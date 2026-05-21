Seedance 2.0 เครื่องสร้างวิดีโอ AI โดย ByteDance
โมเดลวิดีโอที่ล้ำหน้าที่สุดของ ByteDance พร้อมให้ใช้บน HeyGen แล้ว เปลี่ยนข้อความและรูปภาพให้กลายเป็นคลิปหลายช็อตที่ลื่นไหลด้วยการเคลื่อนไหวสมจริง เริ่มสร้างได้ในไม่กี่วินาที เล่นฟรี
- การเคลื่อนไหวความเที่ยงตรงสูง
- ความต่อเนื่องหลายช็อต
- พรอมต์แบบกำหนดเอง
สิ่งที่สร้างได้ด้วย Seedance 2.0
Seedance 2.0 คือโมเดลวิดีโอ AI ที่สร้างมาเพื่อครีเอเตอร์และทีมงานโดยเฉพาะ เปลี่ยนข้อความและรูปภาพให้กลายเป็นคลิปสไตล์ภาพยนตร์ กำกับได้ทุกช็อต และส่งมอบวิดีโอพร้อมใช้งานระดับโปรดักชันได้โดยไม่ต้องออกจาก HeyGen
ฉากอวตารสไตล์ภาพยนตร์
ใช้ดิจิทัลทวิน AI ของคุณในซีนที่กำกับได้เต็มรูปแบบ พร้อมกำหนดโลเคชัน เสื้อผ้า แสง ท่าทาง และการเคลื่อนกล้องได้เอง Seedance 2.0 รักษาความเหมือนตัวคุณให้คงที่ในทุกช็อต ทำให้วิดีโออวตาร AI แต่ละคลิปให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวกัน ถ่ายทำในวันเดียวกัน
ฟุตเทจ B-roll ที่สร้างด้วย AI
สร้างช็อตคัตอะเวย์สไตล์ภาพยนตร์ ภาพสินค้า คลิปโซเชียล ทรานซิชัน และซีนที่มีโมชั่นได้จากพรอมต์ข้อความสั้นๆ Seedance 2.0 ทำงานเป็น AI b-roll generator แปลงข้อความให้กลายเป็นฟุตเทจพร้อมตัดต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งคลังสต็อกวิดีโอ
เรียงช็อตต่อกันเป็นลำดับและรักษาความต่อเนื่องของตัวละคร เสื้อผ้า และสภาพแวดล้อมในทุกจังหวะการตัดต่อ
สไตล์คอนเทนต์สร้างสรรค์ไม่รู้จบ
เปลี่ยนจากข้อความเป็นวิดีโอในทุกสไตล์ที่จินตนาการได้ สร้างเดโมสินค้า วิดีโอผู้ก่อตั้ง ภาพเหนือจริง ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ วิดีโออธิบายความรู้ และโฆษณาแบบภาพยนตร์ได้จากโมเดลเดียว ทั้งหมดนี้ใน HeyGen
สไตล์ของตัวละครจะถูกล็อกและตามไปทุกช็อต แสงเหมือนเดิม ชุดเหมือนเดิม ฟีลลิ่งเหมือนเดิม แม้กล้องหรือสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปก็ตาม
การใช้พรอมต์ในระดับ Director
ควบคุมตัวแบบ ฉาก กล้อง แสง การเคลื่อนไหว อารมณ์ และจังหวะทั้งหมดได้ในพรอมต์เดียว Seedance 2.0 เข้าใจภาษากล้อง ไม่ว่าจะเป็นการดอลลี่ช้าๆ มุมกล้องเอียงแบบ Dutch angle หรือการดึงกล้องออกแบบมาโคร ก็จะแสดงผลได้ตรงตามที่คุณอธิบาย
เพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติและปรับขนาดได้พอดีสำหรับวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอน
ครีเอเตอร์และแบรนด์ใช้ Seedance 2.0 อย่างไร
ตั้งแต่ข้อความจากผู้ก่อตั้ง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงวิดีโออธิบายและคอนเทนต์สั้นสำหรับโซเชียล Seedance 2.0 ออกแบบมาให้เข้ากับวิธีการทำวิดีโอของทีมยุคใหม่ สร้างวิดีโอ AI ระดับภาพยนตร์สำหรับทุกช่องทาง ทุกฟอร์แมต และทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ครบในเวิร์กโฟลว์เดียวบน HeyGen
คลิปคอนเทนต์โซเชียลเป็นหลัก
สร้างวิดีโอสั้นสำหรับ TikTok, Instagram, YouTube Shorts และ LinkedIn สร้างฮุก ทรานซิชัน ภาพเปรียบเทียบ อวตารซีน และวิดีโอโซเชียลมีเดียแบบมีแบรนด์ได้โดยไม่ต้องมีทีมตัดต่อครบชุด
วิดีโอสำหรับผู้ก่อตั้งและแบรนด์
เปลี่ยนประกาศ อัปเดตผลิตภัณฑ์ คอนเทนต์เชิงความคิด และข้อความจากผู้ก่อตั้งให้กลายเป็นวิดีโอผู้ก่อตั้งสไตล์ภาพยนตร์ด้วย AI ดิจิทัลทวินของคุณ เพิ่มโมชั่น ฉาก และฟุตเทจ B-roll เพื่อให้ทุกข้อความดูพรีเมียม
วิดีโอเพื่อการศึกษาและอธิบายข้อมูล
ทำให้แนวคิดซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นด้วยตัวอย่างภาพจริง แอนิเมชันแนวคิด ซีนไลฟ์สไตล์ และฟุตเทจ B-roll ประกอบ เหมาะสำหรับคอร์สเรียน วิดีโออธิบายด้วย AI วิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ การเทรนนิง และคอนเทนต์วิดีโอด้านการศึกษา
คอนเทนต์เปิดตัวสินค้า
สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าให้สะดุดตา ด้วยช็อตสินค้าแบบภาพยนตร์ เดโมฟีเจอร์ ภาพกราฟิกแนวแอบสแตรกต์ และทรานซิชันที่ลื่นไหล ออกแบบมาเพื่อโพสต์โซเชียล แลนดิ้งเพจ โฆษณา และแคมเปญวิดีโอเดโมสินค้า
ทีมทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วย Seedance 2.0
ฟังประสบการณ์จากครีเอเตอร์และแบรนด์ที่ใช้ Seedance 2.0 เพื่อขยายการเล่าเรื่องและปล่อยแคมเปญให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง
แพ็กเกจราคาแบบยืดหยุ่นสำหรับทุกครีเอเตอร์และทุกทีม
HeyGen ช่วยให้ธุรกิจกว่า 100,000 แห่งสร้าง โลคัลไลซ์ ขยาย และทำงานร่วมกันบนวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ ได้รับการยกย่องให้เป็น G2’s #1 Fastest Growing Product of 2025 ทำให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพง่ายกว่าที่เคย
ฟรี
$0/เดือน
จุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับครีเอเตอร์และนักการตลาดที่ต้องการลองใช้เครื่องมือ AI เช่น HeyGen’s AI video maker
- 3 วิดีโอต่อเดือน
- วิดีโอความยาวสูงสุด 1 นาที
- เข้าถึง Avatar IV และ Video Agent
- การประมวลผลวิดีโอมาตรฐาน
- Digital Twin สำเร็จรูปกว่า 500 แบบ
- อวตารดิจิทัลคู่แฝดแบบกำหนดเอง 1 ตัว
- มากกว่า 30 ภาษา
ครีเอเตอร์
$29 / เดือน
สร้างวิดีโอ AI แบบเจเนอเรทีฟสำหรับครีเอเตอร์เดี่ยว เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างตัวสร้างวิดีโอ AI และเสียงบรรยายด้วย AI
- วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 นาที
- ส่งออกวิดีโอความละเอียด 1080p
- การสร้างวิดีโอ Avatar IV แบบขยายขั้นสูง
- ประมวลผลวิดีโอความเร็วสูง
- สร้างอวตารจากภาพได้ไม่จำกัด
- ลบลายน้ำ
- การโคลนเสียง
- โมเดล AI ขั้นสูง (ภาพและวิดีโอ)
- รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
- โอนย้ายเครดิตที่เหลือใช้
โปร
$49 / เดือน
สร้างมาเพื่อผู้ใช้ระดับโปรที่ต้องการทำคอนเทนต์พรีเมียมในปริมาณมาก ปลดล็อกการใช้งานที่ยืดหยุ่นและส่งออกวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ที่สวยคมชัด
- วิดีโอยาวได้สูงสุด 30 นาที
- ส่งออกวิดีโอ 4K
- การสร้างวิดีโอ Avatar IV แบบขยายขั้นสูง
- ประมวลผลวิดีโอได้เร็วขึ้น
- อวตารจากภาพถ่ายไม่จำกัด
- ลบลายน้ำ
- ปรับแต่งการใช้งานรายเดือนได้ตามต้องการ
- แก้ไขและตรวจปรู๊ฟสคริปต์คำแปล
ธุรกิจ
$149 / เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมราคา $20/ที่นั่ง สร้างวิดีโอที่ปลอดภัยและขยายการใช้งานได้สำหรับทีมและธุรกิจ
- วิดีโอยาวได้สูงสุด 60 นาที
- ส่งออกวิดีโอ 4K
- ประมวลผลวิดีโอได้เร็วขึ้น
- รองรับการทำงานพร้อมกันได้มากกว่า Pro 2 เท่า
- อวตารดิจิทัลแบบกำหนดเอง 5 ตัว
- ขยายแบรนด์และรวมศูนย์ทรัพยากรทั้งหมดของคุณ
- SAML/ SSO
- การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
- เติมเครดิตแบบยืดหยุ่นหรือตั้งค่าเติมอัตโนมัติ
- เพิ่มสมาชิกทีมในราคา $20 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- การทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซ
- คอมเมนต์และแก้ไขร่างวิดีโอ
- คำเชิญและการจัดการทีม
- วิดีโออินเทอร์แอกทีฟ (แบบทดสอบ ลิงก์ และอื่นๆ)
- ส่งออก SCORM
- การเชื่อมต่อกับ LMS
- การเชื่อมต่อกับ n8n, Make, Hubspot และ Zapier
องค์กร
ติดต่อฝ่ายขาย
สร้างวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอที่ปรับให้ตรงกับความต้องการธุรกิจของคุณ
- การสร้างวิดีโอที่ยืดหยุ่น
- ไม่มีการจำกัดความยาววิดีโอสูงสุด
- ส่งออกวิดีโอ 4K
- ประมวลผลวิดีโอได้เร็วที่สุด
- รองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุด
- การควบคุมหลายเวิร์กสเปซ
- ที่นั่งผู้ตรวจปรู๊ฟสำหรับการแปลวิดีโอ
- จัดการบทบาทและการเข้าถึงจากศูนย์กลาง
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร
- การจัดการผู้ใช้ด้วย SCIM
- MFA สำหรับสมาชิกทีม
- เงื่อนไขทางการค้า
- การสนับสนุนลูกค้าระดับลำดับความสำคัญ
- ผู้จัดการฝ่ายดูแลความสำเร็จของลูกค้าเฉพาะราย
- การเริ่มต้นใช้งานแบบปรับให้เหมาะกับคุณ
- การเข้าถึงชุมชนสำหรับองค์กร
- การเรียกเก็บเงินตามใบแจ้งหนี้
คำถามที่พบบ่อย
Seedance 2.0 คืออะไร
Seedance 2.0 เป็นโมเดลวิดีโอ AI เชิงภาพยนตร์จาก ByteDance ที่เปลี่ยนข้อความและรูปภาพให้กลายเป็นคลิปวิดีโอสมจริงที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว สามารถจัดการมุมกล้อง ความสม่ำเสมอของตัวละคร และฉากซับซ้อนได้ในการสร้างครั้งเดียว บน HeyGen คุณสามารถใช้ Seedance 2.0 ร่วมกับ AI digital twin และโมเดลอื่นๆ ได้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
ฉันสามารถสร้างอะไรได้บ้างด้วย Seedance 2?
Seedance 2 สร้างวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับแบรนด์จากพรอมต์ข้อความ ภาพอ้างอิง และสตอรีบอร์ด ใช้สำหรับโฆษณา เทรลเลอร์ วิดีโออธิบาย คอนเทนต์โซเชียล และซีนแบบเต็มความยาวที่มีตัวละครและมุมกล้องสม่ำเสมอ
Seedance 2.0 ทดลองใช้ฟรีได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถลองใช้ Seedance 2.0 ฟรีบน HeyGen พร้อมเครดิตที่มีให้ในทุกบัญชี โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการเริ่มต้น เมื่อลองใช้งานแล้ว แผนแบบชำระเงินจะปลดล็อกความละเอียดที่สูงขึ้น คลิปที่ยาวขึ้น และจำนวนการสร้างวิดีโอต่อเดือนที่มากขึ้น
ใช้งาน Seedance 2.0 บน HeyGen ได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ HeyGen เปิดวิดีโอเอดิเตอร์แล้วเลือก Seedance 2.0 จากตัวเลือกโมเดล พิมพ์พรอมต์หรืออัปโหลดรูปอ้างอิง กำหนดมุมกล้องแล้วสร้างวิดีโอได้เลย จากนั้นเชื่อมคลิป Seedance 2.0 เข้ากับอวตาร AI ฟุตเทจ B-roll เสียงบรรยาย และเพลงของคุณได้ในโปรเจกต์เดียวกัน
Seedance 2 รองรับหลายอัตราส่วนภาพหรือไม่?
สร้างวิดีโอขนาด 16:9, 9:16, 1:1 และ 4:5 จากพรอมต์เดียวกัน ตัดต่อเสร็จพร้อมใช้บน YouTube, TikTok, Reels, Shorts และโซเชียลแบบจ่ายเงิน โดยไม่ต้องครอปใหม่
ผลลัพธ์ปลอดภัยสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่
วิดีโอที่สร้างด้วย Seedance 2.0 บน HeyGen สามารถนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงโฆษณา โพสต์โซเชียล การเปิดตัวสินค้า และงานส่งมอบให้ลูกค้า ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ตามแพ็กเกจ HeyGen ของคุณ ผลลัพธ์จากแพ็กเกจฟรีจะมีลายน้ำ แพ็กเกจแบบชำระเงินจะลบลายน้ำออกและให้สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ
Seedance 2.0 สามารถสร้างลิปซิงก์ เสียงพูด และดนตรีได้ไหม
ได้ Seedance 2.0 รองรับการขยับปากแบบซิงก์กับเสียง เสียงบรรยากาศ และเพลงที่ตรงกับแบรนด์ในครั้งเดียวกัน หมายความว่าไม่ต้องทำเสียงพากย์หรือมิกซ์เสียงแยกต่างหาก บน HeyGen คุณสามารถสลับไปใช้เสียง AI ที่โคลนจากเสียงของคุณเองหรืออัปโหลดไฟล์เสียงแบบกำหนดเองได้ หากต้องการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด
Seedance 2.0 เปรียบเทียบกับ Sora, Veo และ Kling อย่างไร
Seedance 2.0 มีคุณภาพด้านภาพและความสมจริงของการเคลื่อนไหวทัดเทียมกับ Sora ของ OpenAI, Google Veo และ Kling และยังโดดเด่นกว่าในเรื่องความคงเส้นคงวาของตัวละครระหว่างช็อตต่างๆ รวมถึงเสียงแบบ native ที่สร้างได้พร้อมกันในครั้งเดียว แต่ข้อได้เปรียบที่ใหญ่กว่าบน HeyGen คือเวิร์กโฟลว์ คุณจะได้ทั้ง Seedance 2.0 พร้อมอวตาร เสียง คำบรรยาย และเครื่องมือตัดต่อครบในที่เดียว แทนที่จะต้องนำเอาท์พุตจากหลายเครื่องมือมาประกอบรวมกันเอง
