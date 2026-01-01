Çalışma alanınıza üye davet edin

HeyGen Academy'ye hoş geldiniz. Bu modül, Takım Arkadaşlarını Davet Etme ve Yönetme, ekibinizi çalışma alanınıza getirerek birlikte çalışmaya başlamanız ve hemen içerik oluşturmanızla ilgilidir. Takım arkadaşları eklemeye hazır olduğunuzda, önce kişisel hesabınız yerine paylaşılan çalışma alanınızın içinde olduğunuzdan emin olun. Çalışma Alanını Yönet panelinden, davet edilen herkesi, mevcut rollerini ve daveti kabul edip etmediklerini veya hâlâ beklemede olup olmadıklarını görebilirsiniz. HeyGen ayrıca şirket e-posta alan adınızla zaten kayıt olmuş olan iş arkadaşlarınızı da önerir; böylece onları tek tıklamayla içeri almanız kolaylaşır. Takım arkadaşlarını doğrudan e-posta ile davet edebilir veya daha geniş bir kitleye göndermek için paylaşılabilir bir bağlantı kopyalayabilirsiniz. Bir davet gönderildiği anda, kullanıcı Üyeler listenizde Davet Gönderildi durumu ile görünür. Çalışma alanınız katılma isteği gerektirecek şekilde yapılandırılmışsa, yeni istekler de aynı panelde görünür. Onaylandıktan sonra takım arkadaşınız Aktif durumuna geçer, resmen çalışma alanınıza katılır ve planınızdaki bir koltuğu doldurur. HeyGen'deki her üyeye, erişim seviyesini belirleyen bir rol atanır: - Süper Yöneticiler (Super Admin) faturalandırma, güvenlik, izinler ve çalışma alanı ayarları üzerinde tam kontrole sahiptir. - Geliştiriciler (Developers) içerik oluşturabilir ve ayrıca CRM'ler veya e-posta platformları gibi entegrasyonlar için HeyGen'in API'ına erişebilir. - Üreticiler (Creators) video, avatar ve ses üretimine odaklanır ancak izinleri veya faturalandırmayı yönetmez. - Görüntüleyiciler (Viewers), içerik üzerinde düzenleme yapmadan erişebilen onaylayıcılar ve gözden geçirenlerdir. Bu role dayalı yapı, gereksiz erişim vermeden, takım arkadaşlarınızın ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olmasını sağlayarak yaratıcılık ile denetim arasında denge kurmanıza yardımcı olur. İstek tabanlı erişimi etkinleştirdiyseniz, katılma isteklerini iki yerde inceleyip aksiyon alabilirsiniz: bildirimler paneli ve Üyeler & Çalışma Alanları sekmesi. Bir isteği onaylamak, kullanıcıyı anında aktif hale getirir ve üyeler listenizde görünür; reddetmek ise çalışma alanınızın güvenliğini korur. Üye rollerinin ötesinde, HeyGen size içeriklerin çalışma alanı içinde nasıl paylaşıldığı üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Proje, klasör veya video düzeyinde, erişimi kısıtlamak, düzenlemelere izin vermek veya yalnızca görüntüleme bağlantıları paylaşmak için izinleri ayarlayabilirsiniz. Paylaşılan projeler içinde bile, bir Görüntüleyici rolü her zaman yalnızca görüntüleme yetkisine sahip kalır ve erişim politikalarınızı korur. Bir video yayımlandığında, bir Paylaşım Sayfası oluşturulur; burada üreticiler altyazı ekleyebilir, izinleri yapılandırabilir, parola koruması uygulayabilir veya videoyu oturum açma gerektirmeden herkese açık olarak görüntülenebilir hale getirebilir. Bu seçenekler, ekiplerin içeriğin nasıl ve nerede dağıtılacağını esnek bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu modülün sonunda, takım arkadaşlarını nasıl davet edeceğinizi, roller atayacağınızı ve içeriğe erişimi nasıl kontrol edeceğinizi anlayacaksınız. Bu adımlar yerleştiğinde, çalışma alanınız kuruluşunuz genelinde güvenli ve ölçeklenebilir iş birliğine hazır olacaktır.
When you’re ready to add teammates, first make sure you’re inside your shared workspace rather than your personal account. From the Manage Workspace panel, you’ll see everyone who’s been invited, their current roles, and whether they’ve accepted or are still pending. HeyGen also makes suggestions for colleagues who have already signed up with your company email domain, making it easy to bring them in with a single click. You can invite teammates directly by email, or copy a shareable link to send out more broadly.
As soon as an invitation is sent, the user appears in your member list with the status Invite Sent. If your workspace is configured for request-to-join, new requests will also show up in the same panel. Once approved, the teammate moves into Active status, officially joining your workspace and occupying a seat on your plan.
Every member in HeyGen is assigned a role, which determines their level of access:
Super Admins have full control over billing, security, permissions, and workspace settings.
Developers can create content and also access HeyGen’s API for integrations like CRMs or email platforms.
Creators focus on producing videos, avatars, and voices but don’t manage permissions or billing.
Viewers are approvers and reviewers who can access content without making edits.
This role-based structure helps you balance creativity with oversight, ensuring teammates have the tools they need—without giving unnecessary access.
If you’ve enabled request-based access, you can review and act on join requests in two places: the notifications panel and the Members & Workspaces tab. Approving a request immediately makes the user active and visible in your members list; denying it keeps your workspace secure.
Beyond member roles, HeyGen gives you granular control over how content is shared within the workspace. At the project, folder, or video level, you can adjust permissions to restrict access, allow edits, or share view-only links. Even within shared projects, a Viewer role always remains view-only, preserving your access policies.
When a video is published, it generates a Share Page, where creators can add captions, configure permissions, apply password protection, or make the video publicly viewable without requiring sign-in. These options give teams the flexibility to manage how and where content is distributed.
By the end of this module, you’ll understand how to invite teammates, assign roles, and control access to content. With these steps in place, your workspace will be ready for secure, scalable collaboration across your organization.