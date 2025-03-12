แพลตฟอร์มวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

แพลตฟอร์มวิดีโอส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอแบบปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ใส่ชื่อ ความชอบ หรือข้อเสนอเฉพาะลงในแต่ละวิดีโอ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยคอนเทนต์ที่ตรงใจ เพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลงให้สูงขึ้น ไม่ว่าคุณจะสื่อสารแบบรายบุคคลหรือทำแคมเปญขนาดใหญ่

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
อยากให้วิดีโอของคุณดึงดูดและทรงพลังมากขึ้นหรือไม่

แพลตฟอร์มวิดีโอแบบ Personalized ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอเฉพาะสำหรับผู้ชมแต่ละคน ทำให้ข้อความของคุณมีความเป็นส่วนตัวและตรงความต้องการ ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อการทำการตลาด การขาย หรือการสร้างเอ็นเกจเมนต์กับลูกค้า วิดีโอแบบ Personalized คือวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อ เครื่องมือ AI ขั้นสูงของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ด้วยการใช้ฟีเจอร์ AI ของเรา คุณสามารถใส่รายละเอียดอย่างชื่อ ความชอบ และประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมาในวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้แต่ละวิดีโอน่าจดจำ เพิ่มการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอีเมลวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล การทำการตลาด และการรักษาลูกค้า

หากต้องการประสบการณ์ที่โต้ตอบได้มากยิ่งขึ้น ลองสำรวจ AI Avatar Videos ที่ซึ่งอวตาร AI จะถ่ายทอดข้อความของคุณให้มีชีวิต สร้างการเชื่อมต่อที่สมจริงและมีส่วนร่วมมากขึ้นกับผู้ชมของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลของคุณให้สูงสุดด้วยเคล็ดลับสำคัญเหล่านี้:

• รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ทำความเข้าใจผู้ชมของคุณ ศึกษาความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมของพวกเขา เพื่อช่วยให้คุณสร้างคอนเทนต์ที่ตรงใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น

• ทำให้เป็นธรรมชาติ: การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลควรรู้สึกเป็นธรรมชาติ อย่าทำมากเกินไป รักษาให้พอดีเพื่อให้วิดีโอของคุณยังคงดูจริงใจและน่าเชื่อถือ

• ทดสอบรูปแบบต่างๆ: ลองใช้การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลหลายๆ แบบ เช่น ชื่อ ข้อเสนอ หรือรูปแบบวิดีโอ ทดสอบแต่ละแบบเพื่อดูว่าแบบไหนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด

• วัดผลลัพธ์: ติดตามเมตริกการมีส่วนร่วม เช่น อัตราการคลิกและการแปลงผลลัพธ์ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงวิดีโอและกลยุทธ์การทำคอนเทนต์แบบ Personalization อย่างต่อเนื่อง

ยกระดับการมีส่วนร่วมด้วยวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เมื่อคุณปรับข้อความให้ตรงกับผู้ชมแต่ละคน แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความต้องการและความชอบของพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า และอัตราการแปลง

ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงของ HeyGen การสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมากทำได้ง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือผู้ชมวงกว้าง วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะช่วยให้สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เป็นที่ไว้วางใจจากธุรกิจทั่วโลก เราช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงที่ดึงดูดผู้ชม เพิ่มยอดขาย และสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและการผสานรวม AI อย่างราบรื่น คุณสามารถสร้างวิดีโอที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายและขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้ธุรกิจ

ใช้งานอย่างไร

สร้างอวตาร AI แบบกำหนดเองของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

เปลี่ยนวิดีโอง่ายๆ ให้กลายเป็นอวตารดิจิทัลแบบพูดได้ที่ปรับให้เป็นตัวคุณอย่างเต็มรูปแบบด้วย HeyGen ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกวิดีโอของตัวเองความยาว 2 นาที

ถ่ายวิดีโอตัวเองขณะอ่านสคริปต์ที่เตรียมไว้ในสภาพแสงสว่างเพียงพอ วิดีโอนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างอวตาร AI แบบกำหนดเองของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

อัปโหลดฟุตเทจและแบบฟอร์มยินยอมของคุณ

เมื่อบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ส่งวิดีโอพร้อมแบบฟอร์มยินยอมให้ HeyGen อย่างปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญของเราจะใช้ฟุตเทจนี้สร้างอวตารส่วนตัวของคุณให้ถ่ายทอดสไตล์และโทนเสียงของคุณได้อย่างใกล้เคียงที่สุด

ขั้นตอนที่ 3

สร้างวิดีโอด้วยอวตารของคุณ

หลังจากสร้างอวตารของคุณเสร็จแล้ว สามารถใช้อวตารเพื่อส่งข้อความ พรีเซนเทชัน วิดีโอสอน หรือคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆ ได้ตามต้องการ อวตารของคุณจะมีชีวิตด้วยท่าทางที่สมจริง การลิปซิงก์ และเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 4

แชร์วิดีโออวตารของคุณได้ทุกที่

เมื่ออวตารของคุณพร้อมแล้ว สามารถเผยแพร่วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังโซเชียลมีเดีย เครื่องมือภายใน หรือช่องทางของลูกค้า อวตารของคุณพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Personalized Video Platform คืออะไร?

แพลตฟอร์มของ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมากได้โดยใส่ชื่อ ข้อความ และรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ชมแต่ละคนรู้สึกว่าวิดีโอนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

แพลตฟอร์มปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละคนโดยอัตโนมัติได้อย่างไร?

เพิ่มฟิลด์ไดนามิกอย่างชื่อหรือข้อความเฉพาะ แล้ว AI จะผสานข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับแต่ละวิดีโออย่างแนบเนียน ช่วยประหยัดเวลาและตัดขั้นตอนการตัดต่อด้วยมือออกไปสำหรับแคมเปญขนาดใหญ่ ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว


สามารถใช้วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในแคมเปญการตลาดหรือการขายได้หรือไม่?

ได้ผลแน่นอน วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทั้งในการติดต่อหาลูกค้าใหม่ การออนบอร์ด และการติดตามผล สำหรับการนำเสนอที่โต้ตอบได้มากขึ้น แนะนำให้ใช้ร่วมกับ AI image to video


มีขีดจำกัดจำนวนวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลที่สร้างได้หรือไม่?

ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ HeyGen ที่ใช้งาน โดยแพ็กเกจระดับสูงกว่าจะรองรับการสร้างวิดีโอในปริมาณมาก คุณสามารถดูตัวเลือกต่างๆ หรือสมัครใช้งานได้ทุกเวลาผ่าน HeyGen Signup.


สามารถใช้วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับ e-learning หรือการฝึกอบรมได้หรือไม่?

ได้ วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยให้บทเรียนตรงกับผู้เรียนแต่ละคนมากขึ้น สำหรับคอนเทนต์การเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง คุณยังสามารถใช้ AI Training Video Generator ของเราได้ด้วย

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละรายการ?

การสร้างวิดีโอทำได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออัปโหลดเทมเพลตและข้อมูลแล้ว AI จะสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ภายในไม่กี่นาทีแม้จะเป็นรายการขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม AI ของเราได้แปลวิดีโอ 18,814,906 วิดีโอในหลายภาษาแล้ว

สามารถติดตามประสิทธิภาพของวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้หรือไม่?

ได้ HeyGen มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงการมีส่วนร่วม อัตราการคลิก และการแปลงผลลัพธ์ อินไซต์เหล่านี้ช่วยให้ปรับปรุงแคมเปญในอนาคตและยกระดับกลยุทธ์การทำคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

