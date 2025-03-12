บันทึกวิดีโอตัวเองเพียง 15 วินาทีแล้วรับอวตารแบบกำหนดเองที่หน้าตา ท่าทาง และเสียงเหมือนคุณ พิมพ์สคริปต์ สร้างวิดีโอคุณภาพมืออาชีพ และไม่ต้องเสียเวลาถ่ายทำซ้ำอีกต่อไป
ฟีเจอร์ของ HeyGen Custom Avatars
วิดีโอ 15 วินาทีหนึ่งคลิป อวตารดิจิทัลหนึ่งคน
อัปโหลดคลิปเดี่ยวความยาว 15 วินาที แล้ว Avatar V จะสร้างอวตารส่วนตัวถาวรที่เก็บใบหน้า เสียง และไมโครเอ็กซ์เพรสชันของคุณไว้ครบทั้งช็อตกว้าง ระยะกลาง และระยะใกล้ ตัวตนยังคงสม่ำเสมอตลอดวิดีโอความยาว 30 นาที ทำให้ทุกวิดีโออวตารแบบกำหนดเองยังคงเป็นคุณอย่างแท้จริง
ปรับลุคอวตารแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
Avatar V แยกตัวตนของคุณออกจากสิ่งที่คุณสวมใส่ สลับชุด ฉากหลัง และมุมกล้องในตัวแก้ไขได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ แค่บันทึกครั้งเดียวก็ใช้ได้ทั้งวิดีโอเปิดตัวสินค้า อัปเดตธุรกิจรายไตรมาส และคลิปโซเชียล โดยปรับสไตล์ให้เหมาะกับแต่ละช่องทางและกลุ่มผู้ชม
โคลนเสียงของคุณในมากกว่า 175 ภาษา
จับคู่ทวินของคุณเข้ากับ การโคลนเสียง AI เพื่อให้การพูดฟังเหมือนคุณจริงๆ ไม่ใช่เสียงบรรยายสำเร็จรูป การลิปซิงก์ระดับโฟนีมช่วยให้การขยับปากแม่นยำในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง หมายความว่าใช้สคริปต์เดียวเข้าถึงได้ทุกตลาดที่คุณขาย โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่แม้แต่บรรทัดเดียว
ท่าทางตรงไปตรงมาในภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย
Custom Motion ให้คุณพิมพ์คำกำกับการแสดงเหมือนโปรดิวเซอร์บรีฟนักแสดง: มองกล้อง โน้มตัวเข้าหา รักษาโทนพลังงานให้ต่ำ อวตารแบบกำหนดเองตัวเดิมสามารถส่งสารได้ทั้งสไตล์ผู้บริหารน้ำเสียงสุขุมหรือคลิปโซเชียลพลังสูงจากสคริปต์เดียวกัน ทำให้การพูดสอดคล้องกับบุคลิกของคุณโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
สร้างซีนภาพยนตร์ด้วย Twin ของคุณ
วางอวตารของคุณลงในฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์ด้วย Seedance 2.0 การผสานการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่รันโมเดลบนใบหน้ามนุษย์จริงที่ผ่านการยืนยันแล้ว การเคลื่อนไหวที่แม่นยำตามหลักฟิสิกส์และการควบคุมกล้องระดับผู้กำกับช่วยเปลี่ยนการบันทึกจากเว็บแคมธรรมดาให้กลายเป็นภาพยนตร์แบรนด์ โฆษณา และฟุตเทจ B-roll ที่พร้อมเผยแพร่
การถ่ายทำวิทยากรสำหรับทุกโมดูลทำให้ปฏิทิน L&D สะดุด สร้างวิดีโอเทรนนิ่งแต่ละชิ้นด้วยอวตารแบบกำหนดเองของผู้เชี่ยวชาญแทน: แก้ไขสคริปต์ อัปเดตบทเรียน และรักษาคอร์สให้ทันสมัยได้โดยไม่ต้องจองกองถ่ายเพิ่มแม้แต่ครั้งเดียว
โฆษณาแบบ Creator ต้องใช้หน้าตาและไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา สร้างคลิปแนวสกอลล์พร้อมใช้งานทุกวันด้วยอวตารของคุณในลุคและฉากที่หลากหลาย ทดสอบฮุกได้รวดเร็ว และรักษาความเคลื่อนไหวบนฟีดไว้ตลอดในขณะที่คู่แข่งยังรอวันถ่ายทำ
ข้อความขายแบบทั่วไปมักถูกมองข้าม ส่งวิดีโอให้แต่ละลีดโดยใช้อวตารของคุณทักทายด้วยชื่อของพวกเขา สร้างครั้งเดียวแต่ให้ความรู้สึกส่วนตัวในทุกวิดีโอ ขยายการเข้าถึงได้ไกลกว่าที่ตารางเวลาของใครจะรองรับ
เอเจนซี่พากย์เสียงใช้เวลาหลายเดือนและทำให้เสียงของคุณหายไป ส่งวิดีโอที่เสร็จแล้วผ่านตัวแปลวิดีโอ AI แล้วให้อวตารแบบกำหนดเองของคุณนำเสนอได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์ที่ตรงปากและโทนเสียงที่โคลนไว้ยังคงเดิม
ผู้นำต้องกันเวลาหลายชั่วโมงเพื่อสื่อสารเรื่องธุรกิจทุกครั้ง ดิจิทัลทวินช่วยส่งอัปเดตรายสัปดาห์ สรุปประชุม all-hands และโน้ตถึงนักลงทุนได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้สื่อสารได้บ่อยขึ้นโดยที่ตารางยังว่างสำหรับการตัดสินใจ
ครีเอเตอร์คอร์สออนไลน์ต้องเสียทั้งเสาร์อาทิตย์ไปกับการถ่ายทำบทเรียน แค่พิมพ์เนื้อหาบทเรียนลงใน AI video generator แล้วให้อวตารของคุณสอนทุกโมดูล ช่วยให้ผู้สอนคนเดียวสามารถปล่อยคอร์สทั้งหลักสูตรได้โดยไม่ต้องจับกล้องอีกต่อไป
วิธีการทำงานของเครื่องสร้างอวตารแบบกำหนดเอง
เปลี่ยนจากวิดีโอที่อัดด้วยมือถือเป็นวิดีโออวตารแบบกำหนดเองที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละขั้นตอน
ถ่ายวิดีโอตัวเองด้วยโทรศัพท์หรือเว็บแคมในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ พูดตามธรรมชาติ ระบบจะเรียนรู้การเคลื่อนไหวจากคลิปนี้
อ่านโค้ดยินยอมเฉพาะบุคคลต่อหน้ากล้องเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการสร้างอวตารโดยไม่ได้รับอนุญาต
เลือกชุด ฉากหลัง และมุมกล้อง เพิ่มเสียงที่โคลนไว้หรือเลือกจากตัวเลือกมากกว่า 300 แบบ
วางสคริปต์ ปรับจังหวะ แล้วเรนเดอร์ ดาวน์โหลดวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์เป็นความละเอียด HD หรือ 4K และเผยแพร่ได้ทุกที่
อวตาร AI แบบกำหนดเองคือภาพตัวแทนดิจิทัลของบุคคลจริง บางครั้งเรียกว่า personal avatar หรือ digital twin โมเดลจะเรียนรู้ใบหน้า เสียง และท่าทางของคุณจากคลิปสั้นๆ จากนั้นสามารถแสดงสคริปต์ใดๆ ที่คุณรันผ่านเวิร์กโฟลว์ text to video เพื่อสร้างวิดีโออวตารพูดได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
Avatar V เรียนรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวจากคลิปอ้างอิงของคุณโดยตรงแทนการเดาจากภาพนิ่ง ทำให้หายไปปัญหาความแข็งทื่อที่มักเกิดในโมเดลรุ่นเก่า Avatar V ได้รับการจัดอันดับเป็น #1 ด้านความสมจริงของอวตาร AI บน G2 และเพียงการบันทึกวิดีโอ 15 วินาทีที่มีอารมณ์ชัดเจนก็เพียงพอในการสร้างอวตารคู่แฝดที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ใกล้เคียงตัวจริง
คลิปความยาว 15 วินาทีเพียงคลิปเดียวก็เพียงพอ ถ่ายด้วยโทรศัพท์หรือเว็บแคมในสภาพแสงสม่ำเสมอ พูดด้วยน้ำเสียงเป็นธรรมชาติ และใช้ท่าทางแบบที่ต้องการให้อวตารส่วนตัวของคุณทำ เพราะโมเดลจะจำลองทุกอย่างตามที่เห็นในวิดีโอนั้นอย่างแม่นยำ
แพลตฟอร์มวิดีโอ AI อื่นๆ ต้องถ่ายทำในสตูดิโอหรือใช้เวลาประมวลผลหลายวันเพื่อสร้างอวตารแบบกำหนดเอง แต่ HeyGen ใช้เพียงวิดีโอ 15 วินาทีและประมวลผลไม่กี่นาที รองรับมากกว่า 175 ภาษาเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มทั่วไปที่รองรับราว 100 ถึง 160 ภาษา และยังเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้าได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่
ใช่ และตัวเลขก็ชัดเจน Anton Voroniuk ผู้สอนประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าถึงผู้เรียนมากกว่า 1M คนด้วยอวตารของเขา ในต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการถ่ายทำถึง 40 เท่า อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ในเรื่องราวลูกค้า.
คุณสามารถเริ่มใช้งานฟรีและทดสอบแพลตฟอร์มได้ก่อนชำระเงิน แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ และทีมธุรกิจสามารถเพิ่มจำนวนช่องอวตารวิดีโอเป็นส่วนเสริม ทำให้ราคาเพิ่มตามจำนวนคนที่คุณเปลี่ยนให้กลายเป็นอวตาร
ทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของตัวจริงยินยอมขณะอยู่ต่อหน้ากล้องเท่านั้น โดยบุคคลในวิดีโอต้องบันทึกคำยินยอมของตนเอง ซึ่งระบบจะใช้ตรวจสอบเทียบกับคลิปที่ใช้เทรน อวตารที่สร้างเสร็จจะถูกเก็บเป็นส่วนตัวในบัญชีของคุณและจะไม่ถูกเพิ่มไปยังไลบรารีสาธารณะใดๆ
ได้แน่นอน เสียงที่โคลนของคุณสามารถใช้ได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมลิปซิงก์ระดับโฟนิม ทำให้การขยับปากตรงกับแต่ละภาษาไม่ดูเหมือนพากย์ทับ ทีมต่างๆ มักโลคัลไลซ์วิดีโอที่ทำเสร็จแล้วเพียงชิ้นเดียวให้พร้อมใช้ในหลายสิบตลาดได้ภายในบ่ายเดียว
ไม่จำเป็น กล้องมือถือหรือเว็บแคมก็ใช้ได้ และกล้องมือถือมักให้ภาพดีกว่าเว็บแคมบนแล็ปท็อป การบันทึกทำได้ง่ายๆ แค่หาพื้นที่เงียบๆ ที่มีแสงสม่ำเสมอบนใบหน้า ฉากหลังนิ่ง และขยับตัวเล็กน้อยตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้กรีนสกรีนหรือทีมถ่ายทำ
ใช้เวลาเป็นนาทีไม่ใช่เป็นวัน โดยปกติการประมวลผลจะเสร็จภายในประมาณ 10 ถึง 15 นาทีหลังจากอัปโหลดคลิปและโค้ดยินยอม แพลตฟอร์มที่ต้องพึ่งกระบวนการสตูดิโอมักใช้เวลา 5 ถึง 15 วันทำการสำหรับงานแบบเดียวกัน
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