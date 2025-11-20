ขยายการผลิตวิดีโอให้ลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดทีมของคุณ

ครีเอทีฟโฆษณา การโลคัลไลซ์ แคมเปญแบบ personalize คอนเทนต์ UGC—ส่งมอบวิดีโอให้ลูกค้าได้มากขึ้น ในหลายภาษา โดยไม่ต้องจ้างทีมตัดต่อเพิ่ม เปลี่ยนการผลิตวิดีโอจากคอขวดให้กลายเป็นศูนย์กลางทำกำไร

136,951,208วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,755อวตารที่สร้างแล้ว
18,864,306วิดีโอที่แปลแล้ว
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
intel
komatsu
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาการขยายขนาดเอเจนซี

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

หากไม่มี HeyGen

ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณไม่มีวันหยุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งก็ต้องใช้วิดีโอ ช่องโซเชียลต้องการคอนเทนต์ทุกวัน แคมเปญต่างๆ ต้องมีครีเอทีฟเวอร์ชันโลคัลสำหรับทุกตลาด แต่การโปรดักชันวิดีโอแบบเดิมๆ ต้องจองสตูดิโอ ประสานงานกับทีมและนักแสดง รอการตัดต่อเป็นสัปดาห์ และใช้บัดเจ็ตก้อนใหญ่ไปกับการถ่ายทำครั้งเดียว กว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว คู่แข่งปล่อยวิดีโอทุกวัน ในขณะที่คุณยังติดอยู่ในขั้นตอนก่อนโปรดักชัน แล้วจะให้ผู้บริหารมาพูดหน้ากล้องอีกเหรอ เรื่องจัดตารางเวลาแค่นั้นก็ปวดหัวแล้ว

โซลูชันของ HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen เปลี่ยนทุกเซลส์ให้กลายเป็นตัวท็อปของทีม สร้างวิดีโอเทมเพลตเพียงหนึ่งชุด แล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เป็นพันๆ วิดีโอ โดยใส่ชื่อ ลูกค้าเป้าหมาย บริษัท และปัญหาเฉพาะของแต่ละรายได้ครบถ้วน โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเพิ่มแม้แต่คลิปเดียว การทำเซลส์แบบ Personalized ที่ขยายได้ระดับอัตโนมัติ แต่ยังคงการมีส่วนร่วมแบบ 1:1 สร้าง คลังเนื้อหา sales enablement ที่อัปเดตทันทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์พัฒนา ฝึกอบรมเซลส์ใหม่ด้วยข้อความที่สอดคล้องกัน เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายทั่วโลกเป็นภาษาของเขา ให้ทั้งทีมมีเครื่องมือขายได้เก่งเหมือนเซลส์ที่ดีที่สุดของคุณ

ทุกสิ่งที่เอเจนซี่ต้องมีเพื่อขยายงานให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตคอนเทนต์ความเร็วสูง

หยุดแลกชั่วโมงทำงานกับการตัดต่อวิดีโอ สร้างคอนเทนต์มืออาชีพสำหรับลูกค้าได้ในไม่กี่นาที—ทั้งโฆษณา วิดีโออธิบายคอนเซ็ปต์ คอนเทนต์โซเชียล และวิดีโอสินค้า ให้ทีมของคุณโฟกัสที่กลยุทธ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่ HeyGen จัดการงานโปรดักชันปริมาณมากให้ทั้งหมด

• สร้างวิดีโอให้เสร็จในไม่กี่นาทีไม่ต้องรอเป็นวัน

• ดูแลลูกค้าได้มากขึ้นต่อสมาชิกทีมหนึ่งคน

• ขยายปริมาณงานโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

เวิร์กโฟลว์หลายลูกค้า

จัดการหลายแบรนด์ได้จากแพลตฟอร์มเดียว ลูกค้าแต่ละรายจะมี Brand Kit ของตัวเองพร้อมสี ฟอนต์ โลโก้ และตัวเลือกอวตารที่ได้รับอนุมัติ สลับไปมาระหว่างโปรเจกต์ของลูกค้าได้โดยไม่ปะปนทรัพยากรหรือเสี่ยงให้แบรนด์สับสน

• แยก Brand Kit สำหรับแต่ละลูกค้า

• การจัดการโปรเจกต์อย่างเป็นระบบ

• แยกทรัพยากรอย่างชัดเจน

ทดสอบครีเอทีฟในระดับสเกลใหญ่

ลูกค้าต้องการตัวเลือกที่หลากหลาย ก็ให้ตัวเลือกที่หลากหลายแก่พวกเขา สร้างเวอร์ชันโฆษณาหลายแบบสำหรับการทดสอบ A/B ไม่ว่าจะเป็นฮุกที่ต่างกัน อวตารที่ต่างกัน หรือข้อความที่ต่างกัน โดยไม่ต้องโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละเวอร์ชัน

• สร้างครีเอทีฟหลายรูปแบบได้ทันที

• ทดสอบให้มากขึ้น เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

• ไม่ต้องถ่ายใหม่เพื่อทำเวอร์ชันหลากหลาย

การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

ลูกค้ากำลังขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอยู่หรือไม่? ปรับเนื้อหาของพวกเขาให้เหมาะกับแต่ละประเทศเป็นมากกว่า 175 ภาษาด้วยการโคลนเสียงและลิปซิงก์ วิดีโอต้นฉบับเพียงชิ้นเดียวก็กลายเป็นแคมเปญระดับโลกได้โดยไม่ต้องผลิตแยกสำหรับแต่ละตลาด

• การโคลนเสียงช่วยรักษาโทนเสียงของแบรนด์

• ลิปซิงก์ให้การขยับปากตรงกับการเคลื่อนไหวบนใบหน้า

• ผลิตครั้งเดียว ขยายได้ไม่จำกัดตลาด

คอนเทนต์สไตล์ UGC

คอนเทนต์ที่ดูเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องปวดหัวกับอินฟลูเอนเซอร์ สร้างวิดีโอสไตล์ UGCที่ทำผลงานได้ดีบนโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรีวิวจากผู้ใช้จริง วิดีโอรีแอคสินค้า หรือคอนเทนต์พูดคุยสบายๆ ในปริมาณมากและทันทุกเดดไลน์

• ตัวเลือกอวตารที่หลากหลาย

• การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติและสบายๆ

• ขยายการผลิตได้โดยไม่ต้องประสานงานกับครีเอเตอร์

แคมเปญแบบเฉพาะบุคคล

เปลี่ยนวิดีโอเพียงหนึ่งชิ้นให้กลายเป็นเวอร์ชันวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนับพันสำหรับแคมเปญของลูกค้า ใช้ตัวแปรไดนามิกใส่ชื่อ บริษัท และรายละเอียดเฉพาะต่างๆวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ในระดับที่ลูกค้าต้องการ

• การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลแบบไดนามิก

• การสร้างแบบแบตช์

• พร้อมใช้งานในแคมเปญ

จากบรีฟลูกค้าถึงคอนเทนต์พร้อมส่งมอบใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ตั้งค่าลูกค้า

สร้าง Brand Kit แยกสำหรับลูกค้าแต่ละรายพร้อมแอสเซ็ตที่อนุมัติแล้ว เช่น สี ฟอนต์ โลโก้ และแนวทางเสียงของแบรนด์ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว วิดีโอทุกชิ้นจะรักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2

สร้างได้อย่างรวดเร็ว

เขียนสคริปต์เองหรือให้ AI สร้างจากบรีฟของลูกค้า เลือกอวตารให้ตรงกับแบรนด์ของลูกค้า สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่นาที ต้องการเวอร์ชันหลากหลาย? สร้างหลายเวอร์ชันได้ทันที ต้องการทำโลคัลไลซ์? แปลได้ในคลิกเดียว

ขั้นตอนที่ 3

ส่งมอบและออกบิล

ส่งออกได้ทุกฟอร์แมต—16:9, 9:16, 1:1—สำหรับทุกแพลตฟอร์ม ส่งงานให้ลูกค้าได้เร็วกว่าที่คาดไว้ คิดค่าบริการตามคุณค่าที่สร้าง ไม่ใช่ตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไป

ออกแบบมาเพื่อทุกโมเดลเอเจนซี

เอเจนซีการตลาดดิจิทัล

ขยายการทำคอนเทนต์โซเชียล ครีเอทีฟโฆษณา และวิดีโอแคมเปญได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดทีม ส่งมอบงานได้มากขึ้นให้ลูกค้าแต่ละราย รับลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มอัตรากำไรของคุณ

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอโซเชียลมากกว่า 50 วิดีโอต่อเดือนต่อหนึ่งลูกค้า แทนจำนวน 5-10 วิดีโอที่เคยผลิตได้ก่อนหน้านี้

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Vision Creative Labs ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาจากการทำวิดีโอปีละ 1-2 วิดีโอเป็นวันละ 50-60 วิดีโอด้วย HeyGen

เอเจนซีครีเอทีฟ

สร้างเวอร์ชันไอเดีย วิดีโอนำเสนอ และคอนเทนต์แคมเปญได้เร็วทันจังหวะไอเดีย ทดสอบแนวคิดครีเอทีฟได้มากขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านการโปรดักชันที่ขวางการทดลอง

กรณีการใช้งาน: สร้างคอนเซ็ปต์ครีเอทีฟ 20 แบบให้ลูกค้าตรวจสอบได้ในเวลาที่เคยใช้ผลิตได้แค่ 2 แบบ

เอเจนซี่ด้านโลคัลไลเซชัน

เปลี่ยนงานโลคัลไลเซชันจากศูนย์ต้นทุนให้กลายเป็นศูนย์ทำกำไร แปลวิดีโอของลูกค้าเป็นมากกว่า 175 ภาษาด้วยการโคลนเสียงและลิปซิงก์ เร็วและประหยัดกว่าการพากย์เสียงแบบดั้งเดิม

กรณีการใช้งาน: ทำโลคัลไลซ์แคมเปญของลูกค้าเป็น 15 ภาษาให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Attention Grabbing Media ลดเวลาการผลิตจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมขยายคอนเทนต์เป็นมากกว่า 10 ภาษาใหม่

บริษัทโปรดักชันวิดีโอ

เพิ่มบริการโปรดักชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นอีกหนึ่งไลน์บริการ มอบงานให้ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น มีตัวเลือกหลากหลายขึ้น และรองรับการทำคอนเทนต์หลายภาษาไปพร้อมกับความสามารถด้านโปรดักชันแบบดั้งเดิม

กรณีการใช้งาน: เสนอแพ็กเกจ “คอนเทนต์รวดเร็ว” สำหรับโซเชียลและดิจิทัลควบคู่ไปกับงานโปรดักชันแบบดั้งเดิมระดับพรีเมียม

เอเจนซีการตลาดเชิงประสิทธิภาพ

การทดสอบครีเอทีฟต้องใช้คอนเทนต์จำนวนมาก สร้างโฆษณาหลากหลายเวอร์ชันในปริมาณมากเพื่อให้ทดสอบได้มากขึ้น เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และปรับแต่งแคมเปญของลูกค้าด้วยข้อมูลจากผลลัพธ์การใช้งานจริง

กรณีการใช้งาน: สร้างโฆษณา 100 เวอร์ชันสำหรับทดสอบครีเอทีฟข้ามแพลตฟอร์ม กลุ่มเป้าหมาย และข้อความ

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลมากกว่า 50,000 วิดีโอให้กับ AB InBev พร้อมเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม 3 เท่า

เอเจนซีด้านการทำคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคล

ส่งมอบแคมเปญวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลในระดับใหญ่ ปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยชื่อ บริษัท และรายละเอียดเฉพาะต่างๆ สร้างวิดีโอไม่ซ้ำกันนับพันจากเทมเพลตเพียงชุดเดียว

กรณีการใช้งาน: สร้างแคมเปญวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับโปรแกรม ABM ของลูกค้าที่มีเป้าหมายนับพันราย

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10 เท่าความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5 เท่าอัตราการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น
40%การเพิ่มขึ้นของเวลาในการรับชมวิดีโอ
5 เท่าผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานเทียบเท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

เอเจนซี่ใช้ HeyGen เพื่อขยายการผลิตวิดีโอได้อย่างไร

เอเจนซีใช้ HeyGen เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม แทนที่จะต้องแลกเวลาทำงานกับจำนวนวิดีโอ ทีมสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ภายในไม่กี่นาที—ทั้งโฆษณาเชิงครีเอทีฟ วิดีโอโซเชียล การทำโลคัลไลเซชัน แคมเปญแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล Vision Creative Labs ขยับจากการส่งมอบวิดีโอให้ลูกค้าแต่ละรายปีละ 1-2 วิดีโอ เป็น 50-60 วิดีโอต่อวัน เศรษฐศาสตร์ของการผลิตวิดีโอในเอเจนซีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเวลาการผลิตลดจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที

สามารถจัดการหลายแบรนด์ลูกค้าใน HeyGen ได้หรือไม่?

ได้ HeyGen for Business รองรับหลาย Brand Kit โดยแต่ละชุดมีแอสเซทที่อนุมัติแล้วของตัวเอง เช่น สี ฟอนต์ โลโก้ และชุดอวตาร สลับไปมาระหว่างโปรเจกต์ของลูกค้าได้โดยไม่ปนแอสเซทกัน คอนเทนต์ของแต่ละลูกค้าจะรักษามาตรฐานแบรนด์ของตัวเองโดยอัตโนมัติ ลดเวลา QA และตัดความเสี่ยงเรื่องความสับสนของแบรนด์

HeyGen ช่วยให้ลูกค้าทดสอบครีเอทีฟได้อย่างไร

สร้างครีเอทีฟหลากหลายเวอร์ชันได้ทันที เปลี่ยนฮุก เปลี่ยนอวตาร เปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนฟอร์แมตได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละเวอร์ชัน เอเจนซีรายงานว่าสามารถทดสอบไอเดียครีเอทีฟได้มากขึ้น 10-20 เท่าเมื่อเทียบกับการโปรดักชันแบบเดิม ส่งผลให้แคมเปญมีประสิทธิภาพดีขึ้นและปรับแต่งจากข้อมูลได้แม่นยำกว่าเดิม

สามารถทำโลคัลไลซ์คอนเทนต์ของลูกค้าเป็นหลายภาษาได้ไหม

ได้เลย—นี่เป็นหนึ่งในเคสการใช้งานหลักสำหรับเอเจนซี สร้างคอนเทนต์ในภาษาหลักก่อน จากนั้นใช้ ฟีเจอร์แปลภาษา ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175+ ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียงและการซิงก์ปาก Attention Grabbing Media ขยายสู่ตลาดภาษามากกว่า 10+ ภาษาใหม่ พร้อมลดเวลาการผลิตจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง

จะสร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ให้ลูกค้าได้อย่างไร

ได้ นอกจากการหาลีดแล้ว HeyGen ยังช่วยสร้างไลบรารีเนื้อหาสำหรับงานขายแบบครบวงจร สร้างเดโมสินค้าวิดีโอโพสิชันนิ่งเทียบคู่แข่ง คู่มือรับมือข้อโต้แย้ง และสรุปเคสสตัดดี้จากลูกค้า เมื่อสินค้าและข้อความสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไลบรารีของคุณก็จะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ทีมงานรายงานว่าสามารถอัปเดตคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับการผลิตวิดีโอแบบเดิม

สามารถนำเสนอแคมเปญวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลให้ลูกค้าได้หรือไม่?

ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยช่องตัวแปรสำหรับชื่อ บริษัท และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียวแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เป็นส่วนตัวนับพันสำหรับแคมเปญ ABM ลูกค้า โปรแกรม direct mail หรือการขายเชิงรุก Videoimagem ผลิตวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนตัวมากกว่า 50,000 รายการให้กับ AB InBev และทำให้การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 3 เท่า

โครงสร้างราคาและมาร์จิ้นสำหรับเอเจนซี่ทำงานอย่างไร

โมเดลแบบเครดิตของ HeyGen ช่วยให้คุณผลิตคอนเทนต์ได้มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่าการโปรดักชันแบบดั้งเดิม เอเจนซีส่วนใหญ่คิดค่าบริการลูกค้าตามมูลค่าที่ส่งมอบ (จำนวนวิดีโอที่ผลิต แคมเปญที่ปล่อย ผลลัพธ์ที่ทำได้) ไม่ใช่ตามเวลาที่ใช้ ช่องว่างระหว่างต้นทุน HeyGen ของคุณกับค่าบริการที่เรียกลูกค้าจะกลายเป็นมาร์จิ้นกำไร เอเจนซีจำนวนมากรายงานว่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับโมเดลโปรดักชันแบบเดิม

สามารถส่งมอบคอนเทนต์ให้ลูกค้าได้เร็วแค่ไหน?

วิดีโอส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายในไม่กี่นาที Attention Grabbing Media รายงานว่าสามารถลดรอบการผลิตจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง การเปลี่ยนจากไทม์ไลน์แบบเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์มาเป็นการส่งงานภายในวันเดียวเปลี่ยนความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสิ้นเชิง คุณจะกลายเป็นเอเจนซีที่ส่งงานได้จริง ไม่ใช่เอเจนซีที่คอยขอเลื่อนเดดไลน์

ทีมทั้งหมดของฉันสามารถเข้าใช้ HeyGen ได้ไหม

ได้ HeyGen มีการติดตามการรับชมและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณรู้ว่าลูกค้าศักยภาพคนไหนดูวิดีโอของคุณ ดูนานแค่ไหน และเมื่อไหร่ ใช้ intent data เหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามต่อ ลูกค้าศักยภาพที่ดูวิดีโอจบทั้งเรื่องมักมีความสนใจมากกว่าคนที่ไม่เปิดดู การเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณช่วยให้ข้อมูลนี้ผูกกับดีลได้อย่างครบถ้วน

ฉันสามารถสร้างคอนเทนต์ประเภทใดให้ลูกค้าได้บ้าง?

HeyGen รองรับแทบทุกฟอร์แมตวิดีโอที่เอเจนซีผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟโฆษณา คอนเทนต์โซเชียล วิดีโอสินค้า วิดีโออธิบาย วิดีโอรีวิว วิดีโอสไตล์ UGC แคมเปญแบบ Personalized เวอร์ชัน Localized วิดีโอเทรนนิง และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าลูกค้าของคุณต้องการคอนเทนต์วิดีโอ HeyGen สามารถช่วยผลิตได้เร็วกว่า วิธีการทำวิดีโอแบบดั้งเดิม

สิ่งนี้แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมต้องมีการเขียนสคริปต์ ทำสตอรีบอร์ด หา talent เตรียมอุปกรณ์ ถ่ายทำ และตัดต่อ ใช้เวลาตั้งแต่หลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์ต่อหนึ่งโปรเจกต์ HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาที สำหรับเอเจนซี่ นั่นหมายถึงการรองรับงานได้มากขึ้น 10-50 เท่าโดยใช้ทีมเดิม รับลูกค้าเพิ่ม และทำกำไรได้ดีขึ้น เอเจนซี่ที่ชนะในวันนี้คือคนที่หาวิธีสเกลธุรกิจได้แล้ว และ HeyGen คือวิธีที่พวกเขาใช้ทำให้สำเร็จ

เนื้อหาของลูกค้าปลอดภัยหรือไม่?

HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมขายที่ต้องจัดการข้อมูลดีลที่อ่อนไหวหรือเอกสารเชิงกลยุทธ์ HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กรรวมถึงการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา

เริ่มขยายการผลิตวิดีโอให้ลูกค้าของคุณตั้งแต่วันนี้

หยุดเลือกระหว่างคุณภาพกับปริมาณ สร้างคอนเทนต์มืออาชีพให้ลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที โลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลกได้ทันที และส่งมอบวิดีโอให้ลูกค้าได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ทีมล้า เข้าร่วมกับเอเจนซีอย่าง Ogilvy, Publicis และ Vision Creative Labs ที่ยกระดับศักยภาพการผลิตคอนเทนต์ไปแล้ว

