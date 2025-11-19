Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-Instagramannonsgenerator: skapa annonser direkt

Börja med en produkt-URL, ett kort manus eller några bilder och få Instagram-klara annonser på några minuter. HeyGen skriver automatiskt hookar, matchar text med visuellt innehåll, skapar bildtexter och miniatyrbilder och exporterar paket i rätt format för varje plattform så att du kan testa snabbare och skala upp vinnande AI-annonser.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild-till-video-generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter generering
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Produktlanseringar och blixtkampanjer

Produktlanseringar och blixtkampanjer

Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.

Skalning av katalog och marknadsplats

Skalning av katalog och marknadsplats

Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.

Kortformat för sociala tester

Kortformat för sociala tester

Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.

Byråleveranser och kundpaket

Byråleveranser och kundpaket

Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.

Retargeting och dynamiska annonser

Retargeting och dynamiska annonser

Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.

Varför HeyGen är den bästa AI-lösningen för att skapa video från manus

HeyGen förvandlar vilket manus som helst till en högkvalitativ, naturtrogen video på några minuter. Börja från en grov idé, ett färdigt manus eller bara några punktlistor. HeyGen skapar realistiska pratande scener med kraftfulla kontroller, så att du kan gå från ord till färdig video utan ett traditionellt produktionsarbetsflöde.

Kom igång gratis
Blixtsnabb generering

Förvandla manus till färdiga videor på några minuter. Det går mycket snabbare och är billigare än inspelning, omtagningar eller krångliga redigeringstidslinjer.

Ingen inlärningskurva

Skapa videor i proffsklass med ett arbetsflöde som är enkelt och intuitivt. Ingen erfarenhet av videoredigering. Ingen teknisk setup. Skriv bara, skapa, finslipa

Allt-i-ett kreativ editor

Från ditt första utkast till den slutliga exporten effektiviserar HeyGens textbaserade editor hela processen. Uppdatera repliker, justera tempo, ändra scener och iterera snabbt – som att redigera ett dokument, inte en tidslinje.

Länk till annonsgenerering från produktsidor

Klistra in en produkt- eller landningssida-URL så hämtar HeyGen bilder, specifikationer och säljargument för att skapa en storyboard. Arbetsflödet från länk till annons omvandlar sidans innehåll till korta, fördelssdrivna scener och karusellpaneler utan manuell komposition.

Kom igång gratis →
A woman holding a light pink Croc shoe, with an inset image of the shoe in the top right corner.

Copy och kreativt innehåll anpassat för Instagram

HeyGen skriver uppseendeväckande bildtexter, rubrikförslag och CTA:er anpassade för Instagram och matchar dem med visuellt innehåll. Flera textvarianter kombineras med bild- eller videoalternativ för att skapa testbara konceptuppsättningar för annonsproduktion.

Kom igång gratis →
Live shopping interface featuring a woman holding foundation, with interactive 'Order now' and 'Add to cart' buttons.

Vertikala videor och karusellklara format

Skapa vertikala kortformatvideor med slagkraftiga hooks och lättlästa undertexter, eller flerpanelskaruseller som berättar en produktstory. Varje export följer Instagrams formatregler så att uppladdningar är klara direkt utan efterarbete.

Kom igång gratis →
Multiple smartphone screens showing a live video of a woman, with language options like French, Spanish, Chinese, and German.

Varumärkessats och stilkontroller

Använd logotyper, typsnitt, färger och låsta varumärkeselement så att allt material följer din grafiska profil. Använd mallar för att säkerställa visuell konsekvens i kampanjer och team.

Kom igång gratis →
Smiling man in a floral shirt, overlaid with a "Brand Colors" palette showing various color swatches.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du AI-generatorn för Instagram-annonser

Förverkliga dina annonsidéer i fyra enkla steg med HeyGens avancerade generator för Instagram-annonser.

Kom igång gratis
Steg 1

Lägg till din källa i AI-verktyget

Klistra in en produkt-URL, ladda upp bilder eller skriv ett kort manus för att skapa annonser enkelt. HeyGen analyserar innehållet och tar fram scen-för-scen-koncept.

Steg 2

Välj format och varumärkesstil

Välj bildformat, röst eller avatar och använd din varumärkesprofil. Välj kreativ inriktning som UGC, cinematiskt eller minimalistiskt.

Steg 3

Skapa varianter och förfina

Skapa flera versioner med olika hooks, CTA:er och visuella uttryck. Förhandsgranska sida vid sida, justera text eller bildmaterial och skapa om tagningar för testning.

Steg 4

Exportera och starta kampanjer

Ladda ner MP4-filer, miniatyrbilder, SRT-filer och organiserade zip-paket formaterade för Instagram med hjälp av annonsverktyget. Ladda upp till din annonsmanager och börja med strukturerad A/B-testning.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-instagramannonsgenerator?

En AI-generator för Instagram-annonser omvandlar briefar, produkt-URL:er, bilder eller manus till färdiga annonsmaterial – text, visuellt innehåll, videoredigeringar och exportpaket – med hjälp av automatiserad scenkomposition, röstsyntes och formatering som är optimerad för placeringar på Instagram

Behöver jag filma för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen kan skapa bild- och videobanners från produktsidor, bild till video, eller text till video. Om du vill kan du ladda upp eget videomaterial så redigerar och anpassar HeyGen det för Instagram.

Kan HeyGen skapa karusell- och storyannonser?

Ja. HeyGen stöder flödesinlägg, karuseller, Stories och vertikala korta videoredigeringar. Varje video optimeras för säkra textytor, bildförhållande och läsbarhet i bildtexter. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.

Hur fungerar batchgenerering för stora kataloger?

Mappa en CSV-fil eller ett produktflöde till en mall, så skapar AI-verktyget kreativa varianter per SKU, med dina varumärkesresurser och namngivningskonventioner, så att du kan lansera annonser i stor skala.

Kan jag anpassa annonser för olika länder?

Ja. Använd lokaliseringsverktyg och videöversättnings verktyg för att översätta manus, skapa nya röstspår och ta fram synkroniserade undertexter så att lokala versioner känns naturliga utan nya inspelningar.

Vilka format kan jag exportera i?

HeyGen exporterar MP4-videor, högupplösta PNG-filer, SRT/VTT-textningsfiler och paketerade zip-arkiv med miniatyrbilder och metadata som är klara att ladda upp.

Hur hjälper HeyGen dig med testning och optimering?

HeyGen organiserar kreativa varianter i testuppsättningar, föreslår målgruppsparningar och skapar tydliga exportpaket för A/B-testning så att team snabbt kan identifiera de bäst presterande hookarna och visuella elementen.

Vem äger innehållet som skapas med HeyGen?

Du behåller äganderätten till annonserna du skapar. HeyGen använder licensierat material och de genererade resultaten tillhandahålls för kommersiellt bruk. Säkerställ att allt tredjepartsinnehåll du laddar upp har korrekta rättigheter.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background