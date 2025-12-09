Rör dig i takt med affären
Uppdatera eller skapa nya videor på några minuter i stället för månader. Inga omtagningar eller förseningar från byråer – bara omedelbar produktion i stor skala. Du får dessutom prioriterad bearbetning med företagsplanen.
Priser och lösningar
Ge din organisation möjlighet att skapa sömlös, säker och skalbar AI-video, byggd för marknadsföring, utbildning, global kommunikation och mer.
Ditt företag saktar inte ner. Det ska inte ditt visuella innehåll göra heller.
Uppdatera eller skapa nya videor på några minuter i stället för månader. Inga omtagningar eller förseningar från byråer – bara omedelbar produktion i stor skala. Du får dessutom prioriterad bearbetning med företagsplanen.
Översätt utbildningsmaterial, marknadsföring, försäljning eller internkommunikation till över 175 språk och dialekter med naturlig röstkloning och läppsynk som känns mänsklig.
Dina data, dina team och ditt varumärke är skyddade med säkerhet och regelefterlevnad på företagsnivå, inklusive SOC 2 Type II, GDPR och CCPA.
Centraliserade varumärkessatser, rollbaserad åtkomst och versionshantering håller innehållet konsekvent i alla avdelningar, regioner och kampanjer.
HeyGen kopplas till de system som dina team redan använder (t.ex. LMS-plattformar, CRM-system och verktyg för marknadsföringsautomation), eller så kan du bygga vidare på det med vårt kraftfulla API.
Från dag ett får du dedikerade success managers, support dygnet runt och onboarding anpassad efter ditt företag. Du får en partner, inte bara köper programvara.
Videoproduktion i hela organisationen
HeyGen Enterprise är utformat för organisationer som behöver video i stor skala. Skapa, anpassa och lokalisera innehåll i alla avdelningar samtidigt som du uppfyller de striktaste kraven på säkerhet och regelefterlevnad. Med obegränsad videoproduktion, avancerade samarbetsverktyg, kraftfulla integrationer och dedikerad support kan dina team arbeta snabbare, hålla sig till varumärket och nå målgrupper överallt – allt från en och samma plattform.
Upplev skillnaden med HeyGen
Från utbildningsplattformar till säljverktyg – HeyGen integreras med ditt tekniska ekosystem och kan utökas ännu mer via vårt API.
HeyGen Enterprise är en komplett AI-videoplattform och kreativt operativsystem för stora team. Det inkluderar:
Enterprise-planen anpassas efter dina behov för utrullning och styrning. Investeringen varierar beroende på antal platser, användning, regelefterlevnad, supportnivå och avtalsvillkor. Kontakta vårt team för ett skräddarsytt förslag.
Viktiga faktorer är bland annat teamstorlek, användningsvolym, behov av lokalisering, säkerhets- och regelefterlevnadskrav, API- och integrationskomplexitet, utbildning och onboarding, servicenivåavtal (SLA:er) samt avtalets längd.
Företag utvärderar det totala värdet utifrån outputkvalitet, lokaliseringens noggrannhet, tid till publicering, styrningsfunktioner och integrationsinsats. HeyGen erbjuder flexibel paketering som anpassas efter din skala och dina arbetsflöden. Be om en jämförande utvärdering utifrån dina behov.
Ja. HeyGen är byggt för globala företag som behöver varumärkesstyrning, godkännandeflöden, identitetshantering, detaljerad spårbarhet och API:er. Vanliga användare är marknadsföring, L&D, enablement och internkommunikation.
Ja. Alternativen inkluderar användningsbaserade paket, års- eller flerårsavtal, rabatter vid åtagandeanvändning samt stegvisa utrullningar eller pilotprojekt för att bekräfta värdet innan en bredare implementering.
HeyGen följer etablerade säkerhetsrutiner för företag: kryptering i vila och under överföring, SAML SSO, SCIM-provisionering, RBAC, granskningsloggar, principen om minsta behörighet och kontroller för datastyrning. Vi uppfyller kraven i GDPR och CCPA och kan tillhandahålla säkerhetsdokumentation och SOC 2-detaljer under sekretessavtal (NDA).
Ja! HeyGen erbjuder en gratis AI-videogenerator som låter dig skapa videor med grundläggande funktioner utan kostnad. För avancerad anpassning, högkvalitativa exporter och fler AI-verktyg kan du uppgradera till ett premiumabonnemang.
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.