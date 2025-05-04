PDF till video-omvandlare för berättade videor

Gör om dina presentationsbilder, whitepapers, manualer och rapporter till snygga videor på några minuter med HeyGens pdf till video-omvandlare. Ladda upp en PDF, välj röst och stil och få en färdig MP4 med berättarröst, visuella inslag, undertexter och plattformsredo export – inga redigeringskunskaper krävs.

Utbildning och e‑learning

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


Produktdemonstrationer och säljstöd

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


Marknadsföring och innehåll för sociala medier

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


Intern internkommunikation och onboarding

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

Thought leadership och återanvändning av innehåll

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

Varför HeyGen för PDF till video

HeyGen automatiserar de tråkiga delarna av att omvandla text till video så att team kan skala upp utbildning, marknadsföring och sales enablement. Vårt verktyg läser ditt innehåll, bygger ett scen-för-scen-manus, lägger till naturligt klingande berättarröst och berikar sidor med dynamiska visuella element och rörelse – allt optimerat för att öka minnet och göra innehållet lätt att dela.

Spara produktionstid

Ersätt timmar av inspelning och redigering med några få klick. Skapa en komplett video från en PDF och gå direkt vidare till distribution.

Förbättra förståelse och engagemang

Berättarröst, text på skärmen och rörelse gör att komplext innehåll blir lättare att följa och komma ihåg än statiska dokument.

Publicera var som helst, direkt

Exportera MP4, undertextfiler och vertikala format som är optimerade för LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram och internkommunikation.

Automatisk generering av manus och scener

HeyGen läser din PDF, extraherar rubriker och stycken och delar upp innehållet i tidsatta scener med avancerade funktioner för att omvandla PDF till AI-video. Varje sida i PDF-dokumentet blir en lättläst, lagom tempoad videoslide så att ditt budskap flyter naturligt.

Naturligt klingande AI-berättarröst

Ladda upp en bild, lägg till ditt manus och klicka på skapa video. HeyGen sköter resten. Förvandla foton till imponerande videor på några sekunder med hög videokvalitet. Det här är det perfekta bild-till-video-verktyget för dig som behöver snabb videoproduktion i stor skala.

AI-bilder och kontextuell b-roll

Lägg automatiskt till relevans och visuellt intresse. HeyGen föreslår bilder, ikoner och korta klipp som illustrerar dina idéer och lyfter fram datapunkter från ditt dokument.

Översättning och lokalisering i stor skala

Med videöversättarenkan du översätta manus och skapa lokala röstspår och undertexter för globala utbildnings- eller marknadsföringskampanjer utan att spela in på nytt.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Designer för lärandematerial
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så här använder du PDF till video-generatorn

Ge dina PDF:er liv och gör om dem till snygga videor med de här fyra enkla stegen.

Steg 1

Ladda upp din PDF

Dra in en fil, klistra in en URL eller importera presentationer. HeyGen accepterar PDF-filer med flera sidor upp till gränsen i din plan.

Steg 2

Välj röst, stil och längd

Välj en AI-röst, visuellt tema, bildförhållande (16:9, 9:16, 1:1) och önskat tempo. Klona vid behov din egen röst för att behålla varumärkeskänslan.

Steg 3

Granska föreslaget storyboard

Förhandsgranska den AI-skapade scenöversikten, byt ut visuellt innehåll, redigera text på skärmen eller finjustera berättarrösten med instruktioner i vanligt språk.

Steg 4

Skapa och exportera

Rendera en sändningsklar MP4, SRT-textning och versioner i sociala medier-format för din berättade video. Dela en länk, bädda in videon eller ladda ner och publicera.

Vanliga frågor (FAQ)

Vilka typer av PDF:er fungerar bäst med pdf till video?

Dokument med tydliga rubriker, punktlistor och logiska avsnitt fungerar bäst eftersom HeyGen kan skapa separata scener utifrån de strukturella ledtrådarna och göra om en PDF till en video. Presentationer, guider, manualer, rapporter och whitepapers ger alla mycket bra resultat när du konverterar PDF till video.


Behöver jag spela in min egen röst?

Nej. Välj en röst från ett bibliotek med naturliga AI-röster eller klona en röst med ett kort röstprov för en jämn berättarröst i din video. Du kan också ladda upp din egen voiceover om du vill ha full kontroll över berättarrösten i din engagerande video.

För enskilda kreatörer börjar Creator-planen på $29

Hur lång blir den genererade videon?

Videons längd anpassas efter din PDFs längd och valda tempo. HeyGen erbjuder kontroller för berättarhastighet och scenlängd så att du kan komprimera ett långt dokument till en kort sammanfattning eller skapa en genomgång i full längd.

Kan jag redigera visuellt innehåll och text efter konverteringen?

Ja. Byt ut föreslagna bilder, justera texten på skärmen, ändra stil på bildtexter eller finjustera tajmingen. Generera om valfri scen efter ändringar utan att bygga om hela projektet, så att din engagerande video fortsätter att kännas ny.

Ingår textning och översättningar?

Ja. HeyGen skapar automatiskt undertexter och stöder översättning till många språk med synkroniserade röster och undertextning för lokalanpassade videor.

Vilka exportformat finns tillgängliga?

Exportera högkvalitativa MP4-filer, SRT-textningar, miniatyrbilder samt vertikala eller kvadratiska varianter som är optimerade för sociala plattformar och uppladdning till LMS.

Finns det en vattenstämpel på gratisexporter?

Vattenstämpelspolicyn beror på din HeyGen-plan. Gratis provperioder kan innehålla vattenstämplar; betalplaner ger vattenstämpelfria exporter, högre upplösning och avancerade funktioner. För mer avancerade skapandebehov är Pro-planen från $49

Vem äger videorna jag skapar?

Du behåller full äganderätt till alla videor och tillgångar du skapar. HeyGen gör inga anspråk på rättigheterna till ditt innehåll. Se till att allt tredjepartsinnehåll du lägger till är korrekt licensierat.

Hur säker är min PDF-information?

Dina uppladdningar är krypterade både under överföring och när de lagras. Enterprise-planer erbjuder ytterligare kontroller, privat lagring och regelefterlevnadsalternativ för känsligt innehåll.

