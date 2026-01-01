Çalışma alanınıza üye davet edin

HeyGen Academy'ye hoş geldiniz. Bu modül, Takım Arkadaşlarını Davet Etme ve Yönetme, ekibinizi çalışma alanınıza getirerek birlikte çalışmaya başlamanız ve hemen içerik oluşturmanızla ilgilidir. Takım arkadaşları eklemeye hazır olduğunuzda, önce kişisel hesabınız yerine paylaşılan çalışma alanınızın içinde olduğunuzdan emin olun. Çalışma Alanını Yönet panelinden, davet edilen herkesi, mevcut rollerini ve daveti kabul edip etmediklerini veya hâlâ beklemede olup olmadıklarını görebilirsiniz. HeyGen ayrıca şirket e-posta alan adınızla zaten kayıt olmuş olan iş arkadaşlarınızı da önerir; böylece onları tek tıklamayla içeri almanız kolaylaşır. Takım arkadaşlarını doğrudan e-posta ile davet edebilir veya daha geniş bir kitleye göndermek için paylaşılabilir bir bağlantı kopyalayabilirsiniz. Bir davet gönderildiği anda, kullanıcı Üyeler listenizde Davet Gönderildi durumu ile görünür. Çalışma alanınız katılma isteği gerektirecek şekilde yapılandırılmışsa, yeni istekler de aynı panelde görünür. Onaylandıktan sonra takım arkadaşınız Aktif durumuna geçer, resmen çalışma alanınıza katılır ve planınızdaki bir koltuğu doldurur. HeyGen'deki her üyeye, erişim seviyesini belirleyen bir rol atanır: - Süper Yöneticiler (Super Admin) faturalandırma, güvenlik, izinler ve çalışma alanı ayarları üzerinde tam kontrole sahiptir. - Geliştiriciler (Developers) içerik oluşturabilir ve ayrıca CRM'ler veya e-posta platformları gibi entegrasyonlar için HeyGen'in API'ına erişebilir. - Üreticiler (Creators) video, avatar ve ses üretimine odaklanır ancak izinleri veya faturalandırmayı yönetmez. - Görüntüleyiciler (Viewers), içerik üzerinde düzenleme yapmadan erişebilen onaylayıcılar ve gözden geçirenlerdir. Bu role dayalı yapı, gereksiz erişim vermeden, takım arkadaşlarınızın ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olmasını sağlayarak yaratıcılık ile denetim arasında denge kurmanıza yardımcı olur. İstek tabanlı erişimi etkinleştirdiyseniz, katılma isteklerini iki yerde inceleyip aksiyon alabilirsiniz: bildirimler paneli ve Üyeler & Çalışma Alanları sekmesi. Bir isteği onaylamak, kullanıcıyı anında aktif hale getirir ve üyeler listenizde görünür; reddetmek ise çalışma alanınızın güvenliğini korur. Üye rollerinin ötesinde, HeyGen size içeriklerin çalışma alanı içinde nasıl paylaşıldığı üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Proje, klasör veya video düzeyinde, erişimi kısıtlamak, düzenlemelere izin vermek veya yalnızca görüntüleme bağlantıları paylaşmak için izinleri ayarlayabilirsiniz. Paylaşılan projeler içinde bile, bir Görüntüleyici rolü her zaman yalnızca görüntüleme yetkisine sahip kalır ve erişim politikalarınızı korur. Bir video yayımlandığında, bir Paylaşım Sayfası oluşturulur; burada üreticiler altyazı ekleyebilir, izinleri yapılandırabilir, parola koruması uygulayabilir veya videoyu oturum açma gerektirmeden herkese açık olarak görüntülenebilir hale getirebilir. Bu seçenekler, ekiplerin içeriğin nasıl ve nerede dağıtılacağını esnek bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu modülün sonunda, takım arkadaşlarını nasıl davet edeceğinizi, roller atayacağınızı ve içeriğe erişimi nasıl kontrol edeceğinizi anlayacaksınız. Bu adımlar yerleştiğinde, çalışma alanınız kuruluşunuz genelinde güvenli ve ölçeklenebilir iş birliğine hazır olacaktır.