Förvandla ett enkelt manus till uppseendeväckande AI-annonsvideor på några minuter. Inga kameror, inga team, inga redigeringsprogram. Skapa dussintals annonsvarianter för video till Meta, TikTok och YouTube – klara att lansera och testa.
Funktioner i AI-annonsmaterial
Skapa annonser på sekunder, inte dagar
Skapa annonsmaterial på några sekunder från ett manus, utan att boka inspelning. Ändra hook, rubrik eller uppmaning och generera annonser direkt. Vår text till video‑motor gör varje idé till annonskampanjer som är byggda för att öka konverteringen i alla kanaler.
Annonsdesign som får dig att stanna upp
Vinn de första tre sekunderna med nativeannonser som är anpassade för att engagera målgrupper i betalda sociala kanaler. Matcha autentiskt kreatörsinnehåll med AI-UGC-video‑stilar och håll sedan varje bildruta i linje med dina färger och din logotyp. De AI‑drivna designerna håller sig till varumärket och ökar engagemang och konverteringar.
Flerspråkig röst för varje marknadsförare
Ge varje annons en naturligt klingande röst på över 175 språk utan att spela in om en enda rad. Skapa berättarröst med vår AI-röstgenerator, matcha din varumärkesröst och återanvänd ett manus i alla sociala kanaler. En plattform lokaliserar en och samma kampanj för varje marknadsförare och region – utan friktion.
Redigera annonsdesign från vanlig text
Justera scener, byt bakgrunder, lägg till undertexter och applicera din logotyp med enkla kontroller – ingen tidslinjeredigering behövs. AI-videoredigeraren ger dig avancerade verktyg för att finslipa tempot och hålla varje klipp i linje med varumärket. Välpolerad, kanalredo video utan inlärningströskel, i kvadratiskt eller vertikalt format.
Förvandla produktbilder till annonsmaterial
Visa upp riktiga produkter utan studio, rekvisita eller dyr produktfotografering. Lägg in en produktbild i scener med AI-produktplacering, skala upp bilder och slipp generiska stockbilder. Varje AI-bild sätts i rätt sammanhang, så att varje vy känns skapad för ditt varumärke.
Att testa betald annonsering brukar bränna annonsbudgeten på en enda inspelning. Skapa matchande annonsmaterial, lansera ett komplett testset och hämta resultatdata från dina annonskonton för att skala upp den AI-videoannons som presterar bäst.
Att anlita kreatörer för varje UGC-annons är svårt att skala. Skapa många kreativa varianter från ett manus och håll innehållsproduktionen igång. Använd en AI-influencergenerator för ett uttryck som känns naturligt i varje flöde.
Att filma annonser för varje SKU tar både tid och budget. Förvandla ett foto till bild‑till‑video och skapa en videoannons för varje produkt. Kör digitala annonser utan kamera och skala upp videoskapandet på några minuter.
Annonströtthet sänker resultaten och nya inspelningar tar tid. Redigera manus, fräscha upp det visuella och publicera en annons med hög prestanda samma eftermiddag. Håll dina marknadsföringsvideor konverterande utan ny produktion.
Att anpassa marknadsföringskampanjer för nya marknader innebär normalt att du måste bygga om varje kampanj. Översätt en vinnande annons till över 175 språk med AI-dubbning som behåller din ton, så att en kreativ version kan nå alla målgrupper från en och samma källa.
Efterfrågan på annonsproduktion är större än vad ett litet team hinner med. Skapa alla typer av annonser från en brief och leverera flera videokoncept per kund. Ett arbetsflöde från manus till video skalar upp produktionen för varumärken och byråer.
Så fungerar AI-annonsmaterial
Gå från en tom brief till lanseringsklara annonsvideor i fyra enkla steg – utan kameror, utan team och utan behov av redigeringsprogram.
Välj en mall, bildförhållande och format som passar plattformen du annonserar på, flöde eller stories.
Klistra in din hook, ditt budskap och din uppmaning till handling, eller skapa ett manus från en kort brief och ställ in tonen.
Lägg till din logotyp, dina färger, undertexter och röst, och justera tempot så att varje variant följer din varumärkesprofil.
Rendera alla annonsmaterial i HD och ladda sedan ner varje variant, redo att publiceras i dina kanaler.
AI-annonsmaterial är videor som skapas utifrån ett skrivet manus i stället för en filminspelning. På en plattform för AI-annonsmaterial skriver du in din hook och ditt budskap, väljer en stil och en AI-videogenerator bygger upp bild, röst och timing till en färdig annons som är redo att lanseras. Det fungerar som en annonsgenerator för video, inte stillbilder.
Så här fungerar den generativa AI:n: proprietär AI och AI-modeller, tränade på stora mängder framgångsrika annonser, sköter manus, visuellt innehåll, röst och timing. Systemet fokuserar på att skapa innehåll scen för scen, vilket ger högkvalitativa AI-genererade annonser och realistiskt videomaterial med alternativ som AI-skådespelare, så att du får ett färdigt, professionellt resultat utan att filma.
Varje AI-verktyg löser en del av jobbet. ChatGPT hjälper med copywriting och annonstexter, Midjourney skapar en stillbild med AI och Creatify fokuserar på korta UGC-klipp. HeyGen knyter ihop hela arbetsflödet och gör om text och bilder till färdiga videoannonser i linje med ditt varumärke, så att du kan leverera bättre annonser från ett och samma ställe. Team som byter från Creatify behåller sin UGC-känsla samtidigt som de lägger till flerspråkig video.
Ja, när AI kombineras med mänsklig kontroll. AI:n är överlägsen i hastighet och volym, medan ditt team styr det kreativa arbetet, hookar och den känslomässiga berättelsen. Generativ AI förstärker en stark idé i stället för att ersätta mänsklig kreativitet, och du sätter ditt varumärkes ton, så att den känslomässiga resonansen i en AI-pratarefortfarande känns som du.
Ja. Utöver copywriting kan plattformens videomanusgenerator ta fram annonstexter, rubriker och scenmanus från enkla AI-prompter. Med AI kan du skapa obegränsat med variationer, så att du kan dra igång annonsproduktion från en enda idé utan en separat skribent.
Volym i kombination med testning driver konvertering. Genom att ta fram många varianter enligt briefen kan du matcha varje annons mot en målgrupp, höja klickfrekvensen och snabbare hitta AI-kreativt som konverterar bra. Det stödjer performance marketing-mål som leadgenerering, och videorna förstärker resultaten som AI-annonser i sociala medier.
Alla marknadsförare, varumärken eller byråer som behöver fler annonser, snabbare. Den här AI-annonsgeneratorn är ett AI-drivet annons- och designtool som hjälper små team att skapa annonser utan Studio. Använd annonsgeneratorn för att ta fram koncept på en gång, från en produktvideo till en kampanjvideo och se till att varje kampanj alltid är fylld med material.
Skriv ett grundmanus, ändra sedan hook, rubrik, visuella element eller uppmaning till handling och generera om. Varje justering ger en ny variant på några sekunder. Du kan också skapa plattformsanpassade versioner, som en Facebook-annons och en vertikal version, från samma original.
Det kan de. Välj en skaparlik stil och ett naturligt framförande så att annonsen smälter in i flödet i stället för att kännas som en traditionell reklamfilm. En klippgenerator hjälper dig att göra tajta, plattformsanpassade klipp som behåller tittarens uppmärksamhet under de första sekunderna.
Så många som din kampanj behöver. Eftersom varje variant utgår från text finns ingen inspelning att planera, så du kan producera dussintals annonsmaterial på en dag. Team som skalar upp betald social annonsering kombinerar ofta detta med en TikTok-video för tester av kortformat.
Byråer tar betalt per material och behöver flera dagar för varje runda. HeyGen gör om ett manus till färdiga annonsmaterial på några minuter till en bråkdel av kostnaden, så att du äger processen och kan iterera i din egen takt. En AI-spokesperson kan fronta kampanjer utan att du behöver boka talanger.
Det finns en gratisplan utan krav på kreditkort så att du kan skapa dina första annonsmaterial utan kostnad. Betalplaner börjar på $24 per månad och låser upp röstkloning, längre videor och hela mallbiblioteket för större kampanjer.
Ja. När en annons börjar tappa effekt kan du redigera manus eller byta ut visuellt material och skapa en ny version samma dag. Du kan också omformulera ett vinnande koncept som ettreel-generatorformat för att förlänga dess livslängd i nya placeringar.
Ja. Översätt en vinnande annons till över 175 språk och behåll både röst och timing, så att en och samma kreativ kan användas på alla marknader. Kombinera den med en Instagram-annonsmakare layout för att lokalanpassa kortformatannonser för varje region utan att bygga om kampanjen.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla ett enkelt manus till uppseendeväckande AI-annonsmaterial på några minuter.