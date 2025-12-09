Ge din organisation möjlighet att skapa sömlös, säker och skalbar AI-video, byggd för marknadsföring, utbildning, global kommunikation och mer.

Privat och säker | AI-styrningskontroller | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act-standarder
Världens ledande företag litar på HeyGen
NVIDIA-logotyp
Wondershare-logotyp
Atlassian-logotyp
Sequoia-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
Hypebeast-logotyp
Loom-logotyp
HP-logotyp
Duolingo-logotyp
Zoom-logotyp
Varför företag väljer HeyGen

Ditt företag saktar inte ner. Det ska inte ditt visuella innehåll göra heller.

Rör dig i takt med affären

Uppdatera eller skapa nya videor på några minuter i stället för månader. Inga omtagningar eller förseningar från byråer – bara omedelbar produktion i stor skala. Du får dessutom prioriterad bearbetning med företagsplanen.

Få kontakt med vilken publik som helst

Översätt utbildningsmaterial, marknadsföring, försäljning eller internkommunikation till över 175 språk och dialekter med naturlig röstkloning och läppsynk som känns mänsklig.

Regelefterlevnad som håller jämna steg med dig

Dina data, dina team och ditt varumärke är skyddade med säkerhet och regelefterlevnad på företagsnivå, inklusive SOC 2 Type II, GDPR och CCPA.

Håll alla inom varumärket

Centraliserade varumärkessatser, rollbaserad åtkomst och versionshantering håller innehållet konsekvent i alla avdelningar, regioner och kampanjer.

Fungerar där du arbetar

HeyGen kopplas till de system som dina team redan använder (t.ex. LMS-plattformar, CRM-system och verktyg för marknadsföringsautomation), eller så kan du bygga vidare på det med vårt kraftfulla API.

En partner, inte bara en plattform

Från dag ett får du dedikerade success managers, support dygnet runt och onboarding anpassad efter ditt företag. Du får en partner, inte bara köper programvara.

Videoproduktion i hela organisationen

AI-driven lärande och utveckling i global skala

HeyGen Enterprise är utformat för organisationer som behöver video i stor skala. Skapa, anpassa och lokalisera innehåll i alla avdelningar samtidigt som du uppfyller de striktaste kraven på säkerhet och regelefterlevnad. Med obegränsad videoproduktion, avancerade samarbetsverktyg, kraftfulla integrationer och dedikerad support kan dina team arbeta snabbare, hålla sig till varumärket och nå målgrupper överallt – allt från en och samma plattform.

Upplev skillnaden med HeyGen

Produktionen går långsamt. Traditionella videoprojekt tar veckor eller månader, vilket gör det omöjligt att hänga med i förändringstakten i verksamheten.
De kreativa resurserna är begränsade. Interna videoteam är hårt belastade, vilket tvingar affärsenheter att konkurrera om tid och prioritet.
Kostnaderna skenar snabbt. Byråer, skådespelare, studios och omskrivningar driver upp budgetarna rejält och begränsar hur mycket innehåll du faktiskt kan producera.
Innehåll blir snabbt inaktuellt. När en video väl är klar kan riktlinjer, produkter eller processer redan ha ändrats.
Lokalisering är en flaskhals. Att översätta och spela in videor på nytt på flera språk lägger till veckor av förseningar och äter upp budgeten.
Kvaliteten är ojämn. Olika team och leverantörer skapar videor med olika utseende, ton och standarder, vilket urvattnar varumärket.

Skapa, anpassa och uppdatera videor på några timmar i stället för månader, så att utbildning, marknadsföring och kommunikation aldrig halkar efter.
Ge affärsenheter möjlighet att själva producera professionellt innehåll, samtidigt som ditt kreativa team kan fokusera på projekt med högre värde.
Ta bort behovet av byråer, studios och omtagningar med AI-genererade avatarer och röster, så att budgeten blir förutsägbar.
Håll innehållet aktuellt över tid. Uppdatera en enda rad i manus eller översätt direkt utan att spela in på nytt, så förblir videor korrekta och relevanta när saker förändras.
Lokalisera utan förseningar. Översätt videor till över 175 språk och dialekter med naturlig läppsynk och röstkloning som sparar veckor av arbete och stora kostnader.
Centraliserade varumärkessatser, rollbaserad åtkomst och standardiserade avatarer ger varje avdelning verktygen att skapa innehåll som alltid ser ut och låter som ert varumärke.
Byggd för din företagsstack

Från utbildningsplattformar till säljverktyg – HeyGen integreras med ditt tekniska ekosystem och kan utökas ännu mer via vårt API.

Kundberättelser

Varför utbildnings-, marknadsförings- och lokaliseringsteam litar på HeyGen

90 %

videofärdigställandegrad

25 %

ökning i slutförandegrad

10×

ökning i videoproduktionstakt

10–15

språk per video

80 %

minskning av översättningskostnader

1 000 €

sparat per minut video

Har du frågor? Vi har svaren

Vad ingår i HeyGens AI-enterpriseplan?

HeyGen Enterprise är en komplett AI-videoplattform och kreativt operativsystem för stora team. Det inkluderar:

  • Enterprise-styrning: SAML SSO, SCIM, rollbaserad åtkomst, granskningsloggar
  • Administratörskontroller: arbetsytor, godkännanden, varumärkesmallar, innehållsbevarande
  • Prestanda och skalbarhet: Prioriterad rendering, högre genomströmning, API-åtkomst
  • Säkerhet och integritet: Kryptering under överföring och i vila, stöd för personuppgiftsbiträdesavtal (DPA)
  • Avancerad skapande: privata eller kontrollerade avatarer, videöversättning, personalisering
  • Personlig onboarding och support: Dedikerad onboarding, utbildning och resurser för din framgång

Hur mycket kostar en AI-enterpriseplan jämfört med standardplaner?

Enterprise-planen anpassas efter dina behov för utrullning och styrning. Investeringen varierar beroende på antal platser, användning, regelefterlevnad, supportnivå och avtalsvillkor. Kontakta vårt team för ett skräddarsytt förslag.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för att införa AI i videoproduktion för företag?

Viktiga faktorer är bland annat teamstorlek, användningsvolym, behov av lokalisering, säkerhets- och regelefterlevnadskrav, API- och integrationskomplexitet, utbildning och onboarding, servicenivåavtal (SLA:er) samt avtalets längd.

Hur står HeyGens företagspriser för AI sig jämfört med andra plattformar?

Företag utvärderar det totala värdet utifrån outputkvalitet, lokaliseringens noggrannhet, tid till publicering, styrningsfunktioner och integrationsinsats. HeyGen erbjuder flexibel paketering som anpassas efter din skala och dina arbetsflöden. Be om en jämförande utvärdering utifrån dina behov.

Är HeyGens företagsplan lämplig för stora B2B-organisationer?

Ja. HeyGen är byggt för globala företag som behöver varumärkesstyrning, godkännandeflöden, identitetshantering, detaljerad spårbarhet och API:er. Vanliga användare är marknadsföring, L&D, enablement och internkommunikation.

Erbjuder HeyGen flexibla prisalternativ för AI-lösningar för företag?

Ja. Alternativen inkluderar användningsbaserade paket, års- eller flerårsavtal, rabatter vid åtagandeanvändning samt stegvisa utrullningar eller pilotprojekt för att bekräfta värdet innan en bredare implementering.

Hur säkerställer HeyGen säkerhet och regelefterlevnad (SOC 2, GDPR, CCPA) för företag?

HeyGen följer etablerade säkerhetsrutiner för företag: kryptering i vila och under överföring, SAML SSO, SCIM-provisionering, RBAC, granskningsloggar, principen om minsta behörighet och kontroller för datastyrning. Vi uppfyller kraven i GDPR och CCPA och kan tillhandahålla säkerhetsdokumentation och SOC 2-detaljer under sekretessavtal (NDA).

Vilka fördelar ger generativ AI för företag som använder HeyGen?

Ja! HeyGen erbjuder en gratis AI-videogenerator som låter dig skapa videor med grundläggande funktioner utan kostnad. För avancerad anpassning, högkvalitativa exporter och fler AI-verktyg kan du uppgradera till ett premiumabonnemang.

