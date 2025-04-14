Förvandla vilken idé, vilket manus eller meddelande som helst till en proffsig video utan kamera, redigeringsprogram eller produktionserfarenhet.
Skala upp professionell videoproduktion med text till video-AI
Förvandla text till engagerande videoinnehåll på nolltid. Skriv bara in ditt manus, välj en naturtrogen avatar (eller din egen digitala tvilling) och skapa studiokvalitet på AI-röstpålägg på flera språk.
Ta bort friktionen med inspelningar, skådespelare och dyra omtagningar. Använd HeyGen som ett komplett verktyg för att omvandla text till video eller för att skapa A-roll till din favoritredigerare.
Skapa kompletta videor från en enda prompt. Ingen erfarenhet av videoredigering krävs. Klistra bara in din idé eller ditt ämne, skriv en prompt, så agerar Video Agent som din personliga regissör och skapar manus, storyboard och animering för en färdig video på några minuter.
Automatisera scenskapande och B-roll. Förvandla blogginlägg, PDF:er eller URL:er till engagerande text-till-video-berättelser direkt. AI:n gör om din text till scener, väljer relevant B-roll och layouter och synkar avataren, så att du kommer 80 % av vägen till en färdig video med ett enda klick.
AI-kurerade visuella element och dynamiskt berättande. Gå bortom statiska videomallar. Videoagenten väljer intelligent stockmaterial, genererar AI-bilder och skapar infografik anpassad efter ditt specifika manus, så att varje kort klipp känns unikt och visuellt relevant för ditt budskap.
Din ständigt tillgängliga produktionsassistent. Skapa stora mängder korta videor för sociala medier, marknadsföringsmaterial och utbildningsvideor till en bråkdel av kostnaden. Skala upp från en video i veckan till dagliga publiceringar utan att anställa ett produktionsteam eller lägga timmar i ett redigeringsprogram.
Så får du bästa resultat med text till video-AI
För att få ut så mycket som möjligt av HeyGen kombinerar du snabbheten i Video Agent med precisionen i AI Studio. Använd AI för att skapa ditt ”första utkast” (scener, B-roll och manus) och finjustera sedan resultatet för en professionell finish.
Hoppa över tomma sidan. Använd Video Agent för att direkt göra om en enkel prompt eller URL till ett komplett utkast med automatiskt genererat manus och B-roll, så är du 80 % klar på en gång.
Välj en avatar från vårt bibliotek eller använd din egen Digital Twin för att skapa trovärdighet. Kombinera den med en realistisk röst från röstbiblioteket, eller ladda upp eget ljud för en riktigt autentisk leverans.
Öppna ditt utkast i AI Studio för detaljerad kontroll. Byt ut generisk B-roll mot ditt eget varumärkesmaterial, justera manusets tempo och finslipa layouten tills den stämmer perfekt med din vision.
Skala upp din räckvidd direkt med Videöversättning. Dubba automatiskt din färdiga video till över 175 språk och bevara avatarens ursprungliga röstton och läppsynk perfekt.
Gör manus till proffsiga videor med text till video
HeyGens AI-videogenerator från text automatiserar produktionsprocessen och gör ditt manus till högkvalitativa videor med konsekventa avatarer, röstspår och visuella element. Ingen kamera eller inspelningsteam behövs.
Ultrarealistisk AI-röst och översättning
Skapa röstpålägg som fångar känslomässiga nyanser, eller klona din egen röst för autentisk berättarröst. Översätt och dubba automatiskt innehåll till över 175 språk för att nå globala marknader utan att spela in på nytt.
Konsekvent innehåll i stor skala
Behåll en enhetlig varumärkesprofil i hundratals videor. Spara egna avatarer och färdiga mallar för att skapa dagligt innehåll till sociala medier, utbildningsmoduler eller personliga outreach-meddelanden på några minuter i stället för dagar.
Skapa B-roll och visuella element
Sluta leta efter stockmaterial. AI:n analyserar din text för att automatiskt skapa eller välja relevant B-roll, bilder och animationer som matchar din berättelse och snabbar upp ditt arbetsflöde.
Export till flera plattformar (4K)
Exportera videor i MP4 upp till 4K-upplösning. Formatera enkelt om innehåll för vertikalt (TikTok/Reels) eller liggande (YouTube/LMS) format för att maximera räckvidden i alla kanaler.
Praktiska användningsområden för text till video-AI
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för text till video med AI.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
Så här gör du text till video
Använd dina ord för att väcka din text till liv och låt AI-videogeneratorn omvandla ditt innehåll till ett snyggt, professionellt resultat.
Börja med att skriva in din text eller ladda upp ett dokument. AI:n organiserar dina idéer i scener.
Välj bland många naturtrogna avatarer eller skapa din egen Digital Twin. Välj en AI-röst som matchar din ton och ditt varumärke, eller klona din röst med röstkloning för ett autentiskt framförande.
Lägg till bilder, mallar, undertexter eller bakgrundsmusik. Animera överlägg, redigera varje scen och använd det anpassningsbara gränssnittet för att justera utseende och känsla utan några tekniska kunskaper.
Exportera din MP4 och dela den direkt på din webbsida, i sociala kanaler eller i dina lärplattformar. Välj vertikalt format för TikTok eller Instagram Reels, eller liggande format för YouTube.
En AI-text-till-video-generator omvandlar skrivna manus till färdiga videor med naturtrogna AI-avatarer, naturligt klingande röstspår, undertexter och visuella element. Du behöver varken kameror, studios eller redigeringsprogram. Med HeyGen klistrar du in ditt manus, väljer bland över 700 fotorealistiska avatarer (eller skapar en digital tvilling av dig själv), väljer en röst på mer än 175 språk och skapar en video i studiokvalitet på några minuter.
Ja. Du kan ladda upp din röst för röstkloning med AI eller skapa en egen avatar för ett varumärkesanpassat eller personligt uttryck. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.
De flesta videor är klara på några minuter beroende på längd och anpassning.
HeyGen är den bästa kostnadsfria AI-videogeneratorn för text till video eftersom den omvandlar vilket manus som helst till en färdig video på några minuter, och plattformen sköter röst, visuellt innehåll och redigering automatiskt. Du får högkvalitativa resultat utan att behöva kamera eller redigeringskunskaper.
Klistra in ditt manus (eller skriv en prompt som beskriver vad du vill ha), välj en AI-avatar och röst och klicka på generera. HeyGen gör om texten till en fullt uppläst video med läppsynk som du kan förhandsgranska, justera och exportera. Om du inte har ett manus redo kan du ge HeyGen ett ämne så skriver den ett åt dig.
Ja. Du kan skapa innehåll på över 175 språk och översätta befintliga videor direkt.
Ja. Du kan skriva om vilken del som helst av manus och HeyGen kommer bara att återskapa just den delen; avatarens röst, läppsynk och timing uppdateras automatiskt. Du kan också byta avatarer, ändra röster, justera bakgrunder, lägga till undertexter eller redigera enskilda scener utan att börja om.
Ja. HeyGen har en gratisplan som låter dig skapa text-till-video-klipp utan att betala. Du får tillgång till AI-avatarer, röster och grundläggande redigeringsfunktioner, och kan uppgradera till betalplaner när du behöver längre videor, fler exporter eller premiumavatarer. För enskilda kreatörer börjarCreator planpå $29
Ja. Du kan använda dina videor för marknadsföring, utbildning, sociala medier, annonsering och kundprojekt. För mer avancerade skapandebehov börjar Pro-planen på $49
Ja. HeyGen gör det möjligt för dig att skapa AI-genererade videor av professionell kvalitet direkt från text. Oavsett om du tar fram utbildningsmaterial, marknadsföringsinnehåll eller explainer-videor ser HeyGens AI till att produktionen flyter smidigt och att resultatet blir genomarbetat varje gång.
Absolut. HeyGen gör det enkelt att skapa utbildningsvideor och videoinnehåll. Beskriv bara din idé med en prompt, välj din avatar och låt AI sköta resten.
Ja. Du kan exportera i HD (1080p) och 4K-upplösning, så att dina videor passar för professionell och offentlig användning på olika plattformar.
Ja! HeyGen låter dig omvandla ljud till video genom att para ihop röstinspelningar med AI-avatarer, undertexter och dynamiska visuella element. Ladda bara upp din ljudfil, välj en videostil och låt AI skapa en färdig video på några minuter.
Du kan exportera MP4 i HD eller 4K och välja vertikalt, kvadratiskt eller liggande format.
HeyGen prioriterar säkerhet och ser till att avatarer och genererat innehåll följer etiska riktlinjer. Transparens, användarsamtycke och ansvarsfull AI-utveckling är avgörande för att upprätthålla etisk AI-videogenerering.
