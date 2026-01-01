Flexibla prisplaner för varje skapare och team
HeyGen hjälper över 100 000 företag att skapa, lokalisera, skala upp och samarbeta kring video – utan kamera eller produktionsteam. Som G2:s #1 Fastest Growing Product of 2025 gör vi det enklare än någonsin att skapa professionella videor.
$0/mån
Perfekt instegsnivå för kreatörer och marknadsförare som vill testa på AI-verktyg, som HeyGens AI-videomakare.
$29 / mån
Generativ AI-videoskapande för solokreatörer. Ger tillgång till avancerade funktioner som AI-videogeneratorn och AI-röstpålägg.
$49 / mån
Byggd för avancerade användare som skapar premiuminnehåll i stor skala. Lås upp flexibel användning och exportera i imponerande 4K-videokvalitet.
$149 / mån
Ytterligare platser kostar $20 per plats. Säker och skalbar videoproduktion för team och företag
Kontakta säljteamet
Videoproduktion i studiokvalitet anpassad efter ditt företags behov.
Jämför prisplaner och funktioner
Gratis
Skapare
Pro
AI-studioeditor
Full åtkomst
Full åtkomst
Full åtkomst
Maxlängd per video
1 minut
30 minuter
30 minuter
Videobearbetningshastighet
Standard
Snabb
Snabbare
Exportupplösning
Upp till 1080p
Upp till 4K
Videomallar
75+
75+
75+
Importera från PowerPoint och PDF
Ljudinmatning
Skärminspelare
Spara designer som mallar
Ta bort vattenstämpel
Stockvideoavatarer
500+
700+
700+
Anpassade digitala tvillingar
1
1+
1+
Anpassat utseende för digital tvilling
500
500
500
AI-röst
1 000+
1 000+
1 000+
Röstkloning
1 röstklon
Obegränsat
Obegränsad
Fotoavatarer
Upp till 3
Obegränsat
Obegränsat
Avatar IV genereras på några minuter
Maxlängd per video för Avatar IV
1 minut
30 minuter
30 minuter
Rörelse- och geststyrning
Skapa utseenden
Träning av AI-modell
Look-paket
Produktplacering
Anpassad röstemotion
Ytterligare digitala tvillingar
Tillägg
Tillägg
AI-borttagning av bakgrund
Maxlängd per video
3 minuter
30 minuter
30 minuter
Videobearbetningshastighet
Standard
Snabb
Snabbast
Global Language Suite
30+ språk
175 språk och dialekter
175 språk och dialekter
Varumärkesröst (varumärkesordlista)
Ladda upp transkription som källa
Redigera och korrekturläs översättningsmanus
Byt röst
Interaktiv video
Inbäddning av videolänk
Interaktiva quiz
Grenade videor och beslutsträd
SCORM-export
Användarplatser
1
1
1
Videokommentarer
Varumärkessats
Samarbete kring videoutkast
Tagga och tilldela uppgifter
Samarbetsyta
Team-mallar
Rollkontroller
Åtkomstkontroller för innehåll
Detaljerade åtkomstkontroller för innehåll
Multifaktorautentisering (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Lösenordsskyddade webbadresser
Revisionslogg
Tvång på tvåfaktorsautentisering för teammedlemmar
Support via livechatt
Du kan prova HeyGen gratis, utan att ange kreditkort. Gratisplanen inkluderar upp till 3 videor per månad och begränsad teståtkomst till premiumfunktioner som Avatar IV, Video Agent och lip-sync-översättning, så att du kan uppleva produkten innan du uppgraderar.
Du kan använda HeyGen gratis och skapa upp till 3 videor per månad, utan att ange kreditkort. Betalda paket innehåller en månatlig kredittilldelning som du använder för alla funktioner. För enskilda kreatörer kostar Creator-paketet $29/månad (eller $24/månad om du betalar årligen). För avancerade användare börjar Pro på $49/månad och kan uppgraderas till nivåer med fler krediter per månad. För team som vill skapa och samarbeta kostar Business-paketet $149/månad plus $20/användare/månad.
Credits är HeyGens enda valuta för skapande av videor och tillgångar. Varje betalplan innehåller en månatlig tilldelning av credits som du kan använda i olika HeyGen-funktioner.
Kreditanvändningen beror på vilken typ av video eller tillgång du skapar:
Studio-videor (avatar)
Det här är videor skapade med HeyGen-avatarer i HeyGen Studio. Kreditkostnaden beror på vilken avatar-motor du använder i själva videon:
Videöversättning
Videoöversättning har två alternativ:
Videoagent
Video Agent används för promptbaserade videoprojekt.
Ja. För månadsabonnenter förs oanvända krediter över i ytterligare en månad. För årsabonnenter samlas krediterna på hög fram till det årliga förnyelsedatumet. Krediter förs inte över efter uppsägning – krediter från din föregående period upphör att gälla och förs inte över om ditt abonnemang inte är aktivt.
Creator- och Pro-användare kan uppgradera till en högre plan eller nivå för att få fler krediter. Business-användare kan köpa engångspaket med krediter eller aktivera automatisk påfyllning. Uppgraderingar börjar gälla direkt, med proportionerlig debitering och krediter som läggs till på ditt konto direkt.
Alla Pro-nivåer innehåller samma funktioner – det är bara den månatliga kreditmängden som skiljer sig. Nivåerna sträcker sig från 1 000 krediter/mån för $49 till 100 000 krediter/mån för $4,300. Du kan byta nivå när som helst.
Månadsabonnemang faktureras varje månad, medan årsabonnemang faktureras en gång per år till en lägre effektiv månadskostnad. Årsabonnenter får också bättre överföring av krediter: krediter samlas på hög under hela året fram till förnyelsen, i stället för bara under en faktureringsperiod.
Ja. Uppgraderingar börjar gälla direkt, med proportionerlig debitering och krediter som läggs till omedelbart. Nedgraderingar och uppsägningar börjar gälla vid slutet av din nuvarande faktureringsperiod, så du behåller din plan och dina krediter fram till dess. För supportärenden, kontakta oss på [email protected].
Att säga upp abonnemanget stoppar din nästa faktureringsförnyelse. Du behåller dina betalda funktioner och kvarvarande krediter till slutet av din nuvarande faktureringsperiod, därefter flyttas ditt konto till Gratis-planen. Oanvända krediter förs inte över.
Det här säger våra kunder om oss
Spoiler: de har en del riktigt fina saker att säga.
"Jag hade ett problem och deras support svarade inom några minuter. Avatarernas kvalitet är fantastisk och sammantaget är det ett värdefullt verktyg."— Danielle U. på Capterra
”Det här är revolutionerande för vårt innehållsskapande. Det sparar tid, pengar och resultaten är mycket professionella. Verkligen imponerande.”— Manuel R. på Capterra
"Jag älskar de naturtrogna avatarerna och hur enkel gränssnittet är. Till och med våra icke‑designers kan skapa bra videor med HeyGen."— Thomas V. på Product Hunt
"Det här verktygets mångsidighet är imponerande. Vi gör allt från annonser till guider. HeyGen är intuitivt och kräver minimalt med arbete."— Umair B. på Product Hunt
”Jag älskar att jag inte längre behöver någon kamera eller inspelningsteam. Jag skriver bara mitt manus och får en video. Det är otroligt smidigt och resultatet blir riktigt bra.”— Wendy D. på Product Hunt
”HeyGens flerspråkiga stöd är perfekt för att nå en global publik. Översättningarna och voice overs låter mycket naturliga.”— Xiao L. på Product Hunt
"Som någon som kommer från bildgenerering tyckte jag att upplevelsen av att skapa video med HeyGen var enastående. Det gör det enkelt att frigöra massor av kreativitet."— Bella M. på Capterra
"Som soloentreprenör hjälper HeyGen mig att skapa professionellt innehåll utan något produktionsteam. Det är väldigt enkelt och effektivt."— Alexis N. på Product Hunt
