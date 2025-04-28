Det enklaste sättet att skapa realistiska, engagerande talking head-videor. Du behöver varken kameror, mikrofoner eller avancerad redigering. Oavsett om du skapar presentationer, meddelanden eller utbildningsmaterial kan du med vår plattform skapa professionella porträttvideor på bara några minuter – helt gratis.
Hur skapar du AI-talking head-videor?
Väck stillastående porträtt till liv med realistiska ansiktsrörelser, uttryck och röst med vår AI-generator för pratande huvuden.
Ladda upp ett tydligt foto på dig själv eller välj bland över 1 100 AI-avatarer. Vår teknik kartlägger ansiktsdrag för att skapa naturliga, uttrycksfulla rörelser som känns äkta och mänskliga.
Skriv, klistra in eller ladda upp ditt manus direkt i editorn. AI:n synkar automatiskt dina ord med perfekt läppsynk, känsla och ton för ett naturtroget resultat.
Välj din föredragna röst, språk och ton för att matcha ditt budskap. Du kan också justera avatarens gester, lägga till undertexter, bakgrundsmusik eller varumärkesprofilering för en snygg video som passar din stil.
Klicka på ”Skapa” och se din stillbild förvandlas till en dynamisk video på några minuter. Ladda ner din pratande huvud-video och dela den direkt på valfri plattform, sociala medier, webbsidor eller i presentationer.
Funktioner i AI-talsvideogeneratorn
Med HeyGen har du allt du behöver för att snabbt och enkelt skapa engagerande, professionella videor. Därför är vi ditt bästa val för att skapa AI-videor:
Anpassningsbara pratande huvuden
Välj bland över 1 100 hyperrealistiska avatarer, eller skapa en som speglar dig eller ditt varumärkes personlighet. Varje avatar har naturtrogna rörelser och uttryck, så dina videor känns äkta och engagerande.
Flerspråkiga funktioner
Översätt ditt manus till över 175 språk med naturligt, människoliknande leverans. Med vår AI kan du nå publik över hela världen och anpassa dina videor för olika kulturer och regioner.
Inga kameror eller studios behövs
Hoppa över dyr utrustning och långa filminspelningar. Ladda bara upp en bild och skapa din video på några minuter, så sköter AI den tekniska biten.
Snabb videoproduktion
Skapa en högkvalitativ porträttvideo på några minuter – perfekt för företag och kreatörer som behöver skala upp sin innehållsproduktion på ett effektivt sätt.
En talking head-video visar en digital avatar som framför ditt manus med naturtrogna ansiktsuttryck, läppsynk och naturliga gester. Den återskapar känslan av en riktig presentatör – utan inspelning eller Studio.
Ladda bara upp ett foto eller välj en avatar, skriv ditt manus och låt AI:n synka dina ord med realistiska rörelser. Din pratande huvud-video skapas på några minuter. Behöver du hjälp med manus?AI Video Script Generator.
Ja. Du kan ladda upp ditt porträtt för att skapa en personlig avatar eller använda en befintlig från biblioteket. Du kan också ladda upp din egen röst eller välja bland ett brett utbud av AI-röster.
Plattformen stöder över 170 språk och dialekter, så att du kan skapa lokala, flerspråkiga videor med naturligt tal och exakt läppsynk för en global publik.
Absolut. Det används i stor utsträckning för företagsutbildning, onboarding, säljvideor, meddelanden och intern kommunikation.
Fokusera på anpassningsmöjligheter, integration med andra verktyg, användarvänlighet, hastighet, säkerhet samt kvaliteten på kundsupport och dokumentation.
De flesta videor skapas på bara några minuter. AI:n sköter röstsynk, uttryck och rörelser automatiskt, så du behöver inga redigeringskunskaper eller produktionserfarenhet.
Inga redigeringskunskaper krävs. Gränssnittet är enkelt och AI:n gör allt det tunga arbetet. Du kan börja skapa din första video direkt via HeyGen Signup.
