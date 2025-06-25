Varje AI-verktyg löser en del av jobbet. ChatGPT hjälper med copywriting och annonstexter, Midjourney skapar en stillbild med AI och Creatify fokuserar på korta UGC-klipp. HeyGen knyter ihop hela arbetsflödet och gör om text och bilder till färdiga videoannonser i linje med ditt varumärke, så att du kan leverera bättre annonser från ett och samma ställe. Team som byter från Creatify behåller sin UGC-känsla samtidigt som de lägger till flerspråkig video.