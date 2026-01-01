Credits är HeyGens enda valuta för skapande av videor och tillgångar. Varje betalplan innehåller en månatlig tilldelning av credits som du kan använda i olika HeyGen-funktioner.

Kreditanvändningen beror på vilken typ av video eller tillgång du skapar:

Studio-videor (avatar)

Det här är videor skapade med HeyGen-avatarer i HeyGen Studio. Kreditkostnaden beror på vilken avatar-motor du använder i själva videon:

Avatar III: 3 krediter/min

Avatar IV / V: 20 krediter/min

Videöversättning

Videoöversättning har två alternativ:

Ljuddubbning utan läppsynk: 2 krediter/min

Fullständig videöversättning med läppsynk: 5 krediter/min

Videoagent

Video Agent används för promptbaserade videoprojekt.