeye veya uygulamaya davet eden bir çağrıyla ya da bir sonraki modüle veya kaynağa açık bir yönlendirmeyle bitirerek.
İpucu
Daha hızlı ilerlemek mi istiyorsunuz? ChatGPT gibi araçları kullanarak metninizi yazma konusunda rehberlik için aşağıdaki En İyi Uygulamalar sayfasına göz atın.
Hâlâ nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? İlham vermesi için işte birkaç örnek taslak.
HeyGen'de adım adım ilerliyorsanız, bu metinler zaten şablonunuzun içine yerleştirilmiş durumda.
Senaryo yazımına daha derinlemesine dalın
En iyi uygulamalar: Yapay zeka ile senaryoları daha iyi ve daha hızlı yazın
Üretmeniz gereken çok içerik var, bu yüzden metin işini yapay zekaya bırakın. Düzenleme, paylaşma ve trendleri yakalama arasında, video senaryoları yazmak saatlerinizi almamalı. ChatGPT, Claude ve Gemini gibi araçlar, dakikalar içinde pürüzsüz, platforma hazır senaryolar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
1. adım: Net bir talep ile başlayın
Yapay zekaya ne tür bir video oluşturduğunuzu ve işletmeniz için ne yapmasını istediğinizi söyleyin. Şu gibi ayrıntıları ekleyin:
- Video türü (ör. Reel, YouTube introsu, marka iş birliği)
- Kimin için olduğu (ör. yeni takipçiler, sadık hayranlar, markalar)
- Hedefiniz (örneğin görüntülenmeleri artırmak, ürünlerinizi tanıtmak, bir şeyi açıklamak)
- Ton veya üslup (ör. sakin, coşkulu, alaycı, uzman)
Örnek prompt:
"Acil durum fonu oluşturma hakkında, kişisel finans odaklı bir TikTok için 60 saniyelik, başlangıç seviyesine uygun bir metin yaz. Tonu kendinden emin, bilgilendirici ve genç birinin kendini yakın hissedebileceği şekilde olsun. Metni, biyomdaki bağlantı üzerinden kayıt olmaya çağıran bir CTA ile bitir."
Adım 2: Temel konuşma noktalarını ekleyin
Gerçekten size aitmiş gibi duyulan bir metin mi istiyorsunuz? Yapay zekaya onu sabitlemesi için birkaç madde halinde bilgi verin.
Örnek:
- Ürününüz, hizmetiniz veya teklifiniz
- Temel değer önerisi
- Eylem çağrısı (izleyicilerin ne yapmasını istediğiniz)
Örnek prompt:
"Şu noktaları ekleyin: 1.000 $ birikim hedefiyle başlayın. Amerikalıların %60'ı 400 $'lık acil bir harcamayı karşılayamıyor. Bu parayı vadesiz mevduat hesabında tutmaktan kaçının. CTA: Birikim hedefinizi planlamak için dersteki takip aracını kullanın."
3. adım: Doğru formatı isteyin
Videoyu nasıl sunacağınızı yapay zekaya söyleyin. Kameraya doğrudan mı hitap ediyorsunuz? Yoksa seslendirme mi kullanıyorsunuz? Tonu doğru ayarlayabilmesi için bunu yapay zekaya belirtin.
Örnek:
- Kamera karşısında benim tarafımdan sesli olarak sunulan bir metin
- Instagram Reels'de dağıtılacak
- Gençlere hitap eden samimi, genç bir ton
Örnek prompt:
"Bunu, Instagram Reels için YZ avatarım tarafından seslendirilen bir konuşma metni olarak yazın. Samimi, ilgi çekici ve gençlere hitap eden bir tarzda olsun."
Adım 4: Gözden geçirin ve ince ayar yapın
Metni HeyGen'e yapıştırın, avatarınızla önizleyin ve dinleyin. Size benziyor mu? Değilse, şu tarz takip prompt’larıyla üzerinde değişiklik yapın:
- Daha sohbet havasında olsun
- İlk 3 saniyede dikkat çeken bir açılış ekleyin
- Bunu sosyal medya için daha kısa, 30 saniyelik bir versiyona dönüştürün
- Mahalle hakkında kısa bir istatistik ekleyin
- Kapanış CTA'sının üç farklı versiyonunu deneyin
Adım 4: Son derece gerçekçi bir avatar oluşturun
HeyGen’in 700’den fazla kullanıma hazır, farklı Public Avatars kitaplığını inceleyin veya tıpkı gerçek hayattaki size benzeyen ve sizin gibi ses çıkaran bir Custom Avatar oluşturun.
Kişisel bir marka oluşturuyor ya da bir marka iş birliği için içerik hazırlıyor olun, HeyGen size özel avatarlar için esnek ve içerik üreticisi dostu seçenekler sunar.
Size en uygun olanı nasıl oluşturacağınızı keşfetmek için aşağıya göz atın.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
Şunları alacaksınız
En Uygun Olduğu Kullanım Alanları
2-5 dakikalık eğitim videosu
Eğitim videonuza göre en gerçekçi görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Hiper gerçekçi dijital ikiz
10-15 fotoğraf
Fotoğraflarınıza dayalı gerçekçi görünüm; yapay zeka ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi dijital ikiz
Metin prompt'u
Tamamen YZ ile oluşturulmuş görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi veya farklı animasyon stillerinde kurgusal karakterler
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Bir fotoğrafa dayalı, yapay zeka ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonuna sahip son derece gerçekçi bir görünüm. Oluşturmak için kredi gerektirir.
Müziğe dudak senkronizasyonu dahil, 30 saniyeden kısa videolar
Özel bir avatar oluştururken şunu unutmayın: içeri giren kalite, dışarı çıkan kaliteyi belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve yazılı prompt’larınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz görünecektir.
Hyper Realistic Avatar eğitim videonuzda yer alan jestlerden yüz ifadelerine, ses tonlamasına kadar her şey, nihai sonuca yansıyacaktır.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
En iyi uygulamalar
2-5 dakikalık eğitim videosu
10-15 fotoğraf
Avatar oluşturun
Metin prompt'u
Prompt yazımında yeniyseniz, prompt hazırlama için en iyi uygulamalarımıza göz atın
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Yalnızca kişiyi içeren, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü 1 fotoğraf
İpucu
HeyGen’in Generating Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
Daha derine inmeye hazır mısınız?
En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma
HeyGen, 175'ten fazla dil, lehçe ve duygusal tona sahip geniş bir yapay zeka ile oluşturulmuş hazır ses kütüphanesi sunar, ancak bazen mükemmel bir video için özel bir sese ihtiyaç duyulur. Aşağıda Özel Sesler oluşturmanın üç yolunu bulabilirsiniz.
Özel ses türü
Oluşturma yöntemi
Çıktı
En Uygun Olduğu Kullanım Alanları
Hyper-Realistic Avatar oluştururken otomatikveya
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
Metin prompt'u ile özellikleri belirtin (yaş, aksan, cinsiyet, ton, perde, duygu)
Prompt'a dayalı, tamamen YZ ile oluşturulmuş ses.
Kurgusal bir ses veya belirgin şekilde karakterize edilmiş sesler
Harici YZ ses hizmeti (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınızla eğitilmiş gerçekçi bir ses klonu. İnce ayar kontrolleri kullanılan servise göre değişir. Dijital ikiziniz için harika bir seçenek, ancak genellikle ek ödeme gerektirir.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
En iyi ses kalitesi için güçlü bir kaynak sesle başlayın. İşte harika bir kayıt almanın yolları:
• Ağızınızdan 6–8" uzaklıkta tutulan, yüksek kaliteli bir mikrofon veya akıllı telefon kullanın
• Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın
• Doğal duraklamalar ve hafif duygusal ifadelerle net bir şekilde konuşun
• Daha fazla esneklik için farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Son derece gerçekçi özel ses klonlama için kapsamlı rehber
En iyi uygulamalar: Bir profesyonel gibi prompt yazma
Prompting, sıfırdan görsel, hareketli içerik veya ses gibi içerikler oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan metin talimatlarının (prompt adı verilir) özenle hazırlanması ve yinelemeli olarak geliştirilmesi uygulamasıdır.
Prompting, herhangi bir YZ içerik üreticisi için son derece güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında, prompting hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etkili videolar oluşturmanız için sayısız yolun kilidini açar! Denemeye ve yinelemeye hazır olun.
Özellik
Fonksiyon
Şunlar için kullanın
Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin
Fotoğraf avatarlarını
Özel avatarlar oluşturma (gerçekçi veya animasyonlu)
Özel sesler oluşturma
Prompt yazımı için en iyi uygulamalar
Açık ve net olun
İstediğiniz şeyi (ton, görünüm, jest, duygu) ne kadar net tarif ederseniz, yapay zeka vizyonunuzu o kadar iyi yakalayabilir.
Yapıyı oluşturarak başlayın
Tutarlı bir yapı kullanın: ne, kim, nerede, nasıl. Bu, görseller, ses tonu ve hareket yönü için de geçerlidir.
Bağlamı ve amacı ekleyin
YZ'ye amacınızı belirtin: Bir ürün demosu için mi? Bir sosyal medya reklamı için mi? Bir eğitim videosu için mi? Bağlam, sonucu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeye yardımcı olur.
Açıklayıcı bir dil kullanın
Duyguyu, stili veya netliği yansıtan sıfatlar kullanın (örneğin, “kendinden emin”, “minimalist”, “yüksek enerjili”, “sakin tempolu”).
Yineleyin ve iyileştirin
İlk denemenizle yetinmeyin. Küçük prompt değişiklikleri, tüm medya türlerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir!
Prompt yazımına dair en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir
Aşağıdaki kaynakları inceleyerek her türü daha derinlemesine keşfedin ve prompt'larınızdan en yüksek verimi alın!
Adım 5: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin
Artık metniniz ve avatarınız hazır olduğuna göre, mesajınızı HeyGen’in AI Studio editöründe hayata geçirmenin zamanı geldi; burada videonuzun her bir bölümünü özelleştirmek, geliştirmek ve cilalamak çok kolaydır – üstelik hiçbir video düzenleme deneyimi gerekmez!
- Sahnelerinizi, Brand Kit veya Şablonlar ile birkaç dakika içinde, 1. adımda oluşturduğunuz ayarları kullanarak tasarlayın.
- Mesajınızı ekrandaki metin veya görsellerle güçlendirin ve bunların görünmesini ya da kaybolmasını Animasyonlar ile tetikleyin.
- Yüksek kaliteli b-roll videolar için HeyGen’in stok medya kitaplığını telifsiz olarak inceleyin.
- Videonuza pürüzsüz, profesyonel bir görünüm kazandırmak için Premium Scene Transitions kullanın.
- Videolarınızı daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için altyazılar ekleyin ve özelleştirin.
- Çevirin videolarınızı küresel öğrenenlere, ekip arkadaşlarınıza ve hedef kitlelere ulaştırmak için
İpucu
Videolarınızın birden fazla sürümünü oluşturup karşılaştırın ve hangisinin etkileşimi ve performansı artırdığını görün.
Profesyonel gibi düzenlemeye hazır mısınız?
→ HeyGen Academy: AI Studio, HeyGen'in düzenleme özelliklerini kapsayan kapsamlı bir video kursu
En iyi uygulamalar: telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın
Avatarınızın tam istediğiniz gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? HeyGen, gerçek hayattaki gibi doğal ve doğru bir anlatım için seslendirmeleri ince ayarlarla düzenlemenizi sağlayan güçlü araçlar sunar.
Özellik
Fonksiyon
Şunun için kullanın
Script Panel içinde doğrudan duraklamalar ekleyin ve belirli kelimelerin telaffuzunu ayarlayın
İstediğiniz ton, tempo ve telaffuzla bir ses dosyası yükleyin veya kaydedin, bırakın herhangi bir avatar bunu kendi sesiyle aktarsın
Bir senaryonun duygu ve tonunu tek tıkla şekillendirin
Özel Sesinize daha fazla çeşitlilik katmak için farklı duygusal tonlarda ek kayıtlar yükleyin. Her an için en uygun olanı seçin
Onu iş başında görmek ister misiniz?
Etkisini ölçeklendirme stratejileri
İster yeni pazarlara açılıyor, ister neyin işe yaradığını test ediyor, ister farklı kitlelere göre içerik uyarlıyor olun, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.
Çeviriyle küresel ölçekte büyüyün
Öğrenin videolarınızı nasıl çevirebileceğinizi ve yerelleştirebileceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına gerek kalmadan.
HeyGen’in Brand Voice özelliğini kullanarak belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirip (örneğin marka adı telaffuzları, belirli terimlerin çevirisini zorunlu kılma veya engelleme) çevrilmiş videolarda tutarlılık sağlayın.
Enterprise ve Team planı kullanıcıları ayrıca Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.
İlham mı arıyorsunuz? Şuna göz atın: Trivago’nun TV reklamlarını aynı anda 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen’i nasıl kullandığı.
Esnek, güncellenebilir içerikle değişim yönetimini destekleyin
Değişim süreklidir ve eğitim materyallerinizin buna ayak uydurması gerekir. İster tam bir kurs modülünü yeniliyor olun ister tek bir eğitim videosunu güncelliyor olun, yeniden çekim ve kurgulama gerektiren geleneksel içerik üretimi, küçük bir güncellemeyi bile büyük bir işe dönüştürebilir.
HeyGen ile videoları güncellemek günler değil, dakikalar sürer. Senaryoları değiştirin, metni düzenleyin, görselleri yenileyin ve sadece birkaç tıklamayla yeni sürümler oluşturun. Artık darboğaz yok. Kuruluşunuz ne kadar hızlı hareket ediyorsa, öğrenenlerinizin de o kadar hızlı uyum sağlamasına yardımcı olan hızlı ve esnek videolar var. Şunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin: değişim yönetimi için HeyGen.
Büyük ölçekte kişiselleştirin
E-posta kampanyalarınıza, satış iletişimlerinize veya müşteri desteğinize kişisel bir dokunuş katmak için Kişiselleştirilmiş Videolar kullanın. İzleyicinin adı veya ilgi alanlarına göre uyarlanmış bilgiler gibi dinamik öğelerden yararlanarak, her bir kişi için benzersiz ve çok daha ilgi çekici bir deneyim oluşturabilirsiniz.
Etkileşimli avatar
İster satış, ister müşteri desteği, ister eğitim için olsun, Interactive Avatars tek yönlü videoları dinamik, çift yönlü konuşmalara dönüştürür. Etkileşimi artırmanın, deneyimleri kişiselleştirmenin ve aksiyon aldırmanın güçlü bir yoludur.
İlham mı arıyorsunuz? Canlı, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleriyle getitAI e-ticaret satışlarını nasıl artırıyor, inceleyin.
Kullanım örneği #1: sosyal influencer videosu
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Reply.io, CEO'sunun HeyGen avatarını kullanarak TikTok görünürlüğünü nasıl artırdı
Favoured, miktarı ve kaliteyi artırmak için HeyGen ile UGC içeriğini 6 kat ölçeklendiriyor
Dövüş sanatları eğitmeni Kung Fu Kendra, çok dilli sosyal medya tanıtımıyla kurslarının erişimini nasıl genişletti?
Şunlar için ideal
Sosyal kanıtla güçlenen işletmeler; ürün odaklı işletmeler (cilt bakımı, dekor vb.), hizmet odaklı işletmeler (emlak, koçlar, danışmanlar) ve niş ya da tutkuya dayalı işletmeler (evcil hayvan markaları, çevre dostu şirketler) dahil.
En İyi Uygulamalar
- İzleyicileri hızla yakalayın.İlk 1-2 saniye içinde hareket, kalın metin veya etkileyici bir görselle dikkat çekmeyi hedefleyin.
- Sessiz otomatik oynatma için tasarlayın. altyazılar, metin bindirmeleri ve birçok kullanıcı sesi kapalı izlediği için görsel hikâye anlatımı kullanın.
- Kısa tutun.Azı karar. TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts için 15–30 saniyenin altında kalmayı hedefleyin. Gelişmiş ses ayarlarını kullanarak metninizin hızını ayarlayın.
- Akışa uygun çerçeveleyin. Platforma göre dikey (9:16) veya kare formatlar kullanın. Yalnızca YouTube’a içerik yüklüyorsanız yatay (landscape) yönlendirmeyi tercih edin.
- “Aha” anıyla başlayın.Dönüşümü, faydayı veya duygusal getiriyi yalnızca ürün özelliklerini anlatmakla yetinmeden, daha en başta öne çıkarın.
- Yerel görünün. Platform trendlerini, daha hızlı tempolu içerik üreticisi tarzı kurguları veya UGC avatarları kullanarak akışa doğal bir şekilde karışın.
Öne çıkan özellikler
- UGC avatarlar: özgün içerik üreticisi hissi veren yüzlerce yapay zeka ile oluşturulmuş stok avatarı keşfedin.
- Altyazılar: ses kapalıyken bile mesajınızın iletildiğinden emin olun.
İpucu
TikTok, Reels ve Shorts genelinde önde gelen içerik üreticilerinin kullandığı, yüksek performanslı bir içerik yapısı şöyledir:
- Dikkat çeken görseller: kaydırmayı durdurmak için çarpıcı metin, hareket veya şaşırtıcı bir görselle başlayın
- Bağ kurulabilir an: gerçek bir acı noktasını ya da “ben de bunu yaşadım” hissi veren bir durumu yansıtarak anında bağlantı kurun
- Dönüşüm veya kazanç: ürününüzün değerini kullanım anında gösterin
- Yaratıcı bakış açısı: kişisel ve samimi bir tonla anlatmak için seslendirme veya ekrandaki metni kullanın
- Basit CTA: bir sonraki adımı netleştirin! (“Bunu deneyin”, “daha fazlasını izleyin” veya “web sitesini ziyaret edin”)
Kullanım senaryosu #2: video reklamlar
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Ask The Agent, yeni müşteri adaylarını artırmak için güven inşa etti
YZ video, Crystal Ninja'nın perakende, e-ticaret, eğitim ve etkinlik alanlarında büyümesini sağladı
Yazar Jason Felts, kitabını avatar videolarıyla tanıttı
Şunlar için ideal
pazarlama markaları, işletmeler veya hizmetler
En iyi uygulamalar
- Videoları kısa tutun. Dikkati canlı tutmak ve kitlenizin videoyu sonuna kadar izleme olasılığını artırmak için 60 saniyenin altında olmalarını hedefleyin.
- Değerle başlayın. Ana mesajınızı veya sunduğunuz faydayı hemen paylaşın. İnsanlara onlar için ne olduğunu anlatmak için sonuna kadar beklemeyin.
- Mesajınızı hedefinizle uyumlu hale getirin. Videonun stilini, süresini ve harekete geçirici mesajını, nerede görüneceğine göre ayarlayın; ister bir Instagram Reels videosu, ister bir web sitesi açılış sayfası, ister bir müşteri e-postası olsun.
- Önce mobil düşünün. Çoğu kişi videoyu telefonundan izleyeceği için kadrajı sıkı tutun, tempoyu yüksek tutun ve görselleri takip edilmesi kolay hale getirin.
- Düzenlemelerinizi öne çıkarın. Videonuzun sönük veya durağan hissettirmemesi için basit metin animasyonları, ürün çekimleri veya müşteri örnekleri kullanın.
- Zaman içinde test edin ve iyileştirinKancanızın, mesajınızın veya CTA'nızın farklı versiyonlarını deneyerek en fazla tıklamayı, aramayı veya satışı neyin sağladığını görün ve ardından işe yarayanı daha fazla yapın.
Öne çıkan özellikler
- Ürün yerleştirme: tek tıklamayla videolarınıza fiziksel ürünler ekleyin.
- Görünüm Oluşturma: Avatarınızı yalnızca bir metin prompt'u ile pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirerek daha dinamik hale getirin.
İpucu
İşte Favoured'dan sosyal medya yapımcısı George “GG” Gossland'ın defalarca denenmiş ve kanıtlanmış bir senaryo yapısı:
- Hook – Görsel olarak tuhaf ya da beklenmedik bir şey.
- Problem – İzleyiciniz hangi zorluklarla karşı karşıya?
- Çözüm – Ürün veya hizmet bu zorlukları nasıl ortadan kaldırıyor?
- Öne çıkan satış noktaları (USP'ler) – yani “benzersiz satış vaadi”. Öne çıkan özellikleri gösterin!
- CTA – İzleyicilere her zaman bir sonraki adımda yapacakları bir şey verin.
Kullanım alanı #3: eğitim kursları
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Happy Cats çevrimiçi eğitmeni, avatarlarla kurs oluşturmayı ölçeklendirdi
Kung Fu Kendra video prodüksiyon süresini kısalttı ve küresel kitlelere ulaştı
HeyGen Academy: YZ Studio uygulamalı video kursu
Şunlar için ideal
Eğitimciler, danışmanlar, koçlar, wellness profesyonelleri, ürün eğitimi
En iyi uygulamalar
İçeriği küçük, kolay tüketilebilir parçalara ayırın
Her dersi kısa ve odaklı tutun; ideal olarak 3 ila 7 dakika arasında olsun ki kitlenizin takip etmesi, tekrar gözden geçirmesi ve akılda tutması daha kolay olsun.
Metninizi net ve sohbet havasında tutun
Sadece öğretmeyin—bağlantı kurun. Günlük dili kullanın, teknik terimleri basitleştirin ve fikirleri hikâyelerle veya gerçek hayattan örneklerle canlandırın.
Görselleri bilinçli kullanın
İçeriğinizi daha dinamik ve anlaşılması daha kolay hale getirmek için avatar sunucuları ekran kayıtları, demolar veya destekleyici grafiklerle birlikte kullanın.
Hafif etkileşim ekleyin
Hızlı bilgi kontrolleri, yansıtıcı prompt’lar veya basit alıştırmalarla etkileşimi teşvik edin. Tek soruluk bir mini test bile kalıcılığı artırabilir.
Büyüdükçe kolayca güncelleyin
Geri bildirimlere veya ürün güncellemelerine göre içeriği gözden geçirmek ve yenilemek için HeyGen'i kullanın; her şeyi en baştan yeniden çekmenize gerek yok.
Öne çıkan özellikler
- Animasyonlar: önemli adımları vurgulamak, öğrenmeyi pekiştirmek ve izleyicilerin dikkatini canlı tutmak için animasyonlu metinler veya görseller ekleyin.
- Şablonlar: oluşturma sürecini kolaylaştırın ve her şeyi tutarlı tutun. HeyGen’in hazır şablonlarını markanızın renkleriyle özelleştirebileceğinizi unutmayın!
- Generate Looks: avatar eğitmeninizin kıyafetini, ortamını veya pozunu konuya ya da hedef kitleye uyarlamak için metin prompt'ları kullanın
İpucu
Nasıl yapılır videonuz ekran kayıtları gibi ek görsellere ihtiyaç duyuyorsa, bunların senaryonuzla uyumlu olduğundan emin olun. Önce senaryonuzu yazın, ardından en iyi zamanlamayı yakalamak için ekranınızı anlatımla senkronize şekilde kaydederken sesi çalmak üzere önizleme düğmesini kullanın.
