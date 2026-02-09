AI-videoöversättare

Översätt dina videor med precision. Ladda upp valfri video och dubba den automatiskt till över 175 språk och dialekter med ledande röstkloning, exakt läppsynk och automatiskt genererade undertexter.

136 941 485Skapade videor
111 528 252Skapade avatarer
18 863 802Översatta videor
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.

Varför HeyGen är den ledande AI-videöversättaren

Drivet av avancerad AI-översättning och röstkloningsteknik erbjuder HeyGen den mest träffsäkra videotolkningen som finns idag. Vår lösning omvandlar tal och synkar läpprörelser i realtid, så att kreatörer och företag kan bryta språkbarriärer och nå ut till en global publik.

Varför du ska använda en AI-videöversättare

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt

Traditionell videöversättning kan vara långsam och dyr. Vår webbaserade videöversättare gör det enkelt. Ladda bara upp din fil eller klistra in en YouTube-länk, så kan du direkt översätta en video med ett enda klick. Inga dyra omtagningar eller manuell dubbning behövs. Det är snabbt, kostnadseffektivt och enkelt för skapare och företag i alla storlekar.

Utöka din globala räckvidd

Oavsett om du är en ensam kreatör eller ett företag hjälper AI-videöversättning dig att nå nya marknader. Med kulturell fingertoppskänsla, röstprecision och exakt läppsynk skapar dina videor starkare genomslag internationellt än med enbart undertexter. Större räckvidd ger mer engagemang och tillväxt.

Bevara din röst

Vår videobaserade språköversättare gör mycket mer än att bara byta ut ord. Med avancerad AI och röstkloning bevaras din unika ton och ditt sätt att tala på över 175 språk och dialekter. Även när du översätter en video till engelska eller något annat språk låter den fortfarande som ditt äkta och konsekventa jag.

Anpassa din lokalisering

Lägg till undertexter, finjustera ton och justera inställningar så att de matchar ditt varumärkes stil. Få åtkomst till över 175 språk och dialekter med ett klick. Videor i en samling får också tillgång till en flerspråkig spelare som enkelt kan bäddas in på valfri sida eller i ett LMS för smidig visning på flera språk.

Perfekt läppsynk

Glöm osynkade rörelser. HeyGen går längre än vanlig AI-dubbning med läppsynk som matchar den översatta rösten perfekt med ansiktsrörelserna. Det får ditt lokala innehåll att kännas naturligt och håller publiken engagerad.

Smartare översättningar, bättre kontroll

Vår förbättrade varumärkesordlista stöder nu tvingade översättningar, skyddade termer och korrekt uttal. Du kan skapa och hantera samlingar, lägga till nya översättningar enkelt och justera översättningar för att skapa flera versioner från en och samma video.

Inte bara dina videor – dina avatarer talar också över 175 språk

Två sätt att bli global. Översätt dina befintliga videor eller YouTube-länkar till över 175 språk med exakt röst och läppsynk. Eller skapa avatarvideor på flera språk från dag ett med ett enda manus för obegränsad räckvidd. Med avancerad ansiktsanimation och röstsynkteknik känns varje video autentisk.

Översätt befintliga videor på några minuter

Har du videomaterial du redan gillar? Ladda upp valfri video eller klistra in en YouTube-länk, så översätter HeyGen den till över 175 språk och bevarar den ursprungliga talarens röst, läpprörelser och uttryck. Inga omtagningar behövs.

Skapa avatarvideor på vilket språk som helst

Skapa flerspråkigt innehåll från grunden. Skriv ett manus, välj din avatar och producera videor på flera språk samtidigt – perfekt för att skala upp på globala marknader utan att spela in en enda tagning.

Avatarer som faktiskt känns mänskliga

Välj bland ett brett utbud av färdiga personligheter eller anpassa din egen. Med Voice Director och Voice Mirroring får varje avatar ett naturligt tonfall, känsla och tempo, så att dina videor aldrig känns robotaktiga.

Hur du översätter en video med HeyGen

Steg 1

Ladda upp din video från din enhet eller klistra in en YouTube-länk. Välj översättningsmotor och välj upp till 10 språk att översätta till samtidigt.

Steg 2

Klicka på översätt och låt HeyGen göra jobbet. Din befintliga video översätts med matchad röst, läppsynk och uttryck – redo att publiceras.

Steg 3

Vill du ha mer kontroll? Klicka på Redigera och granska för att korrekturläsa ditt översatta manus innan du slutför det och se till att varje ord blir precis rätt

Trivago sparar 50 % av tiden för efterbearbetning
Trivago använde HeyGen för att lokalisera sina tv-annonser i 30 marknader, halverade efterproduktionstiden och sparade 3–4 månader per kampanj.

Siffrorna talar för sig själva

Effekten är tydlig. Företag uppnår konkreta resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.

80 %

minskning av kostnader för videöversättning

30

marknader lokaliserade direkt

1 dag

per video i stället för veckor eller månader

Används av ledande varumärken för att nå en global publik

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videoplattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Översätt videor från engelska till hindi
Översätt engelsk video till urdu
Översätt engelsk video till spanska
Översätt engelsk video till arabiska
Översätt arabisk video till engelska
Översätt thailändsk video till engelska
Översätt bengalisk video till engelska
Översätt hindi-video till engelska
Översätt engelsk video till franska
Översätt engelsk video till tyska
Översätt engelsk video till portugisiska
Översätt engelsk video till japanska
Översätt portugisisk video till spanska
Översätt japansk video till engelska
Översätt malayalamvideo till engelska
Översätt spansk video till portugisiska
Översätt engelsk video till hebreiska
Översätt spansk video till engelska
Översätt tysk video till spanska

Har du frågor? Vi har svaren.

Vad är en videöversättare?

En videotranslator är ett verktyg som omvandlar ljud, voiceover eller undertexter i en video till ett annat språk, så att innehållet kan nå en större publik. Den här processen gör det möjligt för innehållsskapare, företag och organisationer att utöka sin globala räckvidd genom att övervinna språkbarriärer.

Vilka olika typer av videöversättare finns det?

Det finns olika typer av videotranslatorer. Dessa inkluderar undertextning, dubbning, voice-over och SDH. Andra typer är liveskrivning, teckenspråkstolkning, syntolkning och AI-baserade översättningsverktyg.

Finns det en app som automatiskt översätter video?

Ja, HeyGen kan automatiskt översätta videor till över 175 språk och dialekter. Det bevarar din röst genom röstkloning och synkar läpprörelser, så att översättningarna ser naturliga och trovärdiga ut för en global publik.

Har HeyGen en gratis videöversättare?

Ja, HeyGen erbjuder en gratisplan som låter dig översätta upp till 3 videor per månad, vardera upp till 3 minuter långa. Detta inkluderar funktioner som AI-genererade undertexter, AI-röstpålägg och läppsynk på över 175 språk och dialekter.

För dig som vill ha högre noggrannhet, fler språkalternativ och utökade funktioner erbjuder våra premiumplaner avancerad anpassning och överlägsen röstsyntes.

Hur träffsäkra är videöversättare?

HeyGens videöversättare är mycket träffsäker och ger naturlig läppsynk och röstkloning för tydligt ljud på vanliga språk, med korrekturläsning för företag tillgänglig för maximal precision.

Vilken är den bästa onlinevideöversättaren 2025?

HeyGen anses allmänt vara en av de bästa AI-videotranslatorerna. Plattformen stödjer videolokalisering, röstkloning och översättning av video på över 175 språk och dialekter.

Vad skiljer AI-driven videöversättning från undertexter?

Översättning av AI-video skiljer sig från undertexter eftersom den går längre än att bara visa översatt text på skärmen. Den översätter din röst till ett annat språk, återskapar den med röstkloning och synkar den sömlöst med videon.

Resultatet är en helt uppslukande upplevelse som får din publik att känna att du talar deras modersmål på ett naturligt sätt.

Hur gör AI-avatarer AI-videöversättning mer engagerande?

AI-avatarer skapar en digital version av dig som speglar dina gester, ansiktsuttryck och talmönster. Oavsett om du presenterar, berättar eller undervisar gör din avatar flerspråkigt innehåll personligt och engagerande utan behov av extra inspelningar, voiceovers eller dubbning.

