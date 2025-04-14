Funeral Video Maker for a Heartfelt Tribute Video

เครื่องมือสร้างวิดีโองานศพของเราช่วยให้คุณสร้างวิดีโอน้อมรำลึกถึงผู้ล่วงลับได้อย่างซาบซึ้ง เปลี่ยนรูปถ่าย คลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เอง และเพลงโปรดให้กลายเป็นวิดีโอรำลึกที่ดูสวยงามภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้องและไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ ร่วมรำลึกถึงคนที่คุณรักด้วยวิดีโอที่สามารถเปิดในพิธี แบ่งปันออนไลน์ หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้

147,844,766วิดีโอที่สร้างแล้ว
122,977,128อวตารที่สร้างแล้ว
20,453,408วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

ฟีเจอร์ของเครื่องมือสร้างวิดีโองานศพ

Photo and video memorial slideshows

อัปโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอที่คุณเตรียมไว้ จากนั้นเครื่องมือสร้างวิดีโอรำลึกนี้จะช่วยให้คุณสร้างสไลด์โชว์รำลึกพร้อมเพลงที่คุณเลือกได้ เพียงลากและวางรูปภาพลงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่สร้างบน HeyGen's AI video generator โดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์และไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ

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A memorial slideshow being assembled from family photos and clips in a calm online video editor.

เทมเพลตวิดีโองานรำลึกสำเร็จรูป

เลือกเทมเพลตจากไลบรารีดีไซน์งานรำลึกและงานศพ แทนการเริ่มจากหน้าว่าง เทมเพลตวิดีโอรำลึกแต่ละแบบจะตั้งค่าพื้นหลัง ทรานซิชัน สไลด์หัวเรื่อง และจังหวะของวิดีโอให้เรียบร้อย ปรับแต่งสี ฟอนต์ และข้อความเพื่อให้วิดีโอสะท้อนตัวตนของผู้ล่วงลับและถ่ายทอดอารมณ์ได้เต็มที่ ขณะที่คุณโฟกัสกับการเลือกภาพถ่ายที่ใช่

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A library of respectful memorial and funeral video templates with soft backgrounds and title slides.

ชื่อ วันที่ และคำพูดบนหน้าจอ

เพิ่มข้อความอย่างเช่นชื่อ วันที่ และคำพูดสำคัญเพื่อให้แขกทุกคนติดตามเรื่องราวได้ง่ายขึ้น ตัวสร้างซับไตเติล ช่วยให้คำบรรยายอ่านง่ายบนหน้าจอขนาดใหญ่ และคุณยังสามารถเพิ่มข้อความลงในสไลด์ใดก็ได้และแสดงค้างไว้นานพอให้คนที่อยู่ไกลอ่านได้ครบทุกคำ

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A memorial slide showing a name, dates, and a quote as clean, readable on-screen text.

เพลงที่เข้ากับสไลด์และซิงก์ตามจังหวะแต่ละสไลด์

ทำให้วิดีโรรำลึกถึงคนสำคัญมีความหมายยิ่งขึ้นด้วยเพลงที่มีความสำคัญกับเขา หรืออัปโหลดเพลงจากครอบครัว เพื่อให้ได้วิดีโอพร้อมดนตรีที่เข้ากับช่วงเวลา คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่แต่ละภาพแสดงอยู่บนหน้าจอได้เอง ทำให้สไลด์โชว์ไม่เร่งรีบ และบรรยากาศยังคงนุ่มนวล อบอุ่น และน่าจดจำ

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A gentle memorial slideshow with a meaningful song timed so each photo holds without rushing.

Share the tribute in 175+ languages

เมื่อญาติพี่น้องกระจายกันอยู่คนละประเทศ ตัวแปลวิดีโอ AI จะสร้างวิดีโอรำลึกทั้งเรื่องขึ้นใหม่ได้กว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงลิปซิงก์เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่แค่เพิ่มซับไตเติล แชร์วิดีโอของคุณให้วิดีโอรำลึกจากใจเพียงชิ้นเดียวส่งถึงคุณย่าที่อยู่ต่างประเทศและลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ไกล ในภาษาที่แต่ละคนใช้ในชีวิตประจำวัน

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear it in their own language.
Green gift box icon.Use cases

กรณีการใช้งาน

สไลด์โชว์งานศพสำเร็จรูปที่จัดทำจากรูปถ่ายของครอบครัว พร้อมเปิดเล่นในพิธี

สไลด์โชว์สำหรับพิธีศพ

เมื่อก่อนครอบครัวมักจะนำกล่องรูปถ่ายไปให้สถานจัดงานศพ ตอนนี้สามารถเพิ่มรูปได้เองอย่างง่ายดาย เปลี่ยนภาพนิ่งชิ้นสำคัญให้มีชีวิตด้วยการแปลงภาพเป็นวิดีโอ และรำลึกถึงคนที่รักด้วยวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับพิธีศพอันซาบซึ้ง

เทมเพลตวิดีโอรำลึกที่อบอุ่น รวบรวมภาพถ่ายโทนสว่างจัดเรียงเป็นบทต่างๆ ของชีวิตที่งดงามและเต็มไปด้วยความหมาย

งานเฉลิมฉลองชีวิต

งานเฉลิมฉลองชีวิตควรให้ความรู้สึกอบอุ่น ไม่หม่นเศร้า เลือกสไลด์โชว์รำลึกที่สวยงาม จัดกลุ่มภาพถ่ายโทนสว่างเป็นบทต่างๆ เช่น ครอบครัว การท่องเที่ยว และการทำงาน แล้วสร้างวิดีโอรำลึกสุดพิเศษที่บอกเล่าและยกย่องชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย

A written eulogy delivered as a warm, steady narration for a memorial slideshow.

คำไว้อาลัยหรือเรื่องราวชีวิตแบบบรรยายเสียง

การอ่านคำไว้อาลัยต่อหน้าผู้คนในวันงานเป็นเรื่องยาก เพียงวางข้อความลงไปแล้วให้ตัวสร้างเสียง AI ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงบรรยายที่อบอุ่นและมั่นคง สำหรับสไลด์โชว์รำลึกที่เล่าเรื่องราวของเขาให้ทุกคนได้ฟัง แม้ในวันที่การเอ่ยปากพูดจะยากเกินไป

วิดีโอรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงสุดที่รักที่รวบรวมภาพถ่ายและคลิปอันอ่อนโยนของเพื่อนแสนรักตัวนี้ไว้ด้วยกัน

วิดีโอรำลึกและระลึกถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก

สัตว์เลี้ยงก็เป็นครอบครัวเช่นกัน รวบรวมรูปถ่ายจากมือถือและคลิปสั้นๆ ของสุนัขหรือแมว ใส่เพลงบรรเลงนุ่มๆ แล้วสร้างวิดีโอรำลึกที่คุณจะย้อนกลับมาดูได้อีกนานหลังการสูญเสีย เป็นอนุสรณ์อันแสนซาบซึ้งสำหรับเพื่อนคู่ใจที่คุณรัก

ข้อความเสียงที่บันทึกไว้ถูกแปลงเป็นคลิปที่แชร์ต่อได้ พร้อมจับคู่กับรูปถ่ายครอบครัวสุดประทับใจ

ของที่ระลึกจากข้อความเสียงที่บันทึกไว้

ข้อความฝากเสียงที่บันทึกไว้นั้นมีคุณค่าแต่ก็สูญหายได้ง่าย เปลี่ยนให้เป็นคลิปที่แชร์ต่อได้ด้วยการแปลงเสียงเป็นวิดีโอ จับคู่เสียงบันทึกกับรูปภาพ และเก็บความทรงจำของพวกเขาไว้ด้วยสไลด์โชว์รำลึกที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเก็บไว้ดูได้เสมอ

วิดีโอรำลึกเพียงชิ้นเดียวที่สร้างซ้ำเป็นภาษาของญาติแต่ละคนสำหรับครอบครัวที่กระจายอยู่ทั่วโลก

หนึ่งวิดีโอรำลึกสำหรับครอบครัวทั่วโลก

ความโศกเศร้าไม่มีพรมแดนและคำรำลึกถึงก็ไม่ควรมีเช่นกัน สร้างวิดีโอน้อมรำลึกถึงผู้ล่วงลับแล้วแปลงเป็นวิดีโอภาษาของญาติแต่ละคนเพื่อให้ไม่มีใครที่รับชมจากต่างประเทศรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการกล่าวอำลา เปลี่ยนวันนั้นให้กลายเป็นวิดีโอเรื่องราวมรดกร่วมกันของทุกคน

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

How funeral video maker works

ขั้นตอนการสร้างวิดีโอแบบง่ายนี้จะแสดงให้เห็นวิธีสร้างวิดีโอน้อมรำลึก โดยเริ่มจากโฟลเดอร์รูปภาพไปจนเป็นวิดีโอน้อมรำลึกที่เสร็จสมบูรณ์ใน 4 ขั้นตอน พร้อมเปิดเล่นในพิธีได้ภายในวันเดียวกัน

เริ่มสร้างเลย →
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ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดรูปภาพของคุณ

เพิ่มรูปภาพ วิดีโอที่ถ่ายในบ้าน และคลิปวิดีโอจากครอบครัวในทุกฟอร์แมตยอดนิยมจากอุปกรณ์ใดก็ได้

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ขั้นตอนที่ 2: เลือกเทมเพลต

เลือกดีไซน์ที่สุภาพซึ่งตั้งค่าพื้นหลัง ทรานซิชัน และจังหวะการนำเสนอให้อัตโนมัติ จากนั้นปรับแต่งต่อให้ตรงสไตล์ที่ต้องการ

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ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเพลงและข้อความ

Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.

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ขั้นตอนที่ 4: ส่งออกและแชร์

ดาวน์โหลดวิดีโอโอกาสพิเศษของคุณแบบ HD บันทึกลงแฟลชไดรฟ์เพื่อใช้ที่สถานที่จัดงาน หรือส่งลิงก์ส่วนตัวให้ครอบครัวไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างวิดีโองานศพ

What is a funeral video maker and how does it work?

เครื่องสร้างวิดีโองานศพคือเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยเปลี่ยนรูปภาพ คลิปวิดีโอ และเพลงของคุณให้กลายเป็นวิดีโอรำลึกสำหรับเปิดในพิธีหรือนำไปแชร์ออนไลน์ได้ ด้วยเครื่องมือทำสไลด์โชว์งานศพนี้ คุณเพียงอัปโหลดความทรงจำ เลือกเทมเพลต ใส่คำบรรยายและเพลง แล้วส่งออกเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอ สามารถสร้างวิดีโอรำลึกออนไลน์ได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านเบราว์เซอร์

สไลด์โชว์งานศพควรยาวแค่ไหน และควรเตรียมรูปกี่รูป?

สไลด์โชว์งานศพส่วนใหญ่มักยาวประมาณ 5 ถึง 8 นาที ซึ่งคิดเป็นรูปภาพราว 40 ถึง 80 รูป โดยให้แต่ละรูปแสดงประมาณ 4 ถึง 5 วินาที พร้อมเปิดเพลงประกอบ 1 ถึง 2 เพลง หากมีรูปเก่าอยู่เพียงไม่กี่รูป ให้แสดงแต่ละรูปค้างไว้นานขึ้นและสลับกับภาพสถานที่ที่มีความหมาย และใช้เครื่องมือสร้างสไลด์โชว์รำลึกเพื่อช่วยสร้างสไลด์โชว์ภาพรำลึกที่ยังคงให้ความรู้สึกครบถ้วน

สามารถเพิ่มเพลงโปรดของคนที่คุณรักได้ไหม

ได้แน่นอน เลือกเพลงจากไลบรารีหรืออัปโหลดไฟล์ MP3 ที่มีความหมายสำหรับเขา แล้วปรับจังหวะเวลาให้รูปภาพเปลี่ยนตามท่อนเพลงได้ หากวิดีโอจะถูกเปิดในงานพิธีสาธารณะ อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเพลงก่อน เพราะสถานที่จัดงานอาจมีกฎเรื่องลิขสิทธิ์

วิดีโอที่เสร็จแล้วจะเล่นบนหน้าจอของสถานประกอบการงานศพได้หรือไม่

ส่งออกเป็นไฟล์ MP4 มาตรฐานความละเอียดระดับ HD ซึ่งสามารถเล่นบนโปรเจ็กเตอร์ของสถานที่จัดงาน ทีวี และแล็ปท็อปได้ บันทึกสำเนาใส่แฟลชไดรฟ์ USB และส่งลิงก์สำรองทางอีเมลให้ผู้จัดการงานศพล่วงหน้า การทดสอบการเล่นไฟล์ก่อนหนึ่งวันเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาไม่คาดคิดกับวิดีโองานรำลึกงานศพ

The service is in two days. Can I still make a tribute video in time?

ได้ เทมเพลตวิดีโอรำลึกจะจัดการเลย์เอาต์ ทรานซิชัน และจังหวะของวิดีโอให้เรียบร้อย ทำให้ผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถทำวิดีโอเสร็จได้ภายในเย็นวันเดียว แค่อัปโหลดรูป ใส่เพลง เพิ่มแคปชันไม่กี่บรรทัด แล้วส่งออกไฟล์ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาซอฟต์แวร์ซับซ้อนในช่วงเวลาที่กำลังโศกเศร้า

How is HeyGen different from other memorial video makers?

นอกจากการสร้างสไลด์โชว์แล้ว HeyGen ยังเปลี่ยนคำไว้อาลัยที่เขียนไว้ให้กลายเป็นคำบรรยายเสียงพูด และสามารถสร้างวิดีโอรำลึกได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงที่ลิปซิงก์ตรงกับปาก ขณะที่เครื่องมืออื่นมักทำได้แค่รูปภาพและเพลง ทำให้ญาติที่พูดคนละภาษามักได้แค่ซับไตเติล ทั้งที่ควรรู้สึกมีส่วนร่วมกับช่วงเวลาแห่งการอำลานี้อย่างแท้จริง

สามารถสร้างวิดีโอรำลึกที่สวยงามได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อได้ไหม

ได้แน่นอน คนที่ไม่มีพื้นฐานด้านโปรดักชันก็สร้างวิดีโอคุณภาพสตูดิโอได้บน HeyGen และผู้สอน Anton Voroniuk ลดต้นทุนการผลิตลงได้ราว 40 เท่าและประหยัดเวลาไป 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลังจากเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มนี้ ครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าสามารถสร้างวิดีโอรำลึกที่ซาบซึ้งได้ภายในครั้งเดียว ไม่ต้องใช้เวลาหลายวัน

จะแชร์วิดีโอบันทึกความทรงจำให้คนที่มาร่วมงานไม่ได้ได้อย่างไร?

ดาวน์โหลดวิดีโอแล้วโพสต์ลงเว็บไซต์รำลึก YouTube หรือเป็นลิงก์ส่วนตัวที่ส่งให้กันทางข้อความหรืออีเมล คุณยังสามารถแชร์บน Facebook เพื่อให้ครอบครัวและเพื่อนที่อยู่ไกลได้รับชมและร่วมเพิ่มความทรงจำของตัวเองลงในวิดีโอรำลึกสุดซาบซึ้งนี้ ทำให้เรื่องราวยังคงอยู่ในรูปแบบวิดีโอรำลึกเฉพาะบุคคลที่ทุกคนกลับมาดูได้เสมอ

มีเครื่องมือสร้างวิดีโองานศพฟรีไหม และ HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยวิดีโอฟรีและสร้างวิดีโอโอกาสพิเศษฉบับสมบูรณ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ HeyGen เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอโอกาสพิเศษและวิดีโอรำลึกฟรีสำหรับการใช้งานแบบครั้งเดียว แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ประมาณ $24 ต่อเดือน พร้อมระยะเวลาวิดีโอที่ยาวขึ้น การส่งออกแบบ HD และ 4K และไม่มีลายน้ำ

Can I edit the tribute video after more photos arrive?

Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.

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